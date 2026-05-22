We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A avec sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
LG UltraGear™ G6 27-inch 200Hz QHD Gaming Monitor│27G610A avec sRGB 99% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
La clarté qui vous donne le contrôle
L'écran QHD 27 pouces de l'UltraGear est votre terrain de jeu : large, net et prêt pour l'action. Grâce à sa haute densité de pixels, vous percevez chaque détail avec une clarté exceptionnelle, des adversaires au loin aux mouvements les plus subtils. Plus de précision, plus de concentration, plus de domination.
*Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
Voir chaque couleur, gagner chaque bataille
Ce moniteur de jeu offre un large spectre de couleurs avec une couverture sRGB de 99 % et la certification VESA DisplayHDR 400. Les couleurs sont rendues de manière réaliste, vous permettant de profiter pleinement des avantages visuels et de vous immerger totalement dans l'action.
Futuristische gepantserde krijgers vechten met energie wapens in een neonverlichte stad.
Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
*Les fonctionnalités décrites ci-dessus peuvent varier selon les conditions d'utilisation réelles de l'utilisateur.
Les images sont simulées afin de faciliter la compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
Une vitesse sans précédent pour une action ultime
Le temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG) réduit l'effet de rémanence inverse et garantit des réactions instantanées. Vous bénéficiez ainsi d'une expérience de jeu inédite et gardez toujours une longueur d'avance.
*Les images sont simulées pour une meilleure compréhension des fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.
*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour régler le temps de réponse à 1 ms. (Réglages du jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).
Certifié avec une technologie de pointe
Grâce à la technologie AMD FreeSync Premium, ce moniteur garantit des images d'une fluidité exceptionnelle, sans déchirure d'image, et une latence minimale. Vous bénéficiez ainsi d'une précision inégalée et d'une expérience de jeu immersive, pour un contrôle total.
De afbeelding toont een split-screenvergelijking van gamingbeelden met synchronisatietechnologie links uitgeschakeld en rechts ingeschakeld. Links is het beeld van de piloot vanuit een futuristische jet vervormd door tearing en haperingen, terwijl rechts dezelfde scène er vloeiend en vloeiend uitziet met heldere bewegingssporen. De koptekst luidt "Gecertificeerd met een breed toegepaste technologie", wat de certificering van AMD FreeSync™ Premium en NVIDIA® G-SYNC® Compatible benadrukt.
*Les images sont simulées pour mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.
*Les performances des fonctionnalités sont comparées à celles de modèles n'utilisant pas la technologie de synchronisation.
*Des erreurs ou des délais peuvent survenir en fonction de la connexion réseau.
Dynamic Action Sync
Grâce à la technologie Dynamic Action Sync, le délai d'entrée est réduit, permettant aux joueurs de capturer les moments cruciaux en temps réel et de réagir à la vitesse de l'éclair.
Black Stabilizer
Black Stabilizer aide les joueurs à traquer les tireurs d'élite cachés dans les recoins les plus sombres et à se déplacer en douceur à travers de violentes explosions.
*Les images sont simulées afin de mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.
Compact et élégant
Découvrez notre design quasiment sans bordures, doté d'une base entièrement réglable en rotation, inclinaison et hauteur. Son pied en L compact et sa large rotation optimisent l'espace sur votre bureau et évitent les zones inutilisées. De plus, le port USB Type-C (PD 65 W), les deux haut-parleurs intégrés de 5 W et la technologie DTS Headphone:X garantissent une connectivité pratique et un son immersif.
*Les images sont simulées afin de mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'expérience utilisateur réelle.
Caractéristiques clés
Ecran - Taille [pouce]
27
Ecran - Resolution
2560 x 1440
Ecran - Format de l'image
16:9
Ecran - Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99 % (CIE1931)
Toutes les caractéristiques
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Y25
ECRAN
Taille [pouce]
27
Taille [cm]
68.4
Resolution
2560 x 1440
Format de l'image
16:9
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 95 % (CIE1931)
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99 % (CIE1931)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16,7M
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
OUI
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Effet HDR
OUI
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider