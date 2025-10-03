Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 | Résolution FHD 3840 x 2160
32GX870A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 | Résolution FHD 3840 x 2160

32GX870A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 | Résolution FHD 3840 x 2160

LG 32GX870A-B
Fonctionnalités principales

  • 32" FHD (3840 x 2160)
  • OLED 0,03ms (GtG), 240Hz
  • Compatible NVIDIA® G-SYNC®
  • AMD FreeSync™ Premium Pro
  • sRGB 98,5%, DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ OLED 32gx870a.

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ OLED 32gx870a.



OLED 32 pouces 4K UHD 240 Hz Moniteur pour jeu avec Dual-Mode

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ OLED 32gx870a.

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ OLED 32gx870a.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

Cinq fonctionnalités de moniteur pour jeu affichées dans un montage. En haut à gauche, on voit une scène de jeu fantastique avec l’étiquette « 32'' OLED 4K 3 840x2 160 ». En haut à droite, on voit des guerriers futuristes se battre sous le texte « DCI-P3 98.5% (Typ.) ». et VESA DisplayHDR™ True Black 400. » En bas à gauche, vous pouvez voir le texte « Dual-Mode 4K UHD 240 Hz – FHD 480 Hz » avec une scène fantastique divisée. Le bas au centre affiche « 0.03ms (GtG) » sur une image de course à grande vitesse. En bas à droite se trouve « DisplayPort 2.1 » sur un graphique de course de moto.
Le mot « DISPLAY » en grandes lettres dégradées centrées sur un arrière-plan sombre avec un cadre fin s’étendant depuis la gauche.

La clarté 4K qui vous permet de garder le contrôle avec OLED

Avec son superbe écran OLED 4K de 32 po (3 840 x 2 160), l’UltraGear GX8 permet d’améliorer la clarté visuelle et les détails. L’OLED 4K offre des images plus nettes, pour une expérience plus attrayante.

Un moniteur pour jeu OLED 4K 32 pouces sur le thème de la fantaisie est présenté avec un guerrier debout face à un paysage de château mystique. Le texte en haut indique « La clarté 4K qui vous permet de garder le contrôle avec OLED », favorisant les avantages de la clarté visuelle et des détails. La copie à l’appui met en valeur la résolution 3 840×2 160 et la qualité d’image immersive rendue possible par la technologie OLED.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

Les images planétaires apparaissent plus éclatantes et plus nettes sur les écrans LG OLED.

OLED avec MLA+

L’OLED éclatant doté de la technologie Micro Lens Array+ (MLA+) améliore la luminosité et la performance en optimisant l’efficacité de l’éclairage et minimisant la perte de lumière, pour des images vives avec une luminosité supérieure de 37,5 % (SDR) comparée aux modèles précédents avec MLA.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'environnement réel.

Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu

Notre moniteur pour jeu prend en charge un large spectre de couleurs, 98,5 % (Typ.) de la gamme de couleurs DCI-P3, exprimant des couleurs haute fidélité avec VESA DisplayHDR™ True Black 400 et la certification VESA ClearMR 13000, offrant un flou de mouvement réduit et des visuels réalistes pour une expérience de jeu immersive.

Des guerriers futuristes armés se battent avec des armes à énergie dirigée dans une ville éclairée aux néons.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l'utilisation réelle.

Le mot « DISPLAY » en grandes lettres dégradées centrées sur un arrière-plan sombre avec un cadre fin s’étendant depuis la gauche.

Dual-Mode avec options personnalisables
qui passe de 480Hz à 240Hz

Grâce au Dual-Mode certifié VESA, basculez facilement entre 4K UHD 240 Hz pour des jeux aux graphiques riches et FHD 480 Hz pour vivre l’action de façon dynamique. Profitez du Dual-Mode avec des options sélectionnables et choisissez facilement votre taille d’écran préférée parmi deux taux de rafraîchissement (240 Hz, 480 Hz) via l’écran. De plus, vous pouvez facilement basculer entre un raccourci physique ou un raccourci clavier via le LG Switch, optimisant ainsi les jeux quel que soit le genre.

Écran de jeu Dual-mode présentant deux modes visuels : à gauche, un chevalier en armure sombre se tient dans un environnement de forêt brumeuse sous l’étiquette « 240 Hz 4K UHD » ; à droite, une voiture de rallye rouge accélère à travers un circuit poussiéreux sous l’étiquette « 480 Hz FHD ». L’arrière-plan mélange les tons frais et chauds pour mettre l’accent sur la polyvalence du taux de rafraîchissement élevé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les performances du Dual-Mode peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.

DP 2.1, l’attente est terminée

Le dernier DisplayPort 2.1 définit un nouveau standard pour les jeux de nouvelle génération. Une interface avancée qui sera introduite avec la future génération de cartes graphiques, pour profiter de jeux à haute vitesse à 240 Hz en résolution 4K UHD. En outre, avec plusieurs ports HDMI 2.1 x2, il se connecte facilement aux derniers PC et consoles. L’USB-C prend en charge l’affichage, le transfert de données et la charge simultanée de l’appareil de 90 W, pour une prise en charge fluide de l’ordinateur portable, le tout via un seul câble.

Un motard futuriste émergeant d’un écran de moniteur avec des pistes aux lumières néons éclatantes et un câble DP 2.1 au premier plan.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les câbles DP, HDMI et USB sont inclus dans l’emballage.

*la carte graphique N’est PAS incluse dans l’emballage

Plongez dans le jeu et profitez d’une vitesse saisissante

Le temps de réponse ultra-rapide 0.03ms (GtG), qui réduit les images fantômes et offre un temps de réponse rapide, vous permet de profiter de toutes nouvelles performances de jeu.

*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 1ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).

Le mot « TECHNOLOGY » en grandes lettres dégradées centrées sur un arrière-plan sombre avec un cadre fin s’étendant depuis la gauche.

Certifié avec une technologie largement adoptée

Alimenté par AMD FreeSync™ Premium Pro, la compatibilité G-SYNC® validée par NVIDIA et VESA AdaptiveSync™ certification, ce moniteur garantit des visuels sans saccades, ultra fluides et à faible latence, à la précision et la fluidité de jeu inégalées.

L’image montre une comparaison d’écran divisé des visuels de jeu avec la technologie de synchronisation désactivée à gauche et activée à droite. À gauche, la vue du pilote de jet futuriste est déformée par des déchirures d’écran et des saccades, tandis qu’à droite, la même scène semble fluide avec des traînées lumineuses. L’en-tête indique « Certifié avec une technologie largement adoptée », mettant en évidence la certification AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Une bannière horizontale affichant trois certifications de synchronisation de jeu de gauche à droite : NVIDIA G-SYNC, VESA Certified AdaptiveSync et AMD FreeSync Premium Pro. L’image met en évidence la compatibilité avec plusieurs technologies de synchronisation adaptative pour un gameplay plus fluide.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Mouvements fluides, jeux sans fin

Notre écran est certifié ClearMR 13000, dépassant le test VESA avec un rapport Clear Motion supérieur à 12500. Cela capture même le flou discret qui apparaît autour des objets en mouvement, affiche l’action dynamique de manière nette et détaillée.

Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport vert vif en tête sur une piste, avec plusieurs voitures derrière, sous la fonctionnalité AMD FreeSync Premium.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.

Crosshair

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'environnement réel.

Immergez-vous grâce aux 2 enceintes
7 W avec DTS® Virtual:X™

Profitez d’un son aux basses riches avec 2 enceintes 7 W avec DTS® Virtual:X™, qui améliorent votre immersion. Pour une expérience plus personnelle, connectez facilement un casque via la sortie pour écouteurs 4 pôles et profitez d’un son 3D réaliste avec le casque DTS:X. C’est un avantage clé pour les jeux FPS, où la communication d’équipe et le son directionnel sont essentiels lors du chat vocal.

Un moniteur pour jeu élégant sur un bureau moderne affiche un jeu de course à grande vitesse avec deux voitures de sport, l’une rouge et l’autre bleue, accélérant dans un tunnel dynamique. La configuration est placée devant de grandes fenêtres surplombant la ville au coucher du soleil, avec un PC de gaming à droite et des graphiques d’ondes sonores illustrant des effets sonores immersifs.

*Tai nghe được bán riêng.

 

Contrôle intelligent, basculement facile par LG Switch

L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences, puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de diviser l’écran en 11 mises en page et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.

Courte vidéo de fonctionnalité montrant la fonction LG Switch de LG UltraGear, présentant un basculement simple de la source d’entrée et un contrôle utilisateur amélioré pour profiter de l’expérience de jeu optimisée de la gamme de moniteurs UltraGear 2025.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*LG Switch nécessite un téléchargement manuel et logiciel à partir de LG.com pour une utilisation correcte.

Le câble d’écouteurs 4 pôles est connecté au moniteur.

Plugin pour un effet sonore
immersif

Profitez de vos jeux tout en participant au chat vocal avec la connexion facile à la sortie pour écouteurs à 4 pôles. Vous serez encore plus immergé grâce au son 3D virtuel avec le casque DTS :X.

*Casque audio vendu séparément.

Compact et élégant

Découvrez notre design épuré presque sans bords, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Un support en L peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser les zones inutilisables. De plus, l’USB Type-C™ (PD 90 W), les deux enceintes intégrées 7 W et le casque DTS Headphone:X offrent une connectivité pratique et un son immersif pour une utilisation facile.

Icône pivotable et ajustable.

Pivotement

-30°~30°

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

-8°~15°

Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

110 mm

Icône Pivot.

Rotation

Dans le sens des aiguilles d’une montre

Vue avant et arrière du moniteur pour jeu UltraGear™ 32gx870A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.
Icône USB-C.

USB Type-C™ (90 W PD) x1

Icône HDMI.

HDMI™ 2.1 x2 

Icône DisplayPort.

DisplayPort2.1 x1

avec DSC

Icône d’enceinte.

Enceintes 7 W x2 

avec DTS® Virtual:X™

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l'environnement réel.

Toutes les caractéristiques

INFOS

  • Nom du produit

    UltraGear

  • Année

    Année 2025

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (Typ.)

    56.36W

DIMENSIONS/POIDS

  • Poids du colis [kg]

    13.9㎏

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    973x183x544

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (Haut) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (Bas)

  • Poids sans le support [kg]

    5.6㎏

  • Poids avec le support [kg]

    9.8㎏

ECRAN

  • Taux de contraste (Typ.)

    1500000:1

  • Format de l'image

    16:9

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    1.07B

  • Gamme de couleurs (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Taux de contraste (min.)

    1200000:1

  • Courbure

    Non

  • Dalle

    OLED

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    240Hz

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Temps de réponse

    0.03ms (GTG)

  • Taille [cm]

    79.9 cm

  • Taille [pouce]

    31.5 pouces

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SON

  • DTS HP:X

    Oui

  • Haut-parleurs

    7W x 2

CONNECTIVITÉ

  • DisplayPort

    Oui

  • Version DP

    ver. 1.4

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1 x2)

  • Sortie casque

    Sortie casque 4 pôles (audio + micro)

  • USB-C

    Oui (ver. 2.3)

  • USB-C (Transmission de données)

    Oui

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • Port USB descendants

    Oui (ver. 3.0 x2)

CARACTÉRISTIQUES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Crosshair

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Compteur FPS

    Oui

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Calibration HW

    HW Calibration Ready

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Mode Lecture

    Oui

  • Éclairage LED RVB

    Unity Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    Oui

  • Touche définie par l’utilisateur

    Oui

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • VRR

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison / Hauteur / Rotation / Pivot

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Oui

ACCESSOIRE

  • Display Port

    Oui

  • HDMI

    Oui (ver. 2.1)

  • USB-C

    Oui

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous