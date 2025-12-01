About Cookies on This Site

Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2,03m, Clasificación B, capacidad de 419l, Inox antihuellas. Serie 700
GBV7280BPY B Grade 138 kWh 33 dB.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2,03m, Clasificación B, capacidad de 419l, Inox antihuellas. Serie 700

GBV7280BPY B Grade 138 kWh 33 dB.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2,03m, Clasificación B, capacidad de 419l, Inox antihuellas. Serie 700

GBV7280BPY.OUTLET
Características principales

  • Nº1 en frigoríficos eficientes
  • Garantía de por vida en el compresor
  • Door Cooling: Único con cascada de aire frío en puerta. Enfría más rápido y uniforme
  • Linear Cooling: Mantiene la temperatura más estable y sin fluctuaciones (+/- 0.5ºC). Metal Fresh: Diseño interior premium metalizado.
  • Fresh Converter: Cajón especial multitemperatura (-2ºC a 3ºC) para cervezas, verduras, pescado o carne que conserva la frescura durante más tiempo
Más

La solución perfecta para tu cocina

Diseño Premium y elegante

Puerta completamente plana, diseño minimalista

NatureFRESH™

Alimentos frescos más tiempo

Total No Frost

Temperatura uniforme, sin escarcha en el interior

Garantía de por vida en el compresor

El producto más duradero es el más sostenible

Diseño Premium y elegante

Perfectamente integrado en el diseño de tu cocina

Puerta plana que completa el diseño minimalista y premium de este frigorífico. Quedará perfectamente integrado y alineado con tu cocina.

Cocina moderna

También disponible en otros colores

Inox antihuellas

Inox
antihuellas

Acabado negro

Acero negro
mate

Blanco

Blanco

Frigorífico abierto desde arriba

Apertura de puerta 90º

Acabado metálico del interior

Metal Fresh™

Zoom led

Luz Led

Imagen zoom tirador

Tirador integrado

NatureFRESH™

Alimentos frescos durante más tiempo

Controla de forma precisa la temperatura de tu frigorífico para conservar los alimentos frescos durante más tiempo.

Manos sostienen un bol de ensalada con lechuga, radicchio y tomates sobre tela beige.

Comodidad y usabilidad

Se adapta a tus necesidades

La solución más práctica para almacenar alimentos y recipientes de mayor volumen o que necesitan ser ubicados de una manera concreta o en un lugar específico del frigorífico.

Interior con alimentos frescos.

Capacidad de hasta 5 botellas

Uso más eficiente del espacio, consiguiendo una capacidad para 5 botellas.

Almacene fácilmente artículos grandes y altos

Balda completamente plegable/botellero/balda extraible

Gran capacidad

El cajón Big Zone de congelador permite almacenar gran cantidad de alimentos, incluso aquellos más voluminosos.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Qué tipo de frigorífico necesito?

A.

Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG (capacidad: 340-384 L) es ideal para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos de frigoríficos Americanos (506-508L) se adaptan perfectamente a una familia de 3-4; para una familia más grande, recomendamos los modelos de gran capacidad LG American Combi (capacidad 625-705L). Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el frigorífico que mejor se adapte a sus necesidades, ofrecemos una selección de tamaños por rango.

Q.

¿Es útil un frigorífico Combi?

A.

Estos frigoríficos ofrecen la comodidad de tener el espacio distribuído de la siguiente forma: 70% frigorífico y 30% congelador, lo que te permite acceder fácilmente a las secciones de uso más frecuente.

Q.

¿Cómo puedo ajustar la temperatura de mi frigorífico LG?

A.

Usa el panel de control del exerior del frigorífico. Si no tiene, tienes un pequeño menú en el interior donde podrás seleccionar la temperatura que desees. Además, si el frigorífico tiene wifi, podrás hacer esto mismo desde la app ThinQ.

Q.

¿Qué significa No Frost?

A.

Que evita la creación de escarcha en el interior del frigorífico, mejorando el mantenimiento, rendimiento y funcionamiento del mismo.

Imprimir

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

