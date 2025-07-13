Skip to Content Skip to Accessibility Help
Smart TV LG OLED evo AI C5 77 pulgadas 4K 2025

Características

Galería

Especificaciones

Reseñas

Dónde comprar

Soporte

  • Disfruta de un 5% de dto adicional en el pago

Smart TV LG OLED evo AI C5 77 pulgadas 4K 2025

Smart TV LG OLED evo AI C5 77 pulgadas 4K 2025

OLED77C5ELB.OBS
Vista frontal del televisor LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. En la pantalla aparecen el distintivo “12 Years of world number 1 OLED” y el logotipo LG OLED evo AI 2025.
Vista en ligero ángulo del televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV.
Vista posterior del televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV.
Vista lateral del televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV.
Vista frontal y lateral del televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV en las que se muestran sus dimensiones (largo, ancho, alto y profundo).
El procesador alpha 9 AI Processor Gen8 se enciende con distintas tonalidades de azul y haces de luz salen de sus circuitos. Las estadísticas de rendimiento son visibles. El procesamiento neuronal de la IA es 1,7 veces mayor, la NPU opera 1,7 veces más rápido, la CPU ofrece unos gráficos 2,1 veces mejorados, GPU.
Una hoguera nocturna en plena naturaleza. A lo lejos, se ve un bosque y un lago. Un cielo nocturno lleno de estrellas. Toda la escena está dividida por la mitad. Un lado es más oscuro y apagado. El otro es considerablemente más brillante, mostrando el impresionante brillo de Brightness Booster.
Un salón con una LG OLED TV montada en la pared. En el televisor se ve una cadena montañosa contra un cielo nocturno oscuro y lleno de estrellas. La escena está dividida por la mitad. Un lado muestra una versión más opaca y gris del paisaje denominada pantalla sin Perfect Black. El otro lado muestra una imagen más agradable con un rango más amplio y dinámico de blancos y negros. Esta pantalla está eqtiquetada como pantalla con Perfect Black. El logo de la certificación también es visible: la tecnología Perfect Black ofrece unos niveles de negro menores o iguales a 0,24 nit de hasta 500 lux.
En la pantalla de un televisión se muestran fuegos artificiales deslumbrantes y vibrantes. Esto demuestra el 100 % de fidelidad de color que presenta colores precisos incluso con la luz del sol. El logo de la certificación también es visible: la tecnología Perfect Color ofrece niveles de consistencia de color superiores al 99% de hasta 500 lux. A su lado también está la certificaciones independiente de Intertek.
Leopardo en el bosque con detalle y colores vívidos. El leopardo tiene una cuadrícula y una luz que brilla detrás, que indica cómo AI Picture Pro de LG consigue unas mejoras visuales impresionantes en la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad de la escena.
En la pantalla de un televisor LG OLED TV se muestra la página de inicio de webOS 25 llena de aplicaciones y contenidos de entretenimiento. Junto al televisor está el mando a distancia LG AI Magic Remote. El botón AI está iluminado como si se hubiera activado con la voz del usuario. A su lado se puede ver una burbuja de texto que cambia a Mi cuenta. El texto breve explica cómo los usuarios pueden sincronizar su voz a su perfil personal para facilitar la navegación y recibir recomendaciones personalizadas.
AI Magic Remote de LG en primer plano. El icono del botón AI está resaltado. En el fondo aparece la interfaz de usuario de webOS de LG. El cursor del ratón implica que se está usando el mando a distancia. El texto explica cómo las funciones del mando a distancia y los controles hacen que la navegación en webOS sea más sencilla.
Vista amplia de un salón elegante y colorido. Hay un televisor LG OLED evo AI C5E 4K Smart TV montado en la pared con una LG Soundbar debajo. El diseño del televisor se integra perfectamente en el espacio. En la pantalla del televisor hay una obra de arte colorida.
Características principales

  • La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro, ahora con el único blanco puro porque desarrollamos la tecnología que lleva el disfrute de tus contenidos a un nivel superior: panel LG OLED evo, Smart TV personalizado y procesador inteligente.
  • Disfruta del máximo realismo gracias al contraste infinito del único negro puro y el único blanco puro con el exclusivo subpíxel blanco del panel LG OLED. Ahora, un 50% más brillante(2) Sumérgete en cada escena con la mejor calidad de imagen Dolby Vision y el mejor sonido envolvente Dolby Atmos.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(3). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(4) reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico.
  • El procesador de gran potencia, ahora 1.7 veces más inteligente(5) (4K α9 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, trabajando en los 33 millones de puntos de luz independientes a través de la Inteligencia Artificial.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la mejor experiencia GAMING PRO de LG OLED con 0.1ms respuesta, gran fluidez VRR (144 Hz)(6) compatible y certificado con nVidia G-sync/AMD Freesync Premium y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: minimiza la fatiga ocular emitiendo un 50% menos luz azul(7); es accesible para múltiples tipos de necesidades; y permite ahorrar en la factura de la luz(8).
Más

Soundbar

Distintivo CES Innovation Awards con mención 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Ciberseguridad
Logotipo de Elección del editor de AVForums para LG webOS 24 como Mejor sistema de Smart TV 2024/2025.

Selección del editor de AVForums - Mejor sistema de TV inteligente 2024/25

“webOS 24 ofrece una experiencia inteligente, elegante y rápida, además de innovadora y ordenada”.

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos presentados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de las afirmaciones realizadas, y no probó el producto al que se otorgó el premio.

En la pantalla de un televisor LG OLED evo AI hay una imagen abstracta con un nivel de detalle, color y contraste impresionantes. Detrás del televisor hay una versión ampliada del procesador alpha 9 AI Gen8. Brilla con luz que ilumina los circuitos de microchips que lo rodean. El título reza LG OLED evo AI. También se ve el texto powered by LG alpha 9 AI Gen8 processor. En la esquina hay un logotipo dorado con estrellas que reza: «El televisor OLED número uno del mundo durante 12 años».

El único negro puro,
ahora con el único
blanco puro.

La verdadera experiencia OLED(1), solo te la dan los creadores del único negro puro

*Fuente: Omdia: Unit shipments, 2013-2024. Nº1 según unidades vendidas entre 2013-2024. LG Electronics no ha intervenido en la realización de este estudio. Visite https://www.omdia.com/ para más información. (1) Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

Calidad de imagen webOS para IA Sonido envolvente Diseño Entretenimiento

Máximo rendimiento con el procesador 4K alpha 9 Gen8 con IA

Único procesador creado y programado para el máximo rendimiento de LG OLED evo, hora 1.7 veces más inteligente(1), preparado para incorporar todas las novedades de la IA, que maximiza la calidad de imagen y sonido.

alpha 9 AI Processor Gen8 está sobre un fondo oscuro. Brilla con una luz verde azulada que ilumina los circuitos del microchip que lo rodea. Las estadísticas de rendimiento son visibles. Procesamiento neural de IA 1,7 veces mayor, NPU. Funcionamiento 1,7 veces más rápido, CPU. Gráficos 2,1 veces mejorados, GPU.

(1) Comparación frente al procesador α7. Se detectan mejoras en el rendimiento del procesador e incrementos en las funcionalidades de IA.

El título dice “Disfruta de Perfect Black OLED únicamente en los televisores LG OLED”.

Negros perfectos incluso en espacios luminosos u oscuros

Perfect Black cuenta con la certificación de UL y ofrece unos niveles de negro reales para mejorar el brillo y el contraste percibidos, tanto si el entorno es luminoso u oscuro.

Salón con un LG OLED TV montado en la pared. En la pantalla se muestra una cadena montañosa bajo un cielo oscuro lleno de estrellas. La imagen está dividida en dos. Un lado muestra una versión más apagada y grisácea del paisaje con la etiqueta pantalla Mate. El otro lado presenta una imagen más atractiva, con un mayor rango dinámico de blancos y negros, etiquetada como pantalla Perfect Black. También es visible un logotipo de certificación, la tecnología Perfect Black ofrece niveles de negro menores o iguales a 0,24 nit hasta 500 lux. Junto a este aparece un bocadillo de texto que dice: “Consulta el distintivo de certificación Perfect Black”.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para ofrecer un negro perfecto según las mediciones del estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basado en la típica iluminación de un entorno interior (de 200 lux a 500 lux).

*El funcionamiento puede variar según la luz ambiental y el entorno.

Perfect Color

Certificación del 100 % de volumen de color y 100 % de fidelidad de color. Disfruta de colores precisos y vibrantes tanto a plena luz del día como en entornos oscuros.

Loro colorido en ultra alta definición sobre un fondo negro. Lo rodean gotas de agua suspendidas en el aire. La imagen destaca el Perfect Color, ya quace cada tono en el cuerpo del loro se muestra vibrante y vívido. Se aprecian distintos logotipos de certificación de UL e Intertek, que hacen referencia al 100 % de fidelidad de color y al 100 % de volumen de color. También se muestra un texto que dice: “Consulta el distintivo de certificación Perfect Color”.

*Los OLED TV de 2025 cuentan con “100% Color Fidelity” y “100% Color Volume a DCI-P3”.

*UL ha verificado la pantalla LG OLED para garantizar un color perfecto según los estándares de reflexión de anillo de luz IDMS 11.5.

*Según la verificación independiente de Intertek, 100% Color Volume hace referencia al funcionamiento de la pantalla y es equivalente o superior a DCI-P3 en comparación con la opción estándar de Color Volume.

*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek Color Fidelity al 100 %, según lo establecido por las medidas estándar de CIE DE2000, con 125 patrones de color.

Cada fotograma cobra vida con AI Picture Pro

AI Super Upscaling y OLED Dynamic Tone Mapping analizan los elementos de cada fotograma y mejoran la resolución, el brillo, la profundidad y la claridad.

Unas líneas animan una imagen muy apagada y casi gris de un leopardo en un bosque, como si un superordenador estuviera analizando los elementos del encuadre. Un láser traza la silueta del leopardo y luego la mejora para que sea más brillante, nítida y colorida. El fondo también se transforma de izquierda a derecha, ahora con mejor contraste, profundidad y colores.

(1)AI Picture Pro no funcionará con ningún contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

(2)La calidad de imagen de los contenidos variará en función de la resolución de la fuente.

La nueva generación de televisores LG AI TV

Más información

Primer plano de la pantalla de un LG OLED TV que muestra cómo funciona AI Search. Hay una ventana de chat abierta donde el usuario pregunta qué partidos deportivos están disponibles. AI Search responde en el chat y muestra miniaturas del contenido disponible. También aparece un aviso para consultar a Microsoft Copilot.

AI Search

Pregúntale lo que quieras a tu televisor: la IA integrada reconoce tu voz y responde con recomendaciones personalizadas a lo que le pidas. También puedes obtener resultados adicionales con Microsoft Copilot.

*AI Search está disponible en los televisores OLED, QNED, NanoCell y UHD lanzados a partir de 2024. 

*En Estados Unidos y Corea se usa el modelo LLM.

*Es necesaria una conexión a internet.

Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

AI Chatbot

Interactúa con AI Chatbot mediante AI Magic Remote y soluciona todo, desde configurar los ajustes a resolver un problema. La IA puede entender la intención del usuario y ofrecer soluciones inmediatas.

*Es necesaria una conexión a internet.

*AI Chatbot está disponible solamente en países que admiten PNL en su idioma nativo.

*AI Chatbot puede vincularse a servicios de atención al cliente.

Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

AI Picture Wizard

Algoritmos avanzados aprenden tus preferencias analizando 1600 millones de imágenes posibles. Según tus elecciones, tu televisor crea una imagen personalizada solo para ti.

Contenido de ciencia ficción se reproduce en la pantalla de un LG OLED TV. En la pantalla aparece la interfaz del AI Chatbot. El usuario escribió al chatbot que la pantalla estaba demasiado oscura. El chatbot ofreció soluciones al problema. La escena está dividida en dos: un lado más oscuro y otro más brillante, que muestra cómo el AI Chatbot resolvió automáticamente el problema para el usuario.

AI Sound Wizard

Elige el audio que prefieras de una selección de fragmentos sonoros. A partir de 40 millones de parámetros, la IA crea un perfil de sonido personalizado según tus preferencias.

Una persona en su salón. Un globo de texto muestra como están interactuando con su televisor LG TV con tan solo decir “Hola, LG”.

Di “Hola, LG” y comienza a interactuar con tu televisor

La IA de tu televisor siempre está lista para tus peticiones. No hace falta presionar ningún botón. Simplemente di “Hola, LG” y la IA comenzará a escuchar tus solicitudes.

Logo y nombre del programa webOS Re:New Program junto a la insignia CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Actualizaciones durante 5 años con webOS Re:New Program

Recibe actualizaciones y disfruta de los beneficios de las últimas funciones y software. Ganador del CES Innovation en ciberseguridad. Mantén la tranquilidad, webOS protege tu privacidad y tus datos.

*Los televisores OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025 cuentan con webOS Re:New Program.

*El programa webOS Re:New Program permite un total de cuatro actualizaciones en cinco años, el umbral es la versión de webOS preinstalada y el calendario de actualizaciones varía de final de mes a principio de año.

*Las actualizaciones y el calendario para ciertas funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las actualizaciones disponibles para los modelos OLED de 2022 y 2023 incluyen modelos UHD y superiores.

Disfruta lo que puede hacer LG AI TV por ti.

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot y AI Picture/Sound Wizard

AI Sound Pro afina tu sonido y lo hace impactante

Una calle concurrida llena de gente. Una pareja camina conversando. Unos artistas callejeros tocan la guitarra. Ondas sonoras abstractas emanan de los guitarristas y la pareja, mostrando cómo con AI Object Remastering se escucha claramente cada elemento sonoro.

Voz clara gracias a AI Voice Remastering

Olvídate de los ajustes torpes de volumen para escuchar los diálogos en escenas ruidosas. AI Voice Remastering extrae y realza cada voz del audio para que cada conversación se entienda claramente.

LG OLED TV muestra a un hombre en una motocicleta con círculos abstractos de color púrpura que salen de la rueda para visualizar la emisión de sonido.

Dynamic Sound Booster impulsado por procesador con IA

El procesamiento de IA mejora el sonido del televisor y ofrece una experiencia de sonido más potente.

Salón con un LG TV montado en la pared. Ondas sonoras representadas gráficamente llenan el espacio y muestran cómo los canales virtuales 11.1.2 crean una experiencia de sonido envolvente para el usuario.

Sonido envolvente con canales virtuales 11.1.2

Disfruta de la experiencia de sonido envolvente solo con tu LG TV. La IA utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para que parezca que el sonido procede de 11.1.2 canales a tu alrededor.

*Debe activarse a través del menú del modo de Soundbar.

*El sonido puede variar según el entorno.

Mejora tus paisajes sonoros con LG TV y LG Soundbar 

La barra de sonido LG está debajo de un televisor LG OLED. En la pantalla del televisor está la interfaz de usuario de la barra de sonido y los controles de volumen del televisor.

WOW Orchestra, sonido envolvente con una sinergia perfecta

Los televisores LG OLED TV y las barras de sonido LG Soundbar son la combinación perfecta y están diseñadas para funcionar en armonía y ofrecer entornos sonidos multienvolvente.

La barra de sonido LG está debajo de un televisor LG OLED. En la pantalla del televisor está la interfaz de usuario de la barra de sonido y los controles de volumen del televisor.

WOW Interface te permite controlar el sonido fácilmente desde tu televisor

(1)Entendemos por "verdadera experiencia OLED la combinación del panel OLED, el SmartTV LG y el procesador de LG diseñado para los TV OLED.

(2) La barra de sonido se adquiere por separado y el control de modo de la barra de sonido puede variar según el modelo. (3) El uso del mando a distancia de LG TV está limitado a ciertas funciones. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones. WOW Orchestra disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY, S80TR, S70TR y S70TY. WOWCAST Integrado disponible en las barras de sonido LG S95TR, SG10TY y S80TR 

Encuentra la barra de sonido LG perfecta para tu TV

Diseño Ultrafino

Diseño minimalista gracias a su pantalla ultrafina y elegante.

Salón de una casa de lujo. Vista lateral angular de un televisor LG OLED montado en la pared. Se aprecia que no hay hueco entre el televisor y la pared.

Amplia vista del salón de una casa de lujo. Una pareja ve una película en su televisor LG OLED montado en la pared. El diseño del televisor combina con elegancia con la pared y el interiorismo.

*El tamaño del marco varía según la serie y el tamaño.

Persona en el salón con el teléfono en la mano. En el teléfono hay un icono de transmisión que muestra que la pantalla del teléfono está duplicada en el televisor. En el televisor hay un partido de baloncesto y a un lado está la pantalla duplicada, que muestra las estadísticas de los jugadores.

Maximiza la diversión con múltiples pantallas y Multi View

Aprovecha al máximo tu televisor con Multi View. Duplica tus dispositivos con Google Cast y AirPlay. Divide la pantalla en dos para disfrutar de entretenimiento en múltiples pantallas sin interrupciones.

*Los ajustes de sonido y audio son los mismos en ambas pantallas. 

*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países.

*La compatibilidad con AirPlay 2, HomeKit y Google Cast puede variar según la región y el idioma.

La pantalla inicial de LG Channels muestra la diversidad de contenido disponible en un LG TV.

Retransmite multitud de contenido. Gratis. 

El servicio exclusivo de transmisión en directo LG Channels pone al alcance de tu mano una gran selección gratuita de contenido en directo y bajo demanda. 

*La disponibilidad de las aplicaciones y sus contenidos puede variar según el país, el producto o la región. 

Tres distintos iconos que muestran cómo se puede usar LG Channels sin suscribirse, pagar o configurar una caja periférica.

Sin costes. Sin contrato. Sin cables.

Simplemente enciéndela y empieza a disfrutar de los contenidos sin preocuparte por costes añadidos o instalaciones de decodificadores. 

El portal de juegos convierte tu televisor en el centro de juegos definitivo

Juega a miles de juegos directamente en tu LG TV con acceso a las aplicaciones GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y, ahora, Xbox. Disfruta de una gran variedad de juegos: desde títulos AAA con gamepad hasta juegos sencillos que puedes jugar con el mando.

Pantalla de inicio del portal de juegos. El cursor se mueve y hace clic para mostrar muchos juegos populares, y la función añadida de poder seleccionar juegos según el tipo de mando que tengas, ya sea un gamepad o mando a distancia.

*La compatibilidad del portal de juegos puede variar según el país.

*La compatibilidad con los servicios de juegos y juegos en la nube con el portal de juegos puede variar según el país.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y gamepad.

El Smart TV perfecto para Gaming

La tecnología OLED es la que mejor cumple con las expectativas de los gamers más exigentes por el realismo de la imagen del único negro puro, y el único blanco puro, así como la máxima velocidad de respuesta <0.1 ms y VRR 165 Hz(1)

Dos imágenes de un coche en un juego, una al lado de la otra. Una muestra mucho desenfoque de movimiento. La otra, nítida y enfocada, muestra la alta frecuencia de imagen del LG OLED TV. El logotipo de Nvidia G-Sync, el logotipo de 144 Hz y otras certificaciones pertinentes son visibles.

*Los 144Hz funcionan exclusivamente con juegos o entradas de ordenador compatibles con 144Hz.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de la industria del videojuego y de la fabricación de pantallas de televisión que se han unido para crear unas pautas para mejorar la experiencia de juego en HDR de los consumidores y ponerlas a disposición del público.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*clearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento del desenfoque del movimiento de la pantalla.

Siéntete el protagonista de tus contenidos

Vive la emoción de cada escena

Dolby Vision & Modo FILMMAKER

Lleva la experiencia de cine a tu salón gracias a la imagen ultravívida de Dolby Vision. Además, puedes activar el modo FILMMAKER™(1) que optimiza la imagen para preservar la intención del director y que veas la película tal y como la creó..

Dolby Atmos

Déjate envolver por el sonido de la escena con la claridad, el detalle y la profundidad espacial de Dolby Atmos.

*Imágenes simuladas.

(1) FILMMAKER MODE Ambient Light es una marca comercial de UHD Alliance, Inc. FILMMAKER MODE Ambient Light se inicia automáticamente en AppleTV+ y la app de vídeo Amazon Prime.

Un gran espacio blanco lleno de televisores OLED TV que muestran cómo LG lleva creando innovaciones revolucionarias desde hace más de una década. También puede verse el distintivo “World's No. 1 OLED TV for 12 Years”.

LG OLED

Una innovación sin límites

Una innovación sin límites Más información

*Todas las imágenes de encima de los detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Todas las imágenes que se muestran arriba son simuladas.

*La disponibilidad de un servicio puede variar según la región o país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de terceros de cada aplicación.

*El mando a distancia AI Magic Remote deberá comprarse por separado dependiendo del tamaño y modelo del televisor o de la región de compra.

1.Todas las imágenes son simuladas.

2.La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

3.Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

Servicios Life’s Good

Disfruta la experiencia Life’s Good con los servicios de entrega e instalación que solo el servicio Nº1 puede ofrecer

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

Recomendado para ti

Preguntas Frecuentes

P.

¿Que diferencias hay entre un TV LG OLED C5 y C4?

R.

Mejoras clave del LG OLED evo C5 frente al C4

Estas son las principales novedades que destacan en el modelo C5 respecto a la serie anterior

1. Calidad de imagen: 

El procesador mejora del Alpha 9 AI Gen7 al Gen8. El nuevo motor de inteligencia artificial analiza y optimiza cada fotograma con mayor detalle. Al reconocer los rostros, no solo ofrece calidad visual 4K, sino también expresiones faciales mejoradas y mayor profundidad.

El C5 está certificado por UL por ofrecer Negro Perfecto y Color Perfecto, lo que mejora la percepción de brillo y contraste tanto en entornos iluminados como oscuros. Además, reproduce colores precisos y vibrantes en una pantalla sin reflejos, incluso a plena luz del día.

 

2. Calidad de sonido: 

Disfruta de un sonido envolvente con canales virtuales 11.1.2. La inteligencia artificial ajusta el audio de forma inteligente para generar una sensación omnidireccional, haciendo que la acción te rodee por completo.

 

3. Gaming :  

La serie C5 ofrece una experiencia de juego fluida y envolvente: Compatible con G-Sync, admite hasta 144 Hz de VRR, tiempo de respuesta de 0,1 ms, compatibilidad con AMD FreeSync Premium, certificación ClearMR 9000 por VESA**, sin tearing, sin lag y sin desenfoques.

 

4. webOS con inteligencia artificial:

El sistema operativo se actualiza a webOS 25, que ofrece una experiencia de Smart TV más inteligente, intuitiva y personalizada. La IA de LG aprende tus preferencias de visualización, entiende tu estilo de vida y optimiza todos los aspectos de tu experiencia para adaptarse a ti.

El nuevo AI Magic Remote completa esta experiencia sin necesidad de dispositivos adicionales. Gracias al sensor de movimiento y a la rueda de desplazamiento, puedes usarlo como un ratón aéreo o controlarlo por voz.

 

Funciones clave de IA:

1) AI Voice ID: Reconoce la voz única de cada usuario y ofrece recomendaciones personalizadas al instante.

2) Asistente de Imagen y Sonido por IA: Algoritmos avanzados analizan hasta 1.600 millones de posibilidades de imagen para crear un perfil visual a tu gusto. Elige el tipo de sonido que prefieres entre diferentes clips, y la IA creará un perfil de audio personalizado basado en 40 millones de parámetros.

3) Chatbot con IA: Interactúa con el asistente desde el mando Magic Remote para resolver dudas sobre configuración o solución de problemas. La IA comprende tus peticiones y ofrece respuestas inmediatas.

4) Búsqueda por IA: Pregunta lo que quieras. La IA incorporada reconoce tu voz y responde con recomendaciones personalizadas. También puedes obtener resultados adicionales gracias a la integración con Microsoft Copilot.

5) AI Concierge: Con solo pulsar el botón de IA en el mando, accedes a tu Asistente Personal, que te sugiere palabras clave y contenidos basados en tu historial y preferencias.

* La pantalla OLED de LG está certificada por UL por ofrecer Negro Perfecto, medido según el estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, en condiciones de iluminación interior típicas (de 200 a 500 lux).

El rendimiento real puede variar según el entorno de iluminación y visualización.

 

* La pantalla OLED de LG también está certificada por UL por ofrecer Color Perfecto, de acuerdo con los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

 

** ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento frente al desenfoque de movimiento en pantallas.

El soporte para esta función puede variar según el modelo. ClearMR 10000: Certificación otorgada a los modelos LG OLED G5 (83", 77", 65", 55") / ClearMR 9000: Certificación otorgada a los modelos LG OLED M5 (83", 77", 65"), LG OLED G5 (48") y LG OLED C5

P.

¿Que diferencias hay entre un TV LG OLED G5 y C5?

R.

Tanto el LG OLED G5 como el C5 cuentan con la verificación UL para Negro Perfecto y Color Perfecto, ofreciendo niveles de negro reales que mejoran la percepción del brillo y el contraste. Con certificaciones de 100% Fidelidad de Color y 100% Volumen de Color aplicadas a los televisores OLED de LG de 2025, ofrecen colores precisos y vibrantes en una pantalla sin reflejos, incluso bajo la luz solar o en entornos oscuros.

 

 Diferencias clave: G5 vs C5

 

1. Calidad de imagen impulsada por el procesador:

G5: Nuestro procesador más avanzado, el α11 AI Processor Gen2, mejora las imágenes a calidad 4K con colores y brillo impresionantes. Los motores de IA detectan objetos con precisión a nivel de píxel para ofrecer la mejor experiencia visual posible.

C5: El procesador α9 AIGen8 analiza y mejora cada fotograma en detalle. Al reconocer rostros, mejora las expresiones faciales y la profundidad.

 

2. Brillo*

G5: El procesador α11 AI Gen2, junto con el algoritmo de refuerzo de luz, una nueva estructura emisora y arquitectura de control de iluminación, ofrece imágenes hasta 3 veces más brillantes con Brightness Booster Ultimate (comparado con televisores OLED estándar [no evo])**.

C5: El procesador α9 AI Gen8 y el nuevo algoritmo de refuerzo de luz ofrecen un brillo 30% superior al de los televisores OLED estándar (no evo)***.

 

3. Gaming*

Ambos modelos ofrecen una experiencia de juego excepcional con compatibilidad G-SYNC, AMD FreeSync Premium, tiempo de respuesta de 0,1 ms, sin retrasos ni desenfoques de movimiento.

G5: Soporta hasta 165Hz y está certificado con ClearMR 10000.

C5: Soporta hasta 144Hz y cuenta con certificación ClearMR 9000.

 

4. Diseño*

C5: El diseño Ultra Slim redefine la estética moderna y hace que la experiencia de visualización sea más inmersiva.

G5: El diseño One Wall permite montar el televisor sin huecos, con biseles estrechos y una estética sin interrupciones.

 

Negro Perfecto y Color Perfecto::

*La pantalla OLED de LG está verificada por UL por ofrecer negro perfecto, medido según el estándar IDMS 11.5 Ring-light Reflection, en condiciones de iluminación interior típicas (de 200 a 500 lux). El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

*La pantalla OLED de LG también está verificada por UL por ofrecer color perfecto, medido según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

**El 100% de Volumen de Color se define como el rendimiento de una pantalla que iguala o supera el volumen de color del estándar DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

 

Brillo:

*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región de comercialización.

**G5: El brillo máximo es 3 veces superior al del modelo LG OLED B5 en ventana del 10%, según mediciones internas.

***C5: Comparado con el B5 (no evo), medido en ventana del 3%. No incluye los modelos OLED evo C5 de 48” y 42”.

 

Gaming:

*El OLED C5 incluye compatibilidad con NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC y HGiG.

*La frecuencia de 144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que la soporten.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas del sector de videojuegos y pantallas que establece directrices para mejorar la experiencia HDR del consumidor. Su disponibilidad puede variar según el país.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA que evalúa el rendimiento frente al desenfoque de movimiento en pantallas.

*Los modelos G5 de 83/77/65/55 pulgadas solo alcanzan 165Hz con entradas de juegos o PC compatibles. En entradas Dolby Vision, funcionan hasta 144Hz.

*El modelo de 97 pulgadas soporta hasta 120Hz, y el de 48 pulgadas hasta 144Hz.

*El modelo G5 de 48 pulgadas solo cuenta con certificación ClearMR 9000.

 

Diseño:

*El tamaño del bisel varía según la serie y el tamaño de pantalla.

*Los modelos G5 de 97/83/77/65/55 pulgadas cuentan con diseño One Wall.

*El modelo G5 de 48 pulgadas tiene diseño Ultra Slim y solo está disponible en Reino Unido.

*El soporte de pared no está incluido con la variante G5 con base; el soporte se vende por separado.

P.

¿Qué tamaños están disponibles para el televisor LG OLED evo C5?

R.

El televisor LG OLED evo C5 está disponible en los siguientes tamaños de pantalla::

 

83", 77", 65", 55", 48", y  42".

 

Esto convierte a la serie C5 en la gama con mayor variedad de tamaños dentro de los modelos OLED de LG para 2025.*

 

* La gama de productos y su disponibilidad pueden variar según el país o la región. Consulta la página web local de LG para obtener la información más actualizada.

P.

¿Cómo instalar el televisor LG OLED evo C5 en la pared?

R.

Para una instalación segura y sin huecos del televisor LG OLED C5 en la pared, sigue estas indicaciones:

 

 Soportes de pared compatibles y tamaños VESA:

 

∙ Modelo de 83”: WB24GC o WB21E (VESA 400×400)

∙ Modelos de 77”, 65”, 55”, 48” y 42”: OLW480 (VESA 300×200)

 

Pasos de instalación:

 

1. Asegúrate de que la pared tenga suficiente resistencia y capacidad de carga para el televisor y el soporte.*

2. Marca y perfora los agujeros según el patrón VESA y las instrucciones del Guía de instalación rápida y el Manual del usuario.

3. Fija el soporte firmemente a la pared utilizando los anclajes y tornillos adecuados.

4. Conecta todos los cables necesarios antes de montar el televisor para facilitar el acceso.

5. Monta el televisor con cuidado sobre el soporte.

 

 LG recomienda encarecidamente la instalación profesional para garantizar la seguridad, una alineación óptima y proteger el televisor, especialmente en tamaños de pantalla grandes.**

 

Nota:

LG proporciona guías de instalación ilustradas y multilingües junto con el producto y en línea. Consulta siempre la guía correspondiente al modelo y tamaño de pantalla de tu televisor.***

 

* Verifica el patrón VESA exacto y el soporte compatible para tu modelo y tamaño de pantalla específicos.

** La resistencia y adecuación de la pared de instalación y los anclajes son responsabilidad del cliente. LG no se hace responsable de daños o lesiones causados por una instalación incorrecta o por una pared con resistencia insuficiente. El soporte de pared y los accesorios incluidos pueden variar según el modelo y la región. Consulta el paquete del producto y la página web local de LG para más detalles.

*** Las guías y procedimientos de instalación pueden variar según el país, el tamaño del televisor y el año del modelo. Sigue siempre las instrucciones del Manual del usuario oficial de LG y la Guía de instalación rápida correspondientes a tu producto específico.

P.

 ¿Es bueno el televisor LG OLED evo C5 para gaming?

R.

Sí, el LG OLED evo C5 es una excelente opción para gaming, ya que ofrece funciones avanzadas para una experiencia de juego de alto nivel:

 

∙ VRR (Frecuencia de actualización variable) de hasta 144Hz

∙ Tiempo de respuesta de píxel de 0,1 ms para reacciones ultrarrápidas

∙ Compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium para jugar sin cortes, sin parpadeos y con baja latencia

∙ Certificación ClearMR 9000 para una claridad de movimiento excepcional

∙ Funciones esenciales de HDMI 2.1 para gaming: ALLM (Modo automático de baja latencia) / QMS (Cambio rápido de medios) / QFT (Transporte rápido de fotogramas)

∙ Perfil HGiG para juegos HDR optimizados

∙ Game Optimizer y Dashboard para acceder rápidamente a los ajustes de juego

 

Estas características garantizan colectivamente una experiencia de juego fluida, receptiva y visualmente inmersiva, prácticamente sin retrasos ni desenfoque de movimiento.

 

* La frecuencia de actualización de 144Hz es compatible con juegos o entradas de PC compatibles. La frecuencia de actualización máxima admitida puede variar según el modelo y la región. Por favor, consulta el sitio web local de LG para obtener más detalles.

P.

¿Qué es la protección de pantalla del televisor LG OLED evo y cómo funciona?

R.

Los televisores LG OLED evo están equipados con funciones de protección de pantalla para ayudar a prevenir la retención de imagen y reducir el riesgo de quemado. La tecnología clave es la Limpieza de Píxeles, que refresca los píxeles OLED para mantener una calidad de imagen óptima y prolongar la vida útil del panel.

 

∙ Funcionamiento automático: La Limpieza de Píxeles se ejecuta automáticamente después de cierto tiempo de uso acumulado, generalmente cuando el televisor se apaga pero permanece conectado a la corriente.*

 

∙ Funcionamiento manual: También puedes iniciar manualmente la Limpieza de Píxeles en cualquier momento navegando a:

[Configuración] → [General] → [Cuidado OLED] → [Cuidado del Panel OLED] → [Limpieza de Píxeles] en el menú de tu televisor.

 

Estas funciones ayudan a mantener tu panel OLED en las mejores condiciones para un uso prolongado.

 

 

La Limpieza de Píxeles reduce, pero no elimina, el riesgo de retención permanente de imagen (“quemado”). Para obtener los mejores resultados, evita mostrar imágenes estáticas durante períodos prolongados. Siempre deja el televisor conectado a la corriente después de apagarlo para permitir que la Limpieza de Píxeles automática se complete.

P.

¿Cuántos puertos HDMI tiene el televisor LG OLED evo C5 y qué funciones admiten?

R.

El televisor LG OLED evo C5 está equipado con cuatro puertos HDMI 2.1. Estos puertos admiten una gama completa de funciones avanzadas para juegos y conectividad:

 

∙ Frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 144Hz (para todos los tamaños: 83", 77", 65", 55", 48", 42")*

∙ Compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium

∙ Modo de baja latencia automática (ALLM) para una respuesta optimizada en juegos

∙ Cambio rápido de medios (QMS)

∙ Canal de retorno de audio mejorado (eARC) en el HDMI 2 para transmisión de audio de alta calidad

∙ HGiG para juegos en HDR

 

Todos los puertos HDMI admiten el ancho de banda completo de HDMI 2.1 (48Gbps), lo que permite conectar simultáneamente las consolas de videojuegos, PCs y equipos de cine en casa más recientes.

 

 

La frecuencia de actualización variable (VRR) máxima es de hasta 144Hz para todas las pulgadas de la serie C5 (83", 77", 65", 55", 48", 42"). Por favor, consulta el sitio web local de LG para obtener las especificaciones completas del modelo.