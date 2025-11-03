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Portátil 16" LG gram Pro 16Z90TS, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WQXGA (2560x1600), Ligero 1.2 kg, 25,5 h, Gris

Portátil 16" LG gram Pro 16Z90TS, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WQXGA (2560x1600), Ligero 1.2 kg, 25,5 h, Gris

16Z90TS-G.AU99BN
Vista frontal de Portátil 16" LG gram Pro 16Z90TS, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra 9, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Panel IPS WQXGA (2560x1600), Ligero 1.2 kg, 25,5 h, Gris 16Z90TS-G.AU99BN
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Características principales

  • Con solo 1.200 g de peso, hasta 25,5 h y 12,4 mm de grosor, LG gram te acompaña a donde quieras, combinando ligereza y autonomía para una libertad sin límites.
  • Con el procesador Intel® Core™ Ultra 9, LG gram potencia la AI con Chat On-Device sin conexión a internet, Chat Cloud basado en GPT-4o y Copilot+PC, optimizando rendimiento y eficiencia.
  • Disfruta de cada detalle con la pantalla IPS WQXGA (2560x1600) de 16" en formato 16:10, con tratamiento antirreflejos y cobertura DCI-P3 99% para ofrecer colores vibrantes y precisos.
  • Almacenamiento masivo de 1 TB SSD NVMe y 32 GB de RAM LPDDR5x para un rendimiento superior en tareas exigentes como contenido 4K UHD.
  • Mejora del chasis de magnesio y nano carbono de gran resistencia superando 7 pruebas del estándar militar STD-MIL-810H.
  • Conectividad rápida y eficiente con 6 puertos: 2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt 4 para carga ultrarrápida, HDMI 2.1 y entrada para auriculares
Más
LG gram Pro logo.

LG gram Pro logo.

Elige el portátil más portátil1 de LG gram Pro AI

Disfruta de LG gram Pro, en donde la potencia de la nube y la AI en el dispositivo te permitirán alcanzar un nivel profesional en cualquier momento y lugar.

Esta imagen muestra dos portátiles uno al lado del otro, destacando las funciones de AI en el dispositivo y de AI en la nube de gram AI.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

1Basado en el peso del modelo 14Z90RU de 999 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90T de 30 h y el modelo 14Z90TL con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de abril 2025. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.

  • *Imagen de pantalla dividida que muestra la «AI híbrida» con dos modos distintos: «AI On-Device» a la izquierda, representada por un icono rosa, y «Cloud AI» a la derecha, representada por un icono azul. La pantalla muestra una interfaz de AI que simboliza una funcionalidad de AI sin fisuras en ambos modos
    gram AI
  • Se muestra un elegante portátil con el fondo de pantalla de Windows 11 Bloom en su pantalla. El logotipo «Copilot+PC» destaca en la parte superior, haciendo hincapié en la funcionalidad integrada de la AI.
    Copilot+ PC
  • Un portátil muestra en su pantalla una escena repleta de acción con el texto resaltado «31Hz - 144Hz», rodeado de pantallas adicionales con diversos efectos visuales. Esta configuración pone de relieve la versatilidad para juegos y multimedia con una frecuencia de actualización variable.
    Tasa de Refresco Variable
  • Un elegante portátil parcialmente abierto con un diseño minimalista, que se muestra sobre un suave fondo degradado. El distintivo de certificación de durabilidad MIL-STD se muestra de forma destacada en la esquina superior derecha, resaltando su construcción delgada y ligera, pero duradera.
    Ligero pero duradero
  • Esta imagen muestra un portátil y un smartphone compartiendo archivos de forma inalámbrica. La pantalla del portátil muestra una ventana de progreso de la transferencia de archivos, mientras que la pantalla del smartphone muestra una galería de los archivos recibidos. A mitad de la transferencia aparece un icono de archivo borroso y colorido, que ilustra el proceso de compartición inalámbrica.
    LG gram Link
  • Primer plano de un procesador Intel Core Ultra integrado en una placa de circuitos de alta tecnología. El chip está rodeado de intrincados circuitos con luces azules que brillan, creando una estética futurista y de alto rendimiento
    Procesador Intel para AI

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El dispositivo móvil que aparece en la imagen no está incluido en la caja (se vende por separado).

*Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el productos sea adecuado para uso militar.

*Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).

*Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente. Las características de la IA con Copilot en Windows 11 pueden variar en rendimiento dependiendo de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y pueden no proporcionar el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.

*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.

gram AI

Sinergias entre tu dispositivo y la nube

Gracias a la AI en el dispositivo (Chat On-Device)2 y en la nube (Chat Cloud)3, gram AI ofrece un rendimiento fluido e información personalizada donde quiera que estés. Trabaja de forma más inteligente, sientete seguro y consigue más, estando conectado o desconectado

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real. 

2Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo sólo para solicitudes directas y puntuales.

3Este servicio ofrece funciones de pago basadas en GPT‑4o, pero no admite integración con buscadores ni funcionalidades de editor de código. gram chat Cloud es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario; después, pasa a ser un servicio de pago. Los usuarios serán notificados por separado durante este periodo y podrán darse de baja si lo desean.

Siempre activo, incluso sin conexión con Chat On-Device⁴

Esta imagen muestra una línea de tiempo de revisiones de documentos con dos versiones de un archivo titulado "Fundamentos de Geología". La versión de la izquierda refleja cambios a las 3:56 PM, mientras que la de la derecha muestra actualizaciones a las 4:00 PM del 10.02.2025. Un ícono de reloj en la parte superior indica la posibilidad de revertir ediciones, y un control deslizante debajo resalta la diferencia de tiempo entre las revisiones.

Vuelve sobre tus pasos

Encuentra tus archivos perdidos

gram examina tu navegación y gatos guardados en tu LG gram para ofrecerte recomendaciones adaptadas a tus necesidades Chat On-Device4 examina tu navegación y datos guardados en tu LG gram para ofrecerte recomendaciones adaptadas a tus necesidades.

Esta imagen muestra unas manos tecleando en un ordenador portátil con una barra de búsqueda que muestra la pregunta: «¿Cuál era el presupuesto global del proyecto?

Búsqueda⁵

Consigue respuestas personalizadas en función de tus archivos

Proporciona recomendaciones personalizadas basadas en datos locales de tus documentos e imágenes6.

Esta imagen muestra una barra de búsqueda en la parte superior con el texto 'Resumir este documento', acompañado de un icono rojo de PDF y un cursor apuntando hacia él. Debajo, se ve parcialmente una vista previa de un documento PDF y un resumen de su contenido en una ventana de chat llamada «gram chat On-Device». La interfaz sugiere una función basada en AI para resumir documentos.

Resumen

Resúmenes rápidos, incluso sin internet.

Resume archivos de texto o documentos directamente en el dispositivo.

Esta imagen muestra una barra de búsqueda con el texto «Activar modo oscuro» sobre dos capturas de pantalla de un escritorio. La primera captura muestra una interfaz en modo claro, mientras que la segunda muestra la misma interfaz en modo oscuro, conectada por una flecha curva que indica la transición.

Ajustes

Cambia los ajustes con tus palabras

Configura varias opciones7 del sistema en gram Chat On-Device con sencillos comandos conversacionales.

*Las imágenes son a título ilustrativo, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.

4Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano

La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.

Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. ① gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. ② Se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones para utilizar la notificación de detección de uso de batería.

Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario.

5Esta función: ① Puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. ② Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado. ③ El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.

6La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.

*Esta función ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar

7Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.

Un asistente inteligente con Chat Cloud AI8

Una interfaz de chat que muestra a un usuario que pide recomendaciones sobre actividades en el lago Bled, y una respuesta de la AI que enumera tres sugerencias: 1. Visitar la isla de Bled y la iglesia, 2. Explorar el castillo de Bled, 3. Pasear por el lago Bled.

Q&A Chatbot

Tu asistente inteligente de AI

Resuelve todo tipo de cuestiones hasta satisfacer tu curiosidad, el asistente de AI te ofrece la información que necesitas en cuestión de segundos.    

Una infografía en la que se muestran tres funciones impulsadas por la AI: Resumen, representado por un icono de documento que se transforma en un archivo simplificado; Extracción de texto, simbolizado por una imagen que se convierte en un documento; y Traducción, representado por un documento que cambia a otro formato de idioma.

Documento AI

Desde una simple traducción hasta un sencillo resumen

Deja a la AI analizar y extraer detalles clave de tus documentos, ahorrando tiempo y esfuerzo

Ilustración que muestra varios iconos de aplicaciones de productividad, como Google Drive, Gmail, Google Sheets y Google Calendar, rodeando un logotipo central de gram AI Cloud. La imagen representa la integración perfecta de gram AI Cloud con herramientas de productividad populares.

Gestiona tu día a día con AI⁹

Programa y envía correos electrónicos sin esfuerzo

Habla con tu asistente de AI y observa cómo se encarga de tus tareas. Desde redactar correos electrónicos hasta programar reuniones conectándose a la perfección con herramientas de productividad

*Las imágenes tienen fines ilustrativos, con secuencias acortadas, y pueden diferir de la experiencia real del usuario.

8Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT-4o.

9Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.

Microsoft Copilot10

Tu AI de confianza, un compañero para el día a día

Consigue respuestas reales basadas en Internet y genere imágenes con facilidad utilizando Copilot10 en Windows. Esta potente herramienta de AI aprovecha los recursos en línea para ofrecerte información precisa y actualizada adaptada a tus consultas. Con unos pocos clics, puedes obtener las respuestas que necesitas y crear imágenes personalizadas para mejorar tus proyectos.

Un portátil con el fondo de pantalla de Windows 11 Bloom en su pantalla, con un primer plano que destaca una tecla Copilot dedicada en el teclado. El logotipo «Copilot+PC» aparece en un lugar destacado en la esquina superior izquierda, destacando la funcionalidad integrada de AI.

*Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente. 

10El rendimiento de las funciones de la AI con Copilot en Windows 11 puede variar en función de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y es posible que no ofrezcan el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.

Búsqueda instantánea11

No pierdas tiempo buscando la carpeta en la que guardaste un archivo. Simplemente describe algo que recuerdes y gram encontrará al instante lo que necesitas

Crea tus propias imágenes fácilmente

No todo el mundo necesita tener las habilidades de un artista. Basta con esbozar tus ideas para obtener al instante una imagen que parece creada por un diseñador profesional.

Traducción simultánea con subtítulos13

Disfruta de una comunicación fluida con la función Live Caption. Consigue una transcripción en pantalla y en tiempo real de cualquier fuente de audio en el idioma que desees, para que cada conversación sea fácil y sin esfuerzo

Efectos visuales para tus videollamadas

No te preocupes por las videollamadas inesperadas. Con filtros creativos como mejorar la iluminación y difuminar las distracciones, puedes garantizar una presentación impecable en todo momento.

*Pantallas simuladas. Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente.

11Optimizado para determinados idiomas (inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español). Se aplican limitaciones de contenido y almacenamiento. Consulta [https://aka.ms/copilotpluspcs]

12Cocreator está optimizado para mensajes de texto en inglés. Requiere una cuenta de Microsoft y conexión a Internet para acceder a los servicios en la nube que ayudan a garantizar el uso responsable de la IA. Más información [https://aka.ms/copilotpluspcs]

13Live Captions son actualmente compatibles con la traducción de subtítulos de vídeo y audio al inglés desde más de 40 idiomas. Y las experiencias Copilot+ PC disponibles varían según el dispositivo y la región y con el tiempo. Véase [https://aka.ms/copilotpluspcs]

14El plazo de disponibilidad de determinadas funciones de Windows Studio Effects variará según el dispositivo y la región. Consulta [https://aka.ms/copilotpluspcs] 

*Estas funciones están sujetas a error y pueden no encontrar el archivo o fallar en la traducción.

La potencia profesional se une a la brillantez de la AI

Potencia tu productividad con el procesador Intel® Core™ Ultra

El último procesador Intel® Core™ Ultra, que incorpora una unidad de procesamiento neuronal (NPU) capaz de gestionar hasta 48 teraoperaciones por segundo (TOPS)15 para tareas de AI, se integra ahora en tu LG gram, ofreciendo un potente rendimiento optimizado para portátiles. Con una eficiencia energética innovadora y el rendimiento distintivo de un procesador dedicado a la AI, gestiona eficazmente las tareas de AI y aprendizaje automático.

Hasta

48 TOPS NPU¹⁶

Hasta

67 TOPS
GPU¹⁶

Primer plano de un procesador Intel Core Ultra integrado en una placa de circuitos de alta tecnología. El chip está rodeado de intrincados circuitos con luces azules que brillan, creando una estética futurista y de alto rendimiento.

Libera el poder de la AI, rompe tus límites

El procesador Intel optimizado para AI, con opciones de almacenamiento que incluyen SSD NVMe de 1 TB y almacenamiento ampliable mediante una ranura NVMe adicional17, configurable hasta 32 GB de RAM LPDDR5x, ofrece una potencia de procesamiento excepcional. Desde la edición de vídeo y el trabajo en 3D hasta las tareas impulsadas por AI, consigue resultados de nivel profesional que superan las expectativas

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

Se muestra un elegante portátil con una vibrante interfaz de edición de vídeo en su pantalla, rodeada de pantallas adicionales que muestran diversos flujos de trabajo creativo. Un gráfico de rendimiento en la esquina inferior derecha destaca la velocidad de la memoria LPDDR5x de 8.533 MHz con una mejora del 14% en comparación con la memoria LPDDR5x de 7.467 MHz18

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

17Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y los precios pueden variar según el país y el modelo.

*El programa mencionado no está incluido en el paquete (se vende por separado).

18La mejora del ancho de banda de memoria del 14% se basa en la especificación de memoria de la CPU. El rendimiento real puede variar según la configuración del sistema y las condiciones de uso. Las cifras de mejora de la memoria (RAM) son las siguientes:

2024: LPDDR5x / 7.467 MHz

2025: LPDDR5x / 8.533 MHz

Energía inteligente, desconéctate y disfruta

Alimentado por una batería de alta capacidad de 77 Wh que ofrece hasta 25,5 horas19 de tiempo de uso y equipado con nuestro Asistente con AI, gram analiza los patrones del usuario para optimizar la eficiencia de la batería20. Aumenta tu productividad y disfruta del juego sin interrupciones.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

19Calculo realizado para el modelo 16Z90TS reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.

20Para utilizar la función de notificación de detección de uso de batería del Asistente Inteligente AI, se requieren al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.

Manténte fresco. Se creativo.

Trabaja y diviértete con pasión, pero sin perder la frescura. Nuestro potente sistema de refrigeración21 mantiene la fluidez de tus proyectos, incluso con tareas pesadas basadas en AI que consumen muchos recursos.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.

21El modo de refrigeración AI entrará en vigor tras un reinicio posterior a la actualización de la BIOS. La actualización de la BIOS se realiza automáticamente durante el primer arranque tras la compra, y se instalará al reiniciar si el usuario acepta reiniciar

gram Link22

Conecta todos tus dispositivos

LG gram Link22 permite conectar hasta 10 dispositivos a la vez, incluso iOS y Android. Comparte, colabora y crea con un espacio de trabajo conectado sin límites

Esta imagen muestra un portátil y un smartphone compartiendo archivos de forma inalámbrica. La pantalla del portátil muestra una ventana de progreso de la transferencia de archivos, mientras que la pantalla del smartphone muestra una galería de los archivos recibidos. A mitad de la transferencia aparece un icono de archivo borroso y colorido, que ilustra el proceso de transmisión inalámbrica.
Transferencia de datos

Fácil transferencia de datos entre tu LG gram y tu smartphone (Android e iOS).

Se muestra un portátil y una tableta uno al lado del otro, ambos con el mismo diseño colorido y artístico en sus pantallas. El fondo presenta formas geométricas que resaltan el trabajo creativo y la sincronización fluida entre dispositivos.
Ampliación y duplicación de pantallas

Utiliza tu tablet o smartphone como segunda pantalla.

Un portátil sobre una mesa verde muestra la interfaz de una aplicación de galería con imágenes de frutas rojas en la pantalla, sugiriendo actividades de navegación o gestión de fotos
Clasificación de imágenes AI

La AI se encarga automáticamente de clasificar y etiquetar las imágenes.

Un portátil que muestra una videoconferencia con varios participantes en la pantalla, acompañado de un smartphone que muestra a un participante individual en la misma llamada. Esta configuración destaca la conectividad sin fisuras y la multitarea para las reuniones virtuales.
El smartphone como webcam

Utiliza la cámara de alto rendimiento de tu smartphone para realizar videollamadas.

Un portátil y un smartphone se colocan sobre un escritorio y ambos muestran la misma interfaz de reproducción de música, lo que indica la funcionalidad sincronizada. El escenario pone de relieve la perfecta integración entre dispositivos para actividades multimedia.
Comparte el audio con tu teléfono

Comparte el sonido de tu smartphone directamente con los altavoces de LG gram.

Esta imagen muestra un ordenador portátil y un smartphone conectados de forma inalámbrica, ambos reproduciendo la misma pista musical titulada «Bubble Gum». La pantalla del portátil muestra una interfaz de reproductor de música, y el smartphone refleja la reproducción. Las ondas circundantes ilustran la perfecta sincronización de audio.
Gestiona tus llamadas

Realiza y recibe llamadas directamente desde tu LG gram

La imagen muestra a una persona que sostiene un smartphone frente a un portátil gris, ambos mostrando el mismo vídeo de una mujer realizando una postura de yoga. La escena pone de relieve el uso compartido de contenidos entre dispositivos.
Duplicación de pantalla

Proyecta la pantalla de tu tablet o smartphone al gram.

Esta imagen muestra la pantalla de un ordenador portátil con una interfaz de llamada. La interfaz incluye una lista de contactos a la izquierda y una llamada en curso con «Dan» a la derecha, con una imagen de perfil y controles de audio. El diseño destaca la capacidad del portátil para gestionar llamadas de voz.
Fluye entre dispositivos con el teclado y el ratón

Controla tu tablet o smartphone con el teclado y el

ratón de tu gram.

 

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

22Para que funcione correctamente, instale la aplicación LG gram Link en sus dispositivos móviles, con iOS versión 16.4 o posterior y Android versión 9 o superior. Para instalar la aplicación LG gram Link, puede utilizar el [Programa de actualización de LG] para encontrar e instalar automáticamente la aplicación de actualización de LG que coincida con su sistema. (Se aplica a los modelos lanzados en 2024 y posteriores). gram Link está programado para futuras actualizaciones, y el calendario de actualización de versiones puede variar según el país.

**La tablet, el ratón y los dispositivos móviles mencionados no se incluyen en la caja (se venden por separado).

***Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc. y Google LLC, respectivamente, y el de LG Electronics Inc.

Ligero, fino ¡y listo para llevar!

LG gram Pro evoluciona con gram AI, pero su esencia delgada y ligera se mantiene fiel. Durabilidad validada por pruebas militares23, ofrece la alegría de la ligereza y un valor ilimitado. Con una portabilidad mejorada*, lleva tu mundo contigo a cualquier parte

1,239g

Ligero

12.4mm24

Fino

Una animación que muestra un portátil ligero con "1.239 g" en el primer fotograma y un grosor de "12,4 mm" en el segundo. Ambos fotogramas incluyen la insignia de durabilidad MIL-STD, destacando su portabilidad y resistencia

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.  

23Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de diciembre de 2022. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el productos sea adecuado para uso militar.

24El grosor indicado corresponde a la parte más delgada del producto. Consulta las especificaciones para una descripción detallada del producto."

*Mejora de la portabilidad al comparar el peso del modelo 16Z90TS de 2025 con el peso del mismo modelo de 2024.

Pantalla profesional, viva y nítida

16" 16:10
WQXGA

Imágenes claras y detalladas

Panel
IPS

Amplios ángulos de visión

DCI-P3
99% (Typ.)

Amplia gama de colores

Hasta
144 Hz

Tasa de Refresco fluida

Un ordenador portátil muestra en su pantalla un vívido y colorido paisaje de vibrantes montañas, destacando la alta resolución y la rica reproducción del color. El fondo muestra una versión difuminada del mismo paisaje, que llama la atención sobre la calidad de la pantalla.

Pantalla WQXGA

Visión nítida, realidad viva

Libera todo el potencial de tu creatividad y eleva tus

experiencias cotidianas con un portátil que da vida

a tus ideas con un nivel de detalle asombroso.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

VRR (Tasa de Refresco variable)

Pantalla fluida, de nivel profesional

Disfruta de imágenes fluidas, optimizadas para tu trabajo y necesidades. Tu LG gram Pro sincroniza de manera intuitiva las tasas de refresco (rango de 31Hz a 144Hz) con tus actividades, ofreciendo detalles vibrantes cuando estás en pleno rendimiento y ahorro de energía en momentos de calma.

Una animación muestra un portátil exhibiendo una escena de un juego de carreras en su pantalla, con el texto destacado '31Hz - 144Hz', rodeado de pantallas adicionales que presentan diversos visuales. Esta configuración resalta la versatilidad en juegos y multimedia con una tasa de refresco variable.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El programa mencionado no está incluido en la caja (se vende por separado).

Más espacio para crear

LG gram Pro con pantalla de relación de aspecto 16:10 te permite ver más contenido con menos desplazamiento.

Explora el espectro completo

Gracias al amplio color de DCI-P3 99% (Typ.)25, puedes disfrutar de detalles vívidos y colores ricos, mientras que 400 nits (Typ.) de brillo acentúan los detalles finos de textura.

Claridad sin interrupciones

Trabaja cómodamente en cualquier lugar con el panel antirreflejos y el ángulo de visión de 178 grados del LG gram Pro, que ofrece imágenes claras y vibrantes desde varias perspectivas.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

25DCI-P3 Típico 99%, Mínimo 95%. (DCI-P3: el estándar de color definido por la Digital Cinema Initiatives (DCI)).

Una persona sentada en un sofá, disfrutando de audio inmersivo mientras utiliza un portátil LG gram. El texto destaca la tecnología Dolby Atmos, que enfatiza una experiencia auditiva rica, expansiva y de 360 grados. Las ondas sonoras envolventes del fondo representan visualmente el paisaje sonoro inmersivo.

Dolby Atmos26

Experiencia de audio inmersiva

Los paisajes sonoros cobran vida. La tecnología Dolby Atmos26 te envuelve en una aventura auditiva de 360 grados.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real. 

26Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation

Fácil conectividad

Conectividad sencilla e instantánea

Conéctate con gram +View, monitores más grandes, dispositivos de última generación o almacenamiento de alta velocidad. Sus numerosos puertos lo convierten en un paraíso plug-and-play de mayor productividad y entretenimiento sin fin.

Vista lateral de un portátil que muestra sus puertos, incluidos USB 3.2, conector híbrido de auriculares y micrófono (HP/MIC), HDMI y USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). El diseño limpio destaca las versátiles opciones de conectividad.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual. 

*USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.

*Se incluye un cable de carga USB tipo C. El adaptador de corriente no está incluido en la caja y se vende por separado. Se requiere un adaptador de corriente USB tipo C de 65W. LG recomienda usar el adaptador de corriente USB tipo C de 65W de LG para una carga óptima. https://www.lg.com/es/accesorios/portatiles/

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Características Principales

  • Sistema - Sistema operativo

    Windows 11 Home

  • Pantalla - Tamaño (Ench)

    16"

  • Sistema - Procesador

    Intel® Core™ Ultra 9 288V (8 Cores, Intel Smart Cache 12 MB, 48 TOPS NPU, 32GB Memory)

  • Sistema - Memoria

    32 GB LPDDR5X (8533MHz)

  • Almacenamiento - SSD

    1 TB M.2 (NVMe Gen.4)

  • Dimensión / Peso - peso(kg)

    1.239 g

  • Pantalla - Resolución

    WQXGA (2560*1600)

  • Sistema - Gráfico

    Intel® Arc™ graphics

  • Pantalla - Gamut

    DCI-P3 99%

Todas las especificaciones

PANTALLA

  • Brillo

    brillo 400 nits

  • Gamut

    DCI-P3 99%

  • Contraste

    1500:1

  • Tipo de panel

    IPS

  • Táctil

    No

  • Relación de aspecto

    16:10

  • Resolución

    WQXGA (2560*1600)

  • Tamaño (Ench)

    16"

  • Tamaño (cm)

    40.6

DIMENSIÓN / PESO

  • Dimensión(mm)

    357.7 x 251.6 x 12.4 mm

  • peso(kg)

    1.239 g

  • Dimensión de envío(mm)

    475 x 299 x 60mm

  • Peso de envío(kg)

    2.35 Kg

BATERÍA

  • Batería

    Hasta 25.5 horas* 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio

    * Usando un video en bucle, brillo de pantalla 150 nits, conectividad WIFI apagada, volumen de audio estándar

DISEÑO

  • Materiales de chasis

    Chasis de aleación aluminio y magnesio, resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)

  • Color

    Gris metalico

SISTEMA

  • Gráfico

    Intel® Arc™ graphics

  • Memoria

    32 GB LPDDR5X (8533MHz)

  • Sistema operativo

    Windows 11 Home

  • Procesador

    Intel® Core™ Ultra 9 288V (8 Cores, Intel Smart Cache 12 MB, 48 TOPS NPU, 32GB Memory)

INFORMACIÓN

  • Categoría de productos

    LG gram pro

  • Nombre de Producto

    16Z90TS-G.AU99BN

SEGURIDAD

  • Seguridad

    - Seguridad SSD
    - Encriptación fTPM
    - Slim Kensington Lock

ALMACENAMIENTO

  • SSD

    1 TB M.2 (NVMe Gen.4)

SONIDO

  • Audio

    Audio HD con ecualización Dolby Atmos

  • Altavoces

    Altavoces Estéreo incorporados 3.0W x 2
    Smart AMP (MAX 5W x 2)

CONECTIVIDAD

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.4

  • Webcam / Cámara

    Cámara FHD (2MP, 30 FPS) IR con doble micrófono (Reconocimiento facial)

  • Inalámbrico

    Wi-Fi 7, Intel® Wireless-BE201 (2x2, BTcombo)

  • LAN

    10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)

POTENCIA

  • Adaptador de corriente

    Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A (No Incluido)

  • Tipo de adaptador de corriente

    65W

SOFTWARE PREINSTALADO

  • Dolby Atmos

  • Intel® Connectivity Performance Suite

  • Intel® Unision

  • LG Display Extension

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

  • LG Glance by Mirametrix®

  • LG On Screen Display 3

  • LG PC Manuals

  • LG Power Manager

  • LG Security Guard

  • LG UltraGear Studio

  • LG Update & Recovery

  • McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)

  • Microsoft 365 (30 días de prueba)

  • PCmover Profesional

  • LG Quick Guide

  • LG Lively Theme

LED

  • LED

TÉRMICO

  • Sistema de refrigeración

    Sistema de refrigeración Mega Dual

DISPOSITIVO DE ENTRADA

  • Botón

PUERTOS

  • HP-Out

    1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm

  • USB Tipo A

    2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)

  • USB Tipo C

    2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado

  • HDMI

    1x HDMI 2.1

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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