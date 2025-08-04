Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
Four encastrable | 72L | AirFry
Classe énergétique : UE
Four encastrable | 72L | AirFry

Classe énergétique : UE
Four encastrable | 72L | AirFry

LG WS5D7230S
Fonctionnalités principales

  • Maintenance efficace avec fonction pyrolyse
  • AirFry Grande capacité 72L Chaleur pulsée - cuisson rapide et homogène

Rendez votre cuisine confortable et professionnelle avec LG

LG propose des appareils encastrables haut de gamme au design polyvalent et élégant, avec des commandes faciles à utiliser. Ils s'intègrent parfaitement dans toutes les cuisines.

Cuisine moderne minimaliste avec des armoires blanches, un four intégré LG et des comptoirs en bois, avec une table de salle à manger avec un centre de table et des chaises.

Grande capacité.

Cuisinez plusieurs plats en même temps.

Profitez de l'espace généreux d'un four XXL pour accueillir tous vos plats

Variété de modes de cuisson

Variez les plaisirs avec des cuissons sur mesure

Savourez une grande variété de plats grâce aux fours LG : de la cuisson de pâtisseries au gril.

Une cuisson uniforme

Une cuisson uniforme à chaque niveau

Ne craignez plus la surcuisson ou la sous-cuisson.

Verre de la porte du four démontable

Retirez la vitre pour faciliter le nettoyage

Chaque couche de verre se retire facilement pour un nettoyage sans effort.

Efficacité énergétique

Optez pour l’efficacité énergétique classe A avec le four LG

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Couleur de boîtier extérieur

    Acier inoxydable

  • Marque

    LG

  • Pays d’origine

    Chine

  • Type d’alimentation

    Électrique

  • Système de cuisson du four

    Convection du ventilateur

  • Type de four

    Une seule

FONCTIONNALITÉS PRATIQUES

  • Minuteur de cuisine

    Oui

  • Contrôle verrouillé

    Oui (four)

  • Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson

    Oui

  • Type de nettoyage du four

    Autonettoyage

  • Mode Sabbath

    Non

  • Verrouillage du port autonettoyant

    Automatique

  • Système à fermeture douce

    Non

  • Cuisson chronométrée

    Oui

FONCTIONS DU FOUR

  • Capacité du four (L)

    72

  • Type d’éclairage du four

    Halogène

  • Arrêt automatique de sécurité

    Oui

  • Type d’élément de cuisson

    Caché

  • Type d’élément de grillage

    Gaine

  • Conversion pour la convection

    Non

  • Convection du ventilateur

    Vitesse unique

  • Convection

    Convection du ventilateur

  • Puissance de la résistance de sole (W)

    1 000

  • Puissance de la résistance de voûte(W)

    2 200

  • Puissance de l'élément de convection (W)

    1 800

  • Type d’alimentation

    Électrique

  • Lampe de four intelligente GoCook

    Non

  • Nombre de positions de l’égouttoir

    5

  • Mode de cuisson du four

    Friture à air chaud, Chaleur de sole, Chaleur tournante Eco, Chaleur voûte & sole + air, Chaleur tournante, Gril grande surface, Pizza, Résistant, Rôtissage, Chaleur de voûte et sole

DESIGN/FINITION

  • Matériau de la cavité

    Émail

  • Couleur de la porte

    Transparent

  • Couleur de boîtier extérieur

    Acier inoxydable

  • Écran de commande

    LED

  • Couleur de la poignée

    Acier inoxydable

  • Matériau de la poignée

    Aluminium

  • Couleur intérieure

    Bleu

  • Bouton couleur

    Acier inoxydable

  • Bouton d’éclairage

    Non

  • Matériau du bouton

    Plastique

  • Type de commandes du four

    Molette + contrôle tactile

  • Finition résistante à l’impression

    Non

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimensions de l’emballage (LxHxP) (mm)

    650 x 670 x 720

  • Dimensions du produit (LxHxP) (mm)

    595 x 596 x 566

  • Poids du produit (kg)

    42,0

  • Dimensions de la découpe (LxHxP) (mm)

    560 x 600 x 550

  • Dimension de l’intérieur du four (LxHxP) (mm)

    503 x 362 x 394

  • Profondeur totale - poignée comprise (mm)

    610

  • Taille en largeur (mm)

    595

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • SmartDiagnosis

    Non

  • Vérification et contrôle

    Non

  • NFC Tag On

    Non

  • Service client proactif

    Non

  • Recette intelligente (Application de recette tierce)

    Non

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Non

  • Commande vocale (appareil tiers)

    Non

ACCESSOIRES

  • Plaque de cuisson

    1

  • Grille (Unité)

    1

PUISSANCE/VALEURS NOMINALES

  • Puissance de sortie (W)

    3 200

  • Alimentation électrique requise (Volt/Hz)

    220~240V / 50Hz, 220~240V / 60Hz

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

