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غرفة معيشة أنيقة في شقة فاخرة. منظر المدينة الجميل مرئي خارج النافذة. رجل يجلس على الأريكة ويشاهد محتوى على التلفزيون المثبت على الحائط.

ما هو أفضل تلفزيون لنمط حياتك؟

أيًا كان نمط حياتك، توجد أجهزة تلفزيون LG TV مصممة خصيصًا لك. اكتشف تلفزيون LG TV الذي يناسبك، بدءًا من الاستمتاع بالمحتوى عالي الجودة مثل السينما والرياضة والألعاب إلى العثور على قطعة التصميم المثالية.

عشاق السينما اللاعبون عشاق الرياضة عشاق التصميم

ما الذي يجعل التلفزيون رائعًا لمشاهدة الأفلام؟

هذه هي التفاصيل التي لا يمكن تفويتها عند مشاهدة فيلم. للحصول على أقصى انغماس، يجب تقديم كل عنصر بدقة قصوى. تتيح تقنية HDR ذلك عمق ألوان محسنًا وتحكمًا محسنًا في التباين.¹

ما هي تقنية HDR؟

HDR (النطاق الديناميكي العالي) هو معيار تقني يتيح نطاقًا أوسع من التباين والتعبير اللوني. في المحتوى المدعوم بتقنية HDR، يمكن أن يكون كل إطار أكثر سطوعًا وحيوية. تُعتبر Dolby Vision™ أعلى معيار HDR قادر على التعبير عن أكثر من 68 مليار لون بسطوع أقصاه 10000 شمعة. توفر بيانات التعريف الديناميكية أيضًا لونًا وسطوعًا محسنًا خاصًا بالمشهد لتجربة مشاهدة سينمائية.

مشهد لرائد فضاء يهرب من انفجار ينقسم إلى نصفين. على جانب واحد، الألوان والتباين باهتة، وهذا ما يسمى SDR. على الجانب الآخر، الألوان حادة وحيوية، ويطلق عليها اسم HDR.

ما الذي يجعل أجهزة التلفزيون المزودة بتقنية Dolby Vision™ المميزة؟

بفضل التلفزيون الذي يدعم تقنية Dolby Vision™، يمكنك الاستمتاع بالمحتوى المُتقن في تقنية Dolby Vision™ من Netflix وApple TV وغير ذلك الكثير. تتميز تقنية Dolby Vision™ بـ 68 مليار لون تمنع نطاق الألوان وتتيح تحكمًا أكثر دقة في السطوع والتعبير عن الألوان. استمتع بجودة سينمائية حتى خارج المسرح.¹ ²

غرفة معيشة بها تلفزيون LG TV مثبت على الحائط. يوجد على التلفزيون فيلم، والألوان، والوضوح، والتباين مذهل. يظهر شعار Dolby Vision أيضًا.

لماذا تعد أجهزة تلفزيون LG TV جيدة لمشاهدة الأفلام؟

تبث تقنية Dolby Vision™ مفعمًا بالحياة في سينما منزلك. وضع FILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع الإضاءة البيئية لجودة الصورة التي تلبي أعلى معايير صانع الأفلام. وتوفر تقنية Dolby Atmos صوتًا محيطيًا، مما يجعلك تشعر وكأنك في قلب الحدث.¹ ³ ⁴ ⁵

أفضل صانعي الأفلام يختارون شاشات LG OLED

تفي تلفزيونات LG OLED ببعض أعلى معايير السينما. استمع إلى الطريقة التي يفضل بها محترفو الصناعة المشهورون شخصيًا ابتكار تلفزيون LG OLED وجودته.

مقابلة المدير شون بيكر. تم تمييز الاقتباس. الألوان السوداء غنية. إنها صورة مذهلة. مقابلة المصورة السينمائية ناتاشا براير. تم تمييز الاقتباس. لأن تلفزيون LG OLED وحده يعرض الألوان التي كنت أقصدها بطيف غني. مقابلة المصور السينمائي والتر فولباتو. تم تمييز الاقتباس. يسمح ذلك بنسخ الألوان التفصيلية والتباين للحفاظ عليها كما أراد المبدع.

اكتشف أجهزة التلفزيون لمشاهدة الأفلام، واعثر على ما يناسبك

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.¹ ⁶

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5
صورة منتج LG OLED M5
OLED M5
صورة منتج LG OLED G5
OLED G5
صورة منتج LG OLED C5
OLED C5
الشاشة LG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83،‏ 77، 65 بوصة) LG OLED evo LG OLED evo
الحجم حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 بوصة) حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 و55 و48 بوصة) حتى 83 بوصة (83 و77 و65 و55 و48 و42 بوصة)
المعالج αlpha 11 AI Processor Gen2 αlpha 11 AI Processor Gen2 alpha 9 AI Processor Gen8
AI Brightness Control Brightness Booster Ultimate (83 و77 و65 بوصة) Brightness Booster Ultimate (83، 77، 65، 55 بوصة) Brightness Booster (83،‏ 77، 65، 55 بوصة)
AI Picture AI Super Upscaling، ‏OLED Dynamic Tone Mapping Pro، ‏AI Director Processing AI Super Upscaling، ‏OLED Dynamic Tone Mapping Pro، ‏AI Director Processing AI Super Upscaling،‏ OLED Dynamic Tone Mapping Pro
اللون Perfect Black، ‏Perfect Color Perfect Black، ‏Perfect Color Perfect Black، ‏Perfect Color
HDR Dolby Vision، وHDR10 Pro Dolby Vision، وHDR10 Pro Dolby Vision، وHDR10 Pro
AI Sound AI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، وAI Voice Remastering،‏ وDynamic Sound Booster AI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، وAI Voice Remastering،‏ وDynamic Sound Booster AI Sound Pro (11.1.2 قناة افتراضية)، AI Voice Remastering،‏ Dynamic Sound Booster
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ما المهم في تلفزيون الألعاب؟

التأخير وتقطيع الفيديو يُفسد تجربة اللعب. للاستمتاع بالمغامرات والمعارك الأكثر إثارة، تعد الحركة السلسة أمرًا أساسيًا. يعد معدل التحديث العالي وتقنية VRR أمرًا ضروريًا لتجربة ألعاب سلسة.

ما هو معدل التحديث؟

معدل التحديث هو عدد مرات تحديث الشاشة بصورة جديدة في الثانية. يُعد هذا المقياس، الذي يتم قياسه بالهرتز، مؤشرًا على مدى سلاسة أداء الشاشة. يعني معدل التحديث 120Hz أن الشاشة يتم تحديثها 120 مرة في الثانية. كلما كان معدل التحديث أعلى، كانت الحركة أكثر سلاسة، وهو ما يكون أكثر وضوحًا عند لعب الألعاب سريعة الوتيرة أو مشاهدة المحتوى عالي السرعة.⁷

مقارنة لألعاب سيارات السباق والاختلاف في معدل التحديث. على أحد الجوانب، يكون معدل التحديث أقل مما يؤدي إلى مزيد من الضبابية في الحركة. على الجانب الآخر، معدل التحديث مرتفع يظهر السيارة في التركيز تمامًا.

ما هو معدل التحديث المتغير (VRR)؟

VRR هي تقنية تتزامن مع معدل تحديث الألعاب مع شاشتك في الوقت الفعلي. عندما لا تتم مزامنة معدلات التحديث، قد يتسبب ذلك في تقطيع الشاشة والفيديو. التنسيقات الأكثر شيوعًا هي Nvidia G-Sync وAMD FreeSync Premium. بالنسبة للاعبين، هذه ميزة لا غنى عنها للألعاب السلسة والغامرة.⁸

يد تحمل جهاز تحكم في الألعاب أمام تلفزيون مع لعبة سباق سيارات على الشاشة. VRR، يظهر شعار معدل التحديث المتغير.

لماذا تعد أجهزة تلفزيون LG TV جيدة للألعاب؟

معدلات تحديث عالية تصل إلى 165Hz

استمتع بتجربة ذروة الألعاب مع توافق G-Sync، و165Hz VRR، ووقت استجابة البكسل 0.1 مللي ثانية، وAMD FreeSync Premium، وشهادة ClearMR 10000. ابدأ لعبتك دون تأخير أو ضبابية في الحركة.³ ⁶ ⁸ ⁹

لعبة سباق السيارات التي تبدو نابضة بالحياة، مع التركيز الكامل دون أي ضبابية حركة مشتتة. يظهر شعار Nvidia G-Sync وشعار 165Hz. توجد أيضًا شهادات ألعاب أخرى في الأسفل تعرض أداء الألعاب الرائع لتلفزيون LG TV.

تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي

استمتع بآلاف الألعاب مباشرةً على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.¹⁰

Car racing game that looks vivid, completely in focus without any distracting motion blur. Nvidia G-Sync logo and 165Hz logo is visible. Other gaming certifications are also seen on the bottom showcasing the LG TV's great gaming performance.

العب على شاشات أكبر واستمتع بألعاب أكثر متعة

الشاشات الأكبر تعني المزيد من المرح. استكشف أجهزة التلفزيون الكبيرة جدًا وارتق بتجربة اللعب إلى المستوى التالي.³

غرفة معيشة مع تلفزيون كبير جدًا من LG مثبت على الحائط. تظهر على الشاشة لعبة سباق. نظرًا لحجم الشاشة، يبدو المحتوى أكثر انغماسًا.

اكتشف تلفزيونات الألعاب وابحث عن تلفزيون يناسبك

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.¹ ⁶

Table Caption
Features OLED M5 OLED G5 OLED C5
صورة منتج LG OLED M5
OLED M5
صورة منتج LG OLED G5
OLED G5
صورة منتج LG OLED C5
OLED C5
الشاشة LG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83،‏ 77، 65 بوصة) LG OLED evo LG OLED evo
الحجم حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 بوصة) حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 و55 و48 بوصة) حتى 83 بوصة (83 و77 و65 و55 و48 و42 بوصة)
ميزات HDMI ALLM،‏ eARC،‏ HGiG ALLM،‏ eARC،‏ HGiG ALLM،‏ eARC،‏ HGiG
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كيف تحصل على أفضل تجربة مشاهدة للأحداث الرياضية؟

الأحداث الرياضية سريعة الوتيرة. أنت بحاجة إلى تلفزيون يوفر حركة سلسة دون ضبابية، مع شاشة كبيرة تغمرك تمامًا في الحركة، وتبقيك على اطلاع دائم على فرقك وإحصائياتك المفضلة حتى لا تفوتك أي شيء.

للاستمتاع الكامل أثناء الحركة، اختر تلفزيون LG TV

مقارنة لإطار لعبة البيسبول. على أحد الجوانب المسمى تقليديًا، هناك الكثير من عدم وضوح الحركة حول مضرب البيسبول الخاص باللاعب والبيسبول. على الجانب الآخر الذي يحمل تسمية LG OLED evo، يتم التقاط الحركة بشكل مثالي دون ضبابية الحركة.

ClearMR مُعتمد من VESA

شاشة LG OLED evo هي شاشة اعتُمِدَت فيها ClearMR من قِبَلِ VESA‏ (VESA Certified ClearMR)، مما تضمن أن تكون كل صورة واضحة ونقية دون أي بكسلات ضبابية حتى في المشاهد سريعة الوتيرة.¹¹

الانغماس التام على نطاق واسع

التلفزيونات الكبيرة جدًا من LG توفر مشاهدة غامرة عبر مجموعة من الأحجام تصل إلى 100 بوصة.

عائلة تتجمع حول التلفزيونات الكبيرة جدًا من LG وتشاهد مباراة كرة قدم مثيرة على الشاشة الضخمة.

لا تفوت لحظة رياضية أبدًا، احصل على تلفزيون LG AI TV

Sports Portal

قم بإعداد صفحة رئيسية مخصصة للأحداث الرياضية. يمكنك الوصول إلى تطبيقات البث الرياضي ومقاطع YouTube المميزة. مع الألعاب المباشرة وطاولات الدوري ومباريات فرقك المفضلة، كل ذلك على شاشة واحدة.³ ¹²

The UI of the Sports Portal page is shown showing you a user can register their teams and how content is organized to be more convenient for a sports fan.

إشعار بشأن الأحداث الرياضية الجارية

سجل فرقك المفضلة واحصل على إشعارات بشأن الأحداث الرياضية الجارية لتبقى على اطلاع بكل ما يحدث بدءًا من نتائج المباراة وحتى أبرز أحداث فيديو اللعبة.

يظهر إشعار بحدث رياضي قادم. إنه تذكير بمباراة في دوري الأبطال التي على وشك البدء. تظهر أزرار الأوامر أيضًا، "شاهد مباشرة"، "شاهد على التطبيق"، لا يوجد إنذار.

حقق أقصى قدر من المتعة، واستخدم شاشات متعددة مع Multi View

حقق أقصى استفادة من تلفزيونك مع Multi View. اعرض محتوى أجهزتك عبر Google Cast وAirPlay. قسِّم شاشتك إلى طريقتي عرض منفصلتين لتوفير ترفيه سلس متعدد الشاشات.¹³

شخص في غرفة معيشة يحمل هاتفه. يوجد على الهاتف أيقونة إرسال توضح أن شاشة الهاتف تبث محتواها على التلفزيون. توجد على التلفزيون مباراة كرة سلة على الجانب تظهر الشاشة المتطابقة، تعرض إحصائيات اللاعب.

اكتشف أفضل تلفزيون لمشاهدة الألعاب الرياضية

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.¹ ⁶

Table Caption
Features OLED G5 OLED C5 QNED85
صورة منتج LG OLED G5
OLED G5
صورة منتج LG OLED C5
OLED C5
صورة منتج LG QNED85
QNED85
الشاشة LG OLED evo LG OLED evo LG QNED evo
الحجم حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 بوصة) حتى 83 بوصة (83 و77 و65 بوصة) حتى 100 بوصة (100 و86 و75 و65 بوصة)
المعالج alpha 11 AI Processor Gen2 alpha 9 AI Processor Gen8 alpha 8 AI Processor Gen2
تحسين إضافي بالذكاء الاصطناعي (AI Upscaling) AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K
نظام التشغيل (OS) webOS 25،‏ webOS Re:new program،‏ Sports Portal، إشعار بالأحداث الرياضة webOS 25،‏ webOS Re:new program،‏ Sports Portal، إشعار بالأحداث الرياضة webOS 25،‏ webOS Re:new program،‏ Sports Portal، إشعار بالأحداث الرياضة
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ما الذي يجعل أجهزة تلفزيون LG TV خيارًا رائعًا لعشاق التصميم؟

أكثر من مجرد شاشات، يمكن أن تصبح أجهزة تلفزيون LG TV أيضًا عنصر تصميم إضافي يتناسب بسلاسة مع مساحتك ويعكس نمط حياتك.

لأولئك الذين يرغبون في إضفاء طابعًا سرياليًا على مساحتهم

ارتقِ بمساحتك مع التصميم الراقي لأول تلفزيون لاسلكي شفاف في العالم. شاهد صور التلفزيون تمتزج مع الواقع لتجربة مشاهدة سريالية لا مثيل لها.¹⁴

تلفزيون LG OLED T4 في شقة فارهة. تطل النوافذ على أفق المدينة والمحيط. يتميز تلفزيون LG OLED T4 بوضع شفاف يعرض صورة يخت. بسبب وضع التلفزيون وشفافية الشاشة، يبدو اليخت وكأنه يطفو على المحيط بالخارج.

لأولئك الذين يرغبون في بساطة أنيقة مع أحدث التقنيات

تخلص من فوضى الكابلات وحقق مظهرًا فائق النظافة مع تلفزيوننا اللاسلكي الحقيقي بدقة 4K 144Hz.  قم بتوصيل جميع الأجهزة بصندوق Zero Connect Box وقم بتبسيط إعدادك باستخدام الإرسال اللاسلكي المتقدم.¹⁵

LG OLED evo AI M5

تلفزيون LG OLED M5 TV ومكبر الصوت LG Soundbar في غرفة معيشة شقة فارهة. صندوق Zero Connect Box مخفيًا تحت طاولة جانبية.

لا يشغل مساحة

سهولة تثبيت صندوق Zero Connect Box. دون الحاجة إلى اتصال مباشر بالتلفزيون، يمكنك تصميم مساحتك بحرية.¹⁶

خالٍ من الفوضى

حوّل مساحتك لتكون ممتعة بصريًا قدر الإمكان. حافظ على كل شيء نظيفًا وأنيقًا دون فوضى في الأسلاك.

خالية من المتاعب

وصِّل جميع أجهزتك بصندوق Zero Connect Box بدلاً من التلفزيون وقم بإنشاء إعداد الترفيه المثالي.

لمن يرغبون في مظهر أنيق وسلس

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تضمن الحواف الضيقة والتصميم السلس عدم وجود فجوة.¹⁷

LG OLED evo AI G5

غرفة معيشة مع تلفزيون LG OLED G5 TV ومكبر الصوت LG Soundbar المثبت على الحائط. تسلط هذه الزاوية الضوء على تصميم الجدار الواحد الخاص بها وكيف تتناسب حوافه وتصميمه مع الجدار.

لمن يريدون شاشة محمولة

شاهد المحتوى في أي مكان وفي كل مكان مع تصميم LG StanbyMe المحمول. لاسلكي ومع حامل مرن لتوفير أقصى قدر من التنقل والراحة التي يمكنك الاستمتاع بها أينما ذهبت.¹⁸

امرأة في منزلها الفسيح تمارس اليوغا. ويوجد بجانبها تلفزيون LG StanbyME TV على حامل. إنه في الاتجاه الرأسي ويُشغّل الفيديو التعليمي لليوغا الذي تتبعه المرأة.

اكتشف أفضل خيار لعشاق التصميم مثلك

يمكنك مقارنة الميزات بسهولة جنبًا إلى جنب لاختيار أنسب تلفزيون لك.¹ ⁶

Table Caption
Features OLED T4 OLED M5 OLED G5
LG OLED T4 product image
OLED T4
LG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83،‏ 77، 65 بوصة)
OLED M5
صورة منتج LG OLED G5
OLED G5
الشاشة LG SIGNATURE OLED LG SIGNATURE OLED (97 بوصة) LG OLED evo (83،‏ 77، 65 بوصة) LG OLED evo
خاصية True Wireless خاصية True Wireless خاصية True Wireless -
التصميم أول تلفزيون OLED TV شفاف في العالم One Wall Design تصميم جدار واحد (97، 83، 77، 65، 55 بوصة)
الحجم 77 بوصة حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 بوصة) حتى 97 بوصة (97 و83 و77 و65 و55 و48 بوصة)
المعالج αlpha 11 AI Processor Gen2 αlpha 11 AI Processor Gen2 αlpha 11 AI Processor Gen2
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نصائح ذكية لاختيار التلفزيون

ما حجم التلفزيون المناسب لمساحتك؟ >

ما جودة صورة التلفزيون الجيدة؟ >

كيف تقوم تلفزيونات AI TV بتعزيز التلفزيونات الذكية؟ >

استكشف جميع أدلة شراء التلفزيون >

¹قد تختلف الميزات حسب الطراز وحجم الشاشة. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

 

²لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.tomsguide.com/ لمزيد من التفاصيل.

 

³صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

 

⁴طرازات LG OLED تدعم Dolby Vision™، وHDR10 وHLG. طرازات LG QNED تدعم HDR10 وHLG.

 

⁵‏Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc. 

 يدعم Ambient FILMMAKER MODE مع Dolby Vision. 

 يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

 

⁶قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

 

⁷مقاسات 83‏/77/‏65/‏55 بوصة من LG OLED G5 تعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 165Hz. وتعمل حتى 144Hz على مدخلات Dolby Vision.  

 

⁸‏HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات من صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للعملاء بتقنية HDR. قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

 

⁹يتراوح معدل VRR من 60Hz إلى 165Hz، وهو عبارة عن مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1. قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإعدادات واتصال الشبكة وبيئة الاستخدام.

 

¹⁰قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.  

  قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد. 

  قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

 

¹¹‏clearMR هو برنامج اعتماد من VESA لتقييم أداء عدم وضوح الحركة على الشاشة. 

  قد يختلف دعم هذه الميزات حسب الطراز. ClearMR 10000: معتمد لطراز LG OLED G5 (83،‏ 77، 65، 55 بوصة). 

  ClearMR 9000: معتمد لطراز LG OLED M5 (83، ‏77، 65 بوصة)، LG OLED G5 (48 بوصة)، LG OLED C5.

 

¹²قد يختلف المحتوى المتاح (بما في ذلك القنوات الرياضية) والتطبيقات حسب الدوري والبلد والمنطقة. يلزم وجود اشتراكات منفصلة لكل تطبيق رياضي والخدمات ذات الصلة.

 

¹³إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها. 

  Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. 

  دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.

 

¹⁴أول تلفزيون شفاف في العالم مقارنة بالتلفزيونات التقليدية التي تحتوي على موالف للبث. 

  تبلغ شفافية المنتج التي يحددها الاختبار الداخلي 43%، وقد يختلف ذلك حسب بيئة الاستخدام الفعلي وظروفه.

 

¹⁵تنطبق 4K 144Hz على LG OLED M5 مقاس 83/‏77‏/65 بوصة. يعمل معدل التحديث 144Hz فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 144Hz. 

  يشير تلفزيون LG OLED TV اللاسلكي إلى إمكانية الاتصال بين صندوق Zero Connect Box والشاشة.

  قد يؤدي وضع صندوق Zero Connect Box في الخزانة إلى تداخل الإشارة بناءً على مادة وسُمك الخزانة. 

  يجب تثبيت Zero Connect Box على مستوى أقل من جهاز الاستقبال اللاسلكي الخاص بالتلفزيون. 

  يجب توصيل الأجهزة عبر سلك بـ Zero Connect Box. 

  يلزم توصيل كابل الطاقة بكل من شاشة التلفزيون وZero Connect Box. 

  عند الشراء، سيتلقى العملاء إما LG OLED evo أو LG OLED Signature Zero Connect Box.

 

¹⁶الصورة المعروضة في خاصية Location-Free هي تلفزيون LG Signature OLED M5 TV.

 

¹⁷يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم. 

  *مقاس 97‏/83/‏77/‏65/‏55 بوصة من LG OLED G5 تتميز بتصميم جدار واحد (One Wall Design). 

  تتميز شاشة LG OLED G5 مقاس 48 بوصة بتصميم فائق النحافة ولا تتوفر إلا في المملكة المتحدة.

 

¹⁸يتم عرض مشهد المحاكاة. 

  تعرض شاشة المنتج صورة محاكاة قد تختلف عن المنتج الفعلي.

  تدعم البطارية المدمجة ما يصل إلى 3 ساعات من الاستخدام اللاسلكي (3 ساعات بناءً على الاستخدام في الوضع القياسي ولكن قد يختلف استخدام البطارية حسب ظروف الاستخدام). 

  يدعم StanbyME المحتوى المستند إلى Wi-Fi فقط، لذا يجب الاتصال بشبكة لاسلكية. 

  تعرض شاشة المنتج صورة محاكاة قد تختلف عن المنتج الفعلي. 

  قد يعمل وضع الشاشة الرأسية بشكل مختلف حسب التطبيق المستخدم. 

  المنتج غير مقاوم للماء. 

  قد تختلف الشاشة الرئيسية والتطبيقات المدعومة حسب البلد وقد تتغير دون إشعار مسبق.

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