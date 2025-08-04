We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
IPS Full HD 27 pouces
Design fin Couleurs fidèles
Notre écran Full HD (1920x1080) offre des visuels clairs avec une gamme de couleurs sRGB 99 % (valeur typique), une luminosité de 250 nits (valeur typique) et un rapport de contraste de 1500:1.
Un moniteur IPS Full HD de 27 pouces est présenté sur un bureau moderne, affichant une galerie de photos colorées. La scène met en avant le design fin du moniteur, des couleurs sRGB 99 % (valeur typique) éclatantes et une résolution Full HD nette. Un clavier, une souris, une tasse de café et un casque complètent cet espace de travail épuré.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le clavier et la souris ne sont pas inclus dans l’emballage.
Design quasi sans bords et support ergonomique
Design ultra fin Effet flottant
Profitez d’un écran plus grand et moins de distractions grâce à une bordure ultra-fine et une base minimaliste, pour un design quasi sans bords sur les 4 côtés. Le support flottant améliore l’esthétique épurée et légère, tandis que la sensation d’écran fluide offre une expérience visuelle immersive, idéale pour les configurations doubles ou les espaces de travail minimalistes.
*Le taux de rafraîchissement peut varier selon les conditions du PC de l’utilisateur.
*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminosité et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : Adaptive Sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.
sRGB 99 % (valeur typique) et HDR 10
Plongez dans l’action avec des couleurs éclatantes
Notre moniteur prend en charge HDR 10 et offre une couverture de 99 % sRGB (valeur typique), offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation des couleurs haute fidélité pour une expérience de jeu immersive. L’expression des couleurs éclatantes le rend également idéal pour le travail créatif, les tâches de productivité et les divertissements décontractés.
Appli LG Switch
Passer facilement d’une tâche à une autre
L’appli LG Switch permet d’optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre vie personnelle. Vous pouvez facilement diviser l’ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d’appel vidéo à l’aide d’une touche de raccourci mappée.
Pour télécharger la dernière version de l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon les conditions réelles d’utilisation
Inclinaison de la tête de -5° à 20°
Inclinaison réglable pour plus de commodité
Que vous regardiez une vidéo, participiez à une réunion en ligne ou passiez d’une application à l’autre, l’écran inclinable maintient vos yeux bien alignés et concentrés. Profitez d’une expérience visuelle moins fatigante avec un contrôle de l’angle fluide de -5° à 20°.
Caractéristiques clés
-
Taille [pouce]
27 pouces
-
Resolution
1920 x 1080
-
Dalle
IPS
-
Format de l'image
16:9
-
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
250 [cd/m²]
-
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
120Hz
-
Temps de réponse
5ms (GtG)
-
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
Toutes les caractéristiques
INFOS
-
Nom du produit
UltraFine™
-
Année
2025
ECRAN
-
Taille [pouce]
27 pouces
-
Format de l'image
16:9
-
Dalle
IPS
-
Resolution
1920 x 1080
-
Pixel Pitch [mm]
0.3114(H)x0.3114(V)
-
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
-
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
250 [cd/m²]
-
Taux de contraste (Typ.)
1500:1
-
Temps de réponse
5ms (GtG)
-
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Courbure
Non
-
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
120Hz
-
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Taux de contraste (min.)
1050:1
-
Luminosité (Min.) [cd/m²]
220 [cd/m²]
-
Taille [cm]
68,5cm
CONNECTIVITÉ
-
VGA
Oui
-
HDMI
Oui vers. 2.3
-
Sortie casque
Sortie casque 3 pôles (son uniquement)
CARACTÉRISTIQUES
-
Switch d’entrée automatique
Oui
-
Black Stabilizer
Oui
-
Faiblesse de la couleur
Oui
-
Crosshair
Oui
-
Dynamic Action Sync
Oui
-
Anti-scintillement
Oui
-
HDR 10
Oui
-
Effet HDR
Oui
-
Technologie de réduction du flou de mouvement.
Oui
-
Mode Lecture
Oui
-
Smart Energy Saving
Oui
-
Super Resolution+
Oui
-
VRR
Oui
MÉCANIQUE
-
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
-
OneClick Stand
100 x 100mm
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
690 x 450 x 140
-
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
611.6 x 458.2 x 220
-
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
611.6 x 357.7 x 37.5
-
Poids du colis [kg]
5.4kg
-
Poids avec le support [kg]
4.2kg
-
Poids sans le support [kg]
3.3kg
PUISSANCE
-
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
-
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
-
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
-
Consommation électrique (Typ.)
18W
-
Type
Alimentation externe (adaptateur)
ACCESSOIRE
-
HDMI
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
