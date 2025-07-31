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Setup Monitor Office LG 4K, 32" + LG UltraWide 29''

Setup Monitor Office LG 4K, 32" + LG UltraWide 29''

27U73-29U51.SET
Vista frontal de Setup Monitor Office LG 4K, 32" + LG UltraWide 29'' 27U73-29U51.SET
N1 en venta de monitors de consumo en espana
clarlidad y detalle en 4k
realisomo y precision cromatica
vision mas clara y comodo
personaliza tu espasio de trabajo a tu gusto
imagenes mas clara y definidas
visibilidad mejorado en las sombras
hazte con el control del juego
espacio ordenado y elegante
tu vision es importante
conectividad avanzada
espacio de trabejo adaptado a ti
LG ultrafine display
Vista frontal de Setup Monitor Office LG 4K, 32" + LG UltraWide 29'' 27U73-29U51.SET
N1 en venta de monitors de consumo en espana
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realisomo y precision cromatica
vision mas clara y comodo
personaliza tu espasio de trabajo a tu gusto
imagenes mas clara y definidas
visibilidad mejorado en las sombras
hazte con el control del juego
espacio ordenado y elegante
tu vision es importante
conectividad avanzada
espacio de trabejo adaptado a ti
LG ultrafine display

Características principales

  • Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para creadores, diseñadores y profesionales que buscan precisión y calidad en cada detalle.
  • Disfruta de colores vivos y realistas gracias a la compatibilidad con HDR10 y la amplia gama de colores DCI-P3 al 98%, que realzan cada detalle del contenido.
  • Conecta y transfiere datos, video y carga rápida con un solo cable gracias al puerto USB Tipo-C⁽¹⁾.
  • Disfruta de un 32% más de espacio visual con el formato panorámico 21:9 UltraWide™ con resolución UWFHD, ideal para trabajar y disfrutar de tus contenidos favoritos.
  • Super Resolution+ analiza cada imagen con procesamiento digital inteligente para reconstruir detalles y ofrecer mayor claridad, incluso en contenidos de baja resolución.
  • Black Stabilizer realza los detalles en las zonas oscuras, mejorando el contraste y la precisión en cada imagen.
Más
Productos en este Combo: 2
LG Ultrafine

27U730A-B

Monitor LG UltraFine 27", Pantalla IPS, 4K UHD, Negro
27U730A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
Front view

29U511A-B

Monitor LG UltraWide 29'', IPS, UWFHD, 100 Hz, Negro
29U511A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto
Logo LG UltraFine Monitor.

Logo LG UltraFine Monitor.

Precisión en cada detalle

Vista frontal de un monitor LG blanco sobre un escritorio, mostrando una colorida interfaz de edición 3D, con una lámpara, un teclado, un mezclador de audio y unos auriculares cerca.

Vista frontal de un monitor LG blanco sobre un escritorio, mostrando una colorida interfaz de edición 3D, con una lámpara, un teclado, un mezclador de audio y unos auriculares cerca.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pantalla

27” UHD 4K (3840x2160)

Anti reflejo

Diseño sin bordes en tres lados

Calidad de imagen

DCI-P3 90% (Típ.)

HDR10

Ratio de contraste 1000:1

Brillo de 300nits

Funcionalidad

USB-C (PD 90W)

Altavoces integrados 5W

LG Switch

Vista frontal del monitor sobre un escritorio, en la pantalla muestra resoluciones de pantalla por capas para su comparación, con cámaras, libros, muestrarios de color y altavoces dispuestos a su alrededor.

Claridad con 8,29 millones de píxeles¹

Su panel IPS 4K UHD (3840x2160) con diseño sin bordes en tres lados te proporciona un espacio de visualización con cuatro veces más resolución que pantallas Full HD para que puedas usar cualquier programa sin modificar el tamaño del área de trabajo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

¹El número total de píxeles se ha calculado multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, con resultado de 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.

Colores verdaderos para profesionales

El monitor es compatible con el estándar HDR10 (High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico), basado en el estándar de color DCI-P3 90%, que admite niveles específicos de color y brillo para permitir a los creadores tener claridad visual con colores precisos y detalles nítidos.

Vista frontal del monitor mostrando imágenes vívidas de un cañón con herramientas de corrección de color, destacando HDR y cobertura de color DCI-P3 90%.

Vista frontal del monitor mostrando imágenes vívidas de un cañón con herramientas de corrección de color, destacando HDR y cobertura de color DCI-P3 90%.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

2Brillo: 300nits (Típ.), Gamut de color: DCI-P3 90% (Típ.)

3El funcionamiento real depende del entorno de uso.

Un vídeo comparativo en el que se muestran negros más profundos y un contraste más vivo gracias al monitor compatible con la tecnología HDR, destacando la profundidad y claridad visuales mejoradas.

Contraste detallado con negros profundos

El alto ratio de contraste proporciona detalles nítidos incluso en imágenes oscuras. La tecnología IPS ofrece una expresión de color consistente que se mantiene en todo el proceso de creación hasta el final.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Conectividad USB-C

El USB-C admite visualización de imagen, transferencia de datos y carga de dispositivos de 90W de manera simultánea, lo que proporciona compatibilidad con el portátil a través de un único cable4.

Vista superior de un monitor conectado a un portátil, con un teclado y un ratón debajo.

Vista superior de un monitor conectado a un portátil, con un teclado y un ratón debajo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

4Para funcionar de manera adecuada, es necesario conectar el cable USB-C al puerto USB-C del monitor.

Conectividad múltiple, desde dispositivos Mac a otros portátiles

Conecta todos tus dispositivos y consigue un flujo de trabajo eficiente5.

Un espacio de trabajo creativo con un monitor LG y un portátil conectado, ambos con una interfaz de edición de vídeo con herramientas de gradación de color y una línea de tiempo.

Un espacio de trabajo creativo con un monitor LG y un portátil conectado, ambos con una interfaz de edición de vídeo con herramientas de gradación de color y una línea de tiempo.

5Esta característica puede variar dependiendo de las condiciones de uso y el entorno en el que se encuentre el usuario.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Sonido inmersivo

Disfruta de una experiencia audiovisual inmersiva con Waves MaxxAudio®, ideal para ver peliculas o incluso jugar videojuegos. Cada escena se siente más completa, con mayor profundidad y detalle6.

Un escritorio con un monitor que muestra a una mujer en un traje espacial, con efectos visuales mejorados con MaxxAudio para demostrar la proyección de sonido de los altavoces integrados.

Un escritorio con un monitor que muestra a una mujer en un traje espacial, con efectos visuales mejorados con MaxxAudio para demostrar la proyección de sonido de los altavoces integrados.

6Esta característica puede variar dependiendo de las condiciones de uso y el entorno en el que se encuentre el usuario.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Cambia rápidamente

La aplicación LG Switch7 optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Además, puedes dividir la pantalla de 11 formas distintas e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más cómodo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

7Para descargar la última versión de LG Switch app, visita LG.com.

Espacio ordenado gracias a la peana

La peana en forma de L y su diseño sin bordes en tres lados está pensado para optimizar el espacio de tu escritorio y reducir el desorden. Con el soporte ajustable en giro, inclinación, rotación y altura8, adapta la pantalla a tus necesidades.

Vistas frontal, lateral y detallada del monitor con una peana delgada con diseño minimalista.

Vistas frontal, lateral y detallada del monitor con una peana delgada con diseño minimalista.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

8Inclinación(-5°~21°), Giro(-45°~45°), Altura(150mm)

Guía paso a paso

Configura tu nuevo monitor LG UltraFine: rápido y sencillo

Sigue nuestra guía de vídeo simple, paso a paso, para instalar tu nuevo monitor LG UltraFine de forma rápida y correcta. Inicia hoy mismo tu flujo de trabajo creativo.

*Imágenes basadas en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos. Los pasos de configuración, componentes o formas pueden variar según el modelo. Las secciones de ensamblaje comunes pueden usarse como referencia; consulte el manual de su producto para obtener instrucciones específicas del modelo.

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Características Principales

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

27

Pantalla - Resolución

3840 x 2160

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

300

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Pantalla - Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

27U730A-B.AEU

Año

2025

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

27

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

IPS

Tratamiento de la superficie

Anti-Reflejos

Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Resolución

3840 x 2160

Paso de píxeles [mm]

0.0518 x 0.1554 mm

Profundidad de color (número de colores)

1,07B

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Typ.) [cd/m²]

300

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

Gama de colores (mín.)

DCI-P3 86% (CIE1976)

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (mín.) [cd/m²]

240

Relación Contraste (Min.)

700:1

Bit de color

10bit (8bit+FRC)

Tamaño [cm]

68.4

CONECTIVIDAD

HDMI

Sí (x2)

DisplayPort

Sí (x1)

Versión DP

1.4

USB-C

Sí (x1)

Salida de auriculares

3 Anillos (Solo Sonido)

Puerto USB descendente

YES(x2 /ver3.2 Gen1)

USB-C (Transmisión de datos)

USB-C (Resolución máx. en Hz)

3840 x 2160 a 60 Hz

USB-C (Transmisión de energía)

90 W

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Ahorro inteligente de energía

A prueba de parpadeos

Sincronización dinámica de acciones

Estabilizador de negro

Modo Lector

Super Resolución

Efecto HDR

MECÁNICA

Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Diseño sin bordes

3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

Montaje en pared [mm]

100 x 100

Soporte OneClick

SONIDO

Audio Maxx

Altavoz

5W x2

DIMENSIONES/PESOS

Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

694 x 217 x 451mm

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

613.5 x 539.2 x 253.2mm

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

613,5 x 363,5 x 45,4

Peso en el envío [kg]

10.4 kg

Peso con soporte [kg]

7.7 kg

Peso sin soporte [kg]

5.1 kg

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (máx.)

26 W

Consumo de energía (modo de reposo)

< 0,5 W (HDMI/DisplayPort condición de entrada)

Consumo de energía (típ.)

19.34W

Consumo de energía (CC apagada)

< 0,3 W

Entrada CA

100-240 V (50/60 Hz)

Tipo

Alimentación Externa (Adaptador a Red)

Salida CC

20V 9A

ACCESORIO

Adaptador

HDMI

Sí (x2)

HDMI (Color/Longitud)

Negro / 1,5 m

Cable de alimentación

USB-C

Sí (x1)

APLICACIÓN SW

Controlador doble

ESTÁNDAR

UL (cUL)

CE

KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

Cable de alimentación de CA

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
Dismantling information(27U730A-B)
extensión:pdf
ENERGY LABEL(27U730A-B)
extensión:pdf
EU Energy label 2019(27U730A-B)
extensión:pdf
External Power supply ErP(27U730A-B)
extensión:pdf
PRODUCT FICHE(27U730A-B)
extensión:pdf
Product information sheet (27U730A-B)
extensión:pdf
GPSR Safety Information(27U730A-B)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
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Características Principales

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

29

Pantalla - Resolución

2560 x 1080

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

21:9

Pantalla - Gama de colores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]

250

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

100

Pantalla - Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal)

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

29U511A-B.AEU

Año

2025

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

29

Relación de aspecto

21:9

Tipo de panel

IPS

Tratamiento de la superficie

Anti-Reflejos

Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Resolución

2560 x 1080

Paso de píxeles [mm]

0,2626 X 0,2628

Profundidad de color (número de colores)

16,7M

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Typ.) [cd/m²]

250

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Gama de colores (mín.)

sRGB 90% (CIE1931)

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

100

Brillo (mín.) [cd/m²]

200

Relación Contraste (Min.)

700:1

Bit de color

8bit (6bit+FRC)

Tamaño [cm]

73

CONECTIVIDAD

HDMI

Sí (x1)

DisplayPort

Sí (x1)

Versión DP

1.4

Salida de auriculares

3 Anillos (Solo Sonido)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Ahorro inteligente de energía

A prueba de parpadeos

Sincronización dinámica de acciones

Estabilizador de negro

Retículo

Modo Lector

Super Resolución

Auto Input Switch

Efecto HDR

MECÁNICA

Ajustes de posición de la pantalla

Inclinación (eje horizontal)

Diseño sin bordes

3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

Montaje en pared [mm]

100 x 100

DIMENSIONES/PESOS

Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

781 x 391 x 132

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

688.5 x 408.7 x 220 mm

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

688.5 x 313.4 x 76.9 mm

Peso en el envío [kg]

6.6 kg

Peso con soporte [kg]

5.1 kg

Peso sin soporte [kg]

4.0 kg

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (máx.)

25 W

Consumo de energía (modo de reposo)

< 0,5 W

Consumo de energía (típ.)

22W

Consumo de energía (CC apagada)

< 0,3 W

Entrada CA

100-240 V (50/60 Hz)

Salida CC

24,7 W (19 V / 1,3 A)

ACCESORIO

Adaptador

DVI-D (Color/Longitud)

Negro / 1,5 m

HDMI

Cable de alimentación

Negro / 1,5 m

APLICACIÓN SW

Controlador doble

ESTÁNDAR

UL (cUL)

CE

KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

Cable de alimentación de CA

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

extensión:pdf
Dismantling information(29U511A-B)
extensión:pdf
ENERGY LABEL(29U511A-B)
extensión:pdf
EU Energy label 2019(29U511A-B)
extensión:pdf
External Power supply ErP(29U511A-B)
extensión:pdf
PRODUCT FICHE(29U511A-B)
extensión:pdf
Product information sheet (29U511A-B)
extensión:pdf
GPSR Safety Information(29U511A-B)
MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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