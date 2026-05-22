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Pack | Lave-linge 11kg | 68L | AI Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant

MEZ69202108 F14R15WHS 23.12.8变更.pdf
Classe énergétique : UE
New energy label_RH9V51WH.pdf
Classe énergétique : UE
WMWM
MEZ69202108 F14R15WHS 23.12.8变更.pdf
Classe énergétique : UE
New energy label_RH9V51WH.pdf
Classe énergétique : UE
WMWM

Pack | Lave-linge 11kg | 68L | AI Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant

LG F14R15WHS.RH9V51W
Vue avant de Pack | Lave-linge 11kg | 68L | AI Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant LG F14R15WHS.RH9V51W
LG F14R15WHS Vue de face
LG F14R15WHS Vue de face
LG F14R15WHS Vue de côté
Schéma technique du lave-linge LG F14R15WHS indiquant une hauteur de 850 mm, une largeur de 600 mm et une profondeur de 565 mm.
Technologie Deep-learning AI DD du lave-linge LG F14R15WHS optimisant les mouvements du tambour pour protéger le linge.
Technologie Vapeur du lave-linge LG F14R15WHS éliminant les allergènes et les bactéries pour un linge hygiénique.
Lave-linge LG F14R15WHS blanc installé dans une buanderie confortable avec des placards à persiennes et des plantes vertes.
LG F14R15WHS Vue de face
LG F14R15WHS Vue de côté
LG F14R15WHS Vue du haut
LG F14R15WHS Vue de côté
LG F14R15WHS Vue de côté
LG F14R15WHS Vue de côté
LG F14R15WHS vue arrière
Vue avant de Pack | Lave-linge 11kg | 68L | AI Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant LG F14R15WHS.RH9V51W
LG F14R15WHS Vue de face
LG F14R15WHS Vue de face
LG F14R15WHS Vue de côté
Schéma technique du lave-linge LG F14R15WHS indiquant une hauteur de 850 mm, une largeur de 600 mm et une profondeur de 565 mm.
Technologie Deep-learning AI DD du lave-linge LG F14R15WHS optimisant les mouvements du tambour pour protéger le linge.
Technologie Vapeur du lave-linge LG F14R15WHS éliminant les allergènes et les bactéries pour un linge hygiénique.
Lave-linge LG F14R15WHS blanc installé dans une buanderie confortable avec des placards à persiennes et des plantes vertes.
LG F14R15WHS Vue de face
LG F14R15WHS Vue de côté
LG F14R15WHS Vue du haut
LG F14R15WHS Vue de côté
LG F14R15WHS Vue de côté
LG F14R15WHS Vue de côté
LG F14R15WHS vue arrière

Fonctionnalités principales

  • F14R15WHS
  • Consomme 10% d'énergie de moins que le minimum pour la classe A en lavage
  • Grand volume 68 litres
  • RH9V51W
  • Compresseur Dual Inverter
  • Séchage silencieux
Plus
2 Produit(s) dans ce pack
Avant

LG F14R15WHS

Lave-linge 11kg | 68L | AI Direct Drive™
MEZ69202108 F14R15WHS 23.12.8变更.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
IR 9.3
Indice
LG RH9V51WH Vue de face

LG RH9V51WH

Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant | Compresseur DUAL Inverter et moteur Inverter garanti 10 ans
New energy label_RH9V51WH.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
Volume du tambour en hausse
Un plus grand volume de tambour

Un grand volume dans un encombrement optimal

Analyse du linge avec AI DD
AI DD™

Un soin du linge 18% plus efficace

Basé sur plus de 20 000 expériences de lavage, AI DD™ adapte les mouvements de tambour pour prendre soin de votre linge.
Détection du type de textile

Qu'est-ce que la technologie AI DD™ ?

AI DD™ détecte non seulement le poids mais aussi le type de textile au sein du tambour afin d'optimiser les mouvements de ce dernier.
Consignes de tri

Consignes de Tri

Pour plus de renseignements, voir sur le site
Consignes de Tri www.quefairedemesdechets.fr
Nettoyage vapeur du linge
Steam™

La puissance de la vapeur

La technologie LG Steam™ apporte de nouvelles fonctionnalités dont le programme Anti-Allergie qui permet d'éliminer 99,9%* des résidus allergiques.
6 mouvements associés pour un résultat inégalé

6 mouvements associés
pour un résultat inégalé

Sélectionnez un programme de lavage et la technologie 6 Motion Direct Drive™ recrée jusqu'à 6 mouvements de tambour au cours d'un même cycle de lavage pour un résultat irréprochable, adapté à tout type de tissu.
Exemples de programmes avec 6 Motion Direct Drive

Exemples de programmes avec 6 Motion Direct Drive

Les 6 mouvements du 6 Motion Direct Drive™ s'enchaînent selon le programme sélectionné pour s'adapter à vos vêtements et pour gagner en performance de lavage.
Aubes de lavage en inox
Plus hygiénique, plus délicat.

Aubes de lavage en
inox

Les vêtements sont en contact uniquement avec de l’inox qui constitue le tambour et les aubes de lavage. Ce matériau limite le développement des bactéries et offre une hygiène optimale.

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™

La fonction Smart Diagnosis™ permet de détecter les pannes potentielle ou mauvaises utilisations de votre produit. L'utilisation est simple et rapide pour économiser une visite potentielle d'un réparateur.
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*La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier, merci de vous référer au manuel de l’utilisateur pour plus de détails.
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*Certification 1442 de la BAF (British Allergy Foundation) basé sur des tests réalisés par Intertek en 2015 sur le modèle LG FH4B3PDYK6N (rapport 102013051CRT-001).

Guide étape par étape

Installez votre nouveau lave-linge LG : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau lave-linge LG à chargement frontal, y compris les raccordements d'eau et d'évacuation et la mise à niveau. Commencez à laver dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

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Caractéristiques clés

CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)

11

DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 565

FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

1 360

CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense

Non

CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

Non

FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

Non

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

1 100

Dimensions du colis (L x H x P mm)

660 x 890 x 660

Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 565

Poids (kg)

67,0

Poids avec l’emballage (kg)

71,0

Profondeur incluant tout (P’ mm)

620

FINITIONS

Couleur

Blanc

Type de porte

Hublot

CAPACITÉ

Capacité de lavage (kg)

11

AFFICHAGE

Fin différée

3-19 heures

Type d’affichage

Molette + Boutons physiques & Affichage LED

Indication de verrouillage de la porte

Oui

Affichage digital

18:88

CARACTÉRISTIQUES

Direct Drive 6 Motion

Oui

Moteur AI Direct Drive (AI DD)

Oui

Type

Lave-linge hublot

Signal de fin de cycle

Oui

Système anti-vibrations Centum

Non

Ajout de linge

Oui

Dosage automatique ezDispense

Non

Redémarrage automatique

Oui

Moteur induction Direct Drive

Oui

Système de détection de mousse

Oui

Détection de la charge

Oui

Vapeur

Oui

Eclairage du tambour

Non

Steam+

Non

Pieds réglables

Oui

Tambour en acier inoxydable

Oui

TurboWash 360˚

Non

Tambour

Oui

Capteur de vibration

Oui

Aubes de lavage

Aube en acier inoxydable

Arrivée d'eau chaude/froide

Froide uniquement

Niveau d’eau

Auto

Sélection de la vitesse d'essorage maximale

1400

ÉNERGIE

Classe d’efficacité énergétique lavage

A

PROGRAMMES

Couette

Oui

Coton

Oui

Baby care vapeur

Non

Anti-allergie (lave-linge)

Oui

Lavage automatique

Non

Baby care

Non

Spécial bébé

Non

Basse température

Non

Couleurs

Non

Coton+

Non

Noir éclat

Non

Délicat

Oui

Programme téléchargé

Non

Vidange + Essorage

Non

Synthétiques

Oui

Eco 40-60

Oui

Lavage à la main

Non

Hygiène

Non

Lavage intensif 60

Non

Mix 40℃

Oui

Vêtements d'extérieur

Non

Rapide 30

Non

Rapide

Non

Rafraîchissement

Non

Rinçage+Essorage

Oui

Ultra silence

Non

Peaux sensibles

Non

Rapide 14

Oui

Lavage rapide + Séchage

Non

Textiles sport

Oui

Anti-taches

Non

Défroissage vapeur

Non

Nettoyage de la cuve

Oui

TurboWash 39

Non

TurboWash 49

Non

TurboWash 59

Non

Coton 20°C

Non

Lavage main

Non

Jeans/Couleurs sombres

Non

Prélavage + Coton

Non

Rapide 12

Non

Rapide 60

Non

Rinçage

Non

Essorage+Vidange

Non

Lavage+Séchage

Non

Laine (Main/Laine)

Non

AI Wash

Oui

Chemise

Non

Draps

Non

Duvet

Non

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Wifi

Non

Ajout de linge

Non

Son on/off

Oui

Verrouillage enfant

Oui

Départ différé

Oui

Eclairage du tambour

Non

Prélavage

Oui

Démarrage à distance

Non

Rinçage+

Oui

Essorage

Non

Vapeur

Non

Température

Non

Nettoyage de la cuve

Oui

TurboWash

Non

Anti-froissage

Non

ColdWash

Non

Niveau de détergent

Non

Nettoyage ezDispense

Non

Rinçage

2 fois

Rinçage+essorage

Non

Niveau d'adoucissant

Non

Lavage

Non

FONCTIONS THINQ

Smart Diagnosis

Oui

Téléchargement de cycle

Non

Démarrage à distance et suivi de cycle

Non

Connectivité ThinQ via Wifi

Non

Suivi de la consommation énergétique

Non

Rappel de nettoyage de la cuve

Non

Smart Pairing

Non

OPTIONS/ACCESSOIRES

Compatible LG TWINWash

Non

FICHE PRODUIT (LAVAGE)

Consommation électrique par 100cycles (kWh)

47

Éco 40-60 pleine charge

0,840

Classe d’efficacité énergétique

A

Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

1 360

Niveau sonore essorage (dBA)

71

Classe d’efficacité d’essorage

A

Temps (min)-pleine charge

240

Temps (min) -demi-charge

180

Temps (min)-quart de charge

157

Capacité de lavage (kg)

11

A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

Oui

Temps mise en veille avant arrêt (min)

5

Éco 40-60 demi-charge

0,540

Éco 40-60 quart de charge

0,250

Consommation électrique à l’arrêt (W)

4,0

Consommation électrique en marche (W)

4,0

Humidité résiduelle (%)

44,9

Programme standard (lavage uniquement)

Éco 40-60 40°C

Consommation d’eau par cycle (ℓ)

54

CODE EAN

Code EAN

8806084778222

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
EU Energy label 2019(F14R15WHS)
extension
Product Environmental Characteristics(F14R15WHS)
extension
Product information sheet (F14R15WHS)
extension
GPSR Safety Information(F14R15WHS)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Imprimer

Caractéristiques clés

FINITIONS - Couleur

Blanc

CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)

9 kg

DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 660 mm

ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)

D

CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter

Pompe à chaleur DUAL Inverter

CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant

Oui

FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

OUI

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

1140mm

Dimensions du colis (L x H x P mm)

660x 920 x 720mm

Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 660 mm

Poids (kg)

57 kg

Poids avec l’emballage (kg)

62 kg

FINITIONS

Couleur

Blanc

CAPACITÉ

Capacité de séchage maximale (kg)

9 kg

AFFICHAGE

Type d’affichage

LED Tactile

CARACTÉRISTIQUES

Condenseur autonettoyant

Oui

Dual Dry

Oui

Pompe à chaleur DUAL Inverter

Pompe à chaleur DUAL Inverter

Séchage à capteurs

Électronique par sondes

Eclairage du tambour

LED

Pieds réglables

4

Tambour

Acier Alcosta

ÉNERGIE

Efficacité énergétique (Séchage)

D

PROGRAMMES

Synthétique

Oui

Séchage par minuterie

A plat / Air froid / Air chaud

Anti-allergie

Oui

Coton

Oui

Délicat

Oui

Programme téléchargé

OUI

Couette

Oui

Mix

Oui

Rapide 30

Oui

Textiles sport

Oui

Serviettes

Oui

Laine

Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Anti-froissage

Oui

Niveau de séchage

Prêt à repasser / Prêt à ranger / Extra sec

Favoris

Oui

Moins de temps

OUI

Plus de temps

Oui

Séchage à plat

Oui

Séchage par minuterie

A plat / Air froid / Air chaud

Wifi

Oui

Son on/off

Oui

Verrouillage enfant

Oui

Départ différé

3 à 19h

Eclairage du tambour

LED

Démarrage à distance

Oui

FONCTIONS THINQ

Smart Diagnosis

Oui

Connectivité ThinQ via Wifi

OUI

OPTIONS/ACCESSOIRES

Kit de tuyau de vidange

Oui

Kit de superposition

Oui

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

Classe d'efficacité de condensation

A

Consommation électrique par an (KWh)

228 kWh/an

Efficacité de condensation pleine charge (%)

91%

Niveau sonore (dBA)

64 dB

Consommation électrique à l’arrêt (W)

,38 kWh

Consommation électrique en marche (W)

,38 kWh

Temps (min)-pleine charge

230 min

CODE EAN

Code EAN

88691781

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
ENERGY LABEL(RH9V51WH)
extension
Product Environmental Report(RH9V51WH)
extension
EU Energy Label 2025(RH9V51WH)
extension
EU Product information sheet 2025(RH9V51WH)
extension
Product Environmental Characteristics(RH9V51WH)
extension
PRODUCT FICHE(RH9V51WH)
extension
GPSR Safety Information(RH9V51WH)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

Ce qu’ils en pensent

FAQ

Quelle taille de machine à laver est la meilleure pour une famille ?

Les machines à laver d'une capacité de 9 kg à 12 kg sont idéales pour les familles. Un modèle de 9 kg convient à une famille de 3 à 4 personnes, tandis qu'un modèle de 11-12 kg est préférable pour les foyers plus grands ou ceux qui font des lessives fréquentes.

 

De quelle taille de machine à laver ai-je besoin pour un espace spécifique ?

La plupart des machines à laver LG ont une hauteur et une largeur standard. La profondeur des machines à laver LG peut varier en fonction de la taille du tambour et de la capacité. Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm. Cependant, si vous recherchez une machine à laver Slim en raison de contraintes d'espace, le Counter-Depth MAX™ de LG pourrait être idéal. Ce produit réduit la profondeur tout en conservant la capacité, offrant une option plus économe en espace.

 

*Pour plus de précisions concernant les dimensions, veuillez vous référer à la fiche produit concernée.

Comment nettoyer une machine à laver ?

Pour nettoyer votre machine à laver, retirez le tiroir à détergent, faites-le tremper dans de l'eau chaude, puis essuyez son compartiment. Nettoyez le filtre de vidange en retirant les débris et en le faisant tremper dans de l'eau chaude. Essuyez le tambour avec un chiffon. Pour le joint en caoutchouc, lancez un cycle à vide avec du bicarbonate de soude, puis nettoyez avec de l'eau tiède. Pour des instructions détaillées, consultez le lien YouTube.

 

https://youtu.be/LA6dPVAEbfE 

Qu'est-ce que AI DD dans une machine à laver smart LG ?

Les machines à laver LG AI DD™ utilisent une technologie intelligente pour analyser individuellement le poids et le type de tissu de votre linge. Le résultat ? Votre machine optimise automatiquement le mouvement de lavage, ce qui assure une meilleure protection des tissus et garantit que vos vêtements préférés restent éclatants plus longtemps. Les moteurs DirectDrive™ offrent la technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace avec moins de pièces mobiles, ce qui rend l'appareil plus fiable. Vous trouverez plus de détails sur la technologie LG AI Core Tech sur YouTube:

 

https://youtu.be/b9ZTNG3dh1g

 

*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

Comment installer une machine à laver ?

Pour installer votre lave-linge, commencez par vous assurer que vous disposez d'un emplacement approprié avec un accès à l'eau, à un drain (Tuyau où l’eau usée s’écoule après le lavage) et à une prise de courant. Retirez avec soin tout l'emballage et les boulons de transport de la machine. Positionnez la machine à laver sur une surface plane pour éviter les vibrations pendant le fonctionnement. Connectez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, en vous assurant qu'il est bien fixé, et attachez le tuyau de vidange à votre système de plomberie. Branchez la machine à une prise de courant mise à la terre. Une fois que tout est connecté, lancez un cycle de test pour vérifier l'absence de fuites ou de problèmes. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le lien YouTube que nous avons préparé pour vous.

 

https://youtu.be/FiwpMT5LDys 

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