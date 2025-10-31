Smart TV LG UHD Ultimate AI UR78 86 pulgadas 4K 2025

*Google Assistant, Alexa de Amazon, Apple AirPlay y HomeKit y Matter son servicios de terceros ajenos a LG y, en su caso, que pueden requerir la contratación de una suscripción con el prestador del servicio.

*Los servicios y funciones compatibles con "Matter" pueden variar en función de los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil gratuita ThinQ.

*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países.

*Los menús y apps compatibles pueden variar según el país.

*La disponibilidad de Control por Voz puede variar según el producto y el país. El control por voz se realiza a través de Mando Magic Remote MR23 de LG incluido en las series UR91/81/80; en serie UR78 debe adquirirse por separado.

*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el momento del lanzamiento.

*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit puede variar según la región.

*La compatibilidad con Amazon Alexa puede variar según el idioma y la región.