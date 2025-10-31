About Cookies on This Site

Smart TV LG UHD Ultimate AI UR78 65 pulgadas 4K 2025

Características principales

  • UHD Ultimate, el Smart TV más inteligente que evoluciona a mejor cada año(1), para disfrutar de tus contenidos favoritos en 4K. Mayor contraste y brillo en la imagen, gracias al análisis inteligente de Dynamic Tone Mapping en 2.040 zonas independientes.
  • Smart TV webOS 25 que evoluciona a mejor cada año renovándose en tu TV e incorporando las nuevas funciones de la IA y que está preparado para próximos apagones TDT(1). Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados(2): reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Remote con puntero inalámbrico (no incluido, se vende por separado en esta web.)
  • El procesador potente e inteligente (4K α7 Gen8), preparado para incorporar las novedades de la IA. Maximiza la calidad de imagen y sonido, analizando la imagen en 2.040 zonas independientes.
  • El Smart TV perfecto para gaming e ideal para cualquier contenido: disfruta la experiencia gaming con fluidez VRR (60 Hz)(3) y Cloud Gaming; vive la película tal y como la imaginó el director con el modo Filmmaker y con la calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus; y no te pierdas nada con las alertas deportivas.
  • Tecnología eficiente que cuida de ti y del planeta: es accesible para múltiples tipos de necesidades y permite ahorrar en la factura de la luz(4)
Más

(1) Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.
(2) El IEE Europeo para pantallas electrónicas con resolución igual o superior a HD está fijado en un máximo de 0.9. Algunos TV que superan el máximo permitido cumplen dicho requerimiento debido a su control automático de brillo.
(3) Comparación entre el consumo producido por el modelo LG UR8 4K de 43" vs UHD 4K de 43" (de peor eficiencia energética del segmento). Cálculo realizado a un coste de 0.31€/Kwh, durante 8h/día, 365 días/año, en 10 años.
*Las imágenes utilizadas en la descripción general del producto que figura a continuación tienen fines representativos.
*Consulte la galería de imágenes en la parte superior de la página para obtener una representación exacta.

La imagen de la naturaleza con la montaña rocosa enfrentada desde arriba y desde abajo muestra el contraste y los detalles.

Disfruta de los colores intensos con la tencología 4K de LG

LG UHD TV con HDR10 Pro ofrece niveles de brillo optimizados para disfrutar de colores vivos e imágenes con detalles.

*HDR10 Pro no es un formato como tal. Es resultado de aplicar LG Dynamic Tone Mapping fotograma a fotograma para el formato HDR10.

Procesador 4K α5 Gen6 con IA

Procesador de Alta Potencia

Este procesador maximiza la calidad de imagen y sonido ofreciéndote una experiencia inmersiva.

*Inteligencia Artificial: Tiene la capacidad de reconocer, analizar y aplicar mejoras a los diferentes tipos de imágenes, basándose en experiencias previas, ofreciendo unos ajustes de pantalla y sonidos perfectos, precisos y naturales tal cual los percibimos en la realidad.

Una vista de la naturaleza, comparando la calidad de imagen de contenidos no 4K y contenidos 4K reescalados.

Reescala el contenido a 4K

Capaz de escalar el contenido a 4K, para disfrutar de imágenes nítidas y precisas en cada momento.

*La calidad de imagen de los contenidos reescalados variará en función de la resolución de la fuente.

AI Brightness Control

Garantiza el nivel de brillo perfecto en cualquier entorno, adaptando la luz de la imagen a la iluminación de tu estancia.

Pantalla que representa la imagen de un bosque y cuyo brillo se ajusta en función del entorno.

Un televisor UHD montado en la pared detrás de un tabe con ambientación de estilo zen.

Disfruta del contenido a lo grande

Disfruta de tus contenidos favoritos en las pantallas 4K de gran pulgada de los TVs UHD de LG.

Completa tu experiencia audiovisual

Combina tus contenidos favoritos con una barra de sonido LG, y disfruta de un sonido nítdo y realista.

La mitad de la pantalla inferior y la mitad de la barra de sonido. El televisor muestra roncos blancos corriendo sobre el agua.

WOW Interface

Controla tu barra de sonido desde tu TV

Control fácil a través del mando a distancia de tu TV LG. Con un solo clic, puedes ver el menú y los ajustes de la barra de sonido LG en la pantalla del TV, controlar el volumen, comprobar el estado de la conexión y seleccionar un modo de sonido.

En la pantalla del TV se muestra la interfaz para cambiar los ajustes.

*El control de tu barra de sonido LG a través de tu TV LG con WOW Interface solo está disponible en los modelos de 2023. La funcionalidad varía según el modelo.
*El control del modo soundbar a través del mando a distancia de tu TV LG puede variar según el modelo de la barra de sonido LG y está sujeto a la compatibilidad con el mando a distancia.
*La barra de sonido LG puede variar según el modelo del TV LG. La barra de sonido debe adquirirse por separado.

Ecosistema Abierto e Inteligente (ThinQ) & webOS

Siente el máximo control de tu TV y tu hogar

Los TVs UHD de LG cuentan con WebOS23, fácil e intuitivo, que permite crear perfiles por usuario y disfrutar así sólo del contenido que tú elijas. Además, integran ThinQ y Alexa, y son compatibles con Apple Home Kit, Apple Air Play y Google*.

*La disponibilidad del servicio puede variar según la región o el país.
*Se necesitan suscripciones independientes para los servicios de OTT.
*Apple Home Kit, Google Assistant y Amazon Alexa son servicios independientes de LG que podrían requerir cuentas de suscripción.

Mi perfil

Consigue recomendaciones de películas personalizadas, un avance de los siguentes partidos de tu equipo favorito y tus notificaciones, todo esto desde tu propio perfil

*Se puede mostrar contenido reducido o liumitado según la región y la conexión a internet.
*Se pueden crear perfiles ilimitados pero la pantalla de inicio solo mostrará hasta 10 perfiles.

Perfil pesonalizado

Organiza tus aplicaciones y servicios habituales como más te guste y sumérgete rápidamente en tu contenido favorito.

AI Concierge

AI Concierge es un recomendador inteligente que te sugiere contenidos personalizados en base a tu historial de búsqueda y programas favoritos.

El rostro de un hombre se visualiza en la pantalla del TV y, cerca de él, las palabras clave recomendadas.

*La disponibilidad del servicio AI Concierge puede variar según la región y la serie.
** Las aplicaciones y los menús pueden varias según el país, y las recomendaciones están sujetas a su disponibilidad.

LG Smart Cam
Con una instalación fácil en el televisor y un diseño elegante, la cámara LG Smart Cam te permite disfrutar de tus videollamadas en pantalla grande.

Una mujer está sentada el en reposabrazos de un sofá, sujetando un ordenador portátil y mirando el televisor. Dentro del televisor, en la gran pantalla, puedes ver cuatro personajes y una videoconferencia.

*LG Smart Cam debe adquirirse por separado.

Una mujer está sentada el en reposabrazos de un sofá, sujetando un ordenador portátil y mirando el televisor. Dentro del televisor, en la gran pantalla, puedes ver cuatro personajes y una videoconferencia.

Inteligencia Artificial y Conectividad.

La compatibilidad de los TVs UHD de LG con los asistentes Google Assistant, Alexa de Amazon, Apple AirPlay y HomeKit, y Matter* hace que controlar el TV UHD de LG y los dispositivos conectados al mismo sea fácil y rápido.

El logo de « Works with Hey Google» El logo de Alexa Built-in» El logo de «Works with Apple AirPlay» El logo de «Works with Apple Home»

*Google Assistant, Alexa de Amazon, Apple AirPlay y HomeKit y Matter son servicios de terceros ajenos a LG y, en su caso, que pueden requerir la contratación de una suscripción con el prestador del servicio.
*Los servicios y funciones compatibles con "Matter" pueden variar en función de los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la app móvil gratuita ThinQ.
*Apple, el logotipo de Apple, Apple TV, AirPlay y HomeKit son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países.
*Los menús y apps compatibles pueden variar según el país.
*La disponibilidad de Control por Voz puede variar según el producto y el país. El control por voz se realiza a través de Mando Magic Remote MR23 de LG incluido en las series UR91/81/80; en serie UR78 debe adquirirse por separado.
*Los menús mostrados pueden ser diferentes en el momento del lanzamiento.
*La compatibilidad con AirPlay 2 y HomeKit puede variar según la región.
*La compatibilidad con Amazon Alexa puede variar según el idioma y la región.

Imagen que muestra a una pareja viendo un programa con un televisor LG UHD.

Experiencia de cine en casa

Trae el cine a tu salón con gran calidad de imagen 4K y sonido Dolby Digital Plus.

Modo FILMMAKER
Con el Modo FILMMAKER se transmite con precisión la visión del director, para que disfrutes de la película de forma más auténtica.

Un director de cine está mirando un gran monitor de TV, editando algo. La pantalla de TV muestra una grúa torre en el cielo púrpura. El logotipo de Modo FILMMAKER aparece en la esquina inferior derecha.

*La compatibilidad con el Modo FILMMAKER puede variar según el país.

Un director de cine está mirando un gran monitor de TV, editando algo. La pantalla de TV muestra una grúa torre en el cielo púrpura. El logotipo de Modo FILMMAKER aparece en la esquina inferior derecha.

Hay logos de plataformas de servicios de streaming y secuencias a juego justo al lado de cada logo. Hay imágenes de Miércoles de Netflix, TED LASSO de Apple TV, Tulsa King de Paramount , La Búsqueda de Disney Plus, Los Anillos del Poder de PRIME VIDEO, TOP GUN de SkyShowTime y Leopardo de LG CHANNELS.
Entretenimiento sin límites

Tus contenidos favoritos al alcance de tu mano

Accede a tus contenidos en favoritos con las aplicaciones disponibles en nuestros TV LG UHD.

*Se requiere suscripción a Netflix.
*La disponibilidad de contenidos y aplicaciones puede variar según el país o la región. Se requiere una suscripción independiente a Disney+. (c) 2022 Disney y sus entidades relacionadas.
*Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países.
*Apple TV+ y/o determinados contenidos pueden no estar disponibles en todas las regiones.
*Apple TV+ requiere una suscripción.
*Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Se aplican tarifas de suscripción a Amazon Prime y/o Prime Video. Consulta primevideo.com/terms para obtener más información.
*Paramount+ es un servicio de streaming ofrecido por un tercero ajeno a LG, cuya marca le pertenece a dicho tercero y el uso de los servicios requieren la correspondiente suscripción.
*SkyShowtime es un servicio de streaming ofrecido por un tercero ajeno a LG, cuya marca le pertenece a dicho tercero y el uso de los servicios requieren la correspondiente suscripción.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
*El número de canales y el contenido disponible pueden variar según el producto y la región.

Vídeo en el que se sigue por detrás a un coche de un videojuego mientras circula por una calle de una ciudad muy iluminada al anochecer.

Funciones Gaming

En los TVs UHD de LG la latencia es inferior a 10ms. Además, cuentan con un menú exclusivo gaming para que tengas todos los ajustes al alcance de tu mano.

Optimizador y menú exclusivo gaming

El Optimizador de videojuegos ofrece ajustes optimizados para varios géneros de juegos*, mientras que el menú gaming te permite acceder rápidamente a tus ajustes.

HGiG

La unión de LG con algunos de los desarrolladores más conocidos garantiza una experiencia de juego inmersiva en HDR en tu televisor UHD de LG. HGiG ofrece los gráficos que se adapyan con las especificaciones y con el rendimiento de tu TV.

Cloud Gaming

Accede directamente desde tu TV a Geforce Now, y descubre una amplia gama de videojuegos. Sólo necesitas un mando compatible.

*Géneros optimizados: FPS (First person shooter), RTS (Real-time Strategy), RPG (Role-playing Game), Deportes y Estándar.
Imagen que muestra la configuración y el panel de control del juego mientras se ejecuta un software de juego.
*La disponibilidad de las actualizaciones del software puede variar según el modelo y la región.
*Los elementos del menú Optimizador de juegos pueden variar según la serie.
*HGiG es un grupo voluntario de empresas del sector del juego y de industrias de pantallas de televisores que se reúnen para definir y poner a disposición del público directrices para mejorar las experiencias de juego HDR a nivel de consumidores.
*Las colaboraciones compatibles pueden diferir según el país.
*Geforce Now es un servicio independiente ofrecido por nVidia y puede estar sujeto a suscripción.

Una caja de flores reciclada a partir del embalaje de un televisor LG UHD.
Sostenibilidad

Tecnología que cuida del planeta

El nuevo diseño del embalaje de los TV LG UHD utiliza una impresión a un solo color y una caja reciclable.

*El contenido de la caja, sus protecciones, así como los componentes y/o accesorios del televisor pueden variar dependiendo del modelo. Para mayor información sobre los componentes y/o accesorios del televisor consulte el modelo específico.

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

