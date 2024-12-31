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LG، تلفزيون QNED بتقنية الألوان Quantum Dot Nanocell، سلسلة QNED75R مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد

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LG، تلفزيون QNED بتقنية الألوان Quantum Dot Nanocell، سلسلة QNED75R مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد

65QNED756RB

LG، تلفزيون QNED بتقنية الألوان Quantum Dot Nanocell، سلسلة QNED75R مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد

(2)
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سطوع أعلى وألوان أزهى بتقنية QNED

استمتِع بألوان أنقى وأغنى

شاهد صورة مذهلة بألوان فريدة بفضل ميزة QNED Color Pro المدعومة بقوة تكنولوجيا Quantum Dot وNanoCell الهائلة.

يظهر مشهد مسحوق الألوان وهو يتفجر ويتداخل مع شاشة التلفزيون.

*تلفزيون QNED85 يأتي مزودًا بميزة QNED Color Pro.
*تلفزيون QNED80/75 يأتي مزودًا بميزة QNED Color.

تقنية التعتيم الدقيق (Precision Dimming) والتباين الفائق (Ultra Contrast)

ألوان مذهلة تخطف الأبصار

يستخدم تلفزيون LG QNED خوارزميات التعلم العميق الفعالة لتحسين نسبة التباين وتعزيز السطوع لعرض صور أكثر طبيعية ووضوحاً مع تقليل تأثير الهالة.

توجد شاشتان معروضتان، أحداها ناحية اليسار والأخرى ناحية اليمين. تعرض كل شاشة تلفزيون الصور ذاتها لقطع كريستال ملونة. تبدو الصورة ناحية اليسار باهتة قليلاً، في حين الصورة الموجودة ناحية اليمين زاهية للغاية. توجد صورة لشريحة معالج أسفل يسار التلفزيون في الصورة اليمنى.

*تتوفر ميزة التعتيم الدقيق ( Precision Dimming) في طرازات QNED85/80(86 بوصة).
*تتوفر ميزة التعتيم الاحترافي (Dimming pro) في طرازات QNED80/75.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تم احتساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.

α5 معالج الذكاء الاصطناعي 4 K Gen6

معالجة قوية

يوفر معالج α 5 AI 4K Gen6 تجربة مشاهدة ديناميكية مصممة لتناسب تفضيلاتك.

*يتوفر معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED85/80.
*يتوفر معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED75.

التحكم في السطوع بالذكاء الاصطناعي

يعدّل سطوع شاشتك تلقائيًا ليلائم مستويات الإضاءة المحيطة، ما يضمن المشاهدة المثلى في أي مكان.

تظهر صورة لزهرة دوّار شمس عبر الجانبين الأيسر والأيمن للشاشة المنقسمة. تبدو الصورة اليمنى أكثر سطوعًا وأوضح مع تنشيط ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.

*QNED81 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.
*QNED81 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Super Upscaling.
*QNED75 تتضمن ميزة الذكاء الاصطناعي Brightness Control.
*تشير كلمة «تقليدية» إلى أجهزة تلفاز UHD من LG بدون تقنية NanoCell.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
*تتم محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

disclimer

تقنية AI Sound Pro

يستخدم المعالج التعلّم العميق من نقاط بيانات صوتية للتعرّف على الأصوات والتأثيرات والترددات الصوتية، ما يتيح له تحسين الصوت استنادًا على نوع المحتوى الذي تشاهده لتنعم بتجربة صوتية مكانية غامرة لجميع حواسك.

يتم تفعيل تقنية AI Sound Pro، وتُعرض صورة مصحوبة بصوت غني يغمر جنبات المكان بتأثيرات صوتية.

*تضم طرازات QNED85/80/75 ميزة مزج الصوت المحيطي افتراضيًا بنظام مكبرات صوت 5.1.2.

disclimer

صوت خيالي لترفيه مثالي

اكتشِف المزيد
مكبر الصوت LG

صُنعا ليعملا معًا في تناغم تام لتنعم بالرفاهية

صُممت مكبرات صوت LG خصيصًا لتعمل بتناغم مع تلفزيون LG حيث يقترنان معًا ليقدما تجربة ترفيهية مثالية.

يظهر الثنائي المقترن على نحو مثالي في لقطة مقربة تبين التوافق بين التلفزيون ومكبر الصوت.

*قد تختلف ميزة مشاركة وضع صوت التلفزيون (TV Sound Mode Share) حسب طراز التلفزيون.
*يختلف إصدار معالج التلفزيون المعزَّز بالذكاء الاصطناعي حسب طراز التلفزيون.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت (Sound Bar Mode Control) حسب طراز مكبر الصوت.
*يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون من LG على ميزات معينة فقط.

واجهة WOW

إعدادات متنوعة

ينتقل مكبر الصوت تلقائيًا إلى الوضع الصوتي لمكبر الصوت عند توصيله بتلفزيون LG. كما يمكنك الاستمتاع بثلاثة أوضاع إضافية لتنعم بتجربة صوتية ساحرة.

تُعرض واجهة تغيير الإعدادات على شاشة التلفزيون.

*هذه الميزة مدعومة فقط في طرازات التلفزيون لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.

تقنية ThinQ AI ونظام التشغيل webOS

وظائف ذكية مصممة خصيصًا لك

يقدم لك التلفزيون تنبيهات مخصصة وترشيحات حسب ذوقك وغير ذلك الكثير لتحظى بالراحة والسهولة في الاستخدام. تتيح لك الميزات الذكية، مثل الشاشة الرئيسة الجديدة كليًا تجربة مشادة أسرع وأكثر بساطة وسهولة.
تعرف على المزيد

*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.

ملفي التعريفي

شاهد المحتوى الذي ترغب في مشاهدته فقط بإنشاء ملف تعريفي مخصص لكل فرد من أفراد العائلة. استمتع بمشاهدة أنواع المحتوى المخصصة الموصى بها والوصول السريع إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا.
يظهر على شاشة التلفزيون مشهد تفعيل وظيفة "My profile" (ملفي التعريفي).

*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.

disclmer

البطاقات السريعة

كل ما تحتاجه من تطبيقات ومحتوى بين يديك بسرعة وسهولة! يمكنك أيضًا تحرير البطاقات السريعة لملفات تعريفية لمستخدمين مختلفين لضمان توفر المحتوى المفضل بين يديك.
يظهر على شاشة التلفزيون مشهد تفعيل "Quick card" (البطاقة السريعة).
ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي

أداة تخصيص المحتوى المفضل

احصل على ترشيحات المحتوى حسب ذوقك ترشح ميزة التخصيص بالذكاء الاصطناعي كلمات مفتاحية ذات صلة أو رائجة استنادًا إلى سجل بحثك فريد بوظيفة التعرُّف على الصوت لتحصل على المزيد من محتواك المفضل.

يظهر وجه شخص على شاشة التلفزيون، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.

*قد يختلف توفر الخدمة حسب المنطقة والسلسلة.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية

Matter وAirPlay وHomeKit

تحكم في تلفزيون LG بسهولة عن طريق ميزات Matter وApple AirPlay وHomeKit . استخدم التكنولوجيا الذكية لتشغيل تلفزيونك وإيقافه، والتبديل بين الإدخالات، وضبط مستوى الصوت، كل ذلك دون استخدام جهاز التحكم عن بُعد.

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*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.

شعار alexa built-in شعار "works with Apple AirPlay" (يعمل بميزة Apple AirPlay" شعار "works with Apple Home" (يعمل بميزة Apple Home"

الكاميرا الذكية من LG

بفضل سهولة تركيب التلفزيون والتصميم النحيف، تجعل وظيفة الكاميرا الذكية من LG إجراء الاجتماعات الافتراضية عن بُعد غاية في السهولة على الشاشة الكبيرة.

سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.

تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.
صورة لشخص جالس على أريكة يستمتع بمشاهدة فيلم على شاشة تلفزيون كبير الحجم معلَّق على الجدار.
تقنية True Cinema

سينما منزلية تنافس العروض المسرحية

استمتع بتجربة مشاهدة سينمائية تحبس الأنفاس، وأنت مرتاح في منزلك مع تلفزيون LG QNED.
رجل يحدّق النظر وهو غاضب إلى الخارج. الصورة مقسومة إلى نصفين. تبدو الألوان في النصف الأول من الصورة باهتة وأقل حيوية، في حين تنبض الصورة في النصف الأيمن من الصورة بالحياة بمزيد من الألوان الزاهية. تظهر كلمة "عادي" في أعلى يسار الصورة، بينما مكتوب عبارة "HDR 10 PRO" في أعلى يمين الصورة.

صورة مُحسَّنة باحترافية

تستخدم تقنية HDR10 Pro ميزة تعيين درجة اللون الديناميكية لتحسين التباين والوضوح للمحتوى إطارًا تلو الآخر بشكل تلقائي.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.

وضع FILMMAKER

شاهد الأفلام بجودة فائقة تمامًا كما أرادها مخرج الفيلم مع وضع FILMMAKER MODE™‎. يحافظ هذا النمط على الألوان والإعدادات ومعدلات الإطارات الأصلية لينقل رؤية المخرج الإبداعية إليك.

مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.

*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER Mode حسب البلد.

مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.

هذه هي شعارات منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مع مشاهد مصورة مطابقة ناحية اليمين إلى كل شعار. توجد ملصقات لمسلسل Wednesday من Netflix وTED LASSO من Apple TV وThe rings of power من PRIME VIDEO.
الترفيه

قائمة لا حصر لها من المحتوى حسب الطلب

استمتع بمشاهدة المحتوى الذي تفضله بسهولة عبر أكبر منصات بث الفيديو عبر الإنترنت مباشرة على جهاز تلفزيون QNED من LG.
قائمة لا حصر لها من المحتوى حسب الطلب تعرف على المزيد

*يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+‎ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق
*تتطلب خدمة Apple TV+‎ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.

يوجد تلفزيون كبير معلَّق على الجدار، ويمكنك مشاهدة لعبة سباق على الشاشة. أمام التلفزيون، يمكنك رؤية شخص يركز في اللعب باستخدام وحدات التحكم بيديه.
الألعاب المتقدمة

استمتع بروعة الألعاب المثيرة

استمتع بترقية إعداد الألعاب من خلال أحدث أجهزة التلفزيون لتنعم بتجربة لعب مثالية من الجيل التالي.

مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم

تجمع ميزة مُحسِّن الألعاب كل إعدادات الألعاب في قائمة واحدة سهلة الاستخدام في حين تمنحك لوحة التحكم في الألعاب إمكانية الوصول إلى إعداداتك الحالية بسرعة.

صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.

*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*لا يتم تنشيط لوحة التحكم في الألعاب إلا مع تشغيل إعداد "مُحسِّن الألعاب" و"لوحة تحكم الألعاب".

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4K ‏120 هرتز وALLM وeARC

ارتقِ بتجربة الألعاب إلى مستويات جديدة مع الرسومات المتزامنة سلسة الحركة. قلل من درجة الضبابية والشبحية في الحركة مع تقنية Dolby Vision® HDR بدقة 4K ومعدل تحديث 120 هرتز وميزتي ALLM وeARC بأحدث مواصفات HDMI 2.1.

طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.

*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

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*تتوفر تقنية AMD FreeSync™ Premium في طرازات QNED85/80.
*تضم طرازات QNED85/80 ميزة معدل التحديث المتغير (VRR).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.

HGiG

تعقد شركة LG شراكة مع مجموعة من أكبر الشركات في صناعة الألعاب للاستمتاع بأحدث ألعاب HDR بواقعية بالغة وإحساس مذهل يغمر جميع الحواس.

صورة يظهر فيها سيدة تحمل مسدسًا وترتدي قناعًا يغطي الوجه بالكامل. يبدو النصف الأول من الصورة شاحبًا بألوان باهتة، في حين يظهر النصف الثاني من الصورة بألوان زاهية أكثر حيوية.

*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفزيون تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد يختلف توفر الدعم لميزة HGiG حسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
صندوق تغليف لتلفزيون QNED يظهر على خلفية وردية وخضراء، ويوجد نباتات خضراء وفراشات تخرج من داخل الصندوق.
تلفزيون QNED مستدام

تغليف مميز يصنع الفارق

يأتي تلفزيون QNED من LG في عبوة تغليف ذات تصميم جديد باستخدام طباعة أحادية اللون وصندوق قابل لإعادة التدوير.

*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.

تلفزيون LG OLED G3 evo يشع سطوعًا وإشراقًا في مكان مظلم. وفي أعلى اليمين، يظهر شعار الاحتفال بالعيد السنوي العاشر لظهور تقنية OLED.


تلفزيون LG OLED evo C3

اكتشف الجيل التالي من التلفزيون

أطلق لتطلعاتك العنان، واستكشف روعة تلفزيون LG OLED evo.

*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/‎ لمزيد من التفاصيل.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K QNED

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان QNED

  • معالج الصور

    ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • مخرج الصوت

    20W

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1452 x 839 x 44.3

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    24.5

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K QNED

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان QNED

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    4K ترقية

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • تقنية التعتيم

    تعتيم محلي

  • وضع الصورة

    (حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع

الألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1452 x 839 x 44.3

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    1452 x 906 x 295

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    1600 x 970 x 172

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    1167 x 295

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    24.5

  • وزن التلفزيون مع حامل

    24.9

  • وزن العبوة

    30.9

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    300 x 300

صوتي

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)

  • صوت واضح برو

    نعم

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • مخرج الصوت

    20W

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • دعم البلوتوث

    نعم (v 5.0)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخل HDMI

    4ea (يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1)

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخلات USB

    2ea (v 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

  • تنبيه رياضي

    نعم

  • نظام التشغيل (OS)

    Webos 23

  • ThinQ

    نعم

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • شارك غرفة إلى غرفة

    نعم (المتلقي)

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    AC 100 ~ 240V 50-60Hz

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    ريموت سحري

  • بطاريات التحكم عن بعد

    نعم (aa x ​​2ea)

  • سلك الطاقة

    نعم (قابل للفصل)

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