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LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A avec sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

20250627105838_27G610A_EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
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Classe énergétique : UE
Fiche produit

LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A avec sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

27G610A-B
Vue avant de LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A avec sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0 27G610A-B
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Vue avant de LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A avec sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0 27G610A-B
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports

Fonctionnalités principales

  • 27-inch QHD (2560x1440) Gaming Monitor
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Fréquence de rafraîchissement de 200 Hz
  • Temps de réponse de 1 ms (GtG)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Conception presque sans bordure
Plus
Vooraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor.

Vooraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor.

Moniteur de jeu IPS QHD 200 Hz de 27 pouces

Vooraanzicht van de LG UltraGear™ 27G610A gaming-monitor op zijn zeshoekige voet, in een futuristische, met neon verlichte gang. Het scherm toont opvallende paarse en rode wervelingen met het UltraGear-logo in het midden.

Vooraanzicht van de LG UltraGear™ 27G610A gaming-monitor op zijn zeshoekige voet, in een futuristische, met neon verlichte gang. Het scherm toont opvallende paarse en rode wervelingen met het UltraGear-logo in het midden.

Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

Collage van vijf feature-tegels die de LG UltraGear™ 27G610A in het zonnetje zetten: monitorframe met de tekst “27″ QHD 2560×1440”; sciencefiction-gevechtsscène met het label “sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; bewegingsonscherptebeeld van een motor met het label “200Hz”; ruimtevaartuigbeeld met het label “1ms (GtG)”; en een close-up HDMI-kabel met het label “HDMI 2.0.”

Collage van vijf feature-tegels die de LG UltraGear™ 27G610A in het zonnetje zetten: monitorframe met de tekst “27″ QHD 2560×1440”; sciencefiction-gevechtsscène met het label “sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; bewegingsonscherptebeeld van een motor met het label “200Hz”; ruimtevaartuigbeeld met het label “1ms (GtG)”; en een close-up HDMI-kabel met het label “HDMI 2.0.”

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

La clarté qui vous donne le contrôle

L'écran QHD 27 pouces de l'UltraGear est votre terrain de jeu : large, net et prêt pour l'action. Grâce à sa haute densité de pixels, vous percevez chaque détail avec une clarté exceptionnelle, des adversaires au loin aux mouvements les plus subtils. Plus de précision, plus de concentration, plus de domination.

Close-up van de LG UltraGear™ 27G610A-monitor op het scherm, met een sci-fi-gevechtsscène met futuristische ruimteschepen en mechs. Overlaytekst benadrukt de resolutie en beeldverhouding: "16:9 QHD 2560×1440."

Close-up van de LG UltraGear™ 27G610A-monitor op het scherm, met een sci-fi-gevechtsscène met futuristische ruimteschepen en mechs. Overlaytekst benadrukt de resolutie en beeldverhouding: "16:9 QHD 2560×1440."

*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

Voir chaque couleur, gagner chaque bataille

Ce moniteur de jeu offre un large spectre de couleurs avec une couverture sRGB de 99 % et la certification VESA DisplayHDR 400. Les couleurs sont rendues de manière réaliste, vous permettant de profiter pleinement des avantages visuels et de vous immerger totalement dans l'action.

Futuristische gepantserde krijgers vechten met energie wapens in een neonverlichte stad.

Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

*Les fonctionnalités décrites ci-dessus peuvent varier selon les conditions d'utilisation réelles de l'utilisateur.

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Het woord 'DISPLAY' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Zijaanzicht van een monitor met een gamend boogschutterpersonage op het scherm.

Jeu fluide sans latence

L'UltraGear offre une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 200 Hz pour des images d'une netteté exceptionnelle et un flou de mouvement minimal. Chaque image compte : réagissez plus vite et gardez toujours une longueur d'avance.

Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

Une vitesse sans précédent pour une action ultime

Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG) réduit l'effet de rémanence inverse et garantit des réactions instantanées. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience de jeu inédite et gardez toujours une longueur d'avance.

*Les images sont simulées pour une meilleure compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour régler le temps de réponse à 1 ms. (Réglages du jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).

Het woord 'TECHNOLOGIE' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond, met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Het woord 'TECHNOLOGIE' in grote, in kleur verlopende letters, gecentreerd op een donkere achtergrond, met een dun omlijnd kader dat aan de linkerkant uitsteekt.

Certifié avec une technologie de pointe

Grâce à la technologie AMD FreeSync Premium, ce moniteur garantit des images d'une fluidité exceptionnelle, sans déchirure d'image, et une latence minimale. Vous bénéficiez ainsi d'une précision inégalée et d'une expérience de jeu immersive, pour un contrôle total.

De afbeelding toont een split-screenvergelijking van gamingbeelden met synchronisatietechnologie links uitgeschakeld en rechts ingeschakeld. Links is het beeld van de piloot vanuit een futuristische jet vervormd door tearing en haperingen, terwijl rechts dezelfde scène er vloeiend en vloeiend uitziet met heldere bewegingssporen. De koptekst luidt "Gecertificeerd met een breed toegepaste technologie", wat de certificering van AMD FreeSync™ Premium en NVIDIA® G-SYNC® Compatible benadrukt.

Afbeelding met het AMD FreeSync™ Premium-certificeringslogo in het zwart, gecentreerd op een lichtbeige achtergrond.

Afbeelding met het AMD FreeSync™ Premium-certificeringslogo in het zwart, gecentreerd op een lichtbeige achtergrond.

*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.

*Les performances des fonctionnalités sont comparées à celles de modèles n'utilisant pas la technologie de synchronisation.

*Des erreurs ou des délais peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.

Dynamic Action Sync

Grâce à la technologie Dynamic Action Sync, le délai d'entrée est réduit, permettant aux joueurs de capturer les moments cruciaux en temps réel et de réagir à la vitesse de l'éclair.

Black Stabilizer

Black Stabilizer aide les joueurs à traquer les tireurs d'élite cachés dans les recoins les plus sombres et à se déplacer en douceur à travers de violentes explosions.

Crosshair

Le point de visée reste centré afin d'améliorer la précision lors du tir.

*Les images sont simulées afin de mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.

Compact et élégant

Découvrez notre design quasiment sans bordures, doté d'une base entièrement réglable en rotation, inclinaison et hauteur. Son pied en L compact et sa large rotation optimisent l'espace sur votre bureau et évitent les zones inutilisées. De plus, le port USB Type-C (PD 65 W), les deux haut-parleurs intégrés de 5 W et la technologie DTS Headphone:X garantissent une connectivité pratique et un son immersif.

Draaibaar verstelbaar pictogram.

Rotatif

-30° ~ 30°

Kantelbaar pictogram.

Inclinaison

-5° ~ 20°

Hoogteverstelbaar pictogram.

Hauteur

110 mm

Draaipuntpictogram.

Pivoter

Dans le sens des aiguilles d'une montre

Voor- en achteraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor, met een futuristische racescène op het scherm.

Voor- en achteraanzicht van de UltraGear™ 27g610a gaming-monitor, met een futuristische racescène op het scherm.

HDMI-pictogram.

HDMI™ 2.1 x2

Displayport-pictogram.

DisplayPort 1.4 x1 

avec DSC

*Les images sont simulées afin de mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Ecran - Taille [pouce]

    27

  • Ecran - Resolution

    2560 x 1440

  • Ecran - Format de l'image

    16:9

  • Ecran - Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99 % (CIE1931)

Toutes les caractéristiques

INFOS

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Y25

ECRAN

  • Taille [pouce]

    27

  • Taille [cm]

    68.4

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Format de l'image

    16:9

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 95 % (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99 % (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16,7M

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    OUI

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • Effet HDR

    OUI

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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