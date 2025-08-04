Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
Un joueur acclamant devant une configuration à double écran avec un éclairage LED color.

Montez en Niveau

Transformez Votre Maison
en Sanctuaire du Jeu Vidéo

Créer le Havre de Jeu Ultime avec la TV OLED et
l’Écran de Jeu d’LG

La Revue LG / Août

Offre Spéciale 1.TV OLED
et Barre de Son
  • * 12/08/24 - 31/08/24
  • * 15% de réduction sur les téléviseurs OLED
  • * 20% de réduction sur les barres de son
  • * Réductions appliquées automatiquement lors du paiement.
  • * Offre réservée aux membres.
TV LG OLED evo affichant un remplissage de couleurs vives.
TV

OLED55C46LA, OLED65G46LS, 27ART10AKPL, 55NANO82T6B

Configuration de la barre de son et du caisson de basses LG.
Barres de Son

S95QR, S90QY, SP8YA, SN4R

Offre Spéciale 2.Moniteur OLED
  • * 12/08/24 - 01/09/24
  • * Jusqu'à 30% de réduction sur une sélection de moniteurs OLED
  • * Réductions appliquées automatiquement lors du paiement.
  • * Offre réservée aux membres.
LG UltraGear Gaming-Monitor zeigt ein Raumschiff in einer feurigen Szene.
Moniteur

27GS95QE-B, 34GS95QE-B, 39GS95QE-B, 45GS95QE-B

Bonjour, je suis Stefan,
un passionné de jeux
vidéo.

En tant que joueur passionné, il n'y a rien de tel que le frisson de plonger dans un jeu et de se perdre complètement dans son univers.

Éditeur spécial Stefan Matysiak avec deux moniteurs en arrière-plan.

Rédacteur special Stefan Matyjasiak

Juste après ma partenaire Sandra et mon chien Kirby, je consacre la plupart de mon temps libre aux jeux vidéo : j'adore m'immerger dans des batailles épiques, des stratégies complexes et des récits captivants. Que ce soit pour me connecter avec d'autres joueurs en ligne ou pour rester à jour avec les dernières sorties, le jeu a toujours été plus qu'un simple passe-temps — c'est un mode de vie.

Au fil des ans, j'ai rêvé de créer le sanctuaire de jeu ultime à la maison ; un espace où je peux échapper à la réalité et partager ma passion avec ma famille, mes amis et ma partenaire. Je suis ravi de vous emmener à travers mon voyage de transformation de ma maison en havre de jeu parfait !

L'incontournable 1

La base de mon setup de
salle de jeux : l'écran OLED
de gaming

Un joueur portant un casque et jouant sur une configuration à double écran avec un éclairage LED coloré.
Ajustement d'un moniteur de jeu en jouant.

Commençons par le joyau de ma salle de jeux : le moniteur de gaming LG OLED UltraGear™. C'est un véritable révolutionnaire pour les joueurs PC sérieux, offrant un gameplay sans décalage grâce à son taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz et ses graphismes haute résolution. Les couleurs éclatantes offertes par la technologie OLED font ressortir chaque scène, et avec un temps de réponse de 0,03 ms, je peux rester en avance sur mes concurrents. Le format d'image 16:9 ajoute à l'expérience immersive, ce qui le rend parfait pour se perdre dans le jeu. De plus, son support est facilement ajustable et le design élégant du moniteur ajoute une esthétique high-tech à ma salle de jeux.

Parfois, je me rappelle avec nostalgie ma première console de jeu des années 90 et je réalise à quel point j'ai progressé dans mon parcours. Avec cet écran OLED, une nouvelle ère de jeu a commencé.

Un joueur vu de dos, jouant à un jeu sur une configuration à double écran avec éclairage LED.
Un joueur portant un casque et un sweat à capuche, ayant l'air excité pendant le jeu.
Configuration à double écran avec éclairage LED coloré, montrant un clavier et une souris sur le bureau.
vue avant
LG 27GS95QE-B
27'' (67.3 cm) | Moniteur gaming OLED 16/9ème | Résolution QHD 2560 x 1440
20231030161419_27GS95QE EU (E).pdf
Classe énergétique : UE Fiche produit
899,99 €
Economisez 0,99 €
899,00 €
27'' (67.3 cm) | Moniteur gaming OLED 16/9ème | Résolution QHD 2560 x 1440 En savoir plus Acheter
vue avant
LG 34GS95QE-B
34" (86cm) | Moniteur gaming OLED 21:9 | Résolution Ultra-WQHD | Incurvé 800R | 240 Hz | 0.03 ms (GtG)
34GS95QE_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE Fiche produit
1 299,99 €
Economisez 200,99 €
1 099,00 €
34" (86cm) | Moniteur gaming OLED 21:9 | Résolution Ultra-WQHD | Incurvé 800R | 240 Hz | 0.03 ms (GtG) En savoir plus Acheter
vue avant
LG 39GS95QE-B
39" (99cm) | Moniteur gaming OLED 21:9 | Résolution Ultra-WQHD | Incurvé 800R | 240 Hz | 0.03 ms (GtG)
32GS95UE EU (E).pdf
Classe énergétique : UE Fiche produit
1 499,99 €
Economisez 0,99 €
1 499,00 €
39" (99cm) | Moniteur gaming OLED 21:9 | Résolution Ultra-WQHD | Incurvé 800R | 240 Hz | 0.03 ms (GtG) En savoir plus Acheter
vue avant
LG 45GS95QE-B
45' (113 cm) | Moniteur gaming OLED 21/9ème | Résolution QHD 3440x1440
32GS95UE EU (E).pdf
Classe énergétique : UE Fiche produit
1 699,99 €
Economisez 200,00 €
1 499,99 €
45' (113 cm) | Moniteur gaming OLED 21/9ème | Résolution QHD 3440x1440 En savoir plus Acheter
Deux personnes jouent à Call of Duty sur un grand écran de télévision.
L'indispensable 2

Le partenaire parfait pour le bonheur du jeu :
TV OLED LG C4

Que ce soit un jeu de stratégie en ligne multijoueur ou un jeu de rôle orienté sur l'intrigue — j'apprécie une variété de jeux console tant qu'ils sont dynamiques et cinématographiques. Ma nouvelle TV OLED LG C4 porte chaque jeu à un niveau supérieur. Son processeur AI crée une qualité d'image incomparable et avec son impressionnante précision des couleurs et sa luminosité, chaque jeu devient incroyablement immersif.

Le jeu est devenu l'un de mes passe-temps préférés parce que j'aime défier mes compétences analytiques pour rester alerte. C'est pourquoi j'apprécie cette TV OLED fluide et sans déchirures, car elle offre un temps de réponse rapide et prend en charge des taux de rafraîchissement élevés, garantissant une expérience de jeu parfaite. En combinaison avec son écran de 65 pouces, j'ai l'impression de faire partie d'un autre monde, trouvant ainsi un équilibre avec ma vie professionnelle quotidienne au bureau.

“Vitesse et graphismes exceptionnels pour la victoire :LG OLED est la solution.”

“Vitesse et graphismesexceptionnels pour lavictoire : LG OLED est la solution.”

Un couple sur un canapé, la femme avec une télécommande et un chien, l'homme jouant à un jeu vidéo.
Une grande télévision affichant un jeu avec une scène de dragon vibrant, dans un salon moderne.
Un joueur détendu assis sur un canapé, tenant une manette de jeu et ayant l'air concentré.

* Photo non contractuelle. Le produit de l'offre peut différer du produit mis en avant

Vue de face avec la TV OLED evo LG, OLED C4, logo de l’emblème OLED numéro 1 dans le monde pendant 11 ans et logo du programme webOS Re:New à l’écran, ainsi que de la barre de son dessous
LG OLED55C46LA
TV LG OLED evo AI C4 | 55 pouces (139 cm) | 2024 | Smart TV 4K UHD
OLED55C46LA EU.pdf
Classe énergétique : UE Fiche produit
1 799,00 €
TV LG OLED evo AI C4 | 55 pouces (139 cm) | 2024 | Smart TV 4K UHD En savoir plus Acheter
Vue de face avec la TV OLED evo LG, OLED C4, logo de l’emblème OLED numéro 1 dans le monde pendant 11 ans et logo du programme webOS Re:New à l’écran, ainsi que de la barre de son dessous
LG OLED65G46LS
TV LG OLED evo AI G4 | 65 pouces (164 cm) | 2024 | Smart TV 4K UHD
OLED65G46LS EU.pdf
Classe énergétique : UE Fiche produit
3 299,00 €
TV LG OLED evo AI G4 | 65 pouces (164 cm) | 2024 | Smart TV 4K UHD En savoir plus Acheter
Vue avant du mode horizontal avec image d’arrière-plan
LG 27ART10AKPL
TV LG StanbyME | 2023 | 27'' (68 cm) | Processeur α7 Gen4 AI 4K
27ART10AKPL EU.pdf
Classe énergétique : UE Fiche produit
1 299,00 €
TV LG StanbyME | 2023 | 27'' (68 cm) | Processeur α7 Gen4 AI 4K En savoir plus Acheter
Vue de face avec caisson de basses et haut-parleurs arrière
LG S95QR
Barre de son 9.1.5 | 810W | DTS:X | Dolby Atmos | Bluetooth | eARC | Hi-Res Audio | IMAX enhanced
799,00 €
Economisez 99,01 €
699,99 €
Barre de son 9.1.5 | 810W | DTS:X | Dolby Atmos | Bluetooth | eARC | Hi-Res Audio | IMAX enhanced En savoir plus Acheter

Meilleur choix pour un

son épique :
barre de son LG SC9

Mon motto est : Si vous voulez être le meilleur, vous avez besoin du meilleur setup. Ajouter la barre de son LG a élevé mon gameplay. Grâce à son optimiseur d'espace AI, le son s'adapte parfaitement à mon environnement. Par design, la barre de son LG se connecte parfaitement avec la TV OLED LG et me procure ainsi la synergie idéale que j'attends de mon équipement de jeu.

Les bruits de pas sont plus précis, les dialogues sont plus clairs et la scène sonore globale est plus riche : le monde du jeu m'entoure complètement.

Une télévision affichant un jeu avec un caisson de basses au sol.
Un joueur dans une pièce sombre avec des lumières LED et une configuration à double écran.

À essayer

Éclairage LED et
gestion des câbles

Outre l'équipement, l'ambiance est clairement l'aspect le plus important du gaming. Pour améliorer l'atmosphère, j'ai incorporé un éclairage LED multicolore. Ces lumières peuvent se synchroniser avec l'audio et les visuels du jeu, ajoutant une couche supplémentaire d'immersion.

De plus, une gestion efficace des câbles garde la zone de jeu propre et accroît mon enthousiasme en éliminant une distraction potentielle. Heureusement, ma barre de son LG se connecte sans fil à ma TV OLED LG grâce au support LG WOWCAST inclus.

Niveau supérieur
et en avant le jeu !

Des FPS rapides aux RPG pittoresques ‒ mon sanctuaire de gaming est désormais
entièrement équipé pour chaque type d'aventure épique. Vivez la joie de la
victoire et une immersion étonnante dans des mondes virtuels en investissant dans
du matériel de haute qualité comme le moniteur de gaming, la TV OLED et la barre
de son de LG. Améliorez votre jeu !

Des jeux d'ordinateur dans la salle de jeux aux jeux de console avec les copines dans le salon.

Boostez votre équipement de jeu

