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Réfrigérateur Combiné | 387L | 33dB | Door Cooling+

GBV5240APY A Grade 111 kWh 33dB.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
GBV5240APY A Grade 111 kWh 33dB.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Réfrigérateur Combiné | 387L | 33dB | Door Cooling+

GBV5240APY
Vue avant de Réfrigérateur Combiné | 387L | 33dB | Door Cooling+ GBV5240APY
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de côté
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY dessin technique: H 2030, L 595, P 675 mm, avec mesures d'encastrement et $\ge$50 mm de dégagement du mur.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY Silver, illustre le Design Flat Door de 203 cm et l'intégration parfaite dans les meubles de cuisine modernes.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY avec le logo du Compresseur Smart Inverter, soulignant la garantie de 10 ans et l'efficacité énergétique.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY illustre l'intérieur NatureFRESH avec porte-bouteilles et bacs à légumes para une fraîcheur longue durée.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY Silver, intégré dans une cuisine moderne aux tons verts, mettant en valeur son design 203 cm de haut.
LG GBV5240APY Vue de côté
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de côté
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de face
Vue avant de Réfrigérateur Combiné | 387L | 33dB | Door Cooling+ GBV5240APY
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de côté
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY dessin technique: H 2030, L 595, P 675 mm, avec mesures d'encastrement et $\ge$50 mm de dégagement du mur.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY Silver, illustre le Design Flat Door de 203 cm et l'intégration parfaite dans les meubles de cuisine modernes.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY avec le logo du Compresseur Smart Inverter, soulignant la garantie de 10 ans et l'efficacité énergétique.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY illustre l'intérieur NatureFRESH avec porte-bouteilles et bacs à légumes para une fraîcheur longue durée.
Réfrigérateur-congélateur LG GBV5240APY Silver, intégré dans une cuisine moderne aux tons verts, mettant en valeur son design 203 cm de haut.
LG GBV5240APY Vue de côté
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de côté
LG GBV5240APY Vue de face
LG GBV5240APY Vue de face

Fonctionnalités principales

  • Door Cooling™
  • Linear Cooling+™
  • Grande capacité
  • Fresh Converter™
  • Metal Fresh™
Plus

Une solution soignée pour parfaire votre cuisine

Conception haut de gamme

  • Design moderne et minimaliste

NatureFRESH™

  • La fraîcheur jusque dans vos assiettes

Froid ventilé

  • Température optimale, uniformément répartie

Efficacité énergétique améliorée 

Une consonsommation énergétique adaptée à votre mode de vie

Design porte plate minimaliste

Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

Un Design élégant et moderne

Également disponible en différentes couleurs

Puce de couleur pour une couleur argentée de première qualité.

Silver

Puce de couleur pour la couleur noir mat essence.

Graphite

Puce de couleur pour une couleur super blanche.

 

Blanc

Vue aérienne du réfrigérateur installé à côté du mur avec un dégagement nul de la charnière de la porte.

Zéro débord

Panneau intérieur en métal de réfrigérateur LG avec texte "Metal Fresh" au centre.

Éclairage LED doux

Vue partielle d'un climatiseur LG avec technologie Smart Inverter, affichage discret en haut.

Poignée de poche carrée

Gros plan sur une poignée de poche carrée au design épuré et minimaliste.

Poignée de poche carrée

NatureFRESH™

Fraîcheur longue durée de vos aliments

Savourez des aliments frais grâce à la technologie de contrôle de la température et de refroidissement de LG qui garde vos aliments frais longtemps.

la technologie de contrôle de la température et de refroidissement de LG

La technologie Linear Cooling™ réduit les fluctuations de température

Gardez les aliments frais jusqu'à 7 jours

La technologie Linear Cooling™ réduit les fluctuations de température à ± 0,5℃, conservant le fraîcheur des aliments jusqu’à 7 jours.

*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle de refroidissement linéaire LGE. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.

La rideau d'air froid Door Cooling™ offre un refroidissement rapide qui se répartit uniformément

Une fraîcheur uniforme et rapidement

La rideau d'air froid Door Cooling™ offre un refroidissement rapide qui se répartit uniformément de chaque côté de la porte. Vos boissons et aliments restent frais, peu importe où ils sont placés dans le réfrigérateur.

*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire pour que la température du balconnet supérieur de la porte chute de 24,8 ℃ à 8 ℃ entre le modèle Non-Door Cooling+ de LGE (GBB60NSZHE) et le modèle Door Cooling+ (GBB72NSDFN).
*Le Door Cooling+™ est censé cesser de fonctionner lorsque la porte est ouverte.

Températures réglables

FRESH Converter™ conserve la bonne température pour chaque aliment tels que la viande, le poisson et les légumes.

Tranches de viande sur une assiette, décorées de romarin, citron, lime et asperge, dans un réfrigérateur LG.

Un souffle d'air froid en un instant

Le refroidissement express rafraîchit et conserve la fraîcheur avec un souffle d'air froid rapide et puissant.

Gros plan sur le bouton de refroidissement express situé en haut du réfrigérateur.

Le froid ventilé total no frost garantit la fraîcheur dans chaque recoin du réfrigérateur

Fraîcheur et facilité grâce à
Multi Air Flow

Le froid ventilé total no frost, accompagné de la technologie Multi Air Flow, garantit la fraîcheur dans chaque recoin du réfrigérateur et vous évite le dégivrage manuel.

*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.

Confort

Confort ultime pour votre cuisine

Une s‎olution pratique pour ranger vos aliments qui doivent s'adapter de certaines manières, que ce soit dans l'angle, la forme ou le placement.

Clayette porte-bouteilles une s‎olution pratique pour ranger vos aliments

Utilisez l'espace judicieusement, stockez jusqu'à 5 bouteilles

La clayette porte-bouteilles accueille jusqu'à 5 bouteilles pour une utilisation efficace de l'espace.

Rangez facilement les gros aliments

La grande zone de congélation peut accueillir de gros aliments tels que de la viande et du poisson congelés ou encore des aliments en vrac.

Efficacité énergétique améliorée 

Une efficacité énergétique sans compromis

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement sans être énergivore et garantit des performances durables avec sa garantie de 10 ans.

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement

*Le test est basé sur la norme "KS C ISO 15502" (Modèle : R-B601GM, R-B602GCWP).
*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
Q.

De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.

Q.

Un réfrigérateur à double porte est-il utile ?

A.

Également connus sous le nom de réfrigérateurs-congélateurs Combi, les réfrigérateurs à double porte offrent la commodité d'avoir une section congélateur séparée pour tous vos aliments surgelés. Les réfrigérateurs-congélateurs LG Combi ont 70 % d'espace de réfrigérateur sur 30 % d'espace de congélateur, ce qui vous permet d'accéder facilement aux sections les plus fréquemment utilisées.

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.

Q.

Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?

A.

Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.

Guide étape par étape

Installez votre nouveau réfrigérateur LG : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau réfrigérateur LG à congélateur inférieur, y compris le déballage et la mise à niveau. Commencez à stocker dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation, les composants ou les caractéristiques peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.

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INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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