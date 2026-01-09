About Cookies on This Site

LG UltraGear™ GX7 27 pouces Moniteur pour jeu OLED QHD 240 Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), panneau à reflet

27GX704A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
27GX704A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

LG UltraGear™ GX7 27 pouces Moniteur pour jeu OLED QHD 240 Hz | 27GX704A | DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), panneau à reflet

LG 27GX704A-B
vue avant avec spécifications
vue de côté à -15 degrés
vue de côté de +15 degrés
'vue vers le haut de +15 degrés
vue avant avec hauteur de support abaissée
vue avant
vue arrière
vue latérale
Vue latérale orientée vers le haut
vue de dessus
'vue du dessus à -15 degrés
vue du dessus à +15 degrés
vue en perspective
Vue en perspective à +15 degrés
vue arrière en perspective
vue avant avec spécifications
vue de côté à -15 degrés
vue de côté de +15 degrés
'vue vers le haut de +15 degrés
vue avant avec hauteur de support abaissée
vue avant
vue arrière
vue latérale
Vue latérale orientée vers le haut
vue de dessus
'vue du dessus à -15 degrés
vue du dessus à +15 degrés
vue en perspective
Vue en perspective à +15 degrés
vue arrière en perspective

Fonctionnalités principales

  • Écran OLED 27" QHD (2560 x 1440)
  • DisplayHDR True Black 400
  • Ecran antireflets
  • OLED avec taux de rafraîchissement de 240 Hz
  • 0.03ms (GtG)
  • Rapport de contraste 1.5M:1
Plus
UltraGear™ OLED gaming monitor.

Écran

OLED 27 pouces QHD (2 560 x 1 440)

DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98,5 % (Typ.)**

Ecran antireflets

Vitesse

Taux de rafraîchissement jusqu'à240 Hz

Temps de réponse jusqu'à 0,03 ms (GtG)

QHD@240 HZ avec le HDMI 2.1

Technologie

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La luminosité du moniteur est comparée au modèle précédent, LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 typique 98,5 %, Minimum 90 %.

Appuyez sur anchor-écran

OLED avec MLA+

Une expérience de jeu éclatante
et sublimée

L’affichage OLED lumineux propose des couleurs avec un éclat d’un tout autre niveau. Avec une luminosité standard de 275 nits et une luminosité maximale de 1 300 nits, cet écran garde les visuels lumineux et éclatants, vous ne jouerez donc jamais dans l’obscurité.

Panneau OLED lumineux avec MLA+

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Micro Lens Array+

L’évolution d’OLED

Notre écran OLED UltraGear™ doté de la technologie Micro Lens Array+, présente une luminosité supérieure de 37,5 % (SDR) comparée au MLA.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98,5 %

L’explosion des couleurs

Le VESA DisplayHDR True Black 400 donne vie à toutes les scènes, qu’elles soient lumineuses ou sombres, grâce à des détails réalistes avec un taux de contraste de 1,5 M. Immergez-vous dans les jeux avec un monde plus animé, créé par DCI-P3 98,5 % (Typ).

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*True Black 400 est à un niveau d’image moyen de 10 %, et 1,5 m:1 est le rapport de contraste à un niveau d’image moyen de 25 %.

Faible lumière bleue

Protection élevée
contre la lumière bleue

Jouez librement à des jeux avec la réduction des effets de la lumière bleue. LG WOLED

utilise une technologie avancée qui réduit les niveaux de lumière bleue tout en

maintenant des couleurs vives et réalistes, certifiée par UL pour la lumière bleue réduite (Blue Light Platinum),

pour profiter d’une expérience visuelle agréable et des couleurs vives des jeux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les écrans LG OLED ont été certifiés Flicker-Free, Discomfort Glare Free, et Low Blue Light par UL.

*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur.

Réglages rapides pour un écran OLED lumineux

[Option 1] Désactivez le mode Économie d’énergie intelligente.

Réglages rapides pour un OLED lumineux

[Option 2] Réglez le Mode Jeu comme Joueur 1.

Réglages rapides pour un OLED lumineux

[Option 3] Réglez la luminosité à 100.

Réglages rapides pour un OLED lumineux

[Option 4] Réglez la Luminosité maximale comme Élevée.

Image de réglage GUI du mode Économie d’énergie intelligente.
Image de réglage GUI du Mode Jeu.
Image de réglage GUI de la Luminosité.
Image de réglage GUI de la Luminosité maximale.
Image de réglage GUI du mode Économie d’énergie intelligente.
Image de réglage GUI du Mode Jeu.
Image de réglage GUI de la Luminosité.
Image de réglage GUI de la Luminosité maximale.
Image de réglage GUI du mode Économie d’énergie intelligente.

Réglages rapides pour un écran OLED lumineux

[Option 1] Désactivez le mode Économie d’énergie intelligente.

Image de réglage GUI du Mode Jeu.

Réglages rapides pour un OLED lumineux

[Option 2] Réglez le Mode Jeu comme Joueur 1.

Image de réglage GUI de la Luminosité.

Réglages rapides pour un OLED lumineux

[Option 3] Réglez la luminosité à 100.

Image de réglage GUI de la Luminosité maximale.

Réglages rapides pour un OLED lumineux

[Option 4] Réglez la Luminosité maximale comme Élevée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La consommation électrique peut augmenter lorsque les options ci-dessus sont choisies.

*La combustion interne de l’écran peut survenir avec le mode lumineux.

Appuyez sur anchor-vitesse.
Écran OLED avec 240 Hz et 0,03 ms(GtG).

Écran OLED avec 240 Hz et 0,03 ms (GtG)

OLED à la vitesse de la lumière

Le nouveau moniteur LG UltraGear™ offre une vitesse ultra rapide avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG) sur l’écran OLED.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Vitesse incroyable,
taux de rafraichissement OLED jusqu'à 240 Hz

Une vitesse importante de 240 Hz permet aux joueurs de voir l’image suivante rapidement tout en la rendant fluide. Les joueurs peuvent ainsi réagir plus rapidement face à leurs adversaires et viser facilement leurs cibles.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Temps de réponse
extrêmement rapide de 0,03 ms

Avec un temps de réponse de 0,03 ms (GtG), qui réduit le processus d’image inversée et confère aux objets un rendu clair, vous pouvez profiter du jeu avec des mouvements doux et une fluidité visuelle surréaliste.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

QHD OLED@240HZ avec le HDMI 2.1.

QHD OLED@240HZ avec le HDMI 2.1

Amplifiez votre puissance de jeu grâce à l'écran OLED

Le 27GX704A dispose d’un taux de rafraîchissement maximum de 240 Hz grâce au HDMI 2.1. Cela signifie que les joueurs peuvent profiter pleinement de la résolution QHD et 240 Hz par DisplayPort ou HDMI.

*Il prend en charge un taux de rafraîchissement rapide allant jusqu'à 240 Hz. Une carte graphique prenant en charge HDMI 2.1, ainsi que le câble HDMI 2.1 (inclus dans l'emballage) sont nécessaires pour fonctionner correctement.

*La carte graphique est vendue séparément.

Appuyez sur anchor–technologie

Une technologie centrée sur une expérience de jeu fluide

Une technologie centrée sur une expérience de jeu fluide.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Conception centrée sur le joueur

Optimisez votre expérience de jeu grâce à un nouvel éclairage en hexagone, presque sans aucun bord sur 4 côtés. La base ajustable prend en charge la rotation, l'inclinaison, la hauteur et le pivotement, ce qui vous permet de jouer plus confortablement.

Conception centrée sur le joueur.

Moniteur pivotable et ajustable.

Pivotement

Moniteur ajustable en inclinaison / hauteur.

Inclinaison / Hauteur

Moniteur rotatif et réglable.

Rotation

Moniteur de conception sans bordures.

Conception sans bordures

Sortie pour écouteurs 4 pôles.

Sortie pour écouteurs 4 pôles

Plugin pour un effet sonore immersif

Profitez de vos jeux tout en discutant dans un chat vocal en vous connectant facilement avec une sortie pour écouteurs 4 pôles. De plus, vous pouvez renforcer l’immersion avec le son 3D virtuel de DTS Headphone :X.

*Casque audio vendu séparément.

Interface graphique de jeux

Interface graphique de jeux primée

Les joueurs peuvent utiliser l’affichage à l’écran et l’OnScreen Control pour personnaliser les paramétrages, du réglage des options de base à l’enregistrement de la « clé définie par l’utilisateur » qui permet à l’utilisateur de créer un raccourci.

*Pour télécharger la dernière version de contrôle à l’écran, rendez-vous sur LG.COM.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

OLED Care

Protégez votre écran grâce à OLED Care

L'OLED Care permet d'éviter l'image rémanente ou la combustion interne de l'écran, qui se produisent lorsqu'il change la nouvelle image après l’affichage sur une longue période d’une image statique à fort contraste.

*Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la télécommande incluse dans l'emballage.

Dynamic Action Sync

Avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel, réduire les délais d’entrée et répondre rapidement à leurs adversaires.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer permet aux joueurs d’éviter les snipers embusqués dans des recoins obscurs et de s’extraire rapidement des situations au moment de l’explosion.

Crosshair

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

Compteur FPS

Le compteur FPS vous permet de voir si tout se charge bien. Que vous éditiez, jouiez à des jeux ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le compteur FPS, vous aurez les données en temps réel.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La fonctionnalité Crosshair n’est pas disponible lorsque le compteur FPS est activé.

*Le compteur FPS peut afficher une valeur qui dépasse la fréquence de rafraîchissement maximale du moniteur.

Studio d’étalonnage LG.

Studio d’étalonnage LG

Couleurs précises mises à jour

Optimisez les performances des couleurs en utilisant l’étalonnage matériel du studio d’étalonnage de LG, en tirant le meilleur parti du large spectre de couleurs et de la consistance de l’écran LG QHD OLED.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le logiciel et le capteur de calibrage ne sont pas inclus dans l’emballage. Pour télécharger la dernière version du logiciel de studio de calibrage de LG, visitez le site LG.COM.

GARANTIE COMBUSTION 2 ANS pour moniteurs pour jeu UltraGear OLED.

GARANTIE COMBUSTION 2 ANS
pour moniteurs pour jeu UltraGear OLED

*Garantie limitée. Les conditions générales peuvent varier en fonction du pays.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    605.2x532.6x220(Haut)
    605.2x402.6x220(Bas)

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    673x168x529

  • Poids avec le support [kg]

    7.2 kg

  • Poids sans le support [kg]

    4.8 kg

  • Poids du colis [kg]

    9.9 kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Effet HDR

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Calibration HW

    HW Calibration Ready

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Compteur FPS

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Année 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui ver. 2.1

  • DisplayPort

    Oui ver. 1.4

  • Version DP

    1.4

  • Port USB montant

    Oui (ver 3.2 Gen1)

  • Port USB descendants

    Oui (ver 3.2 Gen1)

  • Sortie casque

    Sortie casque 3 pôles (audio uniquement)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation intégrée

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    31.52W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui ver. 2.1

  • Display Port

    Oui

  • USB A à B

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    26.5 pouces

  • Taille [cm]

    67.32 cm

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Dalle

    OLED

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Taux de contraste (min.)

    1200000:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    1500000:1

  • Temps de réponse

    0.03ms (GTG)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    240 Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Non

APPLICATION LOGICIELLE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Oui

  • Dual Controller

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

