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2,6 kW ARTCOOL™Mirror AI Air réversible | Wi-Fi, Comfort Air, garantie de 10 ans sur le compresseur

E Label_AA09SP_v2.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
E Label_AA09SP_v2.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

2,6 kW ARTCOOL™Mirror AI Air réversible | Wi-Fi, Comfort Air, garantie de 10 ans sur le compresseur

LG AA09SP
Vue avant de 2,6 kW ARTCOOL™Mirror AI Air réversible | Wi-Fi, Comfort Air, garantie de 10 ans sur le compresseur LG AA09SP
LG H09S1P Vue de face
LG H09S1P Vue de face
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté télécommande
LG H09S1P sur le mur
LG H09S1P sur le mur
Vue avant de 2,6 kW ARTCOOL™Mirror AI Air réversible | Wi-Fi, Comfort Air, garantie de 10 ans sur le compresseur LG AA09SP
LG H09S1P Vue de face
LG H09S1P Vue de face
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté
LG H09S1P Vue de côté télécommande
LG H09S1P sur le mur
LG H09S1P sur le mur

Fonctionnalités principales

  • Design artistique premium
  • AI Air
  • Dual Vane
  • Full cleaning
Plus
AI AirDUAL VaneÉconomies proactives d’énergieNettoyage à 360°
LG ARTCOOL met premium zwarte spiegelafwerking en AI Air, passend in elk modern interieur.

Refroidissement intelligent, habilement conçu

Le climatiseur LG au design haut de gamme se fond dans un salon élégant, rafraîchissant l’espace avec un style moderne et élégant.

Design artistique premium

Animation du climatiseur LG démontrant la fonction AI Air, ajustant automatiquement le débit d’air pour le confort de l’utilisateur.

AI Air

Animation d’un climatiseur LG présentant la fonctionnalité Dual Vane pour un contrôle précis du flux d’air.

DOUBLE PALETTE

Visualisation de toute technologie de nettoyage dans un climatiseur, montrant un processus d’auto-nettoyage avec un flux d’air bleu.

Tout nettoyage

Un design inspiré de l’art moderne

Doté d’une superbe finition miroir en verre noir, il sert de pièce maîtresse de design, apportant sophistication et style à votre espace.

LG ARTCOOL met premium zwarte spiegelafwerking en AI Air, passend in elk modern interieur.
Finition en verre Black Mirror

Une pièce moderne qui met en valeur votre espace

La finition élégante en verre miroir noir apporte élégance moderne et sophistication à tout espace.
AI Air

Experience smart cooling with AI

AI Air1) tracks your location, checks the temperature, and adjusts airflow to ensure a comfortable environment for you.

LG airconditioner met AI Air voelt de kamertemperatuur en de locatie van de persoon aan, en past de luchtstroom aan.

Le climatiseur LG dans un salon offre une détection d’absence, ne détecte aucun occupant et arrête automatiquement le fonctionnement.
Human Detecting Sensor

Sortez, l’économie d’énergie automatique s’active

Si aucun mouvement n’est détecté pendant 20 minutes, le mode économie d’énergie se déclencheraautomatiquement 2), vous aidant à économiser de l’énergie.

Air doux

Une brise légère adaptée à vos besoins

Airdoux 3) passe à un flux d’air indirect lorsque votre température idéale est atteinte, vous gardant confortable et sans trop froid.

DUAL Vane

Direction idéale de flux d’air, confort à toute température

La double palette répartit le flux d’air vers le haut ou vers le bas, plus loin et plusrapidement 4), pour un confort idéal en toute saison.

Climatiseur LG avec technologie à double aile qui dirige le flux d’air pour une meilleure efficacité du refroidissement et du chauffage.

Flux d’air plus longs

L’air frais vous atteint même de l’autre côté de la pièce grâce à une portée de 22 m, 22 % plus longue5) que nos modèles précédents.

Refroidissement plus rapide

Les doubles palettes envoient l’air frais vers le haut pour refroidir 23 % plusvite 4) sans que ça donne la sensation de courant d’air.

Comfort Humidity Control

Installez-vous confortablement avec une humidité confortable

Ni trop humide, ni trop sec — un air parfaitement adapté. Comfort HumidityControl 6) aide à maintenir un niveau d’humidité confortable pour la température que vous souhaitez souhaiter.

Le climatiseur LG avec contrôle d’humidité confortable ajuste le flux d’air, fonctionnant fortement à 80 % d’humidité et relâchant à 60 %.
Les gens dorment paisiblement avec la climatisation LG équipée d’un minuteur de sommeil plus pour un refroidissement personnalisé pendant la nuit.
Minuteur de sommeil+

Mode veille personnalisé selon votre routine

Sleep Timer+7) apprend vos préférences de température et de circulation d’air pour un mode sommeil adapté, garantissant des nuits reposantes rien que pour vous.

DUAL Inverter HeatPump Compressor

Efficacité énergétique mêlée à chaleur

Profitez d’une chaleur fiable grâce à notre pompe à chaleur à double onduleur économe en énergie. Restez détendu avec une faible consommation d’énergie.

L’air chaud s’échappe de la pompe à chaleur murale alors que la famille se réunit dans un salon douillet, profitant du temps passé ensemble

Chauffage intelligent, réduction de l’énergie

Associez la pompe à chaleur du climatiseur à un chauffage traditionnel pour maintenir les températures élevées et réduire la consommation d’énergie.

*TÜV Rheinland a vérifié que la pompe à chaleur à onduleur LG DUAL (A13RJH) permet d’économiser plus d’énergie que les chauffages électriques dans les conditions d’essai proposées.

*Date/Test : 2021.10 chambre de test de climatisation LG pour l’environnement domestique,

*Conditions d’essai : 27,8 ㎡/ 66,7㎥, DB intérieur (12,0±0,3)°C/ HR (50±5) %), DB extérieur (7,0±0,3)°C/ HR (87±5) %

*Modèle/Méthode de test :

 -A13RJH (Pompe à chaleur à double onduleur LG (3500W, vitesse du ventilateur élevée, réglage 29°C)

 - Radiateur électrique debout (3200W, vitesse du ventilateur élevée, température maximale)

 - Chauffage infrarouge électrique debout (3000W, vitesse du ventilateur élevée, température maximale)

*Chaque échantillon a été utilisé pendant un total de 8 heures dans des conditions de test, et la consommation d’énergie a été mesurée et comparée.

*Résultat du test : La pompe à chaleur à double onduleur LG (A13RJH) économise jusqu’à 66 % d’énergie supplémentaire qu’un chauffage à rayons infrarouges lointains et 68 % d’énergie en plus qu’un radiateur dans les conditions de test proposées.

*Le résultat de performance peut varier selon les conditions d’utilisation réelles. 

AI Verwarming

Chaleur rapide grâce à un chauffage intelligent par IA

Restez à l’aise toute l’année avec le chauffage par IA, qui réchauffe votre espace 6 % plus rapidement pour rester à l’aise à chaque saison.

Une femme profitant du chauffage par IA grâce à un climatiseur LG, offrant un flux d’air chaud personnalisé pour le confort.

"*Date : 2023.10.

*Conditions de test : chambre d’essai de l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, mode jet, base de base intérieure (33±0,3)°C/ HR (60±5) %), DB extérieure (35±0,3)°C/ HR (50±5) % réglé 18°C en mode refroidissement, DB intérieure (12±0,3)°C/ HR (60±5) %, DB extérieur (7±0,3)°C/ HR (87±5 %) % réglé à 30°C en mode chauffage

*Méthode d’essai : Mesure du temps nécessaire pour descendre de 5°C (pour le refroidissement)/monter de 5°C (pour le chauffage), à partir de la température moyenne initiale de la pièce.

*Modèle test : S3-M12KL2MB(ancienne plateforme LG - simple palette), S3-M121L1C0 (nouvelle plateforme LG - DOUBLE Vane)

*Résultat du test : La nouvelle plateforme LG (DOUBLE PALETTE) a jusqu’à 23 % de vitesse en mode refroidissement, 6 % plus rapide en mode chauffage que la plateforme précédente de LG (simple palette) selon les conditions testées.

*Le résultat de performance peut varier selon les conditions d’utilisation réelles."

All Cleaning

AI Air biedt gemoedsrust met totale zelfreiniging

Moeiteloos onderhoud is met één tik verwijderd via de LG ThinQ 10, en bereikt zelfs de moeilijk bereikbare plekken.

LG airconditioner met All Cleaning-functie reinigt en droogt het interieur voordat het wordt klaargemaakt voor opslag.

Nettoyage automatique+

 

Séchage automatique de l’échangeur de chaleur

La fonction Auto Clean+11) Il sèche automatiquement l’humidité à l’intérieur du climatiseur après son fonctionnement, afin de garantir qu’il reste toujours propre. Le temps d’utilisation est automatiquement réglé jusqu’à 20 minutes selon les conditions d’utilisation de l’appareil. Vous pouvez ajuster le volume d’air pour un séchage plus rapide, plus intense ou un fonctionnement plus silencieux.

 

Nettoyage par congélation

Gardez l’intérieur de la climatisation propre en permanence

Le nettoyage des espaces difficiles d’accès comme l’intérieur de la climatisation devient facile, grâce au mode Freeze Cleaning12). Cette fonction active un processus de nettoyage en congelant, décongelant et séchant l’échangeur de chaleur de l’unité intérieure afin d’éliminer efficacement les bactéries, poussières, débris et contaminants pouvant provoquer des odeurs désagréables.

 

Smart air care

 

Une vie intelligente commence avec l'application LG ThinQ™

Vérifie et surveille les fonctionnalités de ton climatiseur via la pratique application LG ThinQ™ 15).

Contrôle facile avec assistance vocale

Dis à ton enceinte IA ce dont tu as besoin. Il suffit de dire « Allumer/éteindre », et votre enceinte IA écoutera, et la climatisation répondra.

 

 

Connectez-vous et contrôlez depuis n’importe où

LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre climatiseur d’une toute nouvelle manière. Il suffit de l’allumer d’un seul clic.

 

 

Entretien efficace des produits

LG ThinQ™ surveille votre climatiseur, vous aide à suivre la consommation d’énergie et facilite l’entretien quotidien.

 

 

Contrôle facile avec assistance vocale
LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre climatiseur d’une toute nouvelle manière.
LG ThinQ™ surveille votre climatiseur
Contrôle facile avec assistance vocale
Connectez-vous et contrôlez depuis n’importe où
Entretien efficace des produits
Contrôle facile avec assistance vocale

Contrôle facile avec assistance vocale

Dis à ton enceinte IA ce dont tu as besoin. Il suffit de dire « Allumer/éteindre », et votre enceinte IA écoutera, et la climatisation répondra.

 

 

Connectez-vous et contrôlez depuis n’importe où

Connectez-vous et contrôlez depuis n’importe où

LG ThinQ™ vous permet de vous connecter à votre climatiseur d’une toute nouvelle manière. Il suffit de l’allumer d’un seul clic.

 

 

Entretien efficace des produits

Entretien efficace des produits

LG ThinQ™ surveille votre climatiseur, vous aide à suivre la consommation d’énergie et facilite l’entretien quotidien.

 

 

*Les images et vidéos sont uniquement à titre illustratif. Le produit réel peut différer de celui illustré.

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Toutes les caractéristiques

GENERAL

  • Puissance absorbée en froid Nom/Min (W)

    510 / 160

  • Puissance chaud Max (W)

    5 500

  • Puissance absorbée en chaud Nom/Min (W)

    640 / 160

  • Dimensions de l'unité intérieure LxHxP (mm)

    935x307x235

  • Puissance froid Max (W)

    4 000

  • Poids de l'unité intérieure (kg)

    13,7

  • Poids de l'unité intérieure (lb)

    30,2

  • Dimensions de l'unité extérieure LxHxP (mm)

    770 x 545 x 288

  • Poids de l'unité extérieure (kg)

    29,9

  • Poids de l'unité extérieure (lb)

    65,9

  • Alimentation (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Type de fluide frigorigène

    R32

  • Puissance froid Nom/Min (W)

    2 500 / 890

  • Puissance chaud Nom/Min (W)

    3 200 / 650

  • Type de produit

    Mural

  • Puissance acoustique en froid (TG,G,M,P,TP)

    47 / 40 / 35 / 27 / 19

  • Puissance acoustique en chaud (TG,G,M,P,TP)

    48 / 40 / 35 / 27 / 0

DESHUMIDIFICATION

  • Déshumidification

    Oui

  • Contrôle de l'humidité

    Oui

  • Sonde d'humidité

    Oui

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

  • Contrôle actif de l'énergie

    Oui

  • Classe énergétique de refroidissement

    A+++

  • Affichage du niveau d’énergie

    Oui

  • Visualisation de la consommation

    Oui

  • Economie d'énergie

    NA

  • Classe énergétique du chauffage

    A+++

  • ICA (I control Ampere)

    NA

  • Gestionnaire kW

    Oui

  • Détection d'ouverture de fenêtre

    Oui (ThinQ uniquement)

CODE BAR

  • EAN13

    8806096380222

PURIFICATION DE L'AIR

  • Affichage de purification d'air

    NA

  • Ioniseur

    Oui

  • Capteur PM 1.0

    NA

REGLEMENTATION

  • date de mise sur le marché (AAAA-MM)

    2025-03

  • Fabricant (Importateur)

    LG Electronics

  • Référence du produit

    S3-M091LRC0

  • Type et référence du produit

    Wall Mounted & AA09SP

FONCTIONS

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Sommeil profond

    NA

  • Ailette Double

    Oui

  • Mode Ventilation

    Oui

  • Signal filtre encrassé

    NA

  • Inversion automatique

    Oui

  • Détection de présence

    Oui

  • Silencieux

    Oui

  • Progarmmation On/Off

    Oui

  • Pré‑refroidissement, Chauffage

    Oui

  • Télécommande

    Oui

  • Programmation

    Oui

  • Minuteur de sommeil+

    Oui

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • Sommeil Confort Nuit Tropicale

    NA

  • Commande vocale (appareil tiers)

    NA

REFROIDISSEMENT

  • 4 directions

    Haut bas Gauche Droite

  • Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droit)

    Oui

  • Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas)

    Oui(6 étapes)

  • AI Air

    Oui

  • Air confort

    Oui

  • Vitesses de ventilation

    6 étapes

  • Power Cooling

    Oui

  • Modo de energía

    Oui

  • Soft Air

    Oui

DESIGN

  • Couleur (corps)

    Noir

  • Couleur (soufflage)

    Noir

  • Afficheur

    88 caché

FILTRE

  • Filtre anti-allergènes

    Oui

  • Filtre à poussière fine

    NA

CHAUFFAGE

  • Low Heating

    Oui

  • Power Heating

    Oui

FILTRATION

  • Nettoyage auto

    Oui

  • Nettoyage AI Freeze

    Oui

  • Nettoyage Complet

    Oui

  • Auto Clean+

    Oui

  • Nettoyage de l'échangeur de chaleur

    Oui

UNITE EXTERIEURE

  • Référence de l'unité extérieure

    S3UM091LRC0

FONCTION B2B DU RAC

  • Module PI485

    Oui

  • Contact sec

    Oui

  • Télécommande filaire

    Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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