Lave-linge séchant molette écran LCD 9/6kg | Steam™

¹Indice d’efficacité énergétique inférieur de 30% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G.

² Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.