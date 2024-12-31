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LG، تلفزيون OLED evo، سلسلة CS3 مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، 4 سينما جانبية، Dolby Vision HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (9.1.2ch)، Dolby Atmos، حامل عمود واحد، 2023 جديد
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات 2013-2023. النتائج لا تعتبر مصادقة من LG Electronics. أي اعتماد على هذه النتائج يكون على مسؤولية الطرف الخارجي. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
تلفزيون LG OLED evo. التلفزيون الرائد في العقد الأخير.
صورة تعرض الميزات الرئيسية ل LG OLED evo CS3 على خلفية سوداء مع عرض للألعاب النارية باللونين الوردي والأرجواني. يظهر الانعكاس الوردي من عرض الألعاب النارية على الأرض عبارة "OLED evo". داخل الصورة ، تظهر صورة تصور معالج α9 الذكاء الاصطناعي 4K Gen6 الشريحة واقفة أمام صورة لمشهد بحيرة يتم إعادة إتقانه باستخدام تقنية المعالجة. تظهر صورة تقدم Minimalist Design التلفزيون على حامل في غرفة المعيشة. تظهر صورة مقدمة الذكاء الاصطناعي Sound Pro عرضا لموسيقى الروك يتم تشغيله على التلفزيون مع فقاعات موسيقية تصور موجات صوتية تملأ مساحة المعيشة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
قوة معالجة متميزة مع 10 سنوات من الابتكار
عقد من التطوّر الجوهري
رفع المستوى الفائق بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة لسيدة في المدينة. يطبق هذا التراكب المربع أعلى صورة السيدة التي تمثل ميزة رفع المستوى الفائق بالذكاء الاصطناعي (AI Super Upscaling) مع تسليط بؤرة التركيز عليها على خلفية باهتة بشكل فني.
تعيين درجة اللون الديناميكية OLED الاحترافية
ميزة تحسين وضوح النطاق الديناميكي العالي
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**يمكن شراء مكبر الصوت بشكل منفصل.
بادر بالدخول إلى عالم الصوت السينمائي
صورة علوية لتلفزيون LG OLED ومعالج α9 AI Processor 4K Gen6. تقوم الموجات البرتقالية والفيروزية بتوصيل الشريحة بالتلفزيون، ثم تشع الفقاعات التي تصور الصوت من الشاشة.
*محاكاة صور الشاشة.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
*محاكاة صور الشاشة.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
***يجب تنشيط AI Acoustic Tuning في قائمة خدمة AI.
****قد يختلف جهاز التحكم عن بعد حسب المنطقة.
لا داعي للإضاءة الخلفية
تباين مطلق
دقة الألوان بنسبة %100 وحجم الألوان بنسبة %100
بفضل دقة الألوان وحجمها بنسبة %100، تُعرض الألوان تمامًا كالأصل بدرجات لونية غنية في الأماكن الساطعة والداكنة على حدٍ سواء.
اعتماد Intertek لدقة الألوان. اعتماد Intertek لحجم الألوان.
صورة لذيل ببغاء بخلفية سوداء معروضة أعلى شاشة تلفزيون OLED نحيف بخلفية سوداء أيضًا. يتميز كل لون من ألوان ريش ببغاء بالنضارة ووضوح المعالم.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**شاشة تلفزيون LG OLED معتمدة من قِبَل Intertek لوصولها إلى دقة ألوان بنسبة %100 مقيسة بمعيار CIE DE2000 مع 125 نمطًا لونيًا.
***يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.
مصمم خصيصًا ليرضي ذوقك
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
**تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
***تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
****تتنوع ترشيحات الكلمات المفتاحية تبعًا للتطبيق والتوقيت خلال اليوم.
تجربة مشاهدة مفعمة بأصوات وصور نابضة بالحياة
تجربة سينمائية مذهلة
صورة بجودة مثالية
مكتبات لا حصر لها من وسائل
*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة.
**اشتراكات منفصلة مطلوبة لخدمات OTT.
انطلق في مغامرات ألعاب ملحمية
صورة لثلاثة أشخاص يعلبون لعبة سباق على شاشة تلفزيون LG OLED في شقة ذات تصميم عصري في المدينة.
*تم اختبار زمن الاستجابة واعتماده من قِبل Intertek.
**VRR عبارة عن مواصفة معتمدة للمنفذ HDMI 2.1.
ضبط فوري لإعدادات الألعاب
صورة تعرض ثلاث شاشات للألعاب على خلفية سوداء متدرجة. إحداها تُظهر لعبة سباق سيارات ولوحة معلومات اللعبة تطفو فوق أحداث اللعبة. وتُظهر الشاشة الثانية لعبة خيال علمي مع قائمة مُحسِّن الألعاب. أما الشاشة الأخيرة، فتعرض علامة إعدادات الألعاب في مُحسِّن الألعاب فوق لعبة موسيقية.
المباراة الوحيدة التي تحبس أنفاسك
صورة لشاشة العرض تُظهر مباراة كرة قدم بها لاعب يرتدي شريطًا أحمر يوشك أن يركل الكرة في الإستاد. تظهر نتيجة المباراة في الجزء السفلي من الشاشة. يمتد العشب الأخضر من الملعب إلى ما وراء الشاشة وصولاً إلى الخلفية السوداء.
*الصورة لأغراض التوضيح فقط.
*يشير المحتوى والاعتماد أعلاه إلى طراز 65C3، وقد يحدث اختلاف حسب الطراز.
**تمت تعبئة كل طرازات أجهزة تلفزيون LG OLED لعام 2023 وتغليفها باستخدام مواد صديقة للبيئة.
***كل طرازات Z3 وG3 وC3 وB3 وA3 حاصلة على اعتماد «Eco Product».
****ينطبق ملصق البصمة الكربونية «Reducing CO2» على طرازات 77/65/55/48/42C3. يوجد ملصق «CO2 Measured» على كل طرازات G3 و83C3.
1. تشير واقعية المعالج α إلى الجودة الواقعية للصورة والصوت التي يوفرها معالج α9 AI بدقة 4K من الجيل السادس من إنتاج LG.
2. يلزم وجود عضوية في خدمة البث Netflix.
3.Amazon وPrime Video وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تُفرَض رسوم للاشتراك في Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة موقع primevideo.com/مراجعة البنود للحصول على تفاصيل.
4. يلزم توفر اشتراك في خدمة Apple TV+. Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
المواصفات الأساسية
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
-
معالج الصور
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
ألفا 9 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ترقية بالذكاء الإصطناعى Super 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع الصورة
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
الاتصال
-
مدخل HDMI
4ea (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (4 منفذ))
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
Webos 23
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