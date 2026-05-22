Pack | Lave-linge 11kg | 68L | AI Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant

La plupart des machines à laver LG ont une hauteur et une largeur standard. La profondeur des machines à laver LG peut varier en fonction de la taille du tambour et de la capacité. Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm. Cependant, si vous recherchez une machine à laver Slim en raison de contraintes d'espace, le Counter-Depth MAX™ de LG pourrait être idéal. Ce produit réduit la profondeur tout en conservant la capacité, offrant une option plus économe en espace.

*Pour plus de précisions concernant les dimensions, veuillez vous référer à la fiche produit concernée.