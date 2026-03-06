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2,6 kW ARTCOOL™Mirror AI Air réversible | Wi-Fi, Comfort Air, garantie de 10 ans sur le compresseur
Refroidissement intelligent, habilement conçu
Design artistique premium
AI Air
DOUBLE PALETTE
Tout nettoyage
Doté d’une superbe finition miroir en verre noir, il sert de pièce maîtresse de design, apportant sophistication et style à votre espace.
|Finition en verre Black Mirror
Une pièce moderne qui met en valeur votre espace
|La finition élégante en verre miroir noir apporte élégance moderne et sophistication à tout espace.
AI Air
Experience smart cooling with AI
AI Air1) tracks your location, checks the temperature, and adjusts airflow to ensure a comfortable environment for you.
|Air doux
Une brise légère adaptée à vos besoins
Airdoux 3) passe à un flux d’air indirect lorsque votre température idéale est atteinte, vous gardant confortable et sans trop froid.
DUAL Vane
Direction idéale de flux d’air, confort à toute température
La double palette répartit le flux d’air vers le haut ou vers le bas, plus loin et plusrapidement 4), pour un confort idéal en toute saison.
Flux d’air plus longs
L’air frais vous atteint même de l’autre côté de la pièce grâce à une portée de 22 m, 22 % plus longue5) que nos modèles précédents.
Comfort Humidity Control
Installez-vous confortablement avec une humidité confortable
Ni trop humide, ni trop sec — un air parfaitement adapté. Comfort HumidityControl 6) aide à maintenir un niveau d’humidité confortable pour la température que vous souhaitez souhaiter.
DUAL Inverter HeatPump Compressor
Efficacité énergétique mêlée à chaleur
Profitez d’une chaleur fiable grâce à notre pompe à chaleur à double onduleur économe en énergie. Restez détendu avec une faible consommation d’énergie.
Chauffage intelligent, réduction de l’énergie
|Associez la pompe à chaleur du climatiseur à un chauffage traditionnel pour maintenir les températures élevées et réduire la consommation d’énergie.
*TÜV Rheinland a vérifié que la pompe à chaleur à onduleur LG DUAL (A13RJH) permet d’économiser plus d’énergie que les chauffages électriques dans les conditions d’essai proposées.
*Date/Test : 2021.10 chambre de test de climatisation LG pour l’environnement domestique,
*Conditions d’essai : 27,8 ㎡/ 66,7㎥, DB intérieur (12,0±0,3)°C/ HR (50±5) %), DB extérieur (7,0±0,3)°C/ HR (87±5) %
*Modèle/Méthode de test :
-A13RJH (Pompe à chaleur à double onduleur LG (3500W, vitesse du ventilateur élevée, réglage 29°C)
- Radiateur électrique debout (3200W, vitesse du ventilateur élevée, température maximale)
- Chauffage infrarouge électrique debout (3000W, vitesse du ventilateur élevée, température maximale)
*Chaque échantillon a été utilisé pendant un total de 8 heures dans des conditions de test, et la consommation d’énergie a été mesurée et comparée.
*Résultat du test : La pompe à chaleur à double onduleur LG (A13RJH) économise jusqu’à 66 % d’énergie supplémentaire qu’un chauffage à rayons infrarouges lointains et 68 % d’énergie en plus qu’un radiateur dans les conditions de test proposées.
*Le résultat de performance peut varier selon les conditions d’utilisation réelles.
AI Verwarming
Chaleur rapide grâce à un chauffage intelligent par IA
Restez à l’aise toute l’année avec le chauffage par IA, qui réchauffe votre espace 6 % plus rapidement pour rester à l’aise à chaque saison.
"*Date : 2023.10.
*Conditions de test : chambre d’essai de l’environnement domestique du climatiseur LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, mode jet, base de base intérieure (33±0,3)°C/ HR (60±5) %), DB extérieure (35±0,3)°C/ HR (50±5) % réglé 18°C en mode refroidissement, DB intérieure (12±0,3)°C/ HR (60±5) %, DB extérieur (7±0,3)°C/ HR (87±5 %) % réglé à 30°C en mode chauffage
*Méthode d’essai : Mesure du temps nécessaire pour descendre de 5°C (pour le refroidissement)/monter de 5°C (pour le chauffage), à partir de la température moyenne initiale de la pièce.
*Modèle test : S3-M12KL2MB(ancienne plateforme LG - simple palette), S3-M121L1C0 (nouvelle plateforme LG - DOUBLE Vane)
*Résultat du test : La nouvelle plateforme LG (DOUBLE PALETTE) a jusqu’à 23 % de vitesse en mode refroidissement, 6 % plus rapide en mode chauffage que la plateforme précédente de LG (simple palette) selon les conditions testées.
*Le résultat de performance peut varier selon les conditions d’utilisation réelles."
All Cleaning
AI Air biedt gemoedsrust met totale zelfreiniging
Moeiteloos onderhoud is met één tik verwijderd via de LG ThinQ 10, en bereikt zelfs de moeilijk bereikbare plekken.
Nettoyage automatique+
Séchage automatique de l’échangeur de chaleur
La fonction Auto Clean+11) Il sèche automatiquement l’humidité à l’intérieur du climatiseur après son fonctionnement, afin de garantir qu’il reste toujours propre. Le temps d’utilisation est automatiquement réglé jusqu’à 20 minutes selon les conditions d’utilisation de l’appareil. Vous pouvez ajuster le volume d’air pour un séchage plus rapide, plus intense ou un fonctionnement plus silencieux.
Nettoyage par congélation
Gardez l’intérieur de la climatisation propre en permanence
Le nettoyage des espaces difficiles d’accès comme l’intérieur de la climatisation devient facile, grâce au mode Freeze Cleaning12). Cette fonction active un processus de nettoyage en congelant, décongelant et séchant l’échangeur de chaleur de l’unité intérieure afin d’éliminer efficacement les bactéries, poussières, débris et contaminants pouvant provoquer des odeurs désagréables.
Smart air care
Une vie intelligente commence avec l'application LG ThinQ™
Vérifie et surveille les fonctionnalités de ton climatiseur via la pratique application LG ThinQ™ 15).
Contrôle facile avec assistance vocale
Connectez-vous et contrôlez depuis n’importe où
*Les images et vidéos sont uniquement à titre illustratif. Le produit réel peut différer de celui illustré.
Toutes les caractéristiques
GENERAL
Puissance absorbée en froid Nom/Min (W)
510 / 160
Puissance chaud Max (W)
5 500
Puissance absorbée en chaud Nom/Min (W)
640 / 160
Dimensions de l'unité intérieure LxHxP (mm)
935x307x235
Puissance froid Max (W)
4 000
Poids de l'unité intérieure (kg)
13,7
Poids de l'unité intérieure (lb)
30,2
Dimensions de l'unité extérieure LxHxP (mm)
770 x 545 x 288
Poids de l'unité extérieure (kg)
29,9
Poids de l'unité extérieure (lb)
65,9
Alimentation (V, Hz)
220 ~ 240, 50
Type de fluide frigorigène
R32
Puissance froid Nom/Min (W)
2 500 / 890
Puissance chaud Nom/Min (W)
3 200 / 650
Type de produit
Mural
Puissance acoustique en froid (TG,G,M,P,TP)
47 / 40 / 35 / 27 / 19
Puissance acoustique en chaud (TG,G,M,P,TP)
48 / 40 / 35 / 27 / 0
DESHUMIDIFICATION
Déshumidification
Oui
Contrôle de l'humidité
Oui
Sonde d'humidité
Oui
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Contrôle actif de l'énergie
Oui
Classe énergétique de refroidissement
A+++
Affichage du niveau d’énergie
Oui
Visualisation de la consommation
Oui
Economie d'énergie
NA
Classe énergétique du chauffage
A+++
ICA (I control Ampere)
NA
Gestionnaire kW
Oui
Détection d'ouverture de fenêtre
Oui (ThinQ uniquement)
CODE BAR
EAN13
8806096380222
PURIFICATION DE L'AIR
Affichage de purification d'air
NA
Ioniseur
Oui
Capteur PM 1.0
NA
REGLEMENTATION
date de mise sur le marché (AAAA-MM)
2025-03
Fabricant (Importateur)
LG Electronics
Référence du produit
S3-M091LRC0
Type et référence du produit
Wall Mounted & AA09SP
FONCTIONS
Redémarrage automatique
Oui
Sommeil profond
NA
Ailette Double
Oui
Mode Ventilation
Oui
Signal filtre encrassé
NA
Inversion automatique
Oui
Détection de présence
Oui
Silencieux
Oui
Progarmmation On/Off
Oui
Pré‑refroidissement, Chauffage
Oui
Télécommande
Oui
Programmation
Oui
Minuteur de sommeil+
Oui
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Sommeil Confort Nuit Tropicale
NA
Commande vocale (appareil tiers)
NA
REFROIDISSEMENT
4 directions
Haut bas Gauche Droite
Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droit)
Oui
Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas)
Oui(6 étapes)
AI Air
Oui
Air confort
Oui
Vitesses de ventilation
6 étapes
Power Cooling
Oui
Modo de energía
Oui
Soft Air
Oui
DESIGN
Couleur (corps)
Noir
Couleur (soufflage)
Noir
Afficheur
88 caché
FILTRE
Filtre anti-allergènes
Oui
Filtre à poussière fine
NA
CHAUFFAGE
Low Heating
Oui
Power Heating
Oui
FILTRATION
Nettoyage auto
Oui
Nettoyage AI Freeze
Oui
Nettoyage Complet
Oui
Auto Clean+
Oui
Nettoyage de l'échangeur de chaleur
Oui
UNITE EXTERIEURE
Référence de l'unité extérieure
S3UM091LRC0
FONCTION B2B DU RAC
Module PI485
Oui
Contact sec
Oui
Télécommande filaire
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
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