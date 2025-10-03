32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 | Résolution FHD 3840 x 2160

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
La clarté 4K qui vous permet de garder le contrôle avec OLED
Avec son superbe écran OLED 4K de 32 po (3 840 x 2 160), l’UltraGear GX8 permet d’améliorer la clarté visuelle et les détails. L’OLED 4K offre des images plus nettes, pour une expérience plus attrayante.
Un moniteur pour jeu OLED 4K 32 pouces sur le thème de la fantaisie est présenté avec un guerrier debout face à un paysage de château mystique. Le texte en haut indique « La clarté 4K qui vous permet de garder le contrôle avec OLED », favorisant les avantages de la clarté visuelle et des détails. La copie à l’appui met en valeur la résolution 3 840×2 160 et la qualité d’image immersive rendue possible par la technologie OLED.
Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu
Notre moniteur pour jeu prend en charge un large spectre de couleurs, 98,5 % (Typ.) de la gamme de couleurs DCI-P3, exprimant des couleurs haute fidélité avec VESA DisplayHDR™ True Black 400 et la certification VESA ClearMR 13000, offrant un flou de mouvement réduit et des visuels réalistes pour une expérience de jeu immersive.
Des guerriers futuristes armés se battent avec des armes à énergie dirigée dans une ville éclairée aux néons.
Dual-Mode avec options personnalisables
qui passe de 480Hz à 240Hz
Grâce au Dual-Mode certifié VESA, basculez facilement entre 4K UHD 240 Hz pour des jeux aux graphiques riches et FHD 480 Hz pour vivre l’action de façon dynamique. Profitez du Dual-Mode avec des options sélectionnables et choisissez facilement votre taille d’écran préférée parmi deux taux de rafraîchissement (240 Hz, 480 Hz) via l’écran. De plus, vous pouvez facilement basculer entre un raccourci physique ou un raccourci clavier via le LG Switch, optimisant ainsi les jeux quel que soit le genre.
*Les performances du Dual-Mode peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.
DP 2.1, l’attente est terminée
Le dernier DisplayPort 2.1 définit un nouveau standard pour les jeux de nouvelle génération. Une interface avancée qui sera introduite avec la future génération de cartes graphiques, pour profiter de jeux à haute vitesse à 240 Hz en résolution 4K UHD. En outre, avec plusieurs ports HDMI 2.1 x2, il se connecte facilement aux derniers PC et consoles. L’USB-C prend en charge l’affichage, le transfert de données et la charge simultanée de l’appareil de 90 W, pour une prise en charge fluide de l’ordinateur portable, le tout via un seul câble.
Un motard futuriste émergeant d’un écran de moniteur avec des pistes aux lumières néons éclatantes et un câble DP 2.1 au premier plan.
*Les câbles DP, HDMI et USB sont inclus dans l’emballage.
*la carte graphique N’est PAS incluse dans l’emballage
Plongez dans le jeu et profitez d’une vitesse saisissante
Le temps de réponse ultra-rapide 0.03ms (GtG), qui réduit les images fantômes et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.
*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 1ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).
Certifié avec une technologie largement adoptée
Alimenté par AMD FreeSync™ Premium Pro, la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA et VESA AdaptiveSync™ certification, ce moniteur garantit des visuels sans saccades, ultra fluides et à faible latence, à la précision et la fluidité de jeu inégalées.
L’image montre une comparaison d’écran divisé des visuels de jeu avec la technologie de synchronisation désactivée à gauche et activée à droite. À gauche, la vue du pilote de jet futuriste est déformée par des déchirures d’écran et des saccades, tandis qu’à droite, la même scène semble fluide avec des traînées lumineuses. L’en-tête indique « Certifié avec une technologie largement adoptée », mettant en évidence la certification AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Mouvements fluides, jeux sans fin
Notre écran est certifié ClearMR 13000, dépassant le test VESA avec un rapport Clear Motion supérieur à 12500. Cela capture même le flou discret qui apparaît autour des objets en mouvement, affiche l’action dynamique de manière nette et détaillée.
Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport vert vif en tête sur une piste, avec plusieurs voitures derrière, sous la fonctionnalité AMD FreeSync Premium.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.
Immergez-vous grâce aux 2 enceintes
7 W avec DTS® Virtual:X™
Profitez d’un son aux basses riches avec 2 enceintes 7 W avec DTS® Virtual:X™, qui améliorent votre immersion. Pour une expérience plus personnelle, connectez facilement un casque via la sortie pour écouteurs 4 pôles et profitez d’un son 3D réaliste avec le casque DTS:X. C’est un avantage clé pour les jeux FPS, où la communication d’équipe et le son directionnel sont essentiels lors du chat vocal.
Un moniteur pour jeu élégant sur un bureau moderne affiche un jeu de course à grande vitesse avec deux voitures de sport, l’une rouge et l’autre bleue, accélérant dans un tunnel dynamique. La configuration est placée devant de grandes fenêtres surplombant la ville au coucher du soleil, avec un PC de gaming à droite et des graphiques d’ondes sonores illustrant des effets sonores immersifs.
*Hình ảnh được mô phỏng để có thể hiểu tính năng rõ hơn và có thể khác biệt so với trải nghiệm sử dụng thực tế.
*Tai nghe được bán riêng.
Contrôle intelligent, basculement facile par LG Switch
L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de diviser l’écran en 11 mises en page et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.
*Cette vidéo est fournie à titre d’illustration uniquement et peut ne pas refléter les spécifications réelles du produit 32GX870A.
*LG Switch nécessite un téléchargement manuel et logiciel à partir de LG.com pour une utilisation correcte.
*Casque audio vendu séparément.
Compact et élégant
Découvrez notre design épuré presque sans bords, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Un support en L peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser les zones inutilisables. De plus, l’USB Type-C™ (PD 90 W), les deux enceintes intégrées 7 W et le casque DTS Headphone:X offrent une connectivité pratique et un son immersif pour une utilisation facile.
Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.
Key Feature
- 32" FHD (3840 x 2160)
- OLED 0,03ms (GtG), 240Hz
- Compatible NVIDIA® G-SYNC®
- AMD FreeSync™ Premium Pro
- sRGB 98,5%, DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
Toutes les caractéristiques
INFOS
Nom du produit
UltraGear
Année
Année 2025
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (Typ.)
56.36W
DIMENSIONS/POIDS
Poids du colis [kg]
13.9㎏
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
973x183x544
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
714.1x411.8x65.0
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (Haut) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (Bas)
Poids sans le support [kg]
5.6㎏
Poids avec le support [kg]
9.8㎏
ECRAN
Taux de contraste (Typ.)
1500000:1
Format de l'image
16:9
Luminosité (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Taux de contraste (min.)
1200000:1
Courbure
Non
Dalle
OLED
Pixel Pitch [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
240Hz
Resolution
3840 x 2160
Temps de réponse
0.03ms (GTG)
Taille [cm]
79.9 cm
Taille [pouce]
31.5 pouces
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SON
DTS HP:X
Oui
Haut-parleurs
7W x 2
CONNECTIVITÉ
DisplayPort
Oui
Version DP
ver. 1.4
HDMI
Oui (ver. 2.1 x2)
Sortie casque
Sortie casque 4 pôles (audio + micro)
USB-C
Oui (ver. 2.3)
USB-C (Transmission de données)
Oui
USB-C (Power Delivery)
90W
Port USB descendants
Oui (ver. 3.0 x2)
CARACTÉRISTIQUES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Black Stabilizer
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
Crosshair
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Compteur FPS
Oui
HDR 10
Oui
Effet HDR
Oui
Calibration HW
HW Calibration Ready
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Mode Lecture
Oui
Éclairage LED RVB
Unity Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
VRR
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot
Installation au mur [mm]
100 x 100mm
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Oui
ACCESSOIRE
Display Port
Oui
HDMI
Oui (ver. 2.1)
USB-C
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
