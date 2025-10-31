Smart TV LG UHD Ultimate AI UR78 43 pulgadas 4K 2025

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
(1) Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.
(2) El IEE Europeo para pantallas electrónicas con resolución igual o superior a HD está fijado en un máximo de 0.9. Algunos TV que superan el máximo permitido cumplen dicho requerimiento debido a su control automático de brillo.
(3) Comparación entre el consumo producido por el modelo LG UR8 4K de 43" vs UHD 4K de 43" (de peor eficiencia energética del segmento). Cálculo realizado a un coste de 0.31€/Kwh, durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.
*Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto que figura a continuación tienen fines representativos.
*Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación exacta.