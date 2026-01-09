Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™



Avertissement







1)LG ThinQ™

-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Une connexion de données Wi-Fi sur votre téléphone et votre domicile ainsi que l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont nécessaires.

-Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.



2)Mode d'économie AI

Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 1 % et jusqu’à 5 %), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation.

Testé sur le modèle GBBS726CEV dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge, température ambiante de 25 °C et humidité de 55 %).

Le mode Économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure.

Disponible uniquement via l’application LG ThinQ™, les environnements compatibles peuvent varier.



3)DoorCooling+™

- D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé.

- DoorCooling+™ s'arrête lorsque la porte est ouverte.

- Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.



4)FRESHConverter™

-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C)

- D'après les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer la fluctuation moyenne de température dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage à 25 ℃.

- Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure.