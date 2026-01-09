We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG UltraGear™ GX7 27 pouces Moniteur pour jeu OLED QHD 240 Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), panneau à reflet
LG 27GX704A-B
Écran
OLED 27 pouces QHD (2 560 x 1 440)
DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98,5 % (Typ.)**
Ecran antireflets
Vitesse
Taux de rafraîchissement jusqu'à240 Hz
Temps de réponse jusqu'à 0,03 ms (GtG)
QHD@240 HZ avec le HDMI 2.1
Technologie
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La luminosité du moniteur est comparée au modèle précédent, LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 typique 98,5 %, Minimum 90 %.
OLED avec MLA+
Une expérience de jeu éclatante
et sublimée
L’affichage OLED lumineux propose des couleurs avec un éclat d’un tout autre niveau. Avec une luminosité standard de 275 nits et une luminosité maximale de 1 300 nits, cet écran garde les visuels lumineux et éclatants, vous ne jouerez donc jamais dans l’obscurité.
Panneau OLED lumineux avec MLA+
Micro Lens Array+
L’évolution d’OLED
Notre écran OLED UltraGear™ doté de la technologie Micro Lens Array+, présente une luminosité supérieure de 37,5 % (SDR) comparée au MLA.
DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98,5 %
L’explosion des couleurs
Le VESA DisplayHDR True Black 400 donne vie à toutes les scènes, qu’elles soient lumineuses ou sombres, grâce à des détails réalistes avec un taux de contraste de 1,5 M. Immergez-vous dans les jeux avec un monde plus animé, créé par DCI-P3 98,5 % (Typ).
*True Black 400 est à un niveau d’image moyen de 10 %, et 1,5 m:1 est le rapport de contraste à un niveau d’image moyen de 25 %.
Faible lumière bleue
Protection élevée
contre la lumière bleue
Jouez librement à des jeux avec la réduction des effets de la lumière bleue. LG WOLED
utilise une technologie avancée qui réduit les niveaux de lumière bleue tout en
maintenant des couleurs vives et réalistes, certifiée par UL pour la lumière bleue réduite (Blue Light Platinum),
pour profiter d’une expérience visuelle agréable et des couleurs vives des jeux.
*Les écrans LG OLED ont été certifiés Flicker-Free, Discomfort Glare Free, et Low Blue Light par UL.
*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur.
Réglages rapides pour un écran OLED lumineux
[Option 1] Désactivez le mode Économie d’énergie intelligente.
Réglages rapides pour un OLED lumineux
[Option 2] Réglez le Mode Jeu comme Joueur 1.
Réglages rapides pour un OLED lumineux
[Option 3] Réglez la luminosité à 100.
Réglages rapides pour un OLED lumineux
[Option 4] Réglez la Luminosité maximale comme Élevée.
*La consommation électrique peut augmenter lorsque les options ci-dessus sont choisies.
*La combustion interne de l’écran peut survenir avec le mode lumineux.
Vitesse incroyable,
taux de rafraichissement OLED jusqu'à 240 Hz
Une vitesse importante de 240 Hz permet aux joueurs de voir l’image suivante rapidement tout en la rendant fluide. Les joueurs peuvent ainsi réagir plus rapidement face à leurs adversaires et viser facilement leurs cibles.
Temps de réponse
extrêmement rapide de 0,03 ms
Avec un temps de réponse de 0,03 ms (GtG), qui réduit le processus d’image inversée et confère aux objets un rendu clair, vous pouvez profiter du jeu avec des mouvements doux et une fluidité visuelle surréaliste.
*Il prend en charge un taux de rafraîchissement rapide allant jusqu'à 240 Hz. Une carte graphique prenant en charge HDMI 2.1, ainsi que le câble HDMI 2.1 (inclus dans l'emballage) sont nécessaires pour fonctionner correctement.
*La carte graphique est vendue séparément.
Une technologie centrée sur une expérience de jeu fluide
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Le 27GX704A est un moniteur compatible G-SYNC® testé par NVIDIA et officiellement validé, qui peut vous offrir une bonne expérience de jeu sans déchirements ni saccades.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Grâce à la technologie FreeSync™ Premium Pro, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Elle permet d’éliminer de façon significative toutes les saccades et déchirures d’écran.
VESA certified AdaptiveSync
Doté de la certification VESA AdaptiveSync Display, axée sur le jeu avec des taux de rafraîchissement élevés et une faible latence. Profitez de visuels de jeu plus fluides sans déchirures et une lecture vidéo sans gigue.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Conception centrée sur le joueur
Optimisez votre expérience de jeu grâce à un nouvel éclairage en hexagone, presque sans aucun bord sur 4 côtés. La base ajustable prend en charge la rotation, l'inclinaison, la hauteur et le pivotement, ce qui vous permet de jouer plus confortablement.
*Casque audio vendu séparément.
Interface graphique de jeux
Interface graphique de jeux primée
Les joueurs peuvent utiliser l’affichage à l’écran et l’OnScreen Control pour personnaliser les paramétrages, du réglage des options de base à l’enregistrement de la « clé définie par l’utilisateur » qui permet à l’utilisateur de créer un raccourci.
*Pour télécharger la dernière version de contrôle à l’écran, rendez-vous sur LG.COM.
OLED Care
Protégez votre écran grâce à OLED Care
L'OLED Care permet d'éviter l'image rémanente ou la combustion interne de l'écran, qui se produisent lorsqu'il change la nouvelle image après l’affichage sur une longue période d’une image statique à fort contraste.
*Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la télécommande incluse dans l'emballage.
Dynamic Action Sync
Avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel, réduire les délais d’entrée et répondre rapidement à leurs adversaires.
Black Stabilizer
Le Black Stabilizer permet aux joueurs d’éviter les snipers embusqués dans des recoins obscurs et de s’extraire rapidement des situations au moment de l’explosion.
*La fonctionnalité Crosshair n’est pas disponible lorsque le compteur FPS est activé.
*Le compteur FPS peut afficher une valeur qui dépasse la fréquence de rafraîchissement maximale du moniteur.
*Le logiciel et le capteur de calibrage ne sont pas inclus dans l’emballage. Pour télécharger la dernière version du logiciel de studio de calibrage de LG, visitez le site LG.COM.
*Garantie limitée. Les conditions générales peuvent varier en fonction du pays.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
605.2x532.6x220(Haut)
605.2x402.6x220(Bas)
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
605.2x351.0x45.3
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
673x168x529
Poids avec le support [kg]
7.2 kg
Poids sans le support [kg]
4.8 kg
Poids du colis [kg]
9.9 kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Effet HDR
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Calibration HW
HW Calibration Ready
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Crosshair
Oui
Compteur FPS
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui ver. 2.1
DisplayPort
Oui ver. 1.4
Version DP
1.4
Port USB montant
Oui (ver 3.2 Gen1)
Port USB descendants
Oui (ver 3.2 Gen1)
Sortie casque
Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)
PUISSANCE
Type
Alimentation intégrée
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
31.52W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui ver. 2.1
Display Port
Oui
USB A à B
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
26.5 pouces
Taille [cm]
67.32 cm
Resolution
2560 x 1440
Dalle
OLED
Format de l'image
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
1200000:1
Taux de contraste (Typ.)
1500000:1
Temps de réponse
0.03ms (GTG)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
240 Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Non
APPLICATION LOGICIELLE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Oui
Dual Controller
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
