Outlet Frigorífico Combi Door Cooling+, 2,03m, Clasificación B, capacidad de 419l, Inox antihuellas. Serie 700

Aunque depende de tu estilo de vida, como regla general: el frigorífico combi LG (capacidad: 340-384 L) es ideal para un hogar pequeño de 1-2 personas; Los modelos de frigoríficos Americanos (506-508L) se adaptan perfectamente a una familia de 3-4; para una familia más grande, recomendamos los modelos de gran capacidad LG American Combi (capacidad 625-705L). Dado que en LG deseamos que cada cliente encuentre el frigorífico que mejor se adapte a sus necesidades, ofrecemos una selección de tamaños por rango.