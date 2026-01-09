Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si le dégagement est inférieur à 4 mm, la porte peut ne pas s’ouvrir complètement ou peut interférer avec le mur, ce qui peut affecter les performances du produit.
Design porte plate minimaliste
Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne
Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.
*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.
Fraîcheur optimale
Refroidissement précis, fraîcheur constante
LinearCooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.
Conventionnel
*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur.
Avertissement
1)LG ThinQ™
-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Une connexion de données Wi-Fi sur votre téléphone et votre domicile ainsi que l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont nécessaires.
-Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.
2)Mode d'économie AI
Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 1 % et jusqu’à 5 %), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation.
Testé sur le modèle GBBS726CEV dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge, température ambiante de 25 °C et humidité de 55 %).
Le mode Économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure.
Disponible uniquement via l’application LG ThinQ™, les environnements compatibles peuvent varier.
3)DoorCooling+™
- D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé.
- DoorCooling+™ s'arrête lorsque la porte est ouverte.
- Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.
4)FRESHConverter™
-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C)
- D'après les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer la fluctuation moyenne de température dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage à 25 ℃.
- Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
375
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
597 x 2 030 x 674
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
210
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
D
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Inverter
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Silver
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type de produit
Réfrigérateur Congélateur
Norme/Profondeur
Encastrable
Classe d’énergie
D
CAPACITÉ
Volume total (L)
375
Volume du congélateur (L)
113
Volume du réfrigérateur (L)
262
COMMANDE ET ÉCRAN
Écran LED interne
Display LED
Congélation express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids de l’emballage (kg)
81
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
597 x 2 030 x 674
Poids du produit (kg)
74
Profondeur sans poignée (mm)
608
Profondeur avec poignée (mm)
674
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
2 030
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
2 030
FONCTIONS
Door Cooling+
Oui
LINEAR Cooling
Oui
InstaView
Non
Porte réversible
Oui
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Fabrique à glaçons_Manuel
Bac à glaçons normal
Distributeur d’eau uniquement
Non
Fabrique à glaçe automatique
Non
MATÉRIAU ET FINITION
Porte (Finition)
VCM
Finition (porte)
Silver
Fond métallique(Metal Fresh)
Ar métal
Type de poignée
Poignée Pocket
PERFORMANCE
Type de compresseur
Compresseur Inverter
Consommation électrique (kWh/an)
210
Classe climatique
T
Niveau sonore (dB)
35
Niveau sonore (classe)
B
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
4
Lumière
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
3
Bac à légumes
Oui (2)
Clayette porte bouteilles
Non
Multi-Air Flow
Oui
Clayette rétractable
Non
Pure N Fresh
Non
Bac fraîcheur (Fresh Zone)
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
CODE BARRE
Code barre
8806096624159
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Tiroir_Congélateur
3 Transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
