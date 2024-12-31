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LG، تلفزيون QNED بتقنية الألوان Quantum Dot Nanocell، سلسلة QNED75R مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل ثنائي القطب، 2023 جديد
استمتِع بألوان أنقى وأغنى
يظهر مشهد مسحوق الألوان وهو يتفجر ويتداخل مع شاشة التلفزيون.
*تلفزيون QNED85 يأتي مزودًا بميزة QNED Color Pro.
*تلفزيون QNED80/75 يأتي مزودًا بميزة QNED Color.
ألوان مذهلة تخطف الأبصار
توجد شاشتان معروضتان، أحداها ناحية اليسار والأخرى ناحية اليمين. تعرض كل شاشة تلفزيون الصور ذاتها لقطع كريستال ملونة. تبدو الصورة ناحية اليسار باهتة قليلاً، في حين الصورة الموجودة ناحية اليمين زاهية للغاية. توجد صورة لشريحة معالج أسفل يسار التلفزيون في الصورة اليمنى.
*تتوفر ميزة التعتيم الدقيق ( Precision Dimming) في طرازات QNED85/80(86 بوصة).
*تتوفر ميزة التعتيم الاحترافي (Dimming pro) في طرازات QNED80/75.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تم احتساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.
معالجة قوية
*يتوفر معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED85/80.
*يتوفر معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED75.
التحكم في السطوع بالذكاء الاصطناعي
تظهر صورة لزهرة دوّار شمس عبر الجانبين الأيسر والأيمن للشاشة المنقسمة. تبدو الصورة اليمنى أكثر سطوعًا وأوضح مع تنشيط ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.
*QNED81 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.
*QNED81 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Super Upscaling.
*QNED75 تتضمن ميزة الذكاء الاصطناعي Brightness Control.
*تشير كلمة «تقليدية» إلى أجهزة تلفاز UHD من LG بدون تقنية NanoCell.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
*تتم محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
disclimer
تقنية AI Sound Pro
يتم تفعيل تقنية AI Sound Pro، وتُعرض صورة مصحوبة بصوت غني يغمر جنبات المكان بتأثيرات صوتية.
*تضم طرازات QNED85/80/75 ميزة مزج الصوت المحيطي افتراضيًا بنظام مكبرات صوت 5.1.2.
disclimer
صوت خيالي لترفيه مثالي
صُنعا ليعملا معًا في تناغم تام لتنعم بالرفاهية
يظهر الثنائي المقترن على نحو مثالي في لقطة مقربة تبين التوافق بين التلفزيون ومكبر الصوت.
*قد تختلف ميزة مشاركة وضع صوت التلفزيون (TV Sound Mode Share) حسب طراز التلفزيون.
*يختلف إصدار معالج التلفزيون المعزَّز بالذكاء الاصطناعي حسب طراز التلفزيون.
*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت (Sound Bar Mode Control) حسب طراز مكبر الصوت.
*يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون من LG على ميزات معينة فقط.
إعدادات متنوعة
تُعرض واجهة تغيير الإعدادات على شاشة التلفزيون.
*هذه الميزة مدعومة فقط في طرازات التلفزيون لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
وظائف ذكية مصممة خصيصًا لك
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
ملفي التعريفي
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
disclmer
البطاقات السريعة
أداة تخصيص المحتوى المفضل
يظهر وجه شخص على شاشة التلفزيون، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية
Matter وAirPlay وHomeKit
works with Apple AirPlay"" (يعمل بميزة Apple AirPlay"" شعار ""works with Apple Home"" (يعمل بميزة Apple Home"""
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
شعار alexa built-in شعار "works with Apple AirPlay" (يعمل بميزة Apple AirPlay" شعار "works with Apple Home" (يعمل بميزة Apple Home"
الكاميرا الذكية من LG
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
وضع FILMMAKER
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER Mode حسب البلد.
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*لا يتم تنشيط لوحة التحكم في الألعاب إلا مع تشغيل إعداد "مُحسِّن الألعاب" و"لوحة تحكم الألعاب".
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4K 120 هرتز وALLM وeARC
طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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*تتوفر تقنية AMD FreeSync™ Premium في طرازات QNED85/80.
*تضم طرازات QNED85/80 ميزة معدل التحديث المتغير (VRR).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
HGiG
صورة يظهر فيها سيدة تحمل مسدسًا وترتدي قناعًا يغطي الوجه بالكامل. يبدو النصف الأول من الصورة شاحبًا بألوان باهتة، في حين يظهر النصف الثاني من الصورة بألوان زاهية أكثر حيوية.
*قد يختلف توفر الدعم لميزة HGiG حسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K QNED
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان QNED
-
معالج الصور
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
20W
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1452 x 839 x 44.3
-
وزن التلفزيون بدون حامل
24.5
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K QNED
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان QNED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
ألفا 5 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم محلي
-
وضع الصورة
(حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع
الألعاب
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1452 x 839 x 44.3
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1452 x 906 x 295
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1600 x 970 x 172
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
1167 x 295
-
وزن التلفزيون بدون حامل
24.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
24.9
-
وزن العبوة
30.9
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 300
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
20W
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
4ea (يدعم EARC ، AllM كما هو محدد في HDMI 2.1)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
تنبيه رياضي
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
Webos 23
-
ThinQ
نعم
-
إعدادات العائلة
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
نعم (المتلقي)
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
ريموت سحري
-
بطاريات التحكم عن بعد
نعم (aa x 2ea)
-
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
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