* ينطبق ميزة "عدم الانعكاس" على طراز OLED M5 مقاس 83/77/65 بوصة وطراز OLED G5 مقاس 83/77/65/55 بوصة.

* ينطبق "دقة اللون بنسبة 100%" و"حجم اللون بنسبة 100% إلى DCI-P3" على تلفزيونات 2025 OLED TV.

* تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقياس تقنية Perfect Color وفقًا لمعايير انعكاس الضوء الدائري 11.5 IDMS.

*يُعرف حجم اللون بنسبة 100% على أنه أداء الشاشة الذي يساوي أو يزيد عن حجم اللون القياسي DCI-P3 كما تم التحقق منه بشكل مستقل من قبل Intertek.

*اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في شاشة LG OLED مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمط لون.

*يتم تعريف انعكاس الشاشة على أنه قيمة المكوّن البقعي المتضمن (SCI) عند 550 نانومتر، وتم اختباره بشكل مستقل من قبل Intertek.

*وفقًا لاختبارات Intertek، توفر شاشة LG OLED انعكاسًا أقل من 1%، مما يعزز الوضوح ويقلل التوهج لمشاهدة أكثر راحة.