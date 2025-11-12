About Cookies on This Site

Smart TV LG OLED evo AI C5 83 pulgadas 4K 2025

Smart TV LG OLED evo AI C5 83 pulgadas 4K 2025

OLED83C5ELB.OBS
Características principales

  • La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro, ahora con el único blanco puro porque desarrollamos la tecnología que lleva el disfrute de tus contenidos a un nivel superior: panel LG OLED evo, Smart TV personalizado y procesador inteligente.
  • Disfruta del máximo realismo gracias al contraste infinito del único negro puro y el único blanco puro con el exclusivo subpíxel blanco del panel LG OLED. Ahora, un 50% más brillante(2). Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el mejor sonido envolvente Dolby Atmos.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(3). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(4): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador de gran potencia, ahora 1.7 veces más inteligente(5) (4K α9 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la mejor experiencia GAMING PRO de LG OLED con 0.1ms respuesta, gran fluidez VRR (144 Hz)(6), compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: minimiza la fatiga ocular emitiendo un 50% menos luz azul(7); es accesible para múltiples tipos de necesidades; y permite ahorrar en la factura de la luz(8).
Más

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED" la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2)50% más de brillo se obtiene en porciones de pantalla de tamaño de 3% con respecto a los modelos LG OLED B5 (900 Nits) en SDR. Aplica a los modelos de las series LG OLED C5 de 55/65/77/83" (1.500 Nits). No aplicable a los modelos de 48" y 42".

(3)WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(4)Comparación entre los sistemas operativos WebOS 24 y WebOS 25. Los resultados pueden variar según el uso y la configuración del dispositivo. 

(5)Comparación frente al procesador α7 Gen8. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

(6)Según especifica el HDMI 2.1.

(7)Comparativa realizada entre la tecnología OLED y la tecnología LED. Certificado TUV y UL.  

(8)Comparación entre el consumo en modo HDR producido por el modelo LG OLED 4K de 48" vs QLED 4K de 50" (modelo de peor indice de eficiencia energética del mismo segmento de 2024). Cálculo realizado a un coste de 0.22€/Kwh en marzo de 2025 (IVA incluido), durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.

Logo ¿Qué Hi-Fi?

What Hi-Fi?

“...el mejor televisor para la mayoría…” (03/2025)

Logotipo de Elección del editor de TechRadar.

TechRadar - Elección del editor

“Con el contraste, los colores vivos y detalles del LG C5, parece de más calidad…” (03/2025)

Logotipo de Platinum Award de T3.

T3 - Platinum Award

“Si buscas un televisor OLED con la mejor imagen, el C5 es una elección obvia”. (03/2025)

Logotipo de Ganador del iF Design Award.

iF Design Award - Ganador (OLED C5, 83")

Logo de Elección del editor de Tom’s Guide.

Elección del editor de Tom’s Guide

“El sistema operativo webOS de LG sigue siendo una de las opciones más sólidas en televisores”. (04/2025)

Logotipo del premio Highly Recommended de AVForums.

AVForums - Highly Recommended

El LG C5 sigue siendo el modelo con mejor rendimiento general en la gama LG 2025 y es muy recomendable

Logotipo de Highly Recommended de HDTVTest.

HDTVTest - Highly Recommended

El OLED TV más vendido del mundo ahora es aún más brillante

Distintivo CES Innovation Awards con mención 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad

Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia smart, elegante y fácil de usar, además de novedosa y con orden.”

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

En la pantalla de un televisor LG OLED evo AI hay una imagen abstracta con un nivel de detalle, color y contraste impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con luz que ilumina los circuitos de microchips que lo rodean. El título reza LG OLED evo AI. También se ve el texto powered by LG alpha 9 AI Gen8 processor. En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que reza: «El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años».

El único negro puro,
ahora con el único
blanco puro.

La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro

*Fuente: Omdia: Unit shipments, 2013-2024. Nº1 según unidades vendidas entre 2013-2024. LG Electronics no ha intervenido en la realización de este estudio. Visite https://www.omdia.com/ para más información. (1) Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

Calidad de imagenSmart TV webOS 25 con IALG Gallery+Sonido envolventeDiseñoEl mejor Smart TV para gaming

Máximo rendimiento con el procesador 4K alpha 9 Gen8 con IA

Único procesador creado y programado para el máximo rendimiento de LG OLED evo, hora 1.7 veces más inteligente(1), preparado para incorporar todas las novedades de la IA, que maximiza la calidad de imagen y sonido.

alpha 9 AI Processor Gen8 está sobre un fondo oscuro. Brilla con una luz verde azulada que ilumina los circuitos del microchip que lo rodea. Las estadísticas de rendimiento son visibles. Procesamiento neural de IA 1,7 veces mayor, NPU. Funcionamiento 1,7 veces más rápido, CPU. Gráficos 2,1 veces mejorados, GPU.

(1) Comparación frente al procesador α7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

Hasta 50% más brillante (1) que nunca con Brightness Booster (2)

Descubre el análisis inteligente que realiza el procesador en los más de 33 millones de puntos de luz independientes, ajustando la resolución, brillo y nitidez de cada escena (3)

Fogata nocturna en plena naturaleza. A lo lejos se ve un bosque y un lago. El cielo nocturno está lleno de estrellas. Toda la escena muestra el impresionante brillo de Brightness Booster.

(1) 50% más de brillo se obtiene en porciones de pantalla de tamaño de 3% con respecto a los modelos LG OLED B5 (900 Nits) en SDR. Aplica a los modelos de las series LG OLED C5 de 55/65/77/83" (1.500 Nits). No aplicable a 48" y 42". (2) Aplica a los modelos de las series LG OLED C5 de 55/65/77/83". (3) La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

El título dice “Disfruta de Perfect Black OLED únicamente en los televisores LG OLED”.

El título dice “Disfruta de Perfect Black OLED únicamente en los televisores LG OLED”.

Negros y colores perfectos, ya sean brillantes u oscuros, solo con el LG OLED TV

Perfect Black cuenta con certificación de UL y niveles de negro reales que mejoran el brillo y el contraste percibidos. También tiene certificación UL Eyesafe, garantizando una experiencia más cómoda.

LG OLED TV que muestra una comparación visual entre una pantalla con Perfect Color y Perfect Black y otra sin estas tecnologías. Las certificaciones UL y Eyesafe son visibles con un texto que invita a comprobar las marcas.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL y Perfect Black según las mediciones del estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basado en la típica iluminación de un entorno interior (de 200 lux a 500 lux).

*El funcionamiento puede variar según la luz ambiental y el entorno.

*UL ha verificado la pantalla LG OLED para garantizar un color perfecto según los estándares de reflexión de anillo de luz IDMS 11.5.

* Las pantallas de LG OLED TV han obtenido la certificación Circadian Performance Factor de Eyesafe®

*Imágenes de pantalla simuladas con fines ilustrativos. 

Perfect Color

Certificación del 100 % de volumen de color y 100 % de fidelidad de color. Disfruta de colores precisos y vibrantes tanto a plena luz del día como en entornos oscuros.

Loro colorido en ultra alta definición sobre un fondo negro. Lo rodean gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen destaca el Perfect Color, ya que cada tono en el cuerpo del loro se muestra vibrante y vívido. Se aprecian distintos logotipos de certificación de UL e Intertek, que hacen referencia al 100 % de fidelidad de color y al 100 % de volumen de color. También se muestra un texto que dice: “Consulta el distintivo de certificación Perfect Color”.

*Los OLED TV de 2025 cuentan con “100% Color Fidelity” y “100% Color Volume a DCI-P3”.

*UL ha verificado la pantalla LG OLED para garantizar un color perfecto según los estándares de reflexión de anillo de luz IDMS 11.5.

*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek Color Fidelity al 100 %, según lo establecido por las medidas estándar de CIE DE2000, con 125 patrones de color.

*Según la verificación independiente de Intertek, el Color Gamut Volume (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3.

Cada fotograma cobra vida con AI Picture Pro

AI Super Upscaling y OLED Dynamic Tone Mapping analizan los elementos de cada fotograma y mejoran la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad.

Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un leopardo en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del leopardo y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

(1)AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

(2)La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

La nueva generación de televisores LG AI TV

Más información

AI Magic Remote completa la AI Experience

Controla tu televisor de manera fácil con el AI Magic Remote, sin necesidad de dispositivos adicionales. Con un sensor de movimiento y una rueda de desplazamiento, apunta y haz clic para usarlo como un ratón aéreo o háblale para usar los comandos por voz.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del mando a distancia AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Es posible que se requiera de una conexión a internet para utilizar algunas de las funciones.

*El reconocimiento de voz AI Voice Recognition está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

Una familia de cuatro personas está reunida frente a un LG AI TV. Un círculo aparece alrededor de la persona que sostiene el mando, mostrando su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. A continuación, la interfaz de webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente al perfil correspondiente y recomienda contenido personalizado.

Una familia de cuatro personas está reunida frente a un LG AI TV. Un círculo aparece alrededor de la persona que sostiene el mando, mostrando su nombre. Esto demuestra cómo AI Voice ID reconoce la firma de voz de cada usuario. A continuación, la interfaz de webOS muestra cómo la IA cambia automáticamente al perfil correspondiente y recomienda contenido personalizado.

AI Voice ID

LG AI Voice ID conoce la firma de voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas en cuando lo enciendes y le hablas.

*Según la región o la conectividad a la red el contenido puede verse reducido o limitado.

*Voice ID está disponible en televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024 y puede variar según la región o país.

*Funciona exclusivamente en las aplicaciones compatibles con la cuenta Voice ID.

Primer plano de la pantalla de un LG OLED TV que muestra cómo funciona AI Search. Hay una ventana de chat abierta donde el usuario pregunta qué partidos deportivos están disponibles. AI Search responde en el chat y muestra miniaturas del contenido disponible. También aparece un aviso para consultar a Microsoft Copilot.

Primer plano de la pantalla de un LG OLED TV que muestra cómo funciona AI Search. Hay una ventana de chat abierta donde el usuario pregunta qué partidos deportivos están disponibles. AI Search responde en el chat y muestra miniaturas del contenido disponible. También aparece un aviso para consultar a Microsoft Copilot.

AI Search

Pregúntale lo que quieras a tu televisor: la IA integrada reconoce tu voz y responde con recomendaciones personalizadas a lo que le pidas. También puedes obtener resultados adicionales con Microsoft Copilot.

*AI Search está disponible en los televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

*En Estados Unidos y Corea se usa el modelo LLM.

*Es necesaria una conexión a internet.

Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

AI Chatbot

Interactúa con AI Chatbot mediante AI Magic Remote y soluciona todo, desde configurar los ajustes a resolver un problema. La IA puede entender la intención del usuario y ofrecer soluciones inmediatas.

*Es necesaria una conexión a internet.

*AI Chatbot está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

*AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando, hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge con una pulsación corta del botón de IA.

LG AI Magic Remote frente a la pantalla de un LG TV. En la pantalla aparece un saludo personalizado de la IA de LG con palabras clave basadas en el historial de búsqueda y visualización del usuario. Junto al mando, hay un icono y una etiqueta que indican que se puede acceder fácilmente a la función AI Concierge con una pulsación corta del botón de IA.

AI Concierge

Al presionar brevemente el botón AI de tu mando a distancia se activará AI Concierge que ofrece palabras clave y recomendaciones personalizadas según tu historial de búsqueda y visualización.

*Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.

*Los menús pueden variar dependiendo de la fecha de lanzamiento.

*La recomendación de palabras clave varía según la aplicación y la hora del día.

Pantalla de un usuario realizando el proceso de personalización de AI Picture Wizard. Se muestran una serie de imágenes con las selecciones del usuario resaltadas. Aparece un icono de carga y una imagen de paisaje se muestra mejorándose de izquierda a derecha.

Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

AI Picture Wizard

Algoritmos avanzados aprenden tus preferencias analizando 1600 millones de imágenes posibles. Según tus elecciones, tu televisor crea una imagen personalizada solo para ti.

Pantalla de un usuario realizando el proceso de personalización de AI Sound Wizard. Se seleccionan una serie de iconos de fragmentos sonoros. Aparecen un cantante de jazz y un saxofonista, con ondas sonoras animadas que representan el sonido personalizado y recorren la imagen.

Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

AI Sound Wizard

Elige el audio que prefieras de una selección de fragmentos sonoros. A partir de 40 millones de parámetros, la IA crea un perfil de sonido personalizado según tus preferencias.

Una persona en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

Una persona en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

Di “Hola, LG” y comienza a interactuar con tu televisor

La IA de tu televisor siempre está lista para tus peticiones. No hace falta presionar ningún botón. Simplemente di “Hola, LG” y la IA comenzará a escuchar tus solicitudes.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (2). Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€(3). Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

(1)Estudio realizado por entidad independiente basado en las ventas acumuladas de televisores con Smart TV en el mercado español entre enero y agosto de 2024. 

(2)Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. WebOs admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.

(3)El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo WebOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año. Esta estimación es informativa y no implica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOs puede ocasionar la perdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descargar de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.

Estrena Smart TV webOS cada año, el Nº1 en ventas (1)

El Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año, preparado para los próximos apagones TDT (2). Hazte con tu Smart TV de LG y consigue gratis hasta 5 años de renovación y un mínimo de 25 actualizaciones valorados en 150€(3). Además, cuenta con más de 200 canales exclusivos gratuitos.

Disfruta lo que puede hacer LG AI TV por ti.

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Con una suscripción a LG Gallery+, descubre más de 4000 contenidos para crear un espacio a tu gusto.

*El contenido disponible puede variar según el país.

*El contenido proporcionado está sujeto a cambios.

*Las 4000 piezas de contenido solo están disponibles en países donde se admite webOS Pay (Corea, EE. UU., Reino Unido y determinados países de la UE).

*Se requiere una suscripción al servicio LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y las funciones.

*Se ofrece una prueba gratuita de un mes exclusivamente a los clientes con suscripción.

Diseña tu espacio a tu gusto con una gran variedad de contenidos entre los que elegir.

Explora una enorme biblioteca de contenidos. Desde arte, juegos, paisajes y mucho más, descubre una gran variedad de imágenes seleccionadas, todo en un solo lugar.

Disfruta de obras de arte con reconocimiento mundial en tu espacio.

Interior de una casa sofisticada. Se exhiben muchas obras de arte diferentes. En la pared central hay un televisor LG con obras de arte populares en la pantalla. El televisor parece un cuadro de un museo.

Rodéate de la belleza de la naturaleza.

Interior de una casa rural. Una enorme televisión LG montada en la pared muestra una hermosa obra de arte con un paisaje natural en su pantalla. La televisión parece una fotografía colgada en la pared.

Aporta un toque moderno con ilustraciones digitales y en 3D.

Interior de una casa elegante y colorida. Hay un televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una obra de arte moderna y colorida. La ilustración del televisor añade personalidad al diseño interior general del espacio.

Crea un ambiente divertido a través de contenidos variados.

En una sala de juegos en casa, hay un enorme televisor LG montado en la pared. En su pantalla se ve una ilustración de Assassin's Creed Shadows.

Personaliza tu espacio de infinitas maneras.

Personalizel ambiente de tu hogar con tu selección de música, imágenes y mucho más. Elige lo que deseas mostrar en tu televisor en función de tus preferencias actuales.

Sincroniza la música y las imágenes con tu estado de ánimo.

Combina la música de fondo con imágenes para crear el ambiente que más te guste. Elige entre la música preestablecida o incluso conecta tu dispositivo móvil a través de Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

En la pantalla de inicio de un televisor LG, se muestra el proceso para configurar tus preferencias y obtener contenido seleccionado automáticamente. Desde elegir entre diferentes tipos de contenido hasta recibir el perfil personalizado.

Disfruta de contenido seleccionado automáticamente y adaptado a tus gustos.

Tu televisor aprende a conocer tus gustos y preferencias. Al responder una serie de preguntas, tu televisor puede empezar a mostrarte obras de arte que se ajustan a tus gustos.

*Se proporcionan 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la comparación de datos con cada tipo de perfil.

Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

Un televisor LG montado en la pared con un teléfono móvil en primer plano. Se muestra el proceso de configuración de Google Fotos en el televisor LG.

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza sin esfuerzo tu espacio utilizando contenido de tu propia biblioteca de fotos.

*La función está disponible cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

El panel informativo se muestra en un televisor LG montado en la pared. Se muestran diferentes funcionalidades, desde actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, programador de televisión, Home Hub y Google Calendar.

Manténgase al día con un panel de control personalizado todo en uno.

Consulta información importante de un vistazo. Obten actualizaciones meteorológicas, alertas deportivas, ve tu calendario de Google e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservas de visualización y mucho más.

*Para acceder a Google Calendar es necesario tener una cuenta de Google.

Se muestra el proceso de uso de comandos de voz para utilizar la función de IA generativa de LG Gallery+. Desde la indicación inicial, se muestra la obra de arte resultante, así como otros tipos de indicaciones y las obras de arte resultantes.

Crea las obras de arte de tus sueños con la verdadera IA generativa de Google Gemini.

Más allá del contenido existente, crea arte tal y como lo imaginaste con Google Gemini, impulsado por Google Imagen. Con una suscripción, solo tienes que decirle a tu televisor lo que quieres y él generará obras de arte para ti.

*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Con un crédito se puede generar una imagen. 

Los ajustes inteligentes se adaptan a los cambios en tu entorno.

Siempre listo y salvapantallas

Mientras ahorras energía, puedes seguir disfrutando y mostrando tus obras de arte seleccionadas o imágenes curadas a través de Gallery+ cuando el televisor está apagado o no se utiliza durante mucho tiempo, convirtiéndolo en un lienzo digital.

AI Brightness Control

Los sensores integrados en tu televisor detectan la luz y ajustan el brillo de la pantalla en consecuencia para garantizar una visualización óptima en cualquier condición de iluminación.

Sensor de movimiento

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo dependiendo de si estás cerca o no.

*El salvapantallas está disponible con una suscripción.

*El salvapantallas se activa de forma predeterminada tras 3 minutos sin reproducción de vídeo o sin actividad del mando a distancia. Los usuarios pueden ajustar el tiempo a 10, 20 o 30 minutos. 

*El contenido de vídeo y la música de fondo no son compatibles con el modo salvapantallas.

*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos M5 y G5.

Mando de televisor frente a la pantalla de un LG TV con Home Hub. Se muestran todas las funciones y controles sobre otros dispositivos inteligentes.

Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Home Hub, la plataforma integral para tu hogar inteligente

Gestiona sin esfuerzo diversos electrodomésticos LG, junto con tus dispositivos Google Home y más. Disfruta de la máxima comodidad controlando toda tu casa desde un único panel intuitivo. 

*LG es compatible con los dispositivos Matter vía wifi.Los servicios y funciones compatibles con Matter pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

*El uso de la función de voz manos libres sin un mando a distancia solo es posible con el procesador alpha 9 AI Processor y alpha 11 AI. Puede variar según los productos y regiones.

AI Sound Pro afina tu sonido y lo hace impactante

*Debe activarse a través del menú del modo de sonido.

*El sonido puede variar según el entorno.

Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar 

*La Soundbar puede comprarse por separado. 

*El control del modo de sonido puede variar dependiendo del modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Se necesita una conexión de red para las actualizaciones.  

*El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.

*Los televisores LG OLED TV de 2025 cuentan con WOW Orchestra/WOW Interface.

Encuentra la barra de sonido LG perfecta para tu TV

Diseño Ultrafino

Diseño minimalista gracias a su pantalla ultrafina y elegante.

*El tamaño del marco varía según la serie y el tamaño.

Persona en el salón con el teléfono en la mano. En el teléfono hay un icono de transmisión que muestra que la pantalla del teléfono está duplicada en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y a un lado está la pantalla duplicada, que muestra las estadísticas de los jugadores.

Maximiza la diversión con múltiples pantallas y Multi View

Aprovecha al máximo tu televisor con Multi View. Duplica tus dispositivos con Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos para disfrutar de entretenimiento en múltiples pantallas sin interrupciones.

*Los ajustes de sonido y audio son los mismos en ambas pantallas. 

*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

La pantalla inicial de LG Channels muestra la diversidad de contenido disponible en un LG TV.

Retransmite multitud de contenido. Gratis. 

El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

Sin costes. Sin contrato. Sin cables.

Simplemente enciéndela y empieza a disfrutar de los contenidos sin preocuparte por costes añadidos o instalaciones de decodificadores. 

El portal de juegos convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo

Juega a miles de juegos directamente en tu LG TV con acceso a las aplicaciones GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y, ahora, Xbox. Disfruta de una gran variedad de juegos: desde títulos AAA con gamepad hasta juegos sencillos que puedes jugar con el mando.

Pantalla de inicio del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

*La compatibilidad del portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos y juegos en la nube con el portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

El juego definitivo

Disfruta de juegos compatibles con G-Sync, VRR de 144Hz, tiempo de respuesta de 0,1 ms certificado por Intertek, AMD FreeSync Premium y certificación ClearMR 9000. Juega sin retrasos ni desenfoques.

Dos imágenes de un coche en un juego, una al lado de la otra. Una muestra mucho desenfoque de movimiento. La otra, nítida y enfocada, muestra la alta frecuencia de imagen del LG OLED TV. El logotipo de Nvidia G-Sync, el logotipo de 144 Hz, la insignia de tiempo de respuesta de 0,1 ms de Intertek y otras certificaciones pertinentes son visibles.

*Los 144Hz funcionan exclusivamente con juegos o entradas de ordenador compatibles con 144Hz.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de la industria del videojuego y de la fabricación de pantallas de televisión que se han unido para crear unas pautas para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores y ponerlas a disposición del público.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*clearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento del desenfoque del movimiento de la pantalla.

*Las pantallas LG OLED han sido certificadas por Intertek por su tiempo de respuesta de 0,1 ms (gris a gris) y su rendimiento cualificado para juegos.

Siéntete el protagonista de tus contenidos

Vive la emoción de cada escena

Dolby Vision & Modo FILMMAKER

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™(1) que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó..

Dolby Atmos

Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

*Imágenes simuladas.

(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

Marca de certificación para Carbon Trust, la reducción de carbono y la medición de emisiones de carbono, y marca de certificación para la eficiencia de recursos de Intertek.

Marca de certificación para Carbon Trust, la reducción de carbono y la medición de emisiones de carbono, y marca de certificación para la eficiencia de recursos de Intertek.

Fabricado teniendo presente el medio ambiente

Instituciones globales han reconocido los esfuerzos ecológicos de los LG TV. Verificado por Carbon Trust por reducción y medición de emisiones de carbono, y certificado por Intertek en eficiencia de recursos.

*La certificación de Intertek relativa a la eficiencia de recursos se aplica a los siguientes modelos: OLED M5, G5, C5, B5 y QNED9M, QNED85, QNED82 y QNED80.

*La verificación de Carbon Trust se aplica a los televisores OLED G5 de 83/77/65/55 pulgadas y OLED C5 de 83 pulgadas (para la reducción de la huella de carbono) y a OLED C5 de 77/65/55 pulgadas (para la medición de la huella de carbono).

*Para descubrir más, visita https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

Un gran espacio blanco lleno de televisores OLED TV que muestran cómo LG lleva creando innovaciones revolucionarias desde hace más de una década. También puede verse el distintivo “World's No. 1 OLED TV for 12 Years”.

Un gran espacio blanco lleno de televisores OLED TV que muestran cómo LG lleva creando innovaciones revolucionarias desde hace más de una década. También puede verse el distintivo “World's No. 1 OLED TV for 12 Years”.

LG OLED

Una innovación sin límites

Una innovación sin límites Más información

*Las imágenes que se muestran arriba en esta página de detalles de producto son meramente ilustrativas. Consulta las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Todas las imágenes que se muestran arriba son simuladas.

* Los detalles del producto mostrados en la imagen pueden variar.

*La disponibilidad de un servicio puede variar según la región o país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación.

*El mando a distancia AI Magic Remote deberá comprarse por separado dependiendo del tamaño y modelo del televisor o de la región de compra.

1.Todas las imágenes son simuladas.

2.La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

3.Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

Guía paso a paso

Negros perfectos y brillo impresionante con LG OLED

Configura fácilmente tu LG OLED TV con el soporte incluido. Disfruta de una experiencia cinematográfica con la calidad de imagen OLED premium tras una instalación segura.

*Las imágenes se basan en un modelo 3D representativo con fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Los pasos de instalación pueden variar según el modelo y la normativa local; consulte siempre el manual del producto y las secciones de instalación comunes para obtener instrucciones específicas y de seguridad.

Imprimir

Todas las especificaciones

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.

Preguntas Frecuentes

P.

¿Que diferencias hay entre un TV LG OLED C5 y C4?

R.

Mejoras clave del LG OLED evo C5 frente al C4

Estas son las principales novedades que destacan en el modelo C5 respecto a la serie anterior

1. Calidad de imagen: 

El procesador mejora del Alpha 9 AI Gen7 al Gen8. El nuevo motor de inteligencia artificial analiza y optimiza cada fotograma con mayor detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también expresiones faciales mejoradas y mayor profundidad.

El C5 está certificado por UL por ofrecer Negro Perfecto y Color Perfecto, lo que mejora la percepción de brillo y contraste tanto en entornos iluminados como oscuros. Además, reproduce colores precisos y vibrantes en una pantalla sin reflejos, incluso a plena luz del día.

 

2. Calidad de sonido: 

Disfruta de un sonido envolvente con canales virtuales 11.1.2. La inteligencia artificial ajusta el audio de forma inteligente para generar una sensación omnidireccional, haciendo que la acción te rodee por completo.

 

3. Gaming :  

La serie C5 ofrece una experiencia de juego fluida y envolvente: Compatible con G-Sync, admite hasta 144 Hz de VRR, tiempo de respuesta de 0,1 ms, compatibilidad con AMD FreeSync Premium, certificación ClearMR 9000 por VESA**, sin tearing, sin lag y sin desenfoques.

 

4. webOS con inteligencia artificial:

El sistema operativo se actualiza a webOS 25, que ofrece una experiencia de Smart TV más inteligente, intuitiva y personalizada. La IA de LG aprende tus preferencias de visualización, entiende tu estilo de vida y optimiza todos los aspectos de tu experiencia para adaptarse a ti.

El nuevo AI Magic Remote completa esta experiencia sin necesidad de dispositivos adicionales. Gracias al sensor de movimiento y a la rueda de desplazamiento, puedes usarlo como un ratón aéreo o controlarlo por voz.

 

Funciones clave de IA:

1) AI Voice ID: Reconoce la voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas al instante.

2) Asistente de Imagen y Sonido por IA: Algoritmos avanzados analizan hasta 1.600 millones de posibilidades de imagen para crear un perfil visual a tu gusto. Elige el tipo de sonido que prefieres entre diferentes clips, y la IA creará un perfil de audio personalizado basado en 40 millones de parámetros.

3) Chatbot con IA: Interactúa con el asistente desde el mando Magic Remote para resolver dudas sobre configuración o solución de problemas. La IA comprende tus peticiones y ofrece respuestas inmediatas.

4) Búsqueda por IA: Pregunta lo que quieras. La IA incorporada reconoce tu voz y responde con recomendaciones personalizadas. También puedes obtener resultados adicionales gracias a la integración con Microsoft Copilot.

5) AI Concierge: Con solo pulsar el botón de IA en el mando, accedes a tu Asistente Personal, que te sugiere palabras clave y contenidos basados en tu historial y preferencias.

* La pantalla OLED de LG está certificada por UL por ofrecer Negro Perfecto, medido según el estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, en condiciones de iluminación interior típicas (de 200 a 500 lux).

El rendimiento real puede variar según el entorno de iluminación y visualización.

 

* La pantalla OLED de LG también está certificada por UL por ofrecer Color Perfecto, de acuerdo con los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

 

** ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento frente al desenfoque de movimiento en pantallas.

El soporte para esta función puede variar según el modelo. ClearMR 10000: Certificación otorgada a los modelos LG OLED G5 (83", 77", 65", 55") / ClearMR 9000: Certificación otorgada a los modelos LG OLED M5 (83", 77", 65"), LG OLED G5 (48") y LG OLED C5

P.

¿Que diferencias hay entre un TV LG OLED G5 y C5?

R.

Tanto el LG OLED G5 como el C5 cuentan con la verificación UL para Negro Perfecto y Color Perfecto, ofreciendo niveles de negro reales que mejoran la percepción del brillo y el contraste. Con certificaciones de 100% Fidelidad de Color y 100% Volumen de Color aplicadas a los televisores OLED de LG de 2025, ofrecen colores precisos y vibrantes en una pantalla sin reflejos, incluso bajo la luz solar o en entornos oscuros.

 

 Diferencias clave: G5 vs C5

 

1. Calidad de imagen impulsada por el procesador:

G5: Nuestro procesador más avanzado, el α11 AI Processor Gen2, mejora las imágenes a calidad 4K con colores y brillo impresionantes. Los motores de IA detectan objetos con precisión a nivel de píxel para ofrecer la mejor experiencia visual posible.

C5: El procesador α9 AIGen8 analiza y mejora cada fotograma en detalle. Al reconocer rostros, mejora las expresiones faciales y la profundidad.

 

2. Brillo*

G5: El procesador α11 AI Gen2, junto con el algoritmo de refuerzo de luz, una nueva estructura emisora y arquitectura de control de iluminación, ofrece imágenes hasta 3 veces más brillantes con Brightness Booster Ultimate (comparado con televisores OLED estándar [no evo])**.

C5: El procesador α9 AI Gen8 y el nuevo algoritmo de refuerzo de luz ofrecen un brillo 30% superior al de los televisores OLED estándar (no evo)***.

 

3. Gaming*

Ambos modelos ofrecen una experiencia de juego excepcional con compatibilidad G-SYNC, AMD FreeSync Premium, tiempo de respuesta de 0,1 ms, sin retrasos ni desenfoques de movimiento.

G5: Soporta hasta 165Hz y está certificado con ClearMR 10000.

C5: Soporta hasta 144Hz y cuenta con certificación ClearMR 9000.

 

4. Diseño*

C5: El diseño Ultra Slim redefine la estética moderna y hace que la experiencia de visualización sea más inmersiva.

G5: El diseño One Wall permite montar el televisor sin huecos, con biseles estrechos y una estética sin interrupciones.

 

Negro Perfecto y Color Perfecto::

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL por ofrecer negro perfecto, medido según el estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, en condiciones de iluminación interior típicas (de 200 a 500 lux). El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

*La pantalla OLED de LG también está verificada por UL por ofrecer color perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

**El 100% de Volumen de Color se define como el rendimiento de una pantalla que iguala o supera el volumen de color del estándar DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

 

Brillo:

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región de comercialización.

**G5: El brillo máximo es 3 veces superior al del modelo LG OLED B5 en ventana del 10%, según mediciones internas.

***C5: Comparado con el B5 (no evo), medido en ventana del 3%. No incluye los modelos OLED evo C5 de 48” y 42”.

 

Gaming:

*El OLED C5 incluye compatibilidad con NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC y HGiG.

*La frecuencia de 144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que la soporten.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas del sector de videojuegos y pantallas que establece directrices para mejorar la experiencia HDR del consumidor. Su disponibilidad puede variar según el país.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento frente al desenfoque de movimiento en pantallas.

*Los modelos G5 de 83/77/65/55 pulgadas solo alcanzan 165Hz con entradas de juegos o PC compatibles. En entradas Dolby Vision, funcionan hasta 144Hz.

*El modelo de 97 pulgadas soporta hasta 120Hz, y el de 48 pulgadas hasta 144Hz.

*El modelo G5 de 48 pulgadas solo cuenta con certificación ClearMR 9000.

 

Diseño:

*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño de pantalla.

*Los modelos G5 de 97/83/77/65/55 pulgadas cuentan con diseño One Wall.

*El modelo G5 de 48 pulgadas tiene diseño Ultra Slim y solo está disponible en Reino Unido.

*El soporte de pared no está incluido con la variante G5 con base; el soporte se vende por separado.

P.

¿Qué tamaños están disponibles para el televisor LG OLED evo C5?

R.

El televisor LG OLED evo C5 está disponible en los siguientes tamaños de pantalla::

 

83", 77", 65", 55", 48", y  42".

 

Esto convierte a la serie C5 en la gama con mayor variedad de tamaños dentro de los modelos OLED de LG para 2025.*

 

* La gama de productos y su disponibilidad pueden variar según el país o la región. Consulta la página web local de LG para obtener la información más actualizada.

P.

¿Cómo instalar el televisor LG OLED evo C5 en la pared?

R.

Para una instalación segura y sin huecos del televisor LG OLED C5 en la pared, sigue estas indicaciones:

 

 Soportes de pared compatibles y tamaños VESA:

 

∙ Modelo de 83”: WB24GC o WB21E (VESA 400×400)

∙ Modelos de 77”, 65”, 55”, 48” y 42”: OLW480 (VESA 300×200)

 

Pasos de instalación:

 

1. Asegúrate de que la pared tenga suficiente resistencia y capacidad de carga para el televisor y el soporte.*

2. Marca y perfora los agujeros según el patrón VESA y las instrucciones del Guía de instalación rápida y el Manual del usuario.

3. Fija el soporte firmemente a la pared utilizando los anclajes y tornillos adecuados.

4. Conecta todos los cables necesarios antes de montar el televisor para facilitar el acceso.

5. Monta el televisor con cuidado sobre el soporte.

 

 LG recomienda encarecidamente la instalación profesional para garantizar la seguridad, una alineación óptima y proteger el televisor, especialmente en tamaños de pantalla grandes.**

 

Nota:

LG proporciona guías de instalación ilustradas y multilingües junto con el producto y en línea. Consulta siempre la guía correspondiente al modelo y tamaño de pantalla de tu televisor.***

 

* Verifica el patrón VESA exacto y el soporte compatible para tu modelo y tamaño de pantalla específicos.

** La resistencia y adecuación de la pared de instalación y los anclajes son responsabilidad del cliente. LG no se hace responsable de daños o lesiones causados por una instalación incorrecta o por una pared con resistencia insuficiente. El soporte de pared y los accesorios incluidos pueden variar según el modelo y la región. Consulta el paquete del producto y la página web local de LG para más detalles.

*** Las guías y procedimientos de instalación pueden variar según el país, el tamaño del televisor y el año del modelo. Sigue siempre las instrucciones del Manual del usuario oficial de LG y la Guía de instalación rápida correspondientes a tu producto específico.

P.

 ¿Es bueno el televisor LG OLED evo C5 para gaming?

R.

Sí, el LG OLED evo C5 es una excelente opción para gaming, ya que ofrece funciones avanzadas para una experiencia de juego de alto nivel:

 

∙ VRR (Frecuencia de actualización variable) de hasta 144Hz

∙ Tiempo de respuesta de píxel de 0,1 ms para reacciones ultrarrápidas

∙ Compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium para jugar sin cortes, sin parpadeos y con baja latencia

∙ Certificación ClearMR 9000 para una claridad de movimiento excepcional

∙ Funciones esenciales de HDMI 2.1 para gaming: ALLM (Modo automático de baja latencia) / QMS (Cambio rápido de medios) / QFT (Transporte rápido de fotogramas)

∙ Perfil HGiG para juegos HDR optimizados

∙ Game Optimizer y Dashboard para acceder rápidamente a los ajustes de juego

 

Estas características garantizan colectivamente una experiencia de juego fluida, receptiva y visualmente inmersiva, prácticamente sin retrasos ni desenfoque de movimiento.

 

* La frecuencia de actualización de 144Hz es compatible con juegos o entradas de PC compatibles. La frecuencia de actualización máxima admitida puede variar según el modelo y la región. Por favor, consulta el sitio web local de LG para obtener más detalles.

P.

¿Qué es la protección de pantalla del televisor LG OLED evo y cómo funciona?

R.

Los televisores LG OLED evo están equipados con funciones de protección de pantalla para ayudar a prevenir la retención de imagen y reducir el riesgo de quemado. La tecnología clave es la Limpieza de Píxeles, que refresca los píxeles OLED para mantener una calidad de imagen óptima y prolongar la vida útil del panel.

 

∙ Funcionamiento automático: La Limpieza de Píxeles se ejecuta automáticamente después de cierto tiempo de uso acumulado, generalmente cuando el televisor se apaga pero permanece conectado a la corriente.*

 

∙ Funcionamiento manual: También puedes iniciar manualmente la Limpieza de Píxeles en cualquier momento navegando a:

[Configuración] → [General] → [Cuidado OLED] → [Cuidado del Panel OLED] → [Limpieza de Píxeles] en el menú de tu televisor.

 

Estas funciones ayudan a mantener tu panel OLED en las mejores condiciones para un uso prolongado.

 

 

La Limpieza de Píxeles reduce, pero no elimina, el riesgo de retención permanente de imagen (“quemado”). Para obtener los mejores resultados, evita mostrar imágenes estáticas durante períodos prolongados. Siempre deja el televisor conectado a la corriente después de apagarlo para permitir que la Limpieza de Píxeles automática se complete.

P.

¿Cuántos puertos HDMI tiene el televisor LG OLED evo C5 y qué funciones admiten?

R.

El televisor LG OLED evo C5 está equipado con cuatro puertos HDMI 2.1. Estos puertos admiten una gama completa de funciones avanzadas para juegos y conectividad:

 

∙ Frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 144Hz (para todos los tamaños: 83", 77", 65", 55", 48", 42")*

∙ Compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium

∙ Modo de baja latencia automática (ALLM) para una respuesta optimizada en juegos

∙ Cambio rápido de medios (QMS)

∙ Canal de retorno de audio mejorado (eARC) en el HDMI 2 para transmisión de audio de alta calidad

∙ HGiG para juegos en HDR

 

Todos los puertos HDMI admiten el ancho de banda completo de HDMI 2.1 (48Gbps), lo que permite conectar simultáneamente las consolas de videojuegos, PCs y equipos de cine en casa más recientes.

 

 

La frecuencia de actualización variable (VRR) máxima es de hasta 144Hz para todas las pulgadas de la serie C5 (83", 77", 65", 55", 48", 42"). Por favor, consulta el sitio web local de LG para obtener las especificaciones completas del modelo.

