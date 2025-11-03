Portátil 16" LG gram Pro 16Z90TS, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WQXGA (2560x1600), Ligero 1.2 kg, 25,5 h, Gris

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El dispositivo móvil que aparece en la imagen no está incluido en la caja (se vende por separado).

*Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el productos sea adecuado para uso militar.

*Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).

*Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente. Las características de la IA con Copilot en Windows 11 pueden variar en rendimiento dependiendo de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y pueden no proporcionar el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.

*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.