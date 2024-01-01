¹قد تختلف الميزات حسب الطراز وحجم الشاشة. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

²لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.tomsguide.com/ لمزيد من التفاصيل.

³صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

⁴طرازات LG OLED تدعم Dolby Vision™، وHDR10 وHLG. طرازات LG QNED تدعم HDR10 وHLG.

⁵‏Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc.

يدعم Ambient FILMMAKER MODE مع Dolby Vision.

يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

⁶قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

⁷مقاسات 83‏/77/‏65/‏55 بوصة من LG OLED G5 تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 165Hz. وتعمل حتى 144Hz على مدخلات Dolby Vision.

⁸‏HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR. قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

⁹يتراوح معدل VRR من 60Hz إلى 165Hz، وهو عبارة عن مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1. قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإعدادات واتصال الشبكة وبيئة الاستخدام.

¹⁰قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.

قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.

قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

¹¹‏clearMR هو برنامج اعتماد من VESA لتقييم أداء عدم وضوح الحركة على الشاشة.

قد يختلف دعم هذه الميزات حسب الطراز. ClearMR 10000: معتمد لطراز LG OLED G5 (83،‏ 77، 65، 55 بوصة).

ClearMR 9000: معتمد لطراز LG OLED M5 (83، ‏77، 65 بوصة)، LG OLED G5 (48 بوصة)، LG OLED C5.

¹²قد يختلف المحتوى المتاح (بما في ذلك القنوات الرياضية) والتطبيقات حسب الدوري والبلد والمنطقة. يلزم وجود اشتراكات منفصلة لكل تطبيق رياضي والخدمات ذات الصلة.

¹³إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها.

Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.

¹⁴أول تلفزيون شفاف في العالم مقارنة بالتلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث.

تبلغ شفافية المنتج التي يحددها الاختبار الداخلي 43%، وقد يختلف ذلك حسب بيئة الاستخدام الفعلي وظروفه.

¹⁵تنطبق 4K 144Hz على LG OLED M5 مقاس 83/‏77‏/65 بوصة. يعمل معدل التحديث 144Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz.

يشير تلفزيون LG OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.

قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة.

يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون.

يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box.

يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box.

عند الشراء، سيتلقى العملاء إما LG OLED evo أو LG OLED Signature Zero Connect Box.

¹⁶الصورة المعروضة في خاصية Location-Free هي تلفزيون LG Signature OLED M5 TV.

¹⁷يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

*مقاس 97‏/83/‏77/‏65/‏55 بوصة من LG OLED G5 تتميز بتصميم جدار واحد (One Wall Design).

تتميز شاشة LG OLED G5 مقاس 48 بوصة بتصميم فائق النحافة ولا تتوفر إلا في المملكة المتحدة.

¹⁸يتم عرض مشهد المحاكاة.

تعرض شاشة المنتج صورة محاكاة قد تختلف عن المنتج الفعلي.

تدعم البطارية المدمجة ما يصل إلى 3 ساعات من الاستخدام اللاسلكي (3 ساعات بناءً على الاستخدام في الوضع القياسي ولكن قد يختلف استخدام البطارية حسب ظروف الاستخدام).

يدعم StanbyME المحتوى المستند إلى Wi-Fi فقط، لذا يجب الاتصال بشبكة لاسلكية.

تعرض شاشة المنتج صورة محاكاة قد تختلف عن المنتج الفعلي.

قد يعمل وضع الشاشة الرأسية بشكل مختلف حسب التطبيق المستخدم.

المنتج غير مقاوم للماء.

قد تختلف الشاشة الرئيسية والتطبيقات المدعومة حسب البلد وقد تتغير دون إشعار مسبق.