LG Smart Monitor Swing, 32" , serie Cine & Streaming, 4K UHD, Smart Monitor webOS 24, peana Swing portátil y flexible, Mando Magic Pointer Remote.

LG Smart Monitor Swing, 32" , serie Cine & Streaming, 4K UHD, Smart Monitor webOS 24, peana Swing portátil y flexible, Mando Magic Pointer Remote.

32U721SAW-W
Front View
Front View
Características principales

  • Tan flexible como tu forma de disfrutar o trabajar: Ya sea disfrutando de una maratón de películas, poniéndote al día con tu serie favorita, navegando por redes o trabajando desde el sofá, la pantalla se adapta a ti con su stand portátil y flexible con ruedas y 670° de puntos de vista⁽²⁾.
  • Smart TV webOS24 fácil, intuitivo y seguro⁽³⁾: pantalla de 32” para ver contenido en 4K y formatos verticales en Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok, sin necesidad de PC o consola. Además, incluye LG Channels con más de 300 canales gratuitos y Portal Gaming para jugar en la nube con Xbox, GeForce NOW y más⁽⁴⁾.
  • Smart TV webOS 24 que evoluciona a mejor cada año renovándose gratis e incorporando las nuevas funciones de la IA: Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Pointer Remote con puntero inalámbrico incluido. Re-new Smart TV gratuito, valorado en 150€⁽⁵⁾.
  • Definición 4K para una experiencia de cine en casa: Disfruta de películas y series con resolución ultra nítida, negros más profundos y colores vivos gracias al HDR10, que mejora el contraste y resalta cada detalle.
  • Stand completamente versátil que se adapta a ti: Inclina, sube o gira el monitor en vertical según lo necesites. Su base estable con ruedas y su compartimento para cables hacen que moverlo y colocarlo sea cómodo y sencillo.
  • Tu soporte ideal, también para otros monitores: Usa el stand de LG con cualquier monitor compatible con anclaje VESA 100x100, entre 4 y 6,5 kg y hasta 34 pulgadas. Disfruta de la misma flexibilidad y estabilidad, incluso con modelos de otras marcas.​
Más

2. Los 670° hacen referencia al total de grados reales de movilidad física del soporte: 70° de inclinación + 150° de giro lateral (swivel) + 90° de rotación vertical (pivot) + 360° de giro de base con ruedas.

3. No incluye sintonizador TV. A la venta por separado.

4. Se necesita una suscripción a los distintos servicios de streaming independientes de LG y conexión a internet.

5. Aplicable a los modelos con webOS 2023 en adelante. WebOS admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen característica sy funciones que dependan de harfware más reciente.

El programa Re-New Smart TV proporciona renovacions del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen , entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Excelencia premiada

Imagen del logo de av forums

Elección del Editor AVForums 2024/25

webOS 24

webOS 24 proporciona una experiencia de usuario inteligente rápida y fácil de usar que se siente moderna y despejada.

Imagen del premio if design

Producto ganador del premio iF Design

Interfaz webOS 24

Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA, la organización que realiza el CES, no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

Imagen de un smart monitor con peana flexible.

El único Smart TV² webOS 4k, tan flexible como tú, para disfrutar del mejor cine y contenidos con 670 de puntos de vista³

Eleva tu experiencia de uso gracias a la peana desmontable con bisagra flexible. Personaliza el ángulo de visión con sus ajustes de inclinación, giro, altura y modo vertical. La base cuadrada y robusta proporciona estabilidad, y su color hace que se integre fácilmente en cualquier espacio.4

Los únicos Smart TV¹ webOS que se mueven contigo

Ya sea viendo una serie, contenido en redes, o jugando en un simulador de coches, la pantalla se adapta a ti gracias a su diseño portátil y stand flexible con ruedas.

La imagen muestra al monitor en el escritorio, que muestra las posibilidades de jugar y trabajar con él

Das Bild zeigt einen LG Smart Monitor auf dem Schreibtisch zum Arbeiten und Vergnügen.

Muestra a un astronauta y una imagen abstracta colorida con colores vibrantes en 4K UHD.

Pantalla 4K UHD de 32 pulgadas

Una foto que muestra la característica de compartir el contenido desde tus dispositivos del Smart Monitor.

Comparte contenido desde tus dispositivos

Una foto que muestra un smart monitor conectado a un portátil a través de USB-C, demostrando la capacidad de carga y transferencia de información.

Fácil control y conectividad

Una foto que muestra monitores en una oficina y en casa.

webOS Productividad y Gaming

Pantalla 4K UHD de 32 pulgadas

Colores brillantes y precisos

Consigue una inmersión total en tus contenidos gracias a los colores vibrantes y detalles que el LG Smart Monitor Swing&Go proporciona con su panel IPS 4K UHD (3840x2160). Disfruta de imágenes claras y colores precisos con la gama de color DCI-P3 90% y sus 250 nits de brillo3.

Muestra a un astronauta y una imagen abstracta colorida con colores vibrantes en 4K UHD.

Muestra a un astronauta y una imagen abstracta colorida con colores vibrantes en 4K UHD.

3Brillo: 250nits (Típ.), Gamut de color: DCI-P3 90% (Típ.)

webOS

Tu portal de contenidos personalizados

Disfruta de contenidos en streaming 4K como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos, LG Channels gratuitos… además de contenidos verticales como YouTube shorts, TikTok y Reels. Obtén recomendaciones personalizadas, utiliza apps como Deportes, Gaming y LG Fitness, y controla el equipo con el mando a distancia. Su elegante diseño prácticamente sin bordes en tres lados y sus altavoces estéreo 5W favorecen una experiencia de visualización inmersiva.4,5,6

Una foto que muestra contenido variado en webOS.

Una foto que muestra contenido variado en webOS.

4Los servicios de streaming y aplicaciones incluidas pueden diferir por país.

5Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

6Se ofrece una serie de aplicaciones y servicios personalizados, los cuales incluyen música, deportes, home office y cloud gaming para cada cuenta registrada.

webOS

Preparado para trabajar desde casa sin PC

webOS te permite acceder de forma remota a tu PC y a tu Cloud PC mediante Remote PC. Esta característica te permite usar varias funcionalidades de Home Office, incluidas videoconferencias gracias al conector POGO integrado para webcams compatibles (opcional) o mediante cualquier webcam por cable, y aplicaciones en la nube, todo sin necesidad de utilizar un PC físico.7,8,9

7Los servicios incluidos pueden diferir por país.

8Se requieren conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Se pueden aplicar tarifas adicionales por algunos servicios al no estar incluidos y requieren subscripciones separadas.

9Escritorio remoto de PC solo está disponible en equipos con Windows 10 Pro o sistemas operativos posteriores.

*La característica de escritorio remoto de PC solo está disponible en Windows 10 Pro o versiones posteriores, y es compatible con portátiles de terceros que admitan la conexión remota de ordenadores, incluido gram.

Gaming

Prepárate para jugar en modo simulador

Sin necesidad de consola, juega con tu LG Smart Monitor Swing&Go. Accede directamente a juegos a través de plataformas de Cloud Gaming como Xbox Cloud, GeForce NOW, Utomik, Boosteroid, Luna o Blacknut, y conéctate sin complicaciones a apps de streaming para contenido gaming. Además, disfruta de un menú exclusivo para gaming con acceso rápido a todas tus funciones favoritas.10,11

Música

Adaptado a tus gustos

Disfruta de tu música preferida con los altavoces estéreo de 5W. Busca canciones, accede a tu historial y encuentra recomendaciones basadas en tus gustos de manera fácil.

Deportes

Apoya a tus deportes favoritos

Sigue las noticias de tus equipos o deportes favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.

LG Fitness

Fitness en casa personalizado

Transforma tu salón en tu gimnasio personal con LG Fitness. Disfruta de una amplia variedad de entrenamientos, sigue tu progreso y consigue tus metas, todo desde la comodidad de tu casa.

16La disponibilidad del Gaming Portal puede variar por región. En regiones sin soporte, los usuarios serán redirigidos al Gaming Hub existente.

*La peana está diseñada para soportar pesos entre 4 y 6,5 kg, el daño causado por exceder este límite no está cubierto por la garantía. El color blanco del monitor y el de la peana puede varias ligeramente en tonalidad debido a las diferencias de materias y acabados

Control de brillo

Colores nítidos bajo múltiples tonos de luz

El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamente ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas, independientemente de si es de día o de noche.

La imagen de la izquierda muestra la apariencia de día con la característica de ajuste de brillo, mientras que la imagen de la derecha muestra la apariencia de noche con la misma característica.

Dynamic Tone Mapping

Siente el realismo en cada detalle

Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas gracias a Dynamic Tone Mapping, el cual ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos.12

12Disponible solo con señal de vídeo HDR.

Elegante y minimalista

Optimiza tu espacio sin comprometer tu estilo

Su diseño ultra fino y prácticamente sin bordes, combinado con su peana flexible, se integra en tu oficina u hogar, ocupando un espacio mínimo. Disfruta de una experiencia de visualización ideal gracias a sus ajustes en inclinación, giro, altura y modo vertical.

Diseño elegante que ahorra espacio.

USB-C

Más conexiones, mejor experiencia visual

El puerto USB-C permite la conexión a la pantalla y la transferencia de datos a dispositivos conectados y carga (hasta 65W), todo a través de un único cable.13

Un portátil está conectado al monitor a través del USB-C. Está cargando a través del USB-C mientras muestra contenido en la pantalla.

13Para funcionar adecuadamente, es necesario conectar el cable USB-C al puerto del equipo. El cable USB-C no viene incluido con la compra y está disponible para la venta por separado.

La pantalla muestra la interfaz del panel de control de ThinQ.

Panel de control de ThinQ

Controla fácilmente tus dispositivos

El panel de control de ThinQ te hace la vida más fácil.14 Verifica y controla el estado de tus electrodomésticos en una sola pantalla con el mando a distancia.

14Para usar las características de "ThinQ", es necesario instalar la aplicación "LG ThinQ" de la Google Play Store o de la tienda de aplicaciones Apple en tu smartphone a través de conexión Wi-Fi. En la sección de ayuda de la aplicación encontrarás instrucciones de uso detalladas.

*Se requiere conexión inalámbrica a internet para registrar productos en la aplicación LG ThinQ.

*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar dependiendo del producto y el modelo.

*Este producto está registrado como una TV en la aplicación ThinQ. Es posible cambiar el nombre registrado del dispositivo en la aplicación ThinQ.

*En la aplicación LG ThinQ, es posible modificar el volumen, usar puntero y modificar funciones de energía.

Control inteligente con el mando a distancia

Con la aplicación ThinQ15, puedes controlar el LG Smart Monitor Swing&Go de manera remota usando comandos de voz con Alexa16, por lo que es más que solo una pantalla. Se convierte en tu hub de entretenimiento y productividad.

Estas funciones requieren del Magic Pointer Remote, incluido en el paquete.

Una mujer está subiendo el volumen del monitor utilizando un Magic Pointer Remote.

15Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ. 

*Los servicios pueden variar dependiendo de la región, país o versiones de la aplicación.

*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe / vietnamita / hindi / sueco / chino (Taiwán) / indonesio / holandés / neerlandés / noruego / griego / hebreo.

*El mando a distancia está incluido en el paquete.

16La funcionalidad de Alexa está disponible. Por favor, revise las especificaciones del producto para más detalles.

*La peana está diseñada para soportar pesos entre 4 y 6,5 kg, el daño causado por exceder este límite no está cubierto por la garantía. El color blanco del monitor y el de la peana puede varias ligeramente en tonalidad debido a las diferencias de materias y acabados

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Comparte todo tu contenido desde cualquiera de tus dispositivos

Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo smart al LG Smart Monitor Swing&Go con AirPlay2 (para dispositivos Apple) o Screen Share (dispositivos Android). Conéctate de manera instantánea y disfruta de una experiencia de visualización y sonido sin interrupciones en pantalla grande.17

17Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10,14,5 o posterior.

*ScreenShare: disponible en Android o Windows 10 o posterior.

*Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.

LG Switch app

Fácil optimización gracias a LG Switch

La aplicación LG Switch18 optimiza el monitor. Permite navegar rápidamente y seleccionar funciones smart con el teclado y el ratón, cambiando fácilmente entre tu PC y webOS a través de teclas de atajo. Además, es posible dividir la pantalla en hasta 6 secciones, cambiar el tema de diseño o iniciar una videollamada a través de los atajos del teclado.

Quick Control

Descubre la comodidad que brinda Quick Control, que proporciona acceso rápido a menús a través de acciones simples con el ratón y el teclado. También permite cambiar entre la conexión al PC y a webOS a través de atajos de teclado.

18LG Switch app es una aplicación exclusiva de PC. Para descargar la última versión, visita LG.com.

Múltiples puertos

Potencia, conexión y simplicidad para maximizar tu experiencia

El LG Smart Monitor Swing&Go ofrece 2 puertos HDMI, 2 puertos USB y puertos USB-C compatibles con múltiples dispositivos para una visualización fluida. Su configuración permite maximizar el espacio disponible en el escritorio.

Imprimir

Características Principales

  • Pantalla - Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Pantalla - Resolución

    3840 x 2160

  • Pantalla - Tipo de panel

    VA

  • Pantalla - Relación de aspecto

    16:9

  • Pantalla - Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 90%

  • Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Pantalla - Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32U721SAW-W.EEU

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    VA

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-glare, AG25%, Hard Coating (3H)

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Relación de contraste (típ.)

    3000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 90%

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 80%

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    200

  • Relación Contraste (Min.)

    2100:1

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    80

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • USB-C

    Sí (x1)

  • Puerto USB descendente

    Sí (USB-A,x2)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (USB-C, x1)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3840 x 2160 a 60 Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    65 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Brillo automático

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • Modo Lector

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

SONIDO

  • Altavoz

    5 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    950 x 600 x 420

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    714.2 x 1.294,3 x 438

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    714.2 x 429.4 x 45.8

  • Peso en el envío [kg]

    33

  • Peso con soporte [kg]

    24.4Kg

  • Peso sin soporte [kg]

    5.3

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    30W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    0,5W

  • Consumo de energía (típ.)

    32 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,5W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    140 W (19 V / 7,37 A)

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

  • HDMI (Color/Longitud)

    Blanco / 1,5m

  • Otros (accesorio)

    Tornillo de usuario 3EA

  • Cable de alimentación

  • Mando a distancia

    Sí(Slim Remote)

  • USB-C

    Sí (Korea) / NO (Demás)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

