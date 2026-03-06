2,6 kW ARTCOOL™Mirror AI Air réversible | Wi-Fi, Comfort Air, garantie de 10 ans sur le compresseur

*TÜV Rheinland a vérifié que la pompe à chaleur à onduleur LG DUAL (A13RJH) permet d’économiser plus d’énergie que les chauffages électriques dans les conditions d’essai proposées.

*Date/Test : 2021.10 chambre de test de climatisation LG pour l’environnement domestique,

*Conditions d’essai : 27,8 ㎡/ 66,7㎥, DB intérieur (12,0±0,3)°C/ HR (50±5) %), DB extérieur (7,0±0,3)°C/ HR (87±5) %

*Modèle/Méthode de test :

-A13RJH (Pompe à chaleur à double onduleur LG (3500W, vitesse du ventilateur élevée, réglage 29°C)

- Radiateur électrique debout (3200W, vitesse du ventilateur élevée, température maximale)

- Chauffage infrarouge électrique debout (3000W, vitesse du ventilateur élevée, température maximale)

*Chaque échantillon a été utilisé pendant un total de 8 heures dans des conditions de test, et la consommation d’énergie a été mesurée et comparée.

*Résultat du test : La pompe à chaleur à double onduleur LG (A13RJH) économise jusqu’à 66 % d’énergie supplémentaire qu’un chauffage à rayons infrarouges lointains et 68 % d’énergie en plus qu’un radiateur dans les conditions de test proposées.

*Le résultat de performance peut varier selon les conditions d’utilisation réelles.