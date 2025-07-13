Smart TV LG OLED evo AI C5 65 pulgadas 4K 2025

Tanto el LG OLED G5 como el C5 cuentan con la verificación UL para Negro Perfecto y Color Perfecto, ofreciendo niveles de negro reales que mejoran la percepción del brillo y el contraste. Con certificaciones de 100% Fidelidad de Color y 100% Volumen de Color aplicadas a los televisores OLED de LG de 2025, ofrecen colores precisos y vibrantes en una pantalla sin reflejos, incluso bajo la luz solar o en entornos oscuros.

Diferencias clave: G5 vs C5

1. Calidad de imagen impulsada por el procesador:

G5: Nuestro procesador más avanzado, el α11 AI Processor Gen2, mejora las imágenes a calidad 4K con colores y brillo impresionantes. Los motores de IA detectan objetos con precisión a nivel de píxel para ofrecer la mejor experiencia visual posible.

C5: El procesador α9 AIGen8 analiza y mejora cada fotograma en detalle. Al reconocer rostros, mejora las expresiones faciales y la profundidad.

2. Brillo*

G5: El procesador α11 AI Gen2, junto con el algoritmo de refuerzo de luz, una nueva estructura emisora y arquitectura de control de iluminación, ofrece imágenes hasta 3 veces más brillantes con Brightness Booster Ultimate (comparado con televisores OLED estándar [no evo])**.

C5: El procesador α9 AI Gen8 y el nuevo algoritmo de refuerzo de luz ofrecen un brillo 30% superior al de los televisores OLED estándar (no evo)***.

3. Gaming*

Ambos modelos ofrecen una experiencia de juego excepcional con compatibilidad G-SYNC, AMD FreeSync Premium, tiempo de respuesta de 0,1 ms, sin retrasos ni desenfoques de movimiento.

G5: Soporta hasta 165Hz y está certificado con ClearMR 10000.

C5: Soporta hasta 144Hz y cuenta con certificación ClearMR 9000.

4. Diseño*

C5: El diseño Ultra Slim redefine la estética moderna y hace que la experiencia de visualización sea más inmersiva.

G5: El diseño One Wall permite montar el televisor sin huecos, con biseles estrechos y una estética sin interrupciones.

Negro Perfecto y Color Perfecto::

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL por ofrecer negro perfecto, medido según el estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, en condiciones de iluminación interior típicas (de 200 a 500 lux). El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

*La pantalla OLED de LG también está verificada por UL por ofrecer color perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

**El 100% de Volumen de Color se define como el rendimiento de una pantalla que iguala o supera el volumen de color del estándar DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

Brillo:

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región de comercialización.

**G5: El brillo máximo es 3 veces superior al del modelo LG OLED B5 en ventana del 10%, según mediciones internas.

***C5: Comparado con el B5 (no evo), medido en ventana del 3%. No incluye los modelos OLED evo C5 de 48” y 42”.

Gaming:

*El OLED C5 incluye compatibilidad con NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC y HGiG.

*La frecuencia de 144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que la soporten.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas del sector de videojuegos y pantallas que establece directrices para mejorar la experiencia HDR del consumidor. Su disponibilidad puede variar según el país.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento frente al desenfoque de movimiento en pantallas.

*Los modelos G5 de 83/77/65/55 pulgadas solo alcanzan 165Hz con entradas de juegos o PC compatibles. En entradas Dolby Vision, funcionan hasta 144Hz.

*El modelo de 97 pulgadas soporta hasta 120Hz, y el de 48 pulgadas hasta 144Hz.

*El modelo G5 de 48 pulgadas solo cuenta con certificación ClearMR 9000.

Diseño:

*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño de pantalla.

*Los modelos G5 de 97/83/77/65/55 pulgadas cuentan con diseño One Wall.

*El modelo G5 de 48 pulgadas tiene diseño Ultra Slim y solo está disponible en Reino Unido.

*El soporte de pared no está incluido con la variante G5 con base; el soporte se vende por separado.