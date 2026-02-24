About Cookies on This Site

Lave-linge séchant molette écran LCD 9/6kg | Steam™

Lave-linge séchant molette écran LCD 9/6kg | Steam™

LG F964X76WSTA
LG f964x76wsta Vue de face
LG f964x76wsta Vue de face
LG F14X76BSTA Vue de face
LG f964x76wsta Vue de côté
LG f964x76wsta Vue de face
LG f964x76wsta Vue de côté
LG f964x76wsta Vue de côté
penal
right side
right side
open deail
detail
side
side open
back
Fonctionnalités principales

  • Molette écran LCD
  • AI Direct Drive™
  • Inverter DirectDrive™
  • TurboWash™ 360°
  • EzDispense™
  • Vapeur anti-allergie Steam™
Plus
Lave-linge InstaView

Les Numériques - ★★★★★

"Une icône dans la buanderie ?"

"Performances de rinçage de haute volée, niveau sonore particulièrement bas, design original et réussi et prise en main instinctive et agréable."

"Une icône dans la buanderie ?" Test complet

Révolutionnez votre expérience de lavage

Image de panneau LCD

Nouvelle identité visuelle

Molette avec écran LCD intégré, pour une utilisation intuitive

Des graphiques et des icônes d’économies d’énergie au-dessus de la machine à laver.

Classe énergétique
A-30 %¹

Des performances de lavage optimales tout en maîtrisant la consommation d'énergie

Il y a du linge à l’intérieur du produit, et le linge a été réduit de 60 %.

Réduction des microplastiques²

Réduit les rejets de microplastiques générés par le lavage des vêtements synthétiques

Des tissus en soie, en jean et des chemises sont montrés et les fonctionnalités de lavage par IA sont décrites.

AI DD™

AI DD™ détecte le textile pour apporter un soin optimal

¹Indice d’efficacité énergétique inférieur de 30% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G.

² Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.

Machine à laver LG intégrée dans une cuisine moderne avec armoires grises et plan de travail en bois.

Un condensé du meilleur de la technologie LG en lavage

*L’image ci-dessus est utilisée à titre d’illustration uniquement. Le produit réel peut être différent.

Des graphiques et des icônes d’économies d’énergie à côté de la machine à laver.

Économisez de l’énergie

Technologie optimisée, classe énergétique A-30 %¹

Des performances de lavage optimales tout en maîtrisant la consommation d'énergie

¹ indice d’efficacité énergétique inférieur de 30% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G.

 

Cycle de réduction des microplastiques

Le programme de lavage microplastiques conçu par LG réduit jusqu'à 60%* l'émission de microplastiques

Un cycle de brassage réduisant jusqu'à 60%* des émissions de microplastiques issus de la friction des fibres synthétiques.

*Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.

TurboWash™360°

Votre linge est lavé en profondeur et avec soin en 39 minutes

4 jets sous pression, pour un lavage rapide et sans compromis en 39 minutes seulement

*Testé par Intertek, sur la base de la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec 5 kg de charge IEC par rapport au cycle coton conventionnel avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

AI DD™

Un lavage performant et rapide tout en préservant la qualité de vos textiles

Basé sur plus de 20 000 expériences de lavage, AI DD™ adapte les mouvements de tambour pour prendre soin de votre linge

*Testé par Intertek en janvier 2023.

*Cycle de lavage Al Wash™ avec 3 kg de charge comparé au cycle coton (F4Y7RYW0W). 

*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

*La détection de l'IA n'est pas activée lorsque l'option vapeur est sélectionnée.

ezDispense™

Délivre avec précision vos produits lessiviels : dosage automatique pour 31 charges

ezDispense™ détecte la quantité de linge, libère le détergent de façon optimale et peut supporter jusqu’à 31 charges.

Le compartiment à linge est ouvert et le détergent est versé.

*Lavez jusqu’à 31 charges en remplissant les deux compartiments de détergent.

*Les résultats peuvent varier en fonction de l’environnement.

Nettoyage du linge optimisé

Cycles optimisés selon vos habitudes de lavage

Votre lave-linge s'occupe de tout !

Il sélectionnera automatiquement vos programmes et options les plus utilisés pour des lavages adaptés à vos besoins et vos habitudes.

*Après 10 lavages, la sélection du cycle par défaut est définie sur le cycle utilisé le plus fréquemment.

*Une fois que les mêmes options pour un programme spécifique ont été choisies 3 fois de suite, elles sont également sélectionnées automatiquement.

Steam™

Réduit les allergènes

Le programme anti-allergie nettoie les vêtements en profondeur, élimine les allergènes, acariens et pollens afin de vous offrir plus de confort. 

L’enfant et sa mère sont couchés sur le lit.

*Le cycle anti-allergie certifié par la BAF (British Allergy Foundation) diminue les allergènes, acariens et pollens.

Smart Pairing™

Grâce à la connectivité, optimisez l'utilisation de votre lave-linge !

Avec la fonction Smart Pairing™, votre machine à laver et votre sèche-linge

communiquent pour offrir un soin optimal à vos vêtements.

*Les deux appareils sont connectés au Wi-Fi et l’application LG ThinQ™ sur un appareil mobile compatible pour utiliser Smart Pairing™.

LG ThinQ™

Optimisez vos cycles de lavage avec LG ThinQ ™

Suivez votre programme de lavage, même si vous n'êtes pas à votre domicile.

L’application LG ThinQ™ vous permet de connecter votre machine d’une manière inédite. Lancez votre lavage en appuyant simplement sur un bouton.

Entretien et contrôle faciles

L'entretien de votre lave-linge devient un jeu d'enfant grâce à l'application LG ThinQ™.

Contrôle à distance, évoluvité, suivi des cycles et de la consommation… Les possibilités sont infinies ou presque !

Passez plus de temps à faire ce que vous aimez et moins à gérer les corvées de linge.

Dites à votre enceinte intelligente ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s’occuper du reste.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa et Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

Il y a une machine à laver dans l’espace.

Design épuré

On voit la machine à laver en détail.

Une solution complète pour le soin de votre linge

On voit en détail l’intérieur du compartiment de la machine à laver.

Résistance aux petits chocs du quotidien

On voit l’apparence de la machine à laver.

Matériaux premium et de haute qualité

FAQ

Q.

Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?

A.

Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. 

Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?

A.

LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.

Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.

N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.

Q.

Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?

A.

Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat

peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?

A.

La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).

Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)

Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?

A.

Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.

Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.

Q.

À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.

Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.

Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.

Q.

Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?

A.

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.

Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.

Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en janvier 2023.

Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

Q.

Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?

A.

Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.

La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.

Q.

Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?

A.

Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.

L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !

Q.

Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?

A.

De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.

Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.

Guide étape par étape

Installez votre nouveau lave-linge LG : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau lave-linge LG à chargement frontal, y compris les raccordements d'eau et d'évacuation et la mise à niveau. Commencez à laver dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Guide des dimensions d'installation pour le lave-linge LG F14X76BSTA avec des mesures de 600 mm x 850 mm x 565 mm.

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)

    9,0

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 565

  • FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 350

  • CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense

    Oui

  • CARACTÉRISTIQUES - Vapeur

    Oui

  • OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage

    Non

  • FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    660 x 890 x 660

  • Dimensions (LxHxPmm)

    600 x 850 x 565

  • Poids (kg)

    70,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    74,0

  • Profondeur incluant tout (P’ mm)

    620

  • Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

    1 100

FINITIONS

  • Couleur

    Blanc (brillant)

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    6,0

  • Capacité de lavage (kg)

    9,0

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    Molette + LED + boutons

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Oui

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Oui

  • Type

    Lave-linge hublot

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Système anti-vibrations Centum

    Non

  • Ajout de linge

    Oui

  • Dosage automatique ezDispense

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Oui

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Système de détection de mousse

    Oui

  • Détection de la charge

    Oui

  • Vapeur

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Steam+

    Non

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour en acier inoxydable

    Oui

  • TurboWash 360˚

    Oui

  • Tambour

    Oui

  • Capteur de vibration

    Oui

  • Aubes de lavage

    Aube en acier inoxydable

  • Arrivée d'eau chaude/froide

    Froide uniquement

  • Niveau d’eau

    Auto

  • Sélection de la vitesse d'essorage maximale

    1400

ÉNERGIE

  • Classe d’efficacité énergétique lavage

    A

  • Classe d’efficacité énergétique lavage+séchage

    D

PROGRAMMES

  • Couette

    Non

  • Coton

    Oui

  • Baby care vapeur

    Oui

  • AI Wash

    Oui

  • Anti-allergie (lave-linge)

    Oui

  • Lavage automatique

    Non

  • Baby care

    Non

  • Spécial bébé

    Non

  • Draps

    Oui

  • Basse température

    Non

  • Couleurs

    Non

  • Coton+

    Non

  • Noir éclat

    Non

  • Délicat

    Oui

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Duvet

    Oui

  • Synthétiques

    Oui

  • Eco 40-60

    Oui

  • Lavage à la main

    Non

  • Hygiène

    Non

  • Lavage intensif 60

    Non

  • Réduction des microplastiques

    Oui

  • Mix 40℃

    Oui

  • Vêtements d'extérieur

    Non

  • Rapide 14

    Oui

  • Rapide 30

    Non

  • Rapide

    Non

  • Propre & sec

    Non

  • Rafraîchissement

    Non

  • Rinçage+Essorage

    Non

  • Ultra silence

    Oui

  • Peaux sensibles

    Non

  • Chemise

    Oui

  • Essorage

    Non

  • Textiles sport

    Non

  • Anti-taches

    Non

  • Défroissage vapeur

    Non

  • Nettoyage de la cuve

    Oui

  • TurboWash 39

    Oui

  • TurboWash 49

    Non

  • TurboWash 59

    Non

  • Coton 20°C

    Non

  • Lavage main

    Non

  • Jeans/Couleurs sombres

    Non

  • Prélavage + Coton

    Non

  • Rapide 12

    Non

  • Rapide 60

    Non

  • Rinçage

    Non

  • Essorage+Vidange

    Non

  • Lavage+Séchage

    Non

  • Laine (Main/Laine)

    Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Wifi

    Oui

  • Ajout de linge

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Prélavage

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Rinçage+

    Non

  • Essorage

    1400/1200/1000/800/400/Sans essorage

  • Vapeur

    Oui

  • Température

    Froid/20/30/40/60/95°C

  • Nettoyage de la cuve

    Non

  • TurboWash

    Oui

  • Anti-froissage

    Non

  • ColdWash

    Non

  • Niveau de détergent

    Oui

  • Nettoyage ezDispense

    Oui

  • Rinçage

    Rinçage+ & Pause / Rinçage & Pause / Rinçage++ / Rinçage+ / Défaut / Non

  • Rinçage+essorage

    Non

  • Niveau d'adoucissant

    Oui

  • Lavage

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

  • Rappel de nettoyage de la cuve

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Compatible LG TWINWash

    Non

FICHE PRODUIT (LAVAGE)

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    35

  • Éco 40-60 pleine charge

    0,524

  • Classe d’efficacité énergétique

    A

  • Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

    1 350

  • Niveau sonore essorage (dBA)

    74

  • Classe d’efficacité d’essorage

    B

  • Temps (min)-pleine charge

    228

  • Temps (min) -demi-charge

    174

  • Temps (min)-quart de charge

    135

  • Capacité de lavage (kg)

    9,0

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Oui

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    5

  • Éco 40-60 demi-charge

    0,385

  • Éco 40-60 quart de charge

    0,170

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Humidité résiduelle (%)

    53,9

  • Programme standard (lavage uniquement)

    Éco 40-60 40°C

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    50

FICHE PRODUIT (SÉCHAGE)

  • Capacité de séchage (kg)

    6,0

  • Consommation électrique par 100cycles (kWh)

    308

  • Classe d’efficacité énergétique

    D

  • Temps (min)-pleine charge

    465

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Oui

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    5

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Programme standard (lavage + séchage)

    Eco 40-60 + Séchage économique

  • Temps (min) -demi-charge

    275

  • Consommation d’eau par cycle (ℓ)

    90

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096057858

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

