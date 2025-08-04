We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Encadrez toutes vos œuvres d’art à la maison
Transformez votre climatiseur en œuvre d‘art avec un écran FHD de 27 pouces entouré d'un cadre en bois.
*Ces images sont modifiées et créées à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Elles peuvent varier en fonction des paramètres des environnements d’installation des produits.
Personnalisez votre collection à domicile.
Redynamisez votre décoration d'intérieure avec un caroussel d’œuvres d’art raffinées de votre choix.
-Avec la télécommande, sélectionnez ou réglez l’affichage en image basique, image en direct, image spéciale, peinture d’artiste célèbre ou méditation, via le bouton des paramètres au bas de l’écran du produit. Et à chaque fois que vous appuyez sur le bouton Accueil, l’écran du produit change dans l’ordre de l’écran de couverture ou de l’écran d’accueil.
-Cette fonctionnalité peut être également réglée via l’application ThinQ.
Vos moments les plus précieux encadrés, séléctionnés depuis votre téléphone.
Depuis votre téléphone, personnalisez votre mur en envoyant vos photos favorites pour créer une galerie personnalisée.
*Cette image est modifiée et créée à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Cela peut varier en fonction des paramètres de l’environnement d’installation du produit.
Dupliquez le contenu de votre téléphone sur l'écran
Agrandissez vos divertissements grâce à la duplication d'écran en reproduisant le contenu du smartphone sur l'écran pour un meilleur visionnage.
*Cette image est modifiée et créée à des fins illustratives pour une meilleure compréhension.
Widget de climatisation
Widget pratique mobile
Surveillez et contrôlez facilement la température, l’humidité, le refroidissement, l’utilisation d’énergie et la qualité de l’air en un coup d’œil.
Télécommande
Télécommande pratique
Utilisez la fonctionnalité de curseur de la télécommande pour un contrôle simple et pratique.
*Cette image est modifiée et créée à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Cela peut varier en fonction des paramètres de l’environnement d’installation du produit.
Apportez une atmosphère positive à votre quotidien
Flux d’air 3 voies pour un rafraîchissement immersif
Une brise fraîche est diffusée de la gauche, de la droite et du bas du cadre, refroidissant chaque centimètre de la pièce.
-Cette image est modifiée et créée à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Cela peut varier en fonction des paramètres de l’environnement d’installation du produit.
-Durant le fonctionnement, l’air est diffusé simultanément dans 3 directions via les ventilations situées à gauche, à droite et au bas du produit.
Refroidissement agréable pour votre confort
La pale cachée diffuse la brise habilement dans tout votre espace avec un flux d’air indirect et homogène2).
*Cette image est modifiée et créée à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Cela peut varier en fonction des paramètres de l’environnement d’installation du produit.
Nettoyage à froid
Maintenez l’intérieur de votre machine ultra propre
Le nettoyage des espaces difficiles d’accès à l’intérieur du climatiseur est plus facile avec le mode Nettoyage Frigorifique4). Utilisez la glace fondue pour éliminer la poussière et les contaminants provoquant de mauvaises odeurs, réduisant les bactéries nocives, pour une fraîcheur retrouvée dans la maison.
*Cette image est modifiée et créée à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Cela peut varier en fonction des paramètres de l’environnement d’installation du produit.
Auto Nettoyage+
Auto Nettoyage+5) s’active après utilisation du climatiseur, détectant l’humidité et envoyant de l’air pour éliminer la moisissure. Il fonctionne entre 10 et 60 minutes, en fonction des paramètres choisis. Ajustez le volume de l’air pour un séchage plus fort et rapide ou un fonctionnement plus silencieux.
*Cette image est modifiée et créée à des fins illustratives pour une meilleure compréhension. Cela peut varier en fonction des paramètres de l’environnement d’installation du produit.
Clause de non-responsabilité
1) Contemplez vos souvenirs
-Pour enregistrer votre climatiseur sur l’application LG ThinQ et optimiser la fonctionnalité, veillez à ce que le climatiseur soit connecté au Wi-Fi du domicile.
-Veuillez noter que l’application LG ThinQ peut ne pas fonctionner sur certains smartphones et que certaines fonctionnalités peuvent varier selon le produit et le pays.
(Vérifiez les spécifications de votre téléphone avant utilisation (Android OS 7.0 ou supérieur, iOS 14.0 ou supérieur)
-Les fonctionnalités de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du pays.
2) Partage d'écran
-Cette fonctionnalité peut être utilisée sur les appareils connecté qui prennent en charge le partage d'écran sur Android.
-La fonctionnalité de partage d'écran peut être limitée pour les contenus protégés par des droits d’auteur.
-En fonction du modèle d’appareil connecté, le nom de la fonctionnalité peut être différent.
3) Flux d’air indirect
-En mode Indirect (Confort), le contrôleur d’air bloque le flux d’air diffusé depuis la partie inférieure du produit.
-Maintenez le bouton « Énergie/Jet » sur la télécommande pendant 3 secondes active la fonction de flux d’air indirect.
-Cette fonctionnalité est disponible avec la télécommande et ThinQ.
4) Nettoyage frigo
-TÜV Rheinland Corée, confirme que le mode de nettoyage frigorifique évaporateur des climatiseurs LG offre des performances de réduction des bactéries basées sur des résultats de test aux conditions de test proposées. Rapport num. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
-Le résultat de ce test a donné un rapport de test sur un taux de réduction de 99,0 % de la pseudomonas aeruginosa, issu d’un laboratoire reconnu internationalement, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.
-Institution du test : TUV Rheinland
-Période de test : 2023. 04~05
-Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Bactérie du test : Taux de réduction jusqu’à 99,0 % de la « Pseudonomas aeruginosa » confirmé
-Cette fonctionnalité peut être opérée uniquement via ThinQ.
-En fonction de l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Nettoyage frigorifique peut durer jusqu’à 65 minutes.
5) Auto Nettoyage+
-Lorsque le produit est arrêté, la fonctionnalité Auto Nettoyage+ fonctionne automatiquement. En mode Auto Nettoyage+, le produit opère en mode Ventilation pendant une certaine période afin d’éliminer la moisissure restante de l’échangeur thermique. Le mode Auto Nettoyage+ est activé au moment de l’expédition du produit. Avec l’application ThinQ, vous pouvez définir la vitesse du flux aérien et ajuster la vitesse de séchage.
Foire aux questions
Comment puis-je changer l’image du cadre ?
- La taille standard d’une photo ou d’une image peut être insérée dans le produit est de 6,4 x 6,4 cm
- Pour en savoir plus, veuillez consulter le guide de remplacement de photo joint au produit.
À quoi sert la fonctionnalité Auto Nettoyage+ ?
- Quand l’opération s’arrête, la fonctionnalité de séchage commencera automatiquement. Lorsque la fonctionnalité de séchage automatique commence, le climatiseur fonctionne en mode Ventilation pendant une certaine période pour éliminer toute moisissure restante de l’échangeur thermique.
- L’humidité entraîne la formation de bactéries et de moisissures, nous recommandons donc de régler le séchage automatique de votre climatiseur pour qu’il reste propre. En fonction de la température et de l’humidité de l’air dans la pièce, la sécheresse intérieure peut varier.
- Lorsque vous réglez la fonctionnalité de séchage automatique, celle-ci s’affichera sur l’écran de la télécommande.
- Cette fonctionnalité peut opérer différemment selon le produit.
- Si le produit est arrêté lors des modes Minuterie et Minuterie de mise en veille, la fonctionnalité de séchage automatique n’opèrera pas et le produit peut s’éteindre.
- Ce contenu a été créé pour un usage public et peut contenir des images et un contenu différents du produit acheté.
Où dois-je installer mon climatiseur ?
- Le climatiseur doit être installé à un emplacement permettant une vidange facile. La vidange du climatiseur doit pouvoir s’effectuer naturellement sans stagner au milieu. Le tuyau de vidange doit être installé au moins à 1/100 vers le bas sans inclinaison vers le haut.
- Choisissez un emplacement où il est facile d’installer la tuyauterie de l’agent frigorigène et de connecter la tuyauterie de l’agent frigorigène en métal.
- Choisissez un emplacement qui permet une bonne circulation de l’air froid.
Où dois-je installer l’unité extérieure de mon climatiseur ?
L’emplacement doit se situer où l’air chaud généré par l’unité extérieure peut être facilement ventilé.
- L’unité extérieure doit être installée à un emplacement sûr, stable et facilement accessible en cas de dysfonctionnement.
- Évitez le contact direct de la lumière du soleil et choisissez un emplacement bien ventilé.
- Choisissez un emplacement non affecté par le bruit généré par l’unité extérieure.
- Choisissez un emplacement où il est facile de connecter le tuyau en métal à l’unité extérieure.
- Choisissez un emplacement qui ne risque pas d’être endommagé par les gouttelettes d’eau pouvant se former et couler du tuyau de l’unité extérieure.
- Ce contenu a été créé pour un usage public et peut contenir des images et un contenu différents du produit acheté.
Puis-je installer ou retirer (démonter) le climatiseur moi-même ?
Au moment d’installer ou de retirer un climatiseur, demandez toujours qu’il soit installé et démonté par un professionnel certifié par le fabricant du produit afin de l’installer et de le démonter en utilisant des pièces authentiques.
L’installation ou le retrait du produit par un non professionnel peut entraîner des défaillances comme un incendie, une électrocution, une fuite ou de mauvaises performances.
- Ce contenu a été créé pour un usage public et peut contenir des images et un contenu différents du produit acheté.
Toutes les caractéristiques
GENERAL
-
Puissance absorbée en froid Nom/Min (W)
623 / 200
-
Puissance chaud Max (W)
4 100
-
Puissance absorbée en chaud Nom/Min (W)
808 / 200
-
Dimensions de l'unité intérieure LxHxP (mm)
652x158x652
-
Puissance froid Max (W)
3 700
-
Poids de l'unité intérieure (kg)
20,3
-
Dimensions de l'unité extérieure LxHxP (mm)
770x545x288
-
Poids de l'unité extérieure (kg)
29,9
-
Poids de l'unité extérieure (lb)
N/A
-
Alimentation (V, Hz)
220 ~ 240, 50
-
Type de fluide frigorigène
R32
-
Puissance froid Nom/Min (W)
2 600 / 890
-
Puissance chaud Nom/Min (W)
3 300 / 890
-
PAC Froid seul / Réversible
PAC Réversible
-
Type de produit
Mural
-
Type de compresseur
Inverter
-
Puissance acoustique en froid (TG,G,M,P,TP)
N/A
-
Puissance acoustique en chaud (TG,G,M,P,TP)
N/A
DESHUMIDIFICATION
-
Déshumidification
Oui
-
Sonde d'humidité
Oui
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
-
Contrôle actif de l'énergie
NA
-
Classe énergétique de refroidissement
A++
-
Contact sec
Oui
-
Affichage du niveau d’énergie
Oui
-
Visualisation de la consommation
Oui
-
Economie d'énergie
Oui
-
Classe énergétique du chauffage
A+
-
ICA (I control Ampere)
NA
-
Gestionnaire kW
Oui
CODE BAR
-
EAN13
8806084687920
PURIFICATION DE L'AIR
-
Ioniseur
Oui
REGLEMENTATION
-
date de mise sur le marché (AAAA-MM)
2024-04
-
Fabricant (Importateur)
LG Electronics
-
Référence du produit
S3NM09EL26A.EK6GEEU
-
Type et référence du produit
Wall Mounted
FONCTIONS
-
Redémarrage automatique
Oui
-
Mode Ventilation
Oui
-
Signal filtre encrassé
Oui
-
Inversion automatique
Oui
-
Détection de présence
NA
-
Silencieux
Oui
-
Télécommande
Oui
-
Programmation
Oui
-
Smart Diagnosis
Oui
-
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
-
Commande vocale (appareil tiers)
NA
REFROIDISSEMENT
-
Air confort
Oui
-
Vitesses de ventilation
6 étapes
-
Power Cooling
Oui
-
Modo de energía
Oui
DESIGN
-
Couleur (corps)
Blanco crema
-
Afficheur
LCD
FILTRE
-
Filtre anti-allergènes
NA
-
Filtre à poussière fine
NA
-
Pré-filtre
Oui
-
Filtre à micro-poussière
NA
CHAUFFAGE
-
Low Heating
Oui
-
Power Heating
Oui
FILTRATION
-
Nettoyage auto
Oui
-
Nettoyage de l'échangeur de chaleur
Oui
UNITE EXTERIEURE
-
Référence de l'unité extérieure
S3UM09EL26A.EC6GEEU
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
