- Quand l’opération s’arrête, la fonctionnalité de séchage commencera automatiquement. Lorsque la fonctionnalité de séchage automatique commence, le climatiseur fonctionne en mode Ventilation pendant une certaine période pour éliminer toute moisissure restante de l’échangeur thermique.

- L’humidité entraîne la formation de bactéries et de moisissures, nous recommandons donc de régler le séchage automatique de votre climatiseur pour qu’il reste propre. En fonction de la température et de l’humidité de l’air dans la pièce, la sécheresse intérieure peut varier.

- Lorsque vous réglez la fonctionnalité de séchage automatique, celle-ci s’affichera sur l’écran de la télécommande.



- Cette fonctionnalité peut opérer différemment selon le produit.

- Si le produit est arrêté lors des modes Minuterie et Minuterie de mise en veille, la fonctionnalité de séchage automatique n’opèrera pas et le produit peut s’éteindre.

