Montez en Niveau
Montez en Niveau
Transformez Votre Maison
en Sanctuaire du Jeu Vidéo
Créer le Havre de Jeu Ultime avec la TV OLED et
l’Écran de Jeu d’LG
La Revue LG / Août
et Barre de Son
- * 12/08/24 - 31/08/24
- * 15% de réduction sur les téléviseurs OLED
- * 20% de réduction sur les barres de son
- * Réductions appliquées automatiquement lors du paiement.
- * Offre réservée aux membres.
OLED55C46LA, OLED65G46LS, 27ART10AKPL, 55NANO82T6B
S95QR, S90QY, SP8YA, SN4R
- * 12/08/24 - 01/09/24
- * Jusqu'à 30% de réduction sur une sélection de moniteurs OLED
- * Réductions appliquées automatiquement lors du paiement.
- * Offre réservée aux membres.
27GS95QE-B, 34GS95QE-B, 39GS95QE-B, 45GS95QE-B
Bonjour, je suis Stefan,
un passionné de jeux
vidéo.
un passionné de jeux
vidéo.
En tant que joueur passionné, il n'y a rien de tel que le frisson de plonger dans un jeu et de se perdre complètement dans son univers.
Rédacteur special Stefan Matyjasiak
Juste après ma partenaire Sandra et mon chien Kirby, je consacre la plupart de mon temps libre aux jeux vidéo : j'adore m'immerger dans des batailles épiques, des stratégies complexes et des récits captivants. Que ce soit pour me connecter avec d'autres joueurs en ligne ou pour rester à jour avec les dernières sorties, le jeu a toujours été plus qu'un simple passe-temps — c'est un mode de vie.
Au fil des ans, j'ai rêvé de créer le sanctuaire de jeu ultime à la maison ; un espace où je peux échapper à la réalité et partager ma passion avec ma famille, mes amis et ma partenaire. Je suis ravi de vous emmener à travers mon voyage de transformation de ma maison en havre de jeu parfait !
La base de mon setup de
salle de jeux : l'écran OLED
de gaming
salle de jeux : l'écran OLED
de gaming
Commençons par le joyau de ma salle de jeux : le moniteur de gaming LG OLED UltraGear™. C'est un véritable révolutionnaire pour les joueurs PC sérieux, offrant un gameplay sans décalage grâce à son taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz et ses graphismes haute résolution. Les couleurs éclatantes offertes par la technologie OLED font ressortir chaque scène, et avec un temps de réponse de 0,03 ms, je peux rester en avance sur mes concurrents. Le format d'image 16:9 ajoute à l'expérience immersive, ce qui le rend parfait pour se perdre dans le jeu. De plus, son support est facilement ajustable et le design élégant du moniteur ajoute une esthétique high-tech à ma salle de jeux.
Parfois, je me rappelle avec nostalgie ma première console de jeu des années 90 et je réalise à quel point j'ai progressé dans mon parcours. Avec cet écran OLED, une nouvelle ère de jeu a commencé.
Le partenaire parfait pour le bonheur du jeu :
TV OLED LG C4
TV OLED LG C4
Que ce soit un jeu de stratégie en ligne multijoueur ou un jeu de rôle orienté sur l'intrigue — j'apprécie une variété de jeux console tant qu'ils sont dynamiques et cinématographiques. Ma nouvelle TV OLED LG C4 porte chaque jeu à un niveau supérieur. Son processeur AI crée une qualité d'image incomparable et avec son impressionnante précision des couleurs et sa luminosité, chaque jeu devient incroyablement immersif.
Le jeu est devenu l'un de mes passe-temps préférés parce que j'aime défier mes compétences analytiques pour rester alerte. C'est pourquoi j'apprécie cette TV OLED fluide et sans déchirures, car elle offre un temps de réponse rapide et prend en charge des taux de rafraîchissement élevés, garantissant une expérience de jeu parfaite. En combinaison avec son écran de 65 pouces, j'ai l'impression de faire partie d'un autre monde, trouvant ainsi un équilibre avec ma vie professionnelle quotidienne au bureau.
“Vitesse et graphismes exceptionnels pour la victoire :LG OLED est la solution.”
“Vitesse et graphismesexceptionnels pour lavictoire : LG OLED est la solution.”
* Photo non contractuelle. Le produit de l'offre peut différer du produit mis en avant
Meilleur choix pour un
son épique :
barre de son LG SC9
Mon motto est : Si vous voulez être le meilleur, vous avez besoin du meilleur setup. Ajouter la barre de son LG a élevé mon gameplay. Grâce à son optimiseur d'espace AI, le son s'adapte parfaitement à mon environnement. Par design, la barre de son LG se connecte parfaitement avec la TV OLED LG et me procure ainsi la synergie idéale que j'attends de mon équipement de jeu.
Les bruits de pas sont plus précis, les dialogues sont plus clairs et la scène sonore globale est plus riche : le monde du jeu m'entoure complètement.
À essayer
Éclairage LED et
gestion des câbles
Outre l'équipement, l'ambiance est clairement l'aspect le plus important du gaming. Pour améliorer l'atmosphère, j'ai incorporé un éclairage LED multicolore. Ces lumières peuvent se synchroniser avec l'audio et les visuels du jeu, ajoutant une couche supplémentaire d'immersion.
De plus, une gestion efficace des câbles garde la zone de jeu propre et accroît mon enthousiasme en éliminant une distraction potentielle. Heureusement, ma barre de son LG se connecte sans fil à ma TV OLED LG grâce au support LG WOWCAST inclus.
Niveau supérieur
et en avant le jeu !
et en avant le jeu !
Des FPS rapides aux RPG pittoresques ‒ mon sanctuaire de gaming est désormais
entièrement équipé pour chaque type d'aventure épique. Vivez la joie de la
victoire et une immersion étonnante dans des mondes virtuels en investissant dans
du matériel de haute qualité comme le moniteur de gaming, la TV OLED et la barre
de son de LG. Améliorez votre jeu !
Des jeux d'ordinateur dans la salle de jeux aux jeux de console avec les copines dans le salon.
