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Pack | Lave-linge 11kg | 68L | AI Direct Drive™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant
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Guide étape par étape
Installez votre nouveau lave-linge LG : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau lave-linge LG à chargement frontal, y compris les raccordements d'eau et d'évacuation et la mise à niveau. Commencez à laver dès aujourd'hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.
- Lave-linge 11kg | 68L | AI Direct Drive™
- Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant | Compresseur DUAL Inverter et moteur Inverter garanti 10 ans
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)
11
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 565
FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 360
CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense
Non
CARACTÉRISTIQUES - Vapeur
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1 100
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660 x 890 x 660
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 565
Poids (kg)
67,0
Poids avec l’emballage (kg)
71,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
620
FINITIONS
Couleur
Blanc
Type de porte
Hublot
CAPACITÉ
Capacité de lavage (kg)
11
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
Molette + Boutons physiques & Affichage LED
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Oui
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Oui
Type
Lave-linge hublot
Signal de fin de cycle
Oui
Système anti-vibrations Centum
Non
Ajout de linge
Oui
Dosage automatique ezDispense
Non
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
Oui
Système de détection de mousse
Oui
Détection de la charge
Oui
Vapeur
Oui
Eclairage du tambour
Non
Steam+
Non
Pieds réglables
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash 360˚
Non
Tambour
Oui
Capteur de vibration
Oui
Aubes de lavage
Aube en acier inoxydable
Arrivée d'eau chaude/froide
Froide uniquement
Niveau d’eau
Auto
Sélection de la vitesse d'essorage maximale
1400
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique lavage
A
PROGRAMMES
Couette
Oui
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
Lavage automatique
Non
Baby care
Non
Spécial bébé
Non
Basse température
Non
Couleurs
Non
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Oui
Programme téléchargé
Non
Vidange + Essorage
Non
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Oui
Lavage à la main
Non
Hygiène
Non
Lavage intensif 60
Non
Mix 40℃
Oui
Vêtements d'extérieur
Non
Rapide 30
Non
Rapide
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Oui
Ultra silence
Non
Peaux sensibles
Non
Rapide 14
Oui
Lavage rapide + Séchage
Non
Textiles sport
Oui
Anti-taches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash 39
Non
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Coton 20°C
Non
Lavage main
Non
Jeans/Couleurs sombres
Non
Prélavage + Coton
Non
Rapide 12
Non
Rapide 60
Non
Rinçage
Non
Essorage+Vidange
Non
Lavage+Séchage
Non
Laine (Main/Laine)
Non
AI Wash
Oui
Chemise
Non
Draps
Non
Duvet
Non
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wifi
Non
Ajout de linge
Non
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Non
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Non
Rinçage+
Oui
Essorage
Non
Vapeur
Non
Température
Non
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash
Non
Anti-froissage
Non
ColdWash
Non
Niveau de détergent
Non
Nettoyage ezDispense
Non
Rinçage
2 fois
Rinçage+essorage
Non
Niveau d'adoucissant
Non
Lavage
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Non
Démarrage à distance et suivi de cycle
Non
Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Suivi de la consommation énergétique
Non
Rappel de nettoyage de la cuve
Non
Smart Pairing
Non
OPTIONS/ACCESSOIRES
Compatible LG TWINWash
Non
FICHE PRODUIT (LAVAGE)
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
47
Éco 40-60 pleine charge
0,840
Classe d’efficacité énergétique
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 360
Niveau sonore essorage (dBA)
71
Classe d’efficacité d’essorage
A
Temps (min)-pleine charge
240
Temps (min) -demi-charge
180
Temps (min)-quart de charge
157
Capacité de lavage (kg)
11
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Oui
Temps mise en veille avant arrêt (min)
5
Éco 40-60 demi-charge
0,540
Éco 40-60 quart de charge
0,250
Consommation électrique à l’arrêt (W)
4,0
Consommation électrique en marche (W)
4,0
Humidité résiduelle (%)
44,9
Programme standard (lavage uniquement)
Éco 40-60 40°C
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
54
CODE EAN
Code EAN
8806084778222
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Caractéristiques clés
FINITIONS - Couleur
Blanc
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
9 kg
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 660 mm
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
D
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Pompe à chaleur DUAL Inverter
CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant
Oui
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
OUI
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1140mm
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660x 920 x 720mm
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 660 mm
Poids (kg)
57 kg
Poids avec l’emballage (kg)
62 kg
FINITIONS
Couleur
Blanc
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
9 kg
AFFICHAGE
Type d’affichage
LED Tactile
CARACTÉRISTIQUES
Condenseur autonettoyant
Oui
Dual Dry
Oui
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Séchage à capteurs
Électronique par sondes
Eclairage du tambour
LED
Pieds réglables
4
Tambour
Acier Alcosta
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
D
PROGRAMMES
Synthétique
Oui
Séchage par minuterie
A plat / Air froid / Air chaud
Anti-allergie
Oui
Coton
Oui
Délicat
Oui
Programme téléchargé
OUI
Couette
Oui
Mix
Oui
Rapide 30
Oui
Textiles sport
Oui
Serviettes
Oui
Laine
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Niveau de séchage
Prêt à repasser / Prêt à ranger / Extra sec
Favoris
Oui
Moins de temps
OUI
Plus de temps
Oui
Séchage à plat
Oui
Séchage par minuterie
A plat / Air froid / Air chaud
Wifi
Oui
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
3 à 19h
Eclairage du tambour
LED
Démarrage à distance
Oui
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
OUI
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Oui
Kit de superposition
Oui
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)
Classe d'efficacité de condensation
A
Consommation électrique par an (KWh)
228 kWh/an
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91%
Niveau sonore (dBA)
64 dB
Consommation électrique à l’arrêt (W)
,38 kWh
Consommation électrique en marche (W)
,38 kWh
Temps (min)-pleine charge
230 min
CODE EAN
Code EAN
88691781
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Ce qu’ils en pensent
FAQ
Quelle taille de machine à laver est la meilleure pour une famille ?
Les machines à laver d'une capacité de 9 kg à 12 kg sont idéales pour les familles. Un modèle de 9 kg convient à une famille de 3 à 4 personnes, tandis qu'un modèle de 11-12 kg est préférable pour les foyers plus grands ou ceux qui font des lessives fréquentes.
De quelle taille de machine à laver ai-je besoin pour un espace spécifique ?
La plupart des machines à laver LG ont une hauteur et une largeur standard. La profondeur des machines à laver LG peut varier en fonction de la taille du tambour et de la capacité. Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm. Cependant, si vous recherchez une machine à laver Slim en raison de contraintes d'espace, le Counter-Depth MAX™ de LG pourrait être idéal. Ce produit réduit la profondeur tout en conservant la capacité, offrant une option plus économe en espace.
*Pour plus de précisions concernant les dimensions, veuillez vous référer à la fiche produit concernée.
Comment nettoyer une machine à laver ?
Pour nettoyer votre machine à laver, retirez le tiroir à détergent, faites-le tremper dans de l'eau chaude, puis essuyez son compartiment. Nettoyez le filtre de vidange en retirant les débris et en le faisant tremper dans de l'eau chaude. Essuyez le tambour avec un chiffon. Pour le joint en caoutchouc, lancez un cycle à vide avec du bicarbonate de soude, puis nettoyez avec de l'eau tiède. Pour des instructions détaillées, consultez le lien YouTube.
Qu'est-ce que AI DD dans une machine à laver smart LG ?
Les machines à laver LG AI DD™ utilisent une technologie intelligente pour analyser individuellement le poids et le type de tissu de votre linge. Le résultat ? Votre machine optimise automatiquement le mouvement de lavage, ce qui assure une meilleure protection des tissus et garantit que vos vêtements préférés restent éclatants plus longtemps. Les moteurs DirectDrive™ offrent la technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace avec moins de pièces mobiles, ce qui rend l'appareil plus fiable. Vous trouverez plus de détails sur la technologie LG AI Core Tech sur YouTube:
*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.
Comment installer une machine à laver ?
Pour installer votre lave-linge, commencez par vous assurer que vous disposez d'un emplacement approprié avec un accès à l'eau, à un drain (Tuyau où l’eau usée s’écoule après le lavage) et à une prise de courant. Retirez avec soin tout l'emballage et les boulons de transport de la machine. Positionnez la machine à laver sur une surface plane pour éviter les vibrations pendant le fonctionnement. Connectez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, en vous assurant qu'il est bien fixé, et attachez le tuyau de vidange à votre système de plomberie. Branchez la machine à une prise de courant mise à la terre. Une fois que tout est connecté, lancez un cycle de test pour vérifier l'absence de fuites ou de problèmes. Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le lien YouTube que nous avons préparé pour vous.
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