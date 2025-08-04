NOUVEAU ARTCOOL Gallery Photo | Climatiseur personnalisable

Clause de non-responsabilité



1) Regardez vos souvenirs

-Pour votre sécurité, veillez à débrancher le cordon d’alimentation avant de démonter le panneau avant.

-Lors du remplacement de la photo, il est obligatoire de porter des gants pour votre sécurité, et de veiller à ne perdre aucune pièce.

-La taille recommandée pour la photo à fixer au produit est de (l)641 mm X (H)641 mm.

-Veuillez utiliser l’aimant inclus pour fixer la photo.

-Le papier blanc nécessaire pour le remplacement de la photo n’est pas fourni par le fabricant et doit être acheté séparément par le client.

-Les instructions détaillées pour le remplacement de la photo sont disponibles dans le Guide de remplacement de photo inclus avec le produit.



2) Flux d’air indirect

-En mode Indirect(Confort), le contrôleur d’air bloque le flux d’air diffusé depuis la partie inférieure du produit.

-Maintenez le bouton « Énergie/Jet » sur la télécommande pendant 3 secondes active la fonction de flux d’air indirect.

-Cette fonctionnalité est disponible avec la télécommande et ThinQ.

-Le climatiseur est activé par Wi-Fi et nécessite l’inscription du produit via l’application LG ThinQ.

-Pour enregistrer votre climatiseur sur l’application LG ThinQ et optimiser la fonctionnalité, veillez à ce que le climatiseur soit connecté au Wi-Fi du domicile.

-Pour utiliser la fonctionnalité ThinQ, vous devez installer l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et établir une connexion au Wi-Fi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.

-Veuillez noter que l’application LG ThinQ peut ne pas fonctionner sur certains smartphones et que certaines fonctionnalités peuvent varier selon le produit et le pays.

(Vérifiez les spécifications de votre téléphone avant utilisation (Android OS 7.0 ou supérieur, iOS 14.0 ou supérieur)

-Les fonctionnalités de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du pays.



3) Nettoyage

-TÜV Rheinland Corée, confirme que le mode de nettoyage frigorifique évaporateur des climatiseurs LG offre des performances de réduction des bactéries basées sur des résultats de test aux conditions de test proposées. Rapport num. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG

-Le résultat de ce test a donné un rapport de test sur un taux de réduction de 99,0 % de la pseudomonas aeruginosa, issu d’un laboratoire reconnu internationalement, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.

-Institution du test : TUV Rheinland

-Période de test : 2023. 04~05

-Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Bactérie du test : Taux de réduction jusqu’à 99,0 % de la « Pseudonomas aeruginosa » confirmé

-Cette fonctionnalité peut être opérée uniquement via ThinQ.

-En fonction de l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Nettoyage frigorifique peut durer jusqu’à 65 minutes.



4) Auto Nettoyage+

-Lorsque le produit est arrêté, la fonctionnalité Auto Nettoyage+ fonctionne automatiquement. En mode Auto Nettoyage+, le produit opère en mode Ventilation pendant une certaine période afin d’éliminer la moisissure restante de l’échangeur thermique. Le mode Auto Nettoyage+ est activé au moment de l’expédition du produit. Avec l’application ThinQ, vous pouvez définir la vitesse du flux aérien et ajuster la vitesse de séchage.