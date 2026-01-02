We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG GRAM 2026 CONSIGUE UNA PORTABILIDAD EXTREMA GRACIAS A AEROMINUM
LG gram estrena un nuevo material para un acabado metálico premium y una durabilidad reforzada, con gram AI avanzada con la que impulsar la productividad
Seúl, 2 de enero de 2026 – LG Electronics (LG) presenta en CES® 2026 la gama LG gram 2026, consolidando su liderazgo de más de una década en portátiles ultraligeros. Los nuevos modelos estrenan un nuevo material, Aerominum, para un diseño aún más portátil, duradero y premium. Además, priorizan la productividad con capacidades avanzadas de AI, que combina inteligencia en el propio dispositivo sin necesidad de internet con AI basada en la nube para un trabajo y una creatividad sin límites en cualquier momento y lugar.
“LG gram 2026 supone un nuevo hito en nuestra búsqueda de la portabilidad definitiva a lo largo de esta última década. Con Aerominum, hemos resuelto con éxito la paradoja entre peso y durabilidad, creando un acabado metálico premium increíblemente ligero y excepcionalmente resistente”, afirma Lee Choong-hwoan, responsable del negocio de Displays en LG Media Entertainment Solution Company. “Al fusionar este material revolucionario con una AI avanzada y nuestras soluciones de seguridad, estos nuevos portátiles, inteligentes y ultraligeros, permiten a los usuarios trabajar, crear y conectar sin esfuerzo estén donde estén.”
La evolución de LG gram como portátil ultraligero se ha acelerado con Aerominum, un innovador material desarrollado por la marca que reduce el peso del portátil y refuerza su resistencia y, por tanto, su durabilidad. El resultado es un chasis de estructura aeroplate pensado para ser capaz de acompañarte a todas partes, que cumple estándares de grado militar y ofrece un elegante acabado metálico de estilo atelier que eleva el diseño y aguanta mejor los arañazos, sin añadir volumen.
Algunos modelos de la gama LG gram 2026 permiten trabajar más rápido y con mayor seguridad en distintos entornos gracias a gram AI, ya que son compatibles con Microsoft Copilot+ PC e integran chat On-Device AI de la marca. Impulsados por el renovado EXAONE 3.5 sLLM, estos portátiles proporcionan una asistencia inteligente rápida y privada incluso sin conexión a Internet. Equipados con los últimos procesadores y un rendimiento optimizado, están diseñados para afrontar flujos de trabajo de AI complejos y multitarea, tanto en creación de contenidos como en la productividad del día a día.
Más allá del rendimiento central, los modelos LG gram continúan mejorando su portabilidad con nuevas funciones de conectividad y seguridad. El renovado LG gram Link permite compartir archivos, duplicar pantalla y transferir contenidos de forma fluida no solo con dispositivos Android e iOS, sino también con otros dispositivos de LG basados en webOS, como televisores, monitores y proyectores. LG gram Link actúa como un hub universal único entre estos tres grandes ecosistemas, estableciendo un nuevo estándar de compatibilidad multiplataforma. Esta capacidad permite a los usuarios integrar todo su ecosistema digital sin fisuras, eliminando las tradicionales barreras de compatibilidad entre sistemas operativos. Además, en materia de seguridad, LG ThinQ permite bloquear o borrar el PC de forma remota en caso de pérdida, protegiendo los datos almacenados.
17Z90UR*: El portátil RTX de 17 pulgadas más ligero del mundo
El nuevo LG gram Pro ofrece el rendimiento de un portátil RTX de 17 pulgadas en un formato compacto, comparable al de otros modelos de 16. Su amplia pantalla LCD WQXGA (2.560 x 1.600) favorece la productividad y una experiencia de visualización inmersiva, reduciendo el volumen de la mayoría de los portátiles de alto rendimiento.
Impulsando este rendimiento está la última GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX 5050 con 8 GB de memoria GDDR7, diseñada para ofrecer la potencia necesaria para tareas gráficas intensivas, creación de contenidos y gaming.
Ultraligero y con AI para una productividad sin rival
El LG gram Pro establece un nuevo estándar: es el portátil de 16 pulgadas más ligero de su categoría que incorpora AI tanto en el dispositivo sin necesidad de internet como en la nube. Su pantalla OLED WQXGA+ (2.880 x 1.800) brinda una experiencia visual premium e inmersiva, con una riqueza de nitidez y contraste excepcionales tanto para el trabajo diario como para el desarrollo de tareas creativas. Con los últimos procesadores Intel Core Ultra, el dispositivo garantiza una multitarea ágil y un rendimiento fluido en las situaciones más exigentes del día a día.
* El 17Z90UR estará disponible exclusivamente en Norteamérica.
Sobre LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com
Sobre LG Electronics España
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.
