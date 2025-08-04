We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Rendez votre cuisine confortable et professionnelle avec LG
LG propose des appareils encastrables haut de gamme au design polyvalent et élégant, avec des commandes faciles à utiliser. Ils s'intègrent parfaitement dans toutes les cuisines.
Grande capacité.
Cuisinez plusieurs plats en même temps.
Profitez de l'espace généreux d'un four XXL pour accueillir tous vos plats
Verre de la porte du four démontable
Retirez la vitre pour faciliter le nettoyage
Chaque couche de verre se retire facilement pour un nettoyage sans effort.
Efficacité énergétique
Optez pour l’efficacité énergétique classe A avec le four LG
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
-
Couleur de boîtier extérieur
Acier inoxydable
-
Marque
LG
-
Pays d’origine
Chine
-
Type d’alimentation
Électrique
-
Système de cuisson du four
Convection du ventilateur
-
Type de four
Une seule
FONCTIONNALITÉS PRATIQUES
-
Minuteur de cuisine
Oui
-
Contrôle verrouillé
Oui (four)
-
Volume de la sonnerie annonçant la fin de la cuisson
Oui
-
Type de nettoyage du four
Autonettoyage
-
Mode Sabbath
Non
-
Verrouillage du port autonettoyant
Automatique
-
Système à fermeture douce
Non
-
Cuisson chronométrée
Oui
FONCTIONS DU FOUR
-
Capacité du four (L)
72
-
Type d’éclairage du four
Halogène
-
Arrêt automatique de sécurité
Oui
-
Type d’élément de cuisson
Caché
-
Type d’élément de grillage
Gaine
-
Conversion pour la convection
Non
-
Convection du ventilateur
Vitesse unique
-
Convection
Convection du ventilateur
-
Puissance de la résistance de sole (W)
1 000
-
Puissance de la résistance de voûte(W)
2 200
-
Puissance de l'élément de convection (W)
1 800
-
Type d’alimentation
Électrique
-
Lampe de four intelligente GoCook
Non
-
Nombre de positions de l’égouttoir
5
-
Mode de cuisson du four
Friture à air chaud, Chaleur de sole, Chaleur tournante Eco, Chaleur voûte & sole + air, Chaleur tournante, Gril grande surface, Pizza, Résistant, Rôtissage, Chaleur de voûte et sole
DESIGN/FINITION
-
Matériau de la cavité
Émail
-
Couleur de la porte
Transparent
-
Couleur de boîtier extérieur
Acier inoxydable
-
Écran de commande
LED
-
Couleur de la poignée
Acier inoxydable
-
Matériau de la poignée
Aluminium
-
Couleur intérieure
Bleu
-
Bouton couleur
Acier inoxydable
-
Bouton d’éclairage
Non
-
Matériau du bouton
Plastique
-
Type de commandes du four
Molette + contrôle tactile
-
Finition résistante à l’impression
Non
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimensions de l’emballage (LxHxP) (mm)
650 x 670 x 720
-
Dimensions du produit (LxHxP) (mm)
595 x 596 x 566
-
Poids du produit (kg)
42,0
-
Dimensions de la découpe (LxHxP) (mm)
560 x 600 x 550
-
Dimension de l’intérieur du four (LxHxP) (mm)
503 x 362 x 394
-
Profondeur totale - poignée comprise (mm)
610
-
Taille en largeur (mm)
595
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
-
SmartDiagnosis
Non
-
Vérification et contrôle
Non
-
NFC Tag On
Non
-
Service client proactif
Non
-
Recette intelligente (Application de recette tierce)
Non
-
ThinQ (Wi-Fi)
Non
-
Commande vocale (appareil tiers)
Non
ACCESSOIRES
-
Plaque de cuisson
1
-
Grille (Unité)
1
PUISSANCE/VALEURS NOMINALES
-
Puissance de sortie (W)
3 200
-
Alimentation électrique requise (Volt/Hz)
220~240V / 50Hz, 220~240V / 60Hz
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
