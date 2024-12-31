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LG، تلفزيون QNED بتقنية الألوان Quantum Dot Nanocell، سلسلة QNED81R مقاس 65 بوصة، WebOS Smart AI ThinQ، جهاز التحكم عن بعد السحري، سينما ثلاثية الجوانب، HDR10، HLG، AI Picture Pro، AI Sound Pro (5.1.2ch)، حامل عمود واحد، 2023 جديد
استمتِع بألوان أنقى وأغنى
يظهر مشهد مسحوق الألوان وهو يتفجر ويتداخل مع شاشة التلفزيون.
*تلفزيون QNED85 يأتي مزودًا بميزة QNED Color Pro.
*تلفزيون QNED80/75 يأتي مزودًا بميزة QNED Color.
حجم الألوان بنسبة% 100
تظهر صورة رقمية غنية بالألوان مقسمة إلى قسمين؛ يبدو الجزء الأيسر من الصورة أقل إشراقًا، في حين يزداد إشراق الصورة في الجزء الأيمن منها. يظهر أسفل يسار الشاشة عبارة "حجم الألوان بنسبة 70%"، في حين يظهر على اليمين عبارة "حجم الألوان بنسبة 100%".
يوجد رسمان بيانيان لتوزيع ألوان RGB في شكل مثلث قائم. أحدها ناحية اليسار بحجم ألوان بنسبة 70% والثاني بحجم ألوان بنسبة 100% موزع توزيعًا كاملاً. تظهر بين الرسمين البيانيين كلمتان "ساطع" و"معتم".
يوجد الشعار المعتمد لشركة Intertek.
*يكافئ حجم التدرج اللوني (CGV) للشاشة حجم التدرج اللوني لمساحة الألوان DCI-P3 أو يتجاوزه وفقًا لعملية تحقق مستقلة من شركة Intertek.
*تشير عبارة "حجم ألوان بنسبة 70%" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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ألوان مذهلة تخطف الأبصار
توجد شاشتان معروضتان، أحداها ناحية اليسار والأخرى ناحية اليمين. تعرض كل شاشة تلفزيون الصور ذاتها لقطع كريستال ملونة. تبدو الصورة ناحية اليسار باهتة قليلاً، في حين الصورة الموجودة ناحية اليمين زاهية للغاية. توجد صورة لشريحة معالج أسفل يسار التلفزيون في الصورة اليمنى.
*تتوفر ميزة التعتيم الدقيق ( Precision Dimming) في طرازات QNED85/80(86 بوصة).
*تتوفر ميزة التعتيم الاحترافي (Dimming pro) في طرازات QNED80/75.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تم احتساب حجم MiniLED باستخدام معايير القياس الداخلية لشركة LG.
جودة تبهرك
*يتوفر معالج α7 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED85/80.
*يتوفر معالج α5 AI بدقة 4K من الجيل السادس في طرازات QNED75.
تقنية AI Picture Pro
تظهر صورة لزهرة عباد الشمس ناحيتي اليسار واليمين على الشاشة المقسومة. تبدو الصور اليمنى المعززة بتقنية AI Picture Pro أكثر سطوعًا وأعلى وضوحًا.
*تتوفر ميزة QNED85/80 في طرازات QNED85/80.
* تتوفر ميزة رفع مستوى الصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي في طرازات QNED85/80.
*لن تعمل تقنية AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر عبر خدمات OTT.
تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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التحكم في السطوع بالذكاء الاصطناعي
تظهر صورة لزهرة دوّار شمس عبر الجانبين الأيسر والأيمن للشاشة المنقسمة. تبدو الصورة اليمنى أكثر سطوعًا وأوضح مع تنشيط ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.
*QNED85 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Picture Pro.
*QNED85 و81 تتضمنان ميزة الذكاء الاصطناعي Super Upscaling.
*QNED75 تتضمن ميزة الذكاء الاصطناعي Brightness Control.
*تشير كلمة «تقليدية» إلى أجهزة تلفاز UHD من LG بدون تقنية NanoCell.
*تفاوت جودة الصورة للمحتوى المُحسَّن وفقًا لدقة المصدر الأصلي.
*تتم محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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تقنية AI Sound Pro
يتم تفعيل تقنية AI Sound Pro، وتُعرض صورة مصحوبة بصوت غني يغمر جنبات المكان بتأثيرات صوتية.
*تضم طرازات QNED85/80/75 ميزة مزج الصوت المحيطي افتراضيًا بنظام مكبرات صوت 5.1.2.
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تصميم فائق النحافة
لقطة مقربة لزاوية الشاشة تبرز نحافة التصميم.
* تتميز طرازات QNED80(75/65/55/50 بوصة) بتصميم فائق النحافة.
*تختلف الطرازات ذات التصميم النحيف باختلاف المنطقة.
إعدادات متنوعة
تُعرض واجهة تغيير الإعدادات على شاشة التلفزيون.
*هذه الميزة مدعومة فقط في طرازات التلفزيون لعام 2023. يختلف الدعم باختلاف الطراز.
*يختلف دعم الميزات حسب طراز مكبر الصوت من LG.
وظائف ذكية مصممة خصيصًا لك
*قد يختلف توفر الخدمة باختلاف المنطقة أو البلد.
*تتطلب خدمات OTT اشتراكات منفصلة.
ملفي التعريفي
*قد يعرض محتوى محدود أو مقيد حسب المنطقة أو اتصال الشبكة.
*يمكن إنشاء عدد غير محدود من ملفات التعريف، مع أن الشاشة الرئيسية لا تعرض سوى 10 ملفات تعريفية بحد أقصى.
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البطاقات السريعة
صورة مخصصة من أجلك
*تتوفر وظيفة AI Picture Wizard (معالج الصورة بالذكاء الاصطناعي) في طرازات QNED85/80.
أداة تخصيص المحتوى المفضل
يظهر وجه شخص على شاشة التلفزيون، كما تُعرض إلى جانبه كلمات مفتاحية موصى بها.
*قد يختلف توفر الخدمة حسب المنطقة والسلسلة.
*لا تتوفر ميزة "For you keyword" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية في لغاتها الأصلية
AirPlay وHomeKit
"شعار hey google شعار alexa built-in شعار ""works with Apple AirPlay"" (يعمل بميزة Apple AirPlay"" شعار ""works with Apple Home"" (يعمل بميزة Apple Home"""
*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi.
*Apple وشعار Apple، وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
*تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.*يختلف توفر الأوامر الصوتية حسب المنتج والبلد.
*تختلف القوائم المعروضة عند طرح المنتج في الأسواق.
*قد يختلف الدعم لميزتي AirPlay 2 وHomeKit باختلاف المناطق.
شعار alexa built-in شعار "works with Apple AirPlay" (يعمل بميزة Apple AirPlay" شعار "works with Apple Home" (يعمل بميزة Apple Home"
حان الوقت لتغيير طريقة مشاهدتك
*قد يختلف توفر مجموعة التطبيق/الإدخال حسب الخدمة المتاحة.
*تتطابق إعدادات طريقة عرض صورة داخل صورة في كلتا الشاشتين.
*تطبيق "LG Fitness" وضع عرض صورة داخل صورة باستخدام كاميرا USB في التطبيق.
الكاميرا الذكية من LG
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.
تُباع الكاميرا الذكية من LG بشكل منفصل.
سيدة تجلس على مسند أريكة، ممسكة كمبيوتر محمول وتشاهد التلفزيون. يمكن رؤية أربع شخصيات ومؤتمر فيديو على الشاشة الكبيرة بالتلفزيون.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
وضع FILMMAKER
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*قد يختلف دعم وضع FILMMAKER Mode حسب البلد.
مخرج أحد الأفلام ينظر إلى شاشة تلفزيون كبيرة ويُدخل تعديلاً على أحد المشاهد. ويظهر على شاشة التلفزيون رافعة برجية على خلفية سماء أرجوانية. يوجد شعار وضع FILMMAKER Mode في أسفل يمين الشاشة.
*يلزم وجود عضوية في Netflix.
*Apple، وشعار Apple، وApple TV هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مُسجَّلة في الولايات المتحدة والدول الأخرى
*قد لا تتوفر خدمة Apple TV+ و/أو أنواع محتوى محددة في جميع المناطق
*تتطلب خدمة Apple TV+ اشتراكًا.
*Amazon وPrime Video وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة Amazon.com, Inc. أو الشركات التابعة لها. تنطبق رسوم الاشتراك في خدمة Amazon Prime و/أو Prime Video. يرجى زيارة primevideo.com/terms للاطِّلاع على التفاصيل.
*قد تختلف الخدمة المدعومة باختلاف البلد.
مُحسِّن الألعاب ولوحة التحكم
صورة للوحة التحكم معروضة على شاشة اللعبة حيث تعرض لوحة الألوان بها أيقونات حالة اللعبة والوضع المظلم وتشغيل تطبيق داخل تطبيق ومحسِّن الألعاب وجميع الإعدادات ودليل المستخدم.
*يختلف مدى توفر تحديثات البرامج وفقًا للطراز والمنطقة.
*قد تختلف العناصر الموجودة في قائمة محسِّن الألعاب حسب السلسلة.
*لا يتم تنشيط لوحة التحكم في الألعاب إلا مع تشغيل إعداد "مُحسِّن الألعاب" و"لوحة تحكم الألعاب".
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4K 120 هرتز وALLM وeARC
طائرة عسكرية حمراء تظهر في صورة مقسَّمة إلى نصفين؛ في النصف الأول تبدو الألوان شاحبة وداكنة قليلاً، بينما النصف الثاني من الصورة أكثر سطوعًا والألوان أكثر حيوية. تظهر في أعلى يسار الصورة كلمة "عادية"، أما في أعلى يمين الصورة، فيظهر شعار LG QNED.
*تشير كلمة "عادية" إلى أجهزة تلفزيون بدقة UHD من LG غير المزودة بتكنولوجيا NanoCell.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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*تتوفر تقنية AMD FreeSync™ Premium في طرازات QNED85/80.
*تضم طرازات QNED85/80 ميزة معدل التحديث المتغير (VRR).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
HGiG
صورة يظهر فيها سيدة تحمل مسدسًا وترتدي قناعًا يغطي الوجه بالكامل. يبدو النصف الأول من الصورة شاحبًا بألوان باهتة، في حين يظهر النصف الثاني من الصورة بألوان زاهية أكثر حيوية.
*HGiG هي مجموعة تطوعية من الشركات العاملة في مجال الألعاب وتصنيع أجهزة التلفزيون تتعاون معًا على وضع إرشادات عامة وتوفيرها لتحسين تجارب ألعاب العملاء بوظيفة HDR.
*قد يختلف توفر الدعم لميزة HGiG حسب البلد.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
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*قد يختلف المحتوى المكتوب على الصندوق حسب الطراز أو البلد.
*المصدر: Omdia. شحنات الوحدات، 2013-2022. النتائج ليست مصادقة من LG Electronics. تقع مسؤولية أي اعتماد على هذه النتائج على عاتق الجهة الخارجية. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.
المواصفات الأساسية
-
نوع العرض
4K QNED
-
معدل التحديث
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان QNED
-
معالج الصور
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
مخرج الصوت
20W
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1452x839x44.3
-
وزن التلفزيون بدون حامل
24.5
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
نوع العرض
4K QNED
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
معدل التحديث
120Hz Native
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان QNED
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
ألفا 7 معالج 4K بذكاء إصطناعي الجيل السادس
-
صورة بالذكاء الإصطناعى
صورة بالذكاء الإصطناعى احترافية
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
ترقية بالذكاء الإصطناعى Super 4K
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى
نعم (SDR/HDR)
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
تقنية التعتيم
تعتيم محلي
-
حركة
حركة برو
-
وضع الصورة
10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))
-
HFR (معدل إطارات عالي)
4K 120 إطار في الثانية (HDMI)
الألعاب
-
متوافق مع FreeSync (AMD)
نعم
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
-
VRR (معدل التحديث المتغير)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1452x839x44.3
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1452x911x336
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1600x1070x203
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
831x336
-
وزن التلفزيون بدون حامل
24.5
-
وزن التلفزيون مع حامل
26.2
-
وزن العبوة
33.3
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300x300
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 5.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم
-
WiSA Ready
نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
20W
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 3)
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
4ea (يدعم 4K 120Hz ، eARC ، VRR ، AllM ، QMS كما هو محدد في HDMI 2.1 (2 منفذ))
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
المعرض الفني
نعم
-
تنبيه رياضي
نعم
-
نظام التشغيل (OS)
Webos 23
-
إعدادات العائلة
نعم
-
ThinQ
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
عرض متعدد
نعم
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
نعم (المتلقي)
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم (اللغة العربية/العبرية/تركيش)
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
AC 100 ~ 240V 50-60Hz
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
ريموت سحري
-
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
-
بطاريات التحكم عن بعد
نعم (aa x 2ea)
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