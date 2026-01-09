About Cookies on This Site

Guide d’installation des réfrigérateurs congélateurs

Vérifications clés avant l’installation

Vérifier l’espace et les voiesConnexion de l’alimentation en eauRangement flexible
Vérifier l’espace et les voies
Guide d’achat appareils électroménagers

Où puis-je installer un réfrigérateur congélateur ?

Réfrigérateur congélateur LG dans une cuisine moderne montrant l’espace d’installation et la vérification de la voie.

Espaces adaptés, ajustement parfait

Des modèles intégrés aux modèles en pose libre, ce réfrigérateur s’installe parfaitement dans divers espaces. Vérifiez bien la taille à l’avance pour vous assurer qu’il s’intègre parfaitement à une petite cuisine, un coin repas ou un bar à domicile.

Vérification de l’espace

Assurez un espace suffisant pour l’installation 

Laissez au moins 5 cm d’espace entre l’arrière de votre réfrigérateur congélateur et le mur.

Vérification de la voie

Confirmez un itinéraire clair pour l’installation

Pour les grands modèles de réfrigérateurs congélateurs, confirmez la profondeur et la largeur de la voie pour vous assurer qu’ils peuvent passer à travers les portes, les couloirs et dans les escaliers.

Mise à niveau

Mettez le produit à niveau et ajustez la hauteur de la porte

Utilisez les pieds avant pour mettre à niveau votre réfrigérateur congélateur afin que les portes s’alignent et se ferment correctement. Si la hauteur est inégale, ajustez les pieds à l’aide d’une clé.

Intégration parfaite

Installation parfaite dans les espaces restreints

Avec un Dégagement zéro1), les portes s’ouvrent pour un accès facile, même lorsqu’il est installé près des murs ou dans des cuisines compactes.

*Les fonctionnalités et l’installation peuvent varier selon le modèle. Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le manuel d’utilisation ou la page officielle du produit pour obtenir des conseils détaillés.

Comment puis-je connecter mon réfrigérateur congélateur pour l’eau et la glace ?

Connexion d’alimentation en eau du réfrigérateur congélateur LG avec robinet et tuyau fixés à l’arrière.

Connexion facile

Vérifiez la méthode d’installation pour connecter facilement votre réfrigérateur congélateur. Utilisez le distributeur de boissons intégré et l’appareil à glaçons pour de l’eau propre et de la glace fraîche à tout moment.

Type de connexion d’alimentation en eau

Installer le connecteur du tube à eau

Débranchez le réfrigérateur congélateur avec un distributeur de glaçons avant de connecter la conduite d’eau. Pour les modèles de réfrigérateur congélateur à plomberie, utilisez le connecteur adapté à votre type de vanne et vérifiez l’absence de fuites et le débit d’eau constant.

Type de réservoir d’eau

Remplissez le réservoir du distributeur

Pour les modèles de réfrigérateur congélateur sans plomberie : Retirez le réservoir du distributeur, remplissez-le d’eau propre et replacez-le sur l’étagère.

*Les fonctionnalités et l’installation peuvent varier selon le modèle. Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le manuel d’utilisation ou la page officielle du produit pour obtenir des conseils détaillés. 

Gros plan du distributeur d’eau et de glaçons pour réfrigérateur/congélateur LG avec système de filtre UVnano.

Pour les réfrigérateurs congélateurs équipés d’un distributeur d’eau à plomberie : Remplacez le filtre intégré tous les six mois ou lorsque la lumière s’allume. Retirez l’ancien filtre et installez-en un nouveau pour garder l’eau propre et fraîche.

Bannière du réfrigérateur LG sur le remplacement du filtre à eau pour obtenir de l’eau propre, avec le bouton Explorer les accessoires.

Remplacez régulièrement votre filtre pour de l’eau propre

Remplacez régulièrement votre filtre pour de l’eau propre Explorez les accessoires

*Les fonctionnalités et l’installation peuvent varier selon le modèle. Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le manuel d’utilisation ou la page officielle du produit pour obtenir des conseils détaillés. 

Comment puis-je organiser mon réfrigérateur congélateur plus facilement ?

Réfrigérateur congélateur LG avec portes ouvertes, montrant des compartiments de rangement et des étagères flexibles.

Stockage flexible, accès facile

Utilisez des clayettes réglables et des compartiments intégrés pour un rangement flexible, en gardant votre réfrigérateur congélateur organisé et facile d’accès.

Casier à vin

Ranger le vin ou l’utiliser comme étagère

Le casier à vin du réfrigérateur peut contenir des bouteilles ou servir de clayette pour des articles plus larges.

Ma boîte

Placez-le sur n’importe quelle étagère de votre réfrigérateur congélateur

Avec un filtre à charbon intégré qui absorbe les odeurs alimentaires, Ma boîte2) garde votre réfrigérateur congélateur frais et peut être placée au-dessus ou en dessous des tiroirs du réfrigérateur.

Clayette pliable

Créez de l’espace pour les objets grands ou larges

Les clayettes de réfrigérateur pliables offrent plus d’espace pour les articles volumineux ou grands, offrant une solution peu encombrante pour un rangement flexible.

Mini panier de porte

Organiser les petits objets

Placez-le n’importe où sur les clayettes de la porte du réfrigérateur ou du congélateur afin de ranger soigneusement les sauces et les petits ingrédients.

Bannière réfrigérateur LG pour organiser le rangement avec des accessoires, avec le bouton Explorer les accessoires.

Utilisez les accessoires LG pour organiser votre réfrigérateur

Utilisez les accessoires LG pour organiser votre réfrigérateur Explorez les accessoires

- Les fonctionnalités et l’installation peuvent varier selon le modèle. Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le manuel d’utilisation ou la page officielle du produit pour obtenir des conseils détaillés.

 

1) Dégagement zéro 

*Une installation correcte est nécessaire pour garantir un fonctionnement optimal de la porte. Veuillez consulter le manuel d’utilisation pour obtenir des instructions d’installation détaillées.

 

2) Ma boîte

*D’après les résultats d’un test interne de LG dans une chambre de 50 L avec 20 g de liquide kimchi (pH 4,44), Ma boîte avec filtre à charbon absorbant les odeurs a montré une réduction moyenne de 93 % de la TVOC par rapport à une boîte sans filtre.  

*Les résultats peuvent varier en fonction du type d’aliment, de la quantité de stockage et des conditions d’utilisation réelles.

FAQ sur le Réfrigérateur congélateur

Où puis-je installer un réfrigérateur congélateur LG ?

Les réfrigérateurs congélateurs LG s’intègrent parfaitement à divers espaces, des aménagements intégrés aux aménagements en pose libre. Vérifiez bien l’espace à l’avance pour vous assurer qu’il s’intègre parfaitement à une petite cuisine, un coin repas ou un bar à domicile.

*Pour des informations détaillées sur l’espace d’installation, consultez le site Web de LG à l’adresse www.lg.com/{Country ISO} pour télécharger le manuel ou contacter le service client.

Comment puis-je connecter mon réfrigérateur congélateur pour l’eau et la glace ?

Pour les modèles à plomberie, débranchez l’appareil avant de connecter la conduite d’eau et utilisez le connecteur adapté à votre type de vanne. Il s’agit de votre type de connexion d’alimentation en eau. Pour les modèles sans plomberie, remplissez le réservoir du distributeur amovible d’eau propre et replacez-le sur l’étagère. Il s’agit du type de réservoir d’eau.

*Des filtres à eau de rechange et des accessoires pour réfrigérateur sont disponibles à l’achat. Veuillez consulter le site Web de LG à l’adresse www.lg.com/{Country ISO} pour plus de détails.

En savoir plus

Comment puis-je ouvrir facilement les portes du réfrigérateur congélateur dans des espaces restreints ?

Les modèles Dégagement zéro* sont conçus pour que les portes puissent s’ouvrir facilement sans heurter le mur, même dans les cuisines compactes ou les petits espaces où le réfrigérateur congélateur est installé près des surfaces environnantes. Une vérification appropriée de la voie avant l’installation permet de s’assurer que l’appareil peut être mis en place en toute sécurité.

*Une installation correcte est nécessaire pour garantir un fonctionnement optimal de la porte. Veuillez consulter le manuel d’utilisation pour obtenir des instructions d’installation détaillées.

Pourquoi la mise à niveau est-elle importante lors de l'installation d'un réfrigérateur congélateur ?

Utilisez les pieds avant pour effectuer une mise à niveau afin que les portes s'alignent correctement. Si la hauteur est irrégulière, il est possible que les portes ne se ferment pas correctement. Le réglage des pieds à l'aide d'une clé permet de réduire les vibrations et garantit un fonctionnement stable.