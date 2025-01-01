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الميزات الرئيسية
- تلفزيون LG OLED evo بدقة 4K بإضاءة ذاتية تميز حقيقي في وضوح المحتوى مع تقنية Brightness Booster Max
- ألوان مثالية (بدقة ألوان 100%) وشاشة مريحة للعين
- تصميم One Wall يندمج بسلاسة مع الحائط بفضل التركيب بدون فجوة
- معالج α11 AI من الجيل الثاني مع ترقية ذكية للوضوح بدقة 4K ومساعد شخصي لتخصيص الصورة والصوت
- نظام webOS مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدعم البحث الصوتي، روبوت الدردشة، وخدمة المساعد الذكي AI Concierge، كما يقدم برنامج التحديث السنوي webOS Re:New لمدة 5 سنوات
- تجربة مذهلة لمشاهدة الأفلام والألعاب مع دعم Dolby Atmos وDolby Vision، وتردد 165 هرتز، ودعم G-Sync وFreesync
T3 - Platinum Award
"سواء في مشاهدة التلفزيون أو الأفلام أو ممارسة الألعاب، تقدم لك شاشة OLED G5 أداءً استثنائيًا دون أي مساومة." (03/2025)
AVForums - Highly Recommended
...تتحول LG G5 إلى فئة رئيسية من دقة الصورة...
*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
*Omdia. تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
معالج alpha 11 AI Processor Gen2 الأكثر ذكاءً لدينا للحصول على أفضل تجربة مشاهدة
يعمل معالج alpha 11 AI Processor Gen2 على تحسين الصور إلى جودة 4K مع ألوان وسطوع مذهلين. تدرك محركات الذكاء الاصطناعي الأشياء بدقة على مستوى البكسل لتحسين جودة الصورة للحصول على أفضل تجربة مشاهدة ممكنة.
*مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.
صور أكثر سطوعًا بمعدل ثلاثة أضعاف مع Brightness Booster Ultimate
خوارزمية تعزيز الإضاءة الجديدة وبنية التحكم في الإضاءة في معالج alpha 11 Al Processor Gen2 توفران محتوى أكثر سطوعًا بمقدار يصل إلى ثلاثة أضعاف.
*قد يختلف السطوع بناءً على الطراز ومقاس الشاشة ومنطقة السوق.
* ذروة السطوع: أكثر سطوعًا بـ 3 أضعاف سطوع LG OLED B5 @10% من النافذة حسب القياسات الداخلية.
استمتع بتجربة تقنية OLED المدعومة بميزة Perfect Black، فقط مع تلفزيون LG OLED
لون أسود مثالي حتى في المساحات الساطعة أو الداكنة
تتحقق UL من Perfect Black وتوفر مستويات عالية من اللون الأسود لتحسين السطوع والتباين المتصور، سواء كانت الإجواء ساطعة أو مظلمة من حولك.
*تحققت UL من شاشة LG OLED للحصول على اللون الأسود المثالي المقاس وفقًا لانعكاس الضوء الدائري IDMS 11.5، واستنادًا إلى بيئة الإضاءة الداخلية النموذجية (200 لكس إلى 500 لكس).
*قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإضاءة المحيطة وبيئة المشاهدة.
Perfect Color
100% حجم لون و100% دقة لون معتمدة. استمتع بألوان دقيقة ونابضة بالحياة على شاشة خالية من الانعكاسات حتى في ضوء الشمس أو البيئات المظلمة.
* ينطبق ميزة "عدم الانعكاس" على طراز OLED M5 مقاس 83/77/65 بوصة وطراز OLED G5 مقاس 83/77/65/55 بوصة.
* ينطبق "دقة اللون بنسبة 100%" و"حجم اللون بنسبة 100% إلى DCI-P3" على تلفزيونات 2025 OLED TV.
* تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقياس تقنية Perfect Color وفقًا لمعايير انعكاس الضوء الدائري 11.5 IDMS.
*يُعرف حجم اللون بنسبة 100% على أنه أداء الشاشة الذي يساوي أو يزيد عن حجم اللون القياسي DCI-P3 كما تم التحقق منه بشكل مستقل من قبل Intertek.
*اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في شاشة LG OLED مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمط لون.
*يتم تعريف انعكاس الشاشة على أنه قيمة المكوّن البقعي المتضمن (SCI) عند 550 نانومتر، وتم اختباره بشكل مستقل من قبل Intertek.
*وفقًا لاختبارات Intertek، توفر شاشة LG OLED انعكاسًا أقل من 1%، مما يعزز الوضوح ويقلل التوهج لمشاهدة أكثر راحة.
تقنية AI Picture Pro تجعل كل إطار ينبض بالحياة
تعمل تقنية AI Super Upscaling وAI Perceived Object Enhancer وOLED Dynamic Tone Mapping على تحليل عناصر كل إطار لتحسين الدقة والسطوع والعمق والوضوح.
*لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).
*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي
جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)
تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.
* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.
*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.
* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.
*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.
*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.
*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*يلزم الاتصال بالإنترنت.
*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.
*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.
*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.
*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.
*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.
*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.
*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.
استمتع بما يمكن أن يقدمه لك تلفزيون LG AI TV!
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.
*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.
يعمل AI Sound Pro على ضبط صوتك من أجل التأثير
*يجب تنشيطه من خلال قائمة وضع مكبرات الصوت Soundbar.
*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
عزز الصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar
*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب طراز مكبر الصوت.
*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات.
* يمكن إقران OLED G5 مع SG10TY.
*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.
*تنطبق ميزات WOW Interface/WOW Orchestra على تلفزيونات LG OLED TV لعام 2025.
اعثر على أفضل مكبرات صوت LG Soundbar للتلفزيون
One Wall Design
عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تضمن الحواف الضيقة والتصميم السلس عدم وجود فجوة.
*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.
*مقاس 97/83/77/65/55 بوصة من OLED G5 تتميز بتصميم جدار واحد (One Wall Design).
* تتميز شاشة OLED G5 مقاس 48 بوصة بتصميم فائق النحافة ولا تتوفر إلا في المملكة المتحدة.
*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها.
*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.
*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة.
تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي
استمتع بآلاف الألعاب مباشرةً على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.
*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.
تجربة لعب فائقة
استمتع بتجربة ذروة الألعاب مع توافق G-Sync، و165Hz VRR، ووقت استجابة البكسل 0.1 مللي ثانية، وAMD FreeSync Premium، وشهادة ClearMR 10000. ابدأ لعبتك دون تأخير أو ضبابية في الحركة.
*مقاسات 83/77/65/55 بوصة من OLED G5 تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 165Hz. وتعمل حتى 144 Hz على مدخلات Dolby Vision.
*مقاس 97 بوصة يدعم 120Hz، و48 بوصة يدعم 144Hz.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR.
*قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
*تقتصر شهادة ClearMR 9000 على مقاس 48 بوصة من OLED G5 فقط.
*clearMR هو برنامج اعتماد من VESA لتقييم أداء عدم وضوح الحركة على الشاشة.
أفضل تلفزيون OLED TV للأفلام
شاهد الأفلام تنبض بالحياة في سينما منزلك من خلال FILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية لجودة الصورة التي تلبي أعلى معايير صانع الأفلام.
Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE
استمتع بتجربة السينما كما أراد المخرج مع Dolby Vision وFILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.
*Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.
*يدعم Ambient FILMMAKER MODE مع Dolby Vision.
*يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.
*تسري شهادة Intertek الخاصة بكفاءة استخدام الموارد على الطرازات التالية: OLED M5، وG5، وC5، وB5، وQNED9M، وQNED85، وQNED82 وQNED80.
تنطبق شهادة التحقق من Carbon Trust على شاشات OLED G5 بمقاسات 83/77/65/55 بوصة وتلفزيون OLED C5 مقاس 83 بوصة لتقليل البصمة الكربونية، وعلى تلفزيون OLED C5 مقاس 77/65/55 بوصة لقياس البصمة الكربونية.
*يُرجى زيارة https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home لمعرفة المزيد.
* الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.
*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.
*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.
*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.
*قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.
المواصفات الأساسية
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
نوع العرض
4K OLED
-
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
معالج الصور
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
-
Dolby Atmos
نعم
-
نظام السماعة
4.2 channel
-
مخرج الصوت
60 واط
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1847 x 1057 x 28.0
-
وزن التلفزيون بدون حامل
39
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K OLED
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
معدل التحديث
120 هرتز أصلي (تحديث متغير 165 هرتز)
-
سلسلة ألوان واسعة
لون OLED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α11 الذكي 4K الجيل الثاني
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
α11 AI Super Upscaling 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم (OLED Dynamic Mapping Pro)
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم البكسل
-
حركة
حركة OLED
-
وضع الصورة
10 أوضاع
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI ، USB)
-
صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية
نعم
-
المعايرة التلقائية
نعم
-
QFT (نقل الإطار السريع)
نعم
-
QMS (تبديل الوسائط السريع)
نعم
الألعاب
-
متوافق مع G-Sync (Nvidia)
نعم
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم (حتى 165 هرتز)
-
دولبي فيجن للألعاب (4K، 120 هرتز)
نعم
-
وقت الاستجابة
أقل من 0.1 مللي ثانية
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1847 x 1057 x 28.0
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1847 x 1115 x 321
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
2050 x 1210 x 253
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
501 x 321
-
وزن التلفزيون بدون حامل
39
-
وزن التلفزيون مع حامل
44.9
-
وزن العبوة
54.4
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
400 x 400
صوتي
-
Dolby Atmos
نعم
-
صوت الذكاء الاصطناعي
α11 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 11.1.2 Up-mix)
-
صوت واضح برو
نعم (إعادة إتقان كائنات الذكاء الاصطناعي)
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
60 واط
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
4.2 channel
-
واو الأوركسترا
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
نعم (الإصدار 5.3)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
4ea (يدعم 4K 120 هرتز، eARC، VRR، ALLM، QMS، QFT (4 منافذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
3ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 6)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
نظام التشغيل webOS 25
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
دردشة ذكية
نعم
-
دائما مستعد
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
Google Cast
نعم
-
Google Home / Hub
نعم
-
تحكم صوتي بدون اليدين
نعم
-
الصفحة الرئيسية
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
عرض متعدد
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
المعرف الصوتي
نعم
-
يعمل مع Apple Airplay
نعم
-
يعمل مع Apple Home
نعم
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
جهاز التحكم السحري MR25
-
سلك الطاقة
نعم (مرفق)
BROADCASTING
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
استقبال التلفزيون الرقمي
DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)
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