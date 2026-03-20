Réfrigérateur combiné | 465 L | Door Cooling+™

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*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est nécessaire.
*Si l'espace est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou d'entrer en contact avec le mur, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.
*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne
Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.
Refroidissement intelligent pour une consommation énergétique optimisée avec LG ThinQ™ ¹⁾
*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.
Refroidissement précis, fraîcheur constante
Linear Cooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.
LinearCooling™
Conventionnel
*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur.
*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
*D'après un test interne réalisé par LG (température ambiante de 25 °C, humidité normale, congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 4 °C), perte de poids en eau mesurée après 24 heures.
*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.
Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles
Plus besoin de vous soucier de la température : FRESHConverter™ vous permet d'ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d'aliments.
Viande
Poisson
Fromage
Que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur-congélateur ?
Lorsque vous choisissez un réfrigérateur-congélateur LG, tenez compte de facteurs clés tels que l'espace de stockage, l'efficacité énergétique et la technologie de refroidissement intelligente.
Les solutions intelligentes et pratiques de LG vous aident à optimiser l'efficacité du stockage tout en conservant la fraîcheur de vos aliments*.
Recherchez des innovations telles que LinearCooling™, qui aide à maintenir des températures plus stables dans tout le réfrigérateur, et DoorCooling+™, qui aide à refroidir les aliments dans la porte.
Le design haut de gamme des portes plates de LG et le choix de couleurs et de finitions modernes ajoutent également une touche d'élégance à votre cuisine.
*D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le taux de perte de poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a montré un taux de perte de poids inférieur.
De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.
Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?
Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Efficacité optimale du stockage
Capacité maximale, organisation intelligente
Optimisez l'efficacité du rangement grâce à des solutions intelligentes et pratiques qui préservent la fraîcheur de vos aliments.
*Les images et vidéos sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
465
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
697 x 2 030 x 704
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
191
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
C
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Inverter (GMCC)
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Noir Acier
Toutes les caractéristiques
FONCTIONS
Porte réversible
Oui
Door Cooling+
Oui
InstaView
Non
LINEAR Cooling
Oui
PERFORMANCE
Niveau sonore (classe)
B
Classe climatique
SN-T
Type de compresseur
Compresseur Inverter (GMCC)
Consommation électrique (kWh/an)
191
Niveau sonore (dB)
33
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
CODE BARRE
Code barre
8806096565889
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Fabrique à glaçe automatique
Non
Fabrique à glaçons_Manuel
Bac à glaçons normal
Distributeur d’eau uniquement
Non
MATÉRIAU ET FINITION
Porte (Finition)
VCM
Finition (porte)
Noir Acier
Fond métallique(Metal Fresh)
Non
Type de poignée
Poignée (décoration noire)
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Clayette porte bouteilles
complète
Balconnet dans la porte_Transparent
4
Multi-Air Flow
Oui
Pure N Fresh
Non
Lumière
LED supérieur
Clayette rétractable
Non
Étagère_Verre trempé
3
Bac à légumes
Oui (2)
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Classe d’énergie
C
Type de produit
Réfrigérateur Congélateur
Norme/Profondeur
Encastrable
CAPACITÉ
Volume tiroirs (L)
47
Volume du congélateur (L)
139
Volume du réfrigérateur (L)
279
Volume total (L)
465
COMMANDE ET ÉCRAN
Congélation express
Oui
Écran LED interne
Display LED
DIMENSIONS ET POIDS
Profondeur sans poignée (mm)
639
Poids de l’emballage (kg)
95
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
2 030
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
697 x 2 030 x 704
Poids du produit (kg)
87
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Tiroir_Congélateur
3 Transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
Ce qu’ils en pensent
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