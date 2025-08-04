Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
NOUVEAU ARTCOOL Gallery Photo | Climatiseur personnalisable
A09GA1.png
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Assistance

NOUVEAU ARTCOOL Gallery Photo | Climatiseur personnalisable

A09GA1.png
Classe énergétique : UE
Fiche produit

NOUVEAU ARTCOOL Gallery Photo | Climatiseur personnalisable

LG A09GA1
  • A09GA1 front-view
  • A09GA1 right-facing-side-view
  • A09GA1 right-facing-side-view
  • left-facing-side-view
  • left-facing-side-view
  • A09GA1-bottom-view
  • A09GA1-top-view
  • A09GA1-remote-control
  • A09GA1-remote-control-left-side
  • A09GA1-remote-control-top
  • A09GA1-remote-control-detail
  • A09GA1-remote-control-back
  • A09GA1-lifestyle
  • A09GA1-panel-view
  • A09GA1-3-way-flow
A09GA1 front-view
A09GA1 right-facing-side-view
A09GA1 right-facing-side-view
left-facing-side-view
left-facing-side-view
A09GA1-bottom-view
A09GA1-top-view
A09GA1-remote-control
A09GA1-remote-control-left-side
A09GA1-remote-control-top
A09GA1-remote-control-detail
A09GA1-remote-control-back
A09GA1-lifestyle
A09GA1-panel-view
A09GA1-3-way-flow

Fonctionnalités principales

  • Nouveau Design personnalisable
  • Connecté
  • Climatisation et chauffage confort
Vidéo d’introduction de LG ARTCOOLTM Gallery
Icône design d’objet d’art

Design d’objet d’art

Icône panneau photo personnalisable

Personnalisation des photos

Icône climatisation de l’espace

Climatisation

Icône Smartcare

Smartcare

Design d’objet d’art

Encadrez toutes vos œuvres d’art

Transformez vos appareils ménagers en véritables chefs-d'œuvre, sublimés par un élégant cadrant en bois.

Transformez vos appareils ménagers en chef-d’œuvre présenté avec une charpente en bois.
Transformez vos appareils ménagers en chef-d’œuvre présenté avec une charpente en bois.
Transformez vos appareils ménagers en chef-d’œuvre présenté avec une charpente en bois.

*Ces images sont modifiées et créées à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Elles peuvent varier en fonction des paramètres des environnements d’installation des produits.

Regardez et revivez vos souvenirs

Observez vos moments les plus précieux sur votre clim LG

Personnalisez votre mur en encadrant vos photos préférées pour créer une galerie de photos 1).

Redynamisez votre décoration d'intérieure avec un caroussel d’œuvres d’art raffinées de votre choix.

*Ces images sont modifiées et créées à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Elles peuvent varier en fonction des paramètres des environnements d’installation des produits.

Carroussel photos personnalisable

Dessins personnels, styles interchangeables

Profitez au mieux de vos photos, posters et dessins favoris en les encadrant facilement.

Profitez au mieux de vos photos, posters et dessins favoris en les encadrant facilement.

*La taille standard d’une photo ou d’une image peut être insérée dans le produit est de 6,4x6x4 cm
*Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide de remplacement de photo joint au produit.

Apportez une atmosphère positive à votre quotidien

Apportez une atmosphère positive à votre quotidien
Flux d’air 3 voies

Profitez d'un flux d'air 3 voies pour un rafraîchissement immersif

Une brise fraîche est diffusée de la gauche, de la droite et du bas du cadre, refroidissant chaque centimètre de la pièce.

Une brise fraîche est diffusée de la gauche, de la droite et du bas du cadre, refroidissant chaque centimètre de la pièce.

*Ces images sont modifiées et créées à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Elles peuvent varier en fonction des paramètres des environnements d’installation des produits.

Flux d’air indirect

Refroidissement agréable et confortable

La vanne cachée diffuse la brise habilement dans tout votre espace avec un flux d’air indirect et homogène2).

La vanne cachée diffuse la brise habilement dans tout votre espace avec un flux d’air indirect et homogène.

*Ces images sont modifiées et créées à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Elles peuvent varier en fonction des paramètres des environnements d’installation des produits.

Nettoyage à froid

Maintenez l’intérieur de votre machine propre

Le nettoyage des espaces difficiles d’accès à l’intérieur du climatiseur est plus facile avec le mode Nettoyage à froid3). Utilisez la glace fondue pour éliminer la poussière et les contaminants provoquant de mauvaises odeurs, réduisant les bactéries nocives, pour une fraîcheur retrouvée dans la maison.

*Ces images sont modifiées et créées à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Elles peuvent varier en fonction des paramètres des environnements d’installation des produits.

Auto Nettoyage+

Auto Nettoyage+4) s’active après utilisation du climatiseur, détectant l’humidité et envoyant de l’air pour éliminer la moisissure. Il fonctionne entre 10 et 60 minutes, en fonction des paramètres choisis. Ajustez le volume de l’air pour un séchage plus fort et rapide ou un fonctionnement plus silencieux.

*Ces images sont modifiées et créées à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Elles peuvent varier en fonction des paramètres des environnements d’installation des produits.

Clause de non-responsabilité

1) Regardez vos souvenirs
-Pour votre sécurité, veillez à débrancher le cordon d’alimentation avant de démonter le panneau avant.
-Lors du remplacement de la photo, il est obligatoire de porter des gants pour votre sécurité, et de veiller à ne perdre aucune pièce.
-La taille recommandée pour la photo à fixer au produit est de (l)641 mm X (H)641 mm.
-Veuillez utiliser l’aimant inclus pour fixer la photo.
-Le papier blanc nécessaire pour le remplacement de la photo n’est pas fourni par le fabricant et doit être acheté séparément par le client.
-Les instructions détaillées pour le remplacement de la photo sont disponibles dans le Guide de remplacement de photo inclus avec le produit.

2) Flux d’air indirect
-En mode Indirect(Confort), le contrôleur d’air bloque le flux d’air diffusé depuis la partie inférieure du produit.
-Maintenez le bouton « Énergie/Jet » sur la télécommande pendant 3 secondes active la fonction de flux d’air indirect.
-Cette fonctionnalité est disponible avec la télécommande et ThinQ.
-Le climatiseur est activé par Wi-Fi et nécessite l’inscription du produit via l’application LG ThinQ.
-Pour enregistrer votre climatiseur sur l’application LG ThinQ et optimiser la fonctionnalité, veillez à ce que le climatiseur soit connecté au Wi-Fi du domicile.
-Pour utiliser la fonctionnalité ThinQ, vous devez installer l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et établir une connexion au Wi-Fi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions détaillées.
-Veuillez noter que l’application LG ThinQ peut ne pas fonctionner sur certains smartphones et que certaines fonctionnalités peuvent varier selon le produit et le pays.
(Vérifiez les spécifications de votre téléphone avant utilisation (Android OS 7.0 ou supérieur, iOS 14.0 ou supérieur)
-Les fonctionnalités de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

3) Nettoyage
-TÜV Rheinland Corée, confirme que le mode de nettoyage frigorifique évaporateur des climatiseurs LG offre des performances de réduction des bactéries basées sur des résultats de test aux conditions de test proposées. Rapport num. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
-Le résultat de ce test a donné un rapport de test sur un taux de réduction de 99,0 % de la pseudomonas aeruginosa, issu d’un laboratoire reconnu internationalement, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.
-Institution du test : TUV Rheinland
-Période de test : 2023. 04~05
-Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Bactérie du test : Taux de réduction jusqu’à 99,0 % de la « Pseudonomas aeruginosa » confirmé
-Cette fonctionnalité peut être opérée uniquement via ThinQ.
-En fonction de l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Nettoyage frigorifique peut durer jusqu’à 65 minutes.

4) Auto Nettoyage+
-Lorsque le produit est arrêté, la fonctionnalité Auto Nettoyage+ fonctionne automatiquement. En mode Auto Nettoyage+, le produit opère en mode Ventilation pendant une certaine période afin d’éliminer la moisissure restante de l’échangeur thermique. Le mode Auto Nettoyage+ est activé au moment de l’expédition du produit. Avec l’application ThinQ, vous pouvez définir la vitesse du flux aérien et ajuster la vitesse de séchage.

Foire aux questions

Comment puis-je changer l’image du cadre ?

- La taille standard d’une photo ou d’une image qui peut être diffusée est de 6,4 x 6,4 cm

- Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide de remplacement de photo joint au produit.

À quoi sert la fonctionnalité Auto Nettoyage+ ?

- Quand l'appareil s’arrête, la fonctionnalité de séchage commence automatiquement. Lorsque la fonctionnalité de séchage automatique commence, le climatiseur fonctionne en mode ventilation pendant une certaine période pour éliminer toute moisissure restante de l’échangeur thermique. 

- L’humidité entraîne la formation de bactéries et de moisissures, nous recommandons donc de régler le séchage automatique de votre climatiseur pour qu’il reste propre. En fonction de la température et de l’humidité de la pièce, la sécheresse peut varier.

- Lorsque vous réglez la fonctionnalité de séchage automatique, celle-ci s’affichera sur l’écran de la télécommande.  

- Cette fonctionnalité peut opérer différemment selon le produit..
- Si le produit est arrêté lors des modes Minuterie et Minuterie de mise en veille, la fonctionnalité de séchage automatique n’opèrera pas et le produit peut s’éteindre.
- Ce contenu a été créé pour un usage public et peut contenir des images et un contenu différents du produit acheté.

Où dois-je installer mon climatiseur ?

- Le climatiseur doit être installé à un emplacement permettant une vidange facile. La vidange du climatiseur doit pouvoir s’effectuer naturellement sans stagner au milieu. Le tuyau de vidange doit être installé au moins à 1/100 vers le bas sans inclinaison vers le haut.
- Choisissez un emplacement où il est facile d’installer la tuyauterie de l’agent frigorigène et de connecter la tuyauterie de l’agent frigorigène en métal.
- Choisissez un emplacement qui permet une bonne circulation de l’air froid.

Où dois-je installer l’unité extérieure de mon climatiseur ?

- L’emplacement doit se situer où l’air chaud généré par l’unité extérieure peut être facilement ventilé.
- L’unité extérieure doit être installée à un emplacement sûr, stable et facilement accessible en cas de dysfonctionnement.
- Évitez le contact direct de la lumière du soleil et choisissez un emplacement bien ventilé.
- Choisissez un emplacement non affecté par le bruit généré par l’unité extérieure.
- Choisissez un emplacement où il est facile de connecter le tuyau en métal à l’unité extérieure.
- Choisissez un emplacement qui ne risque pas d’être endommagé par les gouttelettes d’eau pouvant se former et couler du tuyau de l’unité extérieure.

- Ce contenu a été créé pour un usage public et peut contenir des images et un contenu différents du produit acheté.

Puis-je installer ou retirer (démonter) le climatiseur moi-même ?

- Au moment d’installer ou de retirer un climatiseur, demandez toujours qu’il soit installé et démonté par un professionnel certifié par le fabricant du produit afin de l’installer et de le démonter en utilisant des pièces authentiques.
- L’installation ou le retrait du produit par un non professionnel peut entraîner des défaillances comme un incendie, une électrocution, une fuite ou de mauvaises performances.

- Ce contenu a été créé pour un usage public et peut contenir des images et un contenu différents du produit acheté.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

GENERAL

  • Puissance absorbée en froid Nom/Min (W)

    623 / 200

  • Puissance chaud Max (W)

    4 100

  • Puissance absorbée en chaud Nom/Min (W)

    808 / 200

  • Dimensions de l'unité intérieure LxHxP (mm)

    652x158x652

  • Puissance froid Max (W)

    3 700

  • Poids de l'unité intérieure (kg)

    16,7

  • Dimensions de l'unité extérieure LxHxP (mm)

    770x545x288

  • Poids de l'unité extérieure (kg)

    29,9

  • Poids de l'unité extérieure (lb)

    N/A

  • Alimentation (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Type de fluide frigorigène

    R32

  • Puissance froid Nom/Min (W)

    2 600 / 890

  • Puissance chaud Nom/Min (W)

    3 300 / 890

  • PAC Froid seul / Réversible

    PAC Réversible

  • Type de produit

    Mural

  • Type de compresseur

    Inverter

  • Puissance acoustique en froid (TG,G,M,P,TP)

    45 / 42 / 36 / 28 / 20

  • Puissance acoustique en chaud (TG,G,M,P,TP)

    45 / 42 / 36 / 28 / 25

DESHUMIDIFICATION

  • Déshumidification

    Oui

  • Sonde d'humidité

    Oui

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

  • Contrôle actif de l'énergie

    NA

  • Classe énergétique de refroidissement

    A++

  • Contact sec

    Oui

  • Visualisation de la consommation

    NA

  • Economie d'énergie

    Oui

  • Classe énergétique du chauffage

    A+

  • ICA (I control Ampere)

    NA

CODE BAR

  • EAN13

    8806084685100

PURIFICATION DE L'AIR

  • Ioniseur

    Oui

REGLEMENTATION

  • date de mise sur le marché (AAAA-MM)

    2024-04

  • Fabricant (Importateur)

    LG Electronics

  • Référence du produit

    S3NM09EL16A.EK6GEEU

  • Type et référence du produit

    Wall Mounted

FONCTIONS

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Mode Ventilation

    Oui

  • Signal filtre encrassé

    NA

  • Inversion automatique

    Oui

  • Détection de présence

    NA

  • Silencieux

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Programmation

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Commande vocale (appareil tiers)

    NA

REFROIDISSEMENT

  • Air confort

    Oui

  • Vitesses de ventilation

    6 étapes

  • Power Cooling

    Oui

  • Modo de energía

    Oui

DESIGN

  • Couleur (corps)

    Blanco crema

  • Afficheur

    LED

FILTRE

  • Filtre anti-allergènes

    NA

  • Filtre à poussière fine

    NA

  • Pré-filtre

    Oui

  • Filtre à micro-poussière

    NA

CHAUFFAGE

  • Low Heating

    Oui

  • Power Heating

    Oui

FILTRATION

  • Nettoyage auto

    Oui

  • Nettoyage de l'échangeur de chaleur

    Oui

UNITE EXTERIEURE

  • Référence de l'unité extérieure

    S3UM09EL16A.EC6GEEU

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous