Outlet Lavadora 9kg 1400rpm , Un 10% más eficiente que A, TurboWash 360º- Dosificador automático detergente

Outlet Lavadora 9kg 1400rpm , Un 10% más eficiente que A, TurboWash 360º- Dosificador automático detergente

F4WR7509AGH.OUTLET
Características principales

  • Garantía de por vida en el motor: 30 años de garantía en la pieza¹
  • AI Direct Drive: Inteligencia Artificial detecta las características del tejido y la carga reduciendo un -18% el desgaste en tu ropa
  • TurboWash360: Lava rápido y ahorra un 39% de electricidad. Autodosificador: Olvídate de rellenar el detergente durante 6 semanas
  • Vapor Steam+: Fuera el 99,9% virus, bacterias, manchas y arrugas
  • Bateadores de acero inoxidable: Mayor higiene que los de plástico, 99% anti bacterias(4), y mayor durabilidad y cuidado de las prendas
  • Wi-FI App ThinQ para descargar programas adicionales de lavado , como el programa de reducción de microplásticos, control remoto y monitorización de la lavadora
    Gran capacidad con fondo reducidol -56 cm
Más

¿Sabes cuánto dinero puede ahorrar en tu factura de la luz comprando lavadoras ecoeficientes?

*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN60456: 2016 / prA2019 y prTS50707 con F6V7RWP1WE. La clasificación de energía, de eficacia de centrifugado y nivel de ruido está de acuerdo con la UE 2019/2014. El resultado puede depender del entorno de uso.

*Solo aplicable al motor Inverter Direct Drive incluido en las lavadoras comercializadas: (i) antes del 01.01.2022 (durante 8 años adicionales a la garantía legal (2 años)); y (ii) después del 01.01.2022 (durante 7 años adicionales a la garantía legal (3 años)). La garantía comercial solo cubre el coste de la pieza, por lo que, el resto de costes serán asumidos por el cliente. + INFO: Consulte la tarjeta de garantía aplicable en https://www.lg.com/es

AI DD™

Un 18% menos de desgaste en tu ropa

A través de un sistema de big data, el motor AI DD™ detecta el tipo de tejido introducido en la lavadora y establece los movimientos óptimos del tambor para un mayor cuidado de tu ropa.

*Testado por Intertek en marzo de 2019 en el programa de algodón con ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional de LG (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden variar dependiendo del tipo de prenda y las condiciones de lavado.

TurboWash™360˚

Lavado en 39 minutos con media carga

Con TurboWash™360˚, tu colada estará lista en 39 minutos reduciendo el desgaste en tu ropa. Los 4 sprays de agua cubren los 360º del tambor.

*Testado por Intertek en Marzo, basado en IEC 60456: edición 5.0. ciclo TurboWash39 con media carga. Los resultados pueden ser diferentes dependiendo de las conciones de lavado.

Lava en profundidad en poco tiempo y ahorra energía

Con TurboWash™360˚, reduce el tiempo de lavado y el desgaste de la ropa, ahorrando energía.

La gama más eficiente y rápida del mercado

4 Sprays de agua con bomba Inverter
Gracias a la bomba Inverter permite controlar la intensidad y la dirección de los sprays de agua, mejorando la eficacia del detergente en la colada.

Alt text

Steam+™

Máxima limpieza y cuidado de tu ropa con vapor

Reduce el 99.9% de virus(1), bacterias, alérgenos y ácaros de polvo(2) con el poder del vapor Steam ™.

*Testado por Intertek en Diciembre 2018, basado en el estándar AATCC. Con la opción "antiarrugas" en el ciclo de algodón, en comparación con el ciclo de algodón sin la opción "antiarrugas".
(1)Basado en un estudio del 17-05-2020 de la JeonbukNationalUniversity de Seúl. La utilización del programa AllergyCare de los modelos de lavadoras LG en distintas prendas de 100% algodón en las cuales se han incluido muestras con un tamaño de 1x1cm de 2.5X105 GFP transducidas unidades/50 μl del coronavirus humano 229E, con una temperatura de 24 ± 2 y una humedad de 50±5% ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de coronavirus humano 229E introducidas en las referidas prendas. Estudio basado exclusivamente en el análisis del coronavirus humano 229E y no en el SARS – Covid19.
(2)Bacterias: estudio del 04-05-2020 elaborado por TUV SUD que confirma que la utilización del programa AllergyCare de los modelos LG F4V9RWP2W y F4V9RCP2W en prendas de algodón de 30x20cm en las cuales se han incluido muestras de bacterias (1.7x105 de staphylococcusaureus, 4.7x105 de klebsiellapneumoniae y 2.1x105 de pseudonomas aeruginosa) ha eliminado hasta un 99.99% de las muestras de las referidas bacterias. Alérgenos y ácaros de polvo: certificado por The British AllergyFoundation en abril de 2020 que confirma que la utilización de la lavadora LG FH4B3PDYK6N, así como el resto de modelos de lavadoras y lava-secadoras LG que tengan las mismas especificaciones que el anterior modelo reducen hasta el 99.99% de los ácaros de polvo, polen, alérgenos y bacterias de sus prendas.

Especialistas en gran capacidad

Perfecta integración en tu cocina o zona de lavado

¡Consigue mayor capacidad en el tambor con el mismo fondo!

Perfecta integración en tu cocina o zona de lavado

Preguntas frecuentes

Q.

¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?

A.

Todas las lavadoras LG cuentan con medidas estándar de alto y ancho. Lo que varía es la profundidad que cambia en función de la capacidad. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x alto 850 mm x fondo 565-675 mm.

Q.

¿Qué capacidad debo elegir para mi lavadora?

A.

LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8 a 9 kg para un hogar de tamaño medio. Si tienes una familia numerosa o sueles tener coladas muy grandes, recomendamos un modelo de 11 a 13 kg. Recuerda que nuestros electrodomésticos ofrecen mayor capacidad en el mismo tamaño de lavadora.

Q.

¿Cómo elegir una lavadora eficiente?

A.

Consulta la etiqueta energética de la lavadora para elegir la más eficiente: calificación A (mejor) a G (peor). Pero para ahorrar no solo importa el consumo eléctrico, también es importante asegurarnos de que la lavadora cuenta con clasificación A en niveles de energía, centrifugado y ruido.

Q.

¿Cómo elegir el mejor programa de lavado para cada colada?

A.

Primero hay que consultar la etiqueta de la ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en la lavadora. Además, las lavadoras LG con Inteligencia Artificial detectan las características de los tejidos y establece los movimientos óptimos del tambor para cada colada.

Q.

Q. ¿Cómo puedo reducir el ruido de mi lavadora?

A.

Un comienzo obvio sería comprar una lavadora LG que presume de tener clasificación Triple A* en cuanto a niveles de energía, centrifugado y ruido. La innovadora tecnología LG DirectDrive™ Motor reduce el número de piezas móviles dentro de tu electrodoméstico, reduciendo el ruido generado (además de alargar su vida útil debido a un menor desgaste). Cuando instale su lavadora, asegúrese de que se encuentra sobre una superficie nivelada y revísela regularmente. Una unidad desequilibrada puede desplazarse o dar tumbos, aumentando la emisión de ruido. Colocar almohadillas antivibración debajo de la lavadora también puede ayudar a reducir el ruido. *Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Los grados de energía, centrifugado y ruido son según la UE 2019/2014. 3)El resultado puede depender del entorno de uso.

Q.

Q. Cómo beneficia la IA de aprendizaje profundo DD™ a mi lavandería?

A.

Las máquinas Deep-learning AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora mejora la protección de los tejidos y mantiene tus prendas más preciadas con el mejor aspecto durante más tiempo. Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un aparato más duradero y eficiente energéticamente.

Q.

Q. ¿Qué es la función LG Quick Wash?

A.

La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona una limpieza a fondo de la ropa en solo 39 minutos, con un lavado adaptado a las necesidades de tu ropa. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua, combinándose para lograr un equilibrio óptimo entre la potencia del chorro, el detergente y el movimiento del ciclo que te ahorra un tiempo precioso sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es un lavado rápido que proporciona una limpieza perfecta en un tiempo récord

Q.

Q. ¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa conserve su mejor aspecto durante más tiempo. También se puede acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada esté completa, realiza un diagnóstico inteligente y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™. * Probado por Intertek en enero de 2023. Ciclo Al Wash con 3 kg de carga en comparación con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno. * La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.

Q.

Q. ¿Qué es la función de vapor en la lavadora LG?

A.

LG's patented Steam™ technology (on select models) effectively combats allergens. The Allergy Care feature steams clothes at the start of the wash cycle to loosen fibers and dissolve allergens, including pollen and dust.

Q.

¿Qué colores de lavadoras existen?

A.

LG cuenta con modelos en color blanco e Inox,, para que elijas la que mejor encaja en tu hogar.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    9,0

  • DIMENSIONES Y PESO - Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600 x 850 x 565

  • FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO) - Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

    1360

  • CARACTERÍSTICAS - Dosificación automática ezDispense

  • CARACTERÍSTICAS - Vapor Steam

  • Opciones adicionales - Anti arrugas

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ(Wi-Fi)

    No

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color

    Blanco

  • Tipo de puerta

    Tapa de cristal templado tintado en negro

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    9,0

PROGRAMAS

  • Edredón

  • Algodón

  • Cuidado infantil con vapor

    No

  • Cuidado antialérgico (lavadora)

  • Lavado Auto

    No

  • Cuidado infantil

    No

  • Ropa de bebé

    No

  • Sábanas

    No

  • Lavado en frío

    No

  • Ropa de color

    No

  • Algodón+

    No

  • Ropa oscura

    No

  • Delicado

  • Descarga de programa

  • Chaqueta de plumas

    No

  • aclarado+ Centrifugar

    No

  • Sintético

  • Eco 40-60

  • Delicado

    No

  • Higiene

    No

  • Intensivo 60

    No

  • Mixtos

  • Prendas de exterior

    No

  • Rápido 14

  • Rápido 30

    No

  • Lavado rápido

    No

  • Refresco

    No

  • Aclarado+Centrifugado

    No

  • Lavado silencioso

    No

  • Cuidado de la piel

    No

  • Mangas y cuellos

    No

  • Lavado+Secado rápido

    No

  • Ropa deportiva

  • Anti manchas

    No

  • Refresco con vapor

    No

  • Limpieza de la cuba

    No

  • TurboWash 39

  • TurboWash 49

    No

  • TurboWash 59

    No

  • Algodón 20°C

    No

  • Lavado a mano

    No

  • Vaqueros / Ropa oscura

    No

  • Prelavado + Algodón

    No

  • Rápido 12

    No

  • Rápido 60

    No

  • Aclarado

    No

  • Centrifugado+Desagüe

    No

  • Lavado y secado

    No

  • Lana (Lavado a mano/Lana)

CONTROL Y PANTALLA

  • Finalización diferida

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Selector giratorio + LED + Botones

  • Indicación de bloqueo de puerta

  • Indicador de cifras

    18:88

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • AI DD - Direct Drive con Inteligencia artificial

  • Tipo

    Lavadora de carga frontal

  • Señal de final de ciclo

  • Centum System

    No

  • Secado Dual

    No

  • Añadir prenda

  • Dosificación automática ezDispense

  • Reinicio automático

  • Inverter DirectDrive

  • Sistema de detección de espuma

  • Sensor de carga

  • Vapor Steam

  • Luz del tambor

    No

  • Vapor Steam+

    No

  • Patas de nivelación

  • Tambor de acero inoxidable

  • TurboWash360˚

  • Tambor Powersoft

  • Sensor de vibración

  • Bateadores

    Bateador de acero inoxidable

  • Suministro de agua (caliente/fría)

    Solo frío

  • Nivel del agua

    Automático

  • TurboWash

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones de la caja (AnchoxAltoxFondo mm)

    660 x 890 x 660

  • Dimensiones del producto (AnchoxAltoxFondo mm)

    600 x 850 x 565

  • Peso (kg)

    67,0

  • Peso incluido el embalaje (kg)

    71,0

  • Profundidad desde la tapa trasera a la puerta (Fondo' mm)

    620

  • Profundidad del producto con la puerta abierta 90˚ (Fondo'' mm)

    1100

ENERGÍA

  • Clase de eficiencia energética (lavado)

    A

OPCIONES ADICIONALES

  • WiFi

  • Añadir prenda

  • Pitido Encendido/apagado

  • Bloqueo infantil

  • Finalización diferida

  • Nivel de detergente

  • Limpieza del dispensador

  • Luz del tambor

    No

  • Prelavado

  • Inicio remoto

  • Aclarado

    No

  • Aclarado + centrifugado

    No

  • Aclarado+

  • Nivel de suavizante

  • Centrifugado

    1400/1200/1000/800/400/Sin centrifugado

  • Vapor Steam

  • Temp.

    Fría/20/30/40/60/95℃

  • Limpieza de la cuba

    No

  • TurboWash

  • Lavado

    No

  • Anti arrugas

    No

  • Lavado en frío - ColdWash

    No

FICHA DE PRODUCTO (CICLO DE LAVADO)

  • Consumo de energía por 100 ciclos (kWh)

    44

  • Galardonada con el premio "EU Ecolabel award

  • Duración del modo sin apagar (Mín.)

    5

  • Eco 40-60 (carga completa)

    0,670

  • Eco 40-60 (Media carga)

    0,430

  • Eco 40-60 (Cuarto de carga)

    0,260

  • Clase de eficiencia energética

    A

  • Velocidad máxima del centrifugado (RPM)

    1360

  • Nivel de ruido del centrifugado (nivel de potencia acústica) (dBA)

    71

  • Consumo energético (W): modo apagado

    0,5

  • Consumo energético (W): modo encendido

    0,5

  • Rendimiento del centrifugado: clase energética

    A

  • Rendimiento del centrifugado: contenido de humedad (%)

    44,9

  • Programa estándar (solo lavado)

    Eco 40-60 40℃

  • Tiempo (Min.) - (carga completa)

    228

  • Tiempo (Min) - (Media carga)

    174

  • Tiempo (Min) - (Cuarto de carga)

    142

  • Capacidad de lavado (kg)

    9,0

  • Consumo de agua por ciclo (ℓ)

    50

EAN CODE

  • EAN Code

    8435002987790

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

    No

  • Descargar ciclo

    No

  • Monitorización de la energía

    No

  • Inicio remoto y control del ciclo

    No

  • ThinQ(Wi-Fi)

    No

  • Smart Pairing

    No

  • Tub Clean Coach

    No

OPCIONES/ACCESORIOS

  • Compatible con LG TWINWash

    No

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Qué opina la gente

Recomendado para ti

