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أماكن الشراء الترفيه

"The LG TV webOS screen is in the background and 11 blocks are floating on it. Each block has a logo image of Luna, Prime Video, Master Class, Les Mills, YouTube, Apple TV plus, Shoptime, Netflix, Disney plus, GeForce NOW, and LG Channels."

استكشاف آفاق جديدة للترفيه

سينما

إحضار المسرح إلى المنزل

تعد أجهزة تلفاز LG موطنًا لكل منصات البث التي تحبها، مثل Netflix وAmazon Prime Video وDisney+ وApple TV+ وغيرها الكثير. مع هذا القدر الكبير للاختيار من بينه، هناك شيء يناسب الجميع.

 

A man is sitting on the sofa and watching TV. The man has a remote control in his hand, and on TV, there is an image of a scene from Apple TV+ 'Foundation'.

*يلزم وجود عضوية في Netflix.

*قد يختلف توفر المحتوى والتطبيقات باختلاف البلد أو المنطقة. يلزم اشتراك منفصل في منصة Disney+‎. حقوق النشر 2022 محفوظة لشركة Disney والكيانات التابعة لها.

*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.‎، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+‎ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق.

*تتطلب خدمة Apple TV+‎ اشتراكًا.

*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.

*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.

There are six image blocks – each with streaming platform logo and footage image. Netflix logo with the Wednesday, Apple TV plus logo with Ted lasso, Pramount plus logo with Tulsa king, Disney plus logo with National treasure, Prime video logo with The rings of power, Sky showtime logo with Top gun.

LG Channels

استمتع بمزيد من المحتوى مجانًا

اكتشف المزيد مما يمكن أن يقدمه التلفاز مع LG Channels. استكشف مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه مع أكثر من 150 قناة ومحتوى حسب الطلب - كل ذلك بدون أي اشتراكات أو مدفوعات.

 

There is a home screen of 'LG Channels', and various content images of LG Channels are nearby.

*قد يختلف عدد القنوات والمحتوى المتاح لتطبيق «LG Channels» على حسب المنتج والمنطقة.

*بعض المحتويات المعروضة هي محتوى خاص بالولايات المتحدة فقط. قد يختلف المحتوى المتاح حسب البلد.

الألعاب السحابية

افتح مغامرتك التالية

سجّل الدخول إلى عالم أوسع من الألعاب، مباشرةً من تلفازك من LG. مع خدمات الألعاب السحابية مثل GeForce NOW وUtomik وLuna، اكتشف المزيد من طرق اللعب. يمكنك الوصول إلى آلاف الألعاب الجديدة وتشغيل الألعاب المفضلة لديك دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. 

 

Men and women are sitting on the sofa and enjoying racing games together on TV.

*قد تختلف الشراكات المدعومة باختلاف البلد.

There are three image blocks, each with the logo and game images of GeForce NOW, Utomik, and Luna.

اللياقة

تخصيص خطة تمرينك

سواء أكان ذلك بتتبع وزنك، أو التركيز على التأمل، أو ردود الفعل الحية لتدريباتك، اجعل صحتك تعمل من أجلك. مع خدمات مثل Exercite، يمكن الوصول إلى التدريبات المنزلية بنقرة زر واحدة والبدء فيها بشكل أسهل من أي وقت مضى.

 

A woman is doing squats while watching TV. Inside the TV screen, you can see images that teach you exercise and check your posture.

*يختلف دعم هذه الميزة حسب الدولة.

Metaverse

ادخل إلى Metaverse من تلفاز LG

استمتع بكل جوانب Metaverse. تلتقي التكنولوجيا الجديدة بالرواد القدامى في معرض NFT الفني، Dasverse. قم بإنشاء صورتك الرمزية لاستكشاف عالم ترفيه Metaverse في Sansar. بالإضافة إلى ذلك، ارتقِ بالألعاب إلى آفاق جديدة باستخدام منصة الألعاب السحابية ثلاثية الأبعاد Metaverse Oorbit.

 

A woman is dancing in her room watching a concert screen in the metaverse of "Sansar" on TV.

*قد يختلف دعم هذه الميزة حسب المنطقة والطراز.

There are three image blocks, each with the logo and metaverse service images of Sansar, Dasverse and Oorbit.

تطبيقات البث

أن تكون معجبًا لم يكن بهذه السهولة من قبل

يرتقي تلفاز LG بالإثارة في كونك معجبًا إلى المستوى التالي، ما يجعلك تشعر بأنك أقرب من أي وقت مضى إلى فنانيك المفضلين. باستخدام تطبيق Weverse، يمكنك الوصول إلى مدونات الفيديو الحية والمحتوى الأصلي من BTS، وشراء السلع والتذاكر بسهولة للفعاليات القادمة. استمتع بأحدث الإصدارات من الفنانين المفضلين لديك بجودة عالية مع بث الموسيقى على Spotify.

 

There is a concert screen on TV, two men are sitting on the sofa and beanbag, and one woman is standing and enjoying the concert. On the table in the middle of my friends, there are various foods such as popcorn, nachos, and coke.

*يختلف دعم هذه الميزة حسب الدولة.

There are two blocks with Weverse logo and Spotify logo.

الفصول الدراسية

تعلم من الأفضل

ارفع مستوى تعلمك مع فصول دراسية من أكثر من 150 مدربًا في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الفن، والترفيه، والأعمال التجارية، والتصميم، والأناقة، والرياضة، والكتابة والمزيد.

 

A large TV is on the wall, and the TV shows the gardening class screen of 'Master Class'. A woman is standing at a table next to a TV and taking a gardening class with flower pots and flower scissors.

*يختلف دعم هذه الميزة حسب الدولة.

أماكن الشراء

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