23,8'' (60,4cm) | Moniteur IPS format 16:9 | Résolution FHD 1920x1080
24BA850_EU new Erp label .pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Assistance

23,8'' (60,4cm) | Moniteur IPS format 16:9 | Résolution FHD 1920x1080

LG 24BA850-B
vue de face avec webcam
vue avant
vue de côté de +15 degrés
vue de côté à -15 degrés
vue de côté à -30 degrés
vue latérale
vue arrière
vue arrière en perspective
gros plan de la webcam
gros plan du support
Gros plan du côté arrière
gros plan des ports

Fonctionnalités principales

  • Moniteur IPS 23,8" format 16:9
  • Résolution (1920x1080)
  • Luminosité 250cd/m2 (Typ.)
  • Taux de rafraîchissement 100Hz
  • Temps de réponse 5ms
Plus

IPS Display Full HD de 23,8"

Des couleurs précises à grands angles

Le moniteur LG Full HD (1920x1080) avec technologie IPS offre des couleurs nettes et uniformes. Il peut offrir une reproduction des couleurs précise et permet aux utilisateurs de voir l’écran sous un grand angle.

Un bureau avec un moniteur et un porte-documents.

Productivité

Full HD (1920x1080) 23,8” IPS

Taux de rafraîchissement 100 Hz

Interface de ligne de commande

Facilité d’utilisation

Appli LG Switch

Webcam FHD, micro et enceintes intégrés

Alimentation intégrée

USB Type-C™ (90 W PD) / RJ45

Confort et confiance

Support ergonomique

Mode Lecture et Sans scintillement

EPEAT & Energy Star

Moniteurs d’entreprise polyvalents pour divers espaces de travail

Ce moniteur polyvalent peut s’adapter à divers emplacements de travail, bureaux, institutions publiques et service client, avec un IPS Display et un design presque sans aucune bordure sur trois côtés.

Module d’alimentation intégré

Profitez pleinement de votre bureau

Avec l’alimentation intégrée, vous pouvez créer des postes de travail épurés et optimisés. Cela permet une meilleure utilisation et organisation de l’espace, pour un environnement de travail plus efficace.

Vue de dessus montrant un poste de travail bien agencé en offrant une source d’alimentation intégrée.

USB Type-C™

Centre de productivité
avec une connectivité simple

Le port USB Type-C™ permet le transfert d’écran et de données et le chargement du périphérique connecté (jusqu’à 90 W), permettant ainsi de tout faire avec votre ordinateur portable, tout ça avec un seul câble.

Pictogramme écran.

Écran

Pictogramme données.

Données

Pictogramme alimentation en énergie.

Alimentation en énergie
(Jusqu’à 90 W)

Une image d’un ordinateur portable et d’un moniteur connectés par un seul câble USB Type-C.

Multi-ports

Un grand nombre d’interfaces

Le 24BA850 offre plusieurs ports, pour résoudre le problème de connectivité limitée pour les travailleurs acharnés. Avec ses multiples ports, vous pouvez facilement connecter plusieurs périphériques pour une installation de bureau efficace. Oubliez la frustration causée par un manque de ports.

Vue de face montrant un poste de travail avec plusieurs périphériques connectés aux moniteurs.

  • Icône HDMI.

    HDMI 2.0

  • Icône DisplayPort.

    DisplayPort 2.2

  • Icône USB en aval.

    4 x USB 3.0 en aval

  • Icône USB 3.0 en amont.

    USB 3.0 en amont

  • Icône USB Type C.

    USB Type-C™

  • Icône LAN.

    LAN

Vue latérale montrant la scène d’une visioconférence sur le moniteur.

Webcam FHD, micro et enceintes intégrés

Prêt pour les vidéoconférences

Le 24BA850 est doté d’une webcam Full HD, d’un micro et d’enceintes, évitant les périphériques additionnels si vous participez à des conférences web ou regardez des vidéos.

La vitesse du 100 Hz offre un chargement d’image fluide sur divers programmes.

Taux de rafraîchissement 100 Hz

Fluidité du flux de travail

La vitesse du taux de rafraîchissement de 100 Hz offre un chargement d’image fluide sur divers programmes. Cela donne moins de saccades à l’écran et un flou réduit, augmentant votre productivité.

Appli LG Switch

Passer rapidement d’une tâche à une autre

L’appli LG Switch optimise le moniteur pour un environnement de travail efficace. Divisez l’écran en 6 zones, gérez les programmes ou lancez une plateforme d’appel vidéo avec un raccourci mappé.

Design ergonomique

Facile et confortable

Le 24BA850 offre des options d’inclinaison, de rotation, de pivot et de réglage de hauteur pour créer un poste de travail confortable pour ceux qui passent des heures en face d’un écran. En outre, un pied ergonomique facilite la communication avec les clients ou collègues en permettant un réglage de la hauteur vers le bas.

Une réceptionniste parle avec un homme au guichet.

Deux employés, un homme et une femme, discutent tout en regardant l’écran du bureau.

Icône Sur pied en 1 clic.

Sur pied en 1 clic

Installation facile

Icône ajustable en inclinaison/hauteur.

Inclinaison / Hauteur

-5~21° / 150 mm

Icône pivotable et ajustable.

Pivotement

±45°

Icône rotation ajustable.

Rotation

Bidirectionnel

Confort visuel

Mode Lecture

Le mode Lecture ajuste la température des couleurs et la luminosité qui aident à réduire la fatigue oculaire et offrent un confort oculaire lors de la lecture de documents sur un moniteur.

Sans scintillement

Le mode Sans Scintillement réduit le scintillement invisible sur l’écran, ce qui permet de réduire la fatigue oculaire

Interface de ligne de commande

Gestion avancée pour moniteurs

Les moniteurs d’entreprise LG sont dotés d’une interface de ligne de commande, pour une gestion efficace des périphériques. Les responsables informatiques peuvent mettre à jour le firmware (micrologiciel) et ajuster le mode vidéo, la luminosité et le temps de réponse via le programme du serveur.

Logo Finger Heart.

Une vie meilleure pour tous

Le 24BA850 respecte plusieurs normes telles que Energy Star et EPEAT.

  • Logo TCO.

    TCO certified

  • Logo ENERGY STAR.

    Certifié ENERGY STAR

  • Logo PCF

    PCF certified

  • Logo EPEAT®

    EPEAT® registered

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Taille [pouce]

    23.8 pouces

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    16:9

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100Hz

  • Temps de réponse

    5ms (GtG)

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur réglable / Rotation / Pivotement

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    539.6*517.5*250(Haut)

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    539.6*323*50

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    613*184*491

  • Poids avec le support [kg]

    6.7kg

  • Poids sans le support [kg]

    3.9kg

  • Poids du colis [kg]

    8.4kg

CARACTÉRISTIQUES

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Super Resolution+

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

  • Caméra

    Oui

  • Micro

    Oui

INFOS

  • Année

    Année 2024

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui vers. 2.0

  • DisplayPort

    Oui

  • Version DP

    vers. 1.4

  • USB-C

    Oui vers. 1.4

  • USB-C (résolution max. à Hz)

    1920X1080 @100Hz

  • USB-C (Transmission de données)

    Oui

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • KVM intégré

    Oui

  • LAN (RJ-45)

    Oui

  • Sortie casque

    4 pôles (Audio + Micro)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation intégrée

  • Sortie CC

    20.5V/6.5A

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    14W

  • Consommation électrique (max.)

    Moins de 0.3W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRE

  • Cordon d’alimentation

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    23.8 pouces

  • Taille [cm]

    60.4cm

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2745 x 0.2745

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 90%

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Taux de contraste (min.)

    910:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    1300:1

  • Temps de réponse

    5ms (GtG)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Non

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

SON

  • Haut-parleurs

    2W x 2

MÉCANIQUE

  • Conception sans bord

    Design sans bord sur 3 côtés (presque invisible)

  • OneClick Stand

    Oui

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur réglable / Rotation / Pivotement

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

