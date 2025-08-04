We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
IPS Display Full HD de 23,8"
Des couleurs précises à grands angles
Le moniteur LG Full HD (1920x1080) avec technologie IPS offre des couleurs nettes et uniformes. Il peut offrir une reproduction des couleurs précise et permet aux utilisateurs de voir l’écran sous un grand angle.
Un bureau avec un moniteur et un porte-documents.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le clavier et la souris ne sont pas inclus.
Productivité
Full HD (1920x1080) 23,8” IPS
Taux de rafraîchissement 100 Hz
Interface de ligne de commande
Facilité d’utilisation
Appli LG Switch
Webcam FHD, micro et enceintes intégrés
Alimentation intégrée
USB Type-C™ (90 W PD) / RJ45
Confort et confiance
Support ergonomique
Mode Lecture et Sans scintillement
EPEAT & Energy Star
Moniteurs d’entreprise polyvalents pour divers espaces de travail
Ce moniteur polyvalent peut s’adapter à divers emplacements de travail, bureaux, institutions publiques et service client, avec un IPS Display et un design presque sans aucune bordure sur trois côtés.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
Module d’alimentation intégré
Profitez pleinement de votre bureau
Avec l’alimentation intégrée, vous pouvez créer des postes de travail épurés et optimisés. Cela permet une meilleure utilisation et organisation de l’espace, pour un environnement de travail plus efficace.
Vue de dessus montrant un poste de travail bien agencé en offrant une source d’alimentation intégrée.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
*Le clavier et la souris ne sont pas inclus.
USB Type-C™
Centre de productivité
avec une connectivité simple
Le port USB Type-C™ permet le transfert d’écran et de données et le chargement du périphérique connecté (jusqu’à 90 W), permettant ainsi de tout faire avec votre ordinateur portable, tout ça avec un seul câble.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
*Pour fonctionner correctement, le câble USB Type-C™ inclus dans l’emballage doit être connecté au port USB Type-C™ du moniteur.
Multi-ports
Un grand nombre d’interfaces
Le 24BA850 offre plusieurs ports, pour résoudre le problème de connectivité limitée pour les travailleurs acharnés. Avec ses multiples ports, vous pouvez facilement connecter plusieurs périphériques pour une installation de bureau efficace. Oubliez la frustration causée par un manque de ports.
Vue de face montrant un poste de travail avec plusieurs périphériques connectés aux moniteurs.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
*Les câbles USB-C DisplayPort sont inclus dans l’emballage.
*Le clavier et la souris ne sont pas inclus.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*En comparaison avec des modèles dont le taux de rafraîchissement est inférieur à 100 Hz.
Appli LG Switch
Passer rapidement d’une tâche à une autre
L’appli LG Switch optimise le moniteur pour un environnement de travail efficace. Divisez l’écran en 6 zones, gérez les programmes ou lancez une plateforme d’appel vidéo avec un raccourci mappé.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
* Pour télécharger l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.COM.
Design ergonomique
Facile et confortable
Le 24BA850 offre des options d’inclinaison, de rotation, de pivot et de réglage de hauteur pour créer un poste de travail confortable pour ceux qui passent des heures en face d’un écran. En outre, un pied ergonomique facilite la communication avec les clients ou collègues en permettant un réglage de la hauteur vers le bas.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
Confort visuel
Mode Lecture
Le mode Lecture ajuste la température des couleurs et la luminosité qui aident à réduire la fatigue oculaire et offrent un confort oculaire lors de la lecture de documents sur un moniteur.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
* La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
Interface de ligne de commande
Gestion avancée pour moniteurs
Les moniteurs d’entreprise LG sont dotés d’une interface de ligne de commande, pour une gestion efficace des périphériques. Les responsables informatiques peuvent mettre à jour le firmware (micrologiciel) et ajuster le mode vidéo, la luminosité et le temps de réponse via le programme du serveur.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'utilisation réelle.
* La fonctionnalité d’Interface de ligne de commande est disponible uniquement pour les fonctionnalités prises en charge par le moniteur acheté, qui peuvent varier selon le modèle.
Une vie meilleure pour tous
Le 24BA850 respecte plusieurs normes telles que Energy Star et EPEAT.
Caractéristiques clés
-
Taille [pouce]
23.8 pouces
-
Resolution
1920 x 1080
-
Dalle
IPS
-
Format de l'image
16:9
-
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100Hz
-
Temps de réponse
5ms (GtG)
-
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur réglable / Rotation / Pivotement
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
539.6*517.5*250(Haut)
-
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
539.6*323*50
-
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
613*184*491
-
Poids avec le support [kg]
6.7kg
-
Poids sans le support [kg]
3.9kg
-
Poids du colis [kg]
8.4kg
CARACTÉRISTIQUES
-
Anti-scintillement
Oui
-
Mode Lecture
Oui
-
Faiblesse de la couleur
Oui
-
Super Resolution+
Oui
-
Black Stabilizer
Oui
-
Dynamic Action Sync
Oui
-
Switch d’entrée automatique
Oui
-
Smart Energy Saving
Oui
-
Caméra
Oui
-
Micro
Oui
INFOS
-
Année
Année 2024
CONNECTIVITÉ
-
HDMI
Oui vers. 2.0
-
DisplayPort
Oui
-
Version DP
vers. 1.4
-
USB-C
Oui vers. 1.4
-
USB-C (résolution max. à Hz)
1920X1080 @100Hz
-
USB-C (Transmission de données)
Oui
-
USB-C (Power Delivery)
90W
-
KVM intégré
Oui
-
LAN (RJ-45)
Oui
-
Sortie casque
4 pôles (Audio + Micro)
PUISSANCE
-
Type
Alimentation intégrée
-
Sortie CC
20.5V/6.5A
-
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
-
Consommation électrique (Typ.)
14W
-
Consommation électrique (max.)
Moins de 0.3W
-
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
ACCESSOIRE
-
Cordon d’alimentation
Oui
ECRAN
-
Taille [pouce]
23.8 pouces
-
Taille [cm]
60.4cm
-
Resolution
1920 x 1080
-
Dalle
IPS
-
Format de l'image
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.2745 x 0.2745
-
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 90%
-
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
-
Taux de contraste (min.)
910:1
-
Taux de contraste (Typ.)
1300:1
-
Temps de réponse
5ms (GtG)
-
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100Hz
-
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Courbure
Non
APPLICATION LOGICIELLE
-
Dual Controller
Oui
SON
-
Haut-parleurs
2W x 2
MÉCANIQUE
-
Conception sans bord
Design sans bord sur 3 côtés (presque invisible)
-
OneClick Stand
Oui
-
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur réglable / Rotation / Pivotement
-
Installation au mur [mm]
100 x 100mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
