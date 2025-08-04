Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
Réfrigérateurs Multi-portes | 646 L | Linear Cooling™
GMF960PY2E.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

  • Technologie Linear Cooling™
  • LED UVnano™
  • L'application LG ThinQ™
  • Multi Air Flow™
  • Door Cooling+™
  • Slim Spaceplus™ - fabrique à glace innovante
Design et innovant

Intérieur de cuisine moderne avec le réfrigérateur InstaView

Porte plate moderne

Pour une intégration parfaite dans votre cuisine

La vue avant du réfrigérateur à verre noir InstaView avec de la lumière à l’intérieur Des mains appuient sur l’écran InstaView.

Verre teinté instaview™

Toquez deux fois, voyez l'intérieur

Une personne prend de l’eau du distributeur du réfrigérateur dans un verre

UVnano™

Savourez une eau propre

Design porte plate pour un style moderne

L’élégance contemporaine revisitée pour votre cuisine

Les portes plates et les poignées intégrées modernisent et apportent une touche d’élégance à votre cuisine.

Intérieur de cuisine moderne avec le réfrigérateur InstaView

Également disponible en différentes couleurs

  • Puce de couleur pour une couleur essence acier noir

    Noir Graphite

  • Puce de couleur pour la couleur sorbet métal.

    Metal Sorbet

Accès facile

Toquez deux fois pour voir l’intérieur

Toquez deux fois sur la porte en verre teintée InstaView™, voyez l'intérieur sans ouvrir la porte, retenez la fraîcheur.

Hygiène

LED UVnano™

Savourez une eau propre à tout moment avec la technologie UVnano™ qui élimine jusqu'à 99,99 %* des bactéries présentes sur l'embout du distributeur.

*UVnano (nom de la fonction : Self Care) a été évalué par des tests de laboratoire effectués par TÜV Rheinland en utilisant des méthodes de test internes de mesure de la réduction d'E. coli, S. aureus et P. aeruginosa dans des échantillons d’eau distillée après exposition à la LED UV du produit pendant 10 minutes chaque heure, après un total de 24 heures en usage domestique normal. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation. 

*Le produit ne traite ni ne guérit les problèmes de santé et ne garantit pas que l’eau filtrée par le produit sera exempte de contaminants tels que des particules microbiologiques affectant la santé des utilisateurs.

*UVnano est un composé des mots UV (ultraviolet) et nanomètre (unité de longueur).

Fraîcheur

Fraîcheur longue durée

La nouvelle technologie de refroidissement avancé premium de ce réfrigérateur multi-portes maintient vos fruits et légumes à un niveau optimal de fraîcheur.

la technologie de contrôle de la température et de refroidissement de LG

Gardez les aliments frais jusqu'à 7 jours**

Le Linear Cooling™ réduit les fluctuations de température dans une plage de ±0,5 ℃***.

On voit un graphique en face de légumes frais.

Fraîcheur rapide

La rideau d'air froid Door Cooling+™ situé à l’avant du réfrigérateur garde vos boissons et aliments frais et savoureux longtemps.

À l’intérieur du réfrigérateur rempli d’ingrédients, des flèches bleues, représentant le froid, sont affichées en-dessous, des deux côtés, et sur l’ensemble.

Sans odeur, fraîcheur naturelle

Pure N Fresh utilise un système de filtration au charbon pour garder l’intérieur de votre réfrigérateur sans odeur, propre et frais.

Pure N Fresh est mis en valeur avec une flèche grise, signifiant une odeur infecte, est aspirée dans le Pure N Fresh et de l’air frais pur en ressort.

*L'image du produit est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.

**Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle LGE LinearCooling™ de LGE. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.

*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer les fluctuations moyennes de la température de pic à pic dans le compartiment des aliments frais avec le réglage de température d’usine sans charge. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.

Connectivité Wi-Fi

Vivez une vie connectée avec LG ThinQ™

Contrôlez votre réfrigérateur facilement à distance et recevez les dernières alertes de n’importe où avec l’application LG ThinQ™.

Connectivité Wi-Fi avec l'application LG ThinQ

Connectez votre réfrigérateur et votre smartphone

L’application LG ThinQ™ permet un contrôle intelligent du réfrigérateur et vous permet d’activer la fonctionnalité « Express Freeze » en appuyant sur un bouton.

L’image à droite montre une femme avec un panier de courses qui regarde son téléphone. L’image à gauche montre la vue avant du réfrigérateur. Au centre des images, on voit une icône qui montre la connectivité entre le téléphone et le réfrigérateur.

Contrôlez votre réfrigérateur facilement où que vous soyez

Vous avez oublié de fermer la porte du réfrigérateur ? Pas d’inquiétude. L’application LG ThinQ™ enverra une notification sur votre téléphone pour vous alerter. 

L’image sur la gauche montre une femme regardant son smartphone. L’image sur la droite montre que la porte du réfrigérateur est restée ouverte. Au premier plan des deux images, on voit l’écran du téléphone affichant les notifications de l’application LG ThinQ et l’icône de WiFi au-dessus du téléphone.

*Les fonctionnalités ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

L'algorithme Smart Fresh Air  

Smart Fresh Air* optimise les performances du réfrigérateur en analysant les habitudes d’usage sur une période de 3 semaines. Il active le refroidissement 2 heures avant votre utilisation maximale afin de maintenir une température et une fraîcheur optimales pour vos aliments.  

* Air frais intelligent

Economic Care+

Economic Care+ identifie les périodes d’usage réduit du réfrigérateur, en se basant sur vos habitudes sur une période de 3 semaines. Le mode économie ralentit les mouvements du compresseur pour réduire la consommation d’énergie.

Smart Ice Plus

L’algorithme Smart Ice Plus détermine votre quantité de glace consommée et adapte la production selon vos besoins.

Design fonctionnel

Clayette rétractable

Clayette rétractable

Système de fabrique de glaçons Slim SpacePlus™

Système de fabrique de glaçons Slim SpacePlus™

Vue en diagonale de l’étagère avec des panneaux métalliques à l’intérieur du réfrigérateur.

Finition métallique

Gros plan sur une étiquette fraîche en métal à l'intérieur du réfrigérateur.

Metal Fresh™

Q.

À quoi sert un réfrigérateur InstaView™ ?

A.

La fonction InstaView™ unique de LG est doté d’un panneau en verre teinté spécial sur la porte du réfrigérateur pour vous donner un aperçu de ce qui se trouve à l’intérieur sans ouvrir la porte, ce qui permet de maintenir la fraîcheur et d’économiser de l’énergie ! Il suffit de toquer deux fois et la fenêtre InstaView™ deviendra transparente.

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur congélateur LG ?

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour le réfrigérateur ou congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.

Q.

Comment puis-je choisir un réfrigérateur congélateur ?

A.

De nombreux facteurs entrent en jeu au moment de choisir un réfrigérateur congélateur, des performances aux fonctionnalités innovantes, sans oublier le design et le prix. Nous vous recommandons de choisir d’abord un type de réfrigérateur qui correspond à vos besoins et votre logement. Vous pouvez ensuite comparer divers modèles aux fonctionnalités, designs et prix différents, pour trouver le modèle qui vous convient !

Q.

Que dois-je prendre en compte lors de l’achat d’un réfrigérateur congélateur ?

A.

Assurez-vous d’abord que c’est un LG (vraiment) ! Une fois que vous avez choisi le type de réfrigérateur qui correspond le mieux à vos besoins et à votre logement (style américain, multi-portes ou de grande taille), recherchez les technologies de refroidissement innovantes qui gardent la nourriture fraîche plus longtemps, et les fonctionnalités pratiques comme le Total No Frost et les distributeurs d’eau et de glaçons (de préférence avec UVnano™ pour le nettoyage automatique) ou les étagères pliantes. N’oubliez pas de vérifier son efficacité énergétique et les garanties du produit !

Q.

De quelle taille de réfrigérateur-congélateur ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : notre réfrigérateur-congélateur grande taille (capacité : 340-384 L) suffit normalement pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; Les modèles Slim Multi-Door (506-508 L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles spacieux Multi-Door ou American Style (capacité 750 L).

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Multi-Portes

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    E

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    645

  • Volume du congélateur (L)

    261

  • Volume du réfrigérateur (L)

    384

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Écran Interne

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    136

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    914 x 1 792 x 729

  • Poids du produit (kg)

    126

  • Profondeur sans poignée (mm)

    684

  • Profondeur avec poignée (mm)

    729

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    1 753

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    1 792

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • Door-in-Door

    Non

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Non

  • Plomberie

    Plomberie requise

  • Distributeur d’eau et de glaçons

    Glaçons

  • Fabrique à glaçe automatique

    Oui (Slim Spaceplus)

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Silver

  • Type de poignée

    Non

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur linéaire Inverter

  • Consommation électrique (kWh/an)

    352

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    40

  • Niveau sonore (classe)

    C

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    6

  • Lumière

    LED supérieur+latéral

  • Étagère_Verre trempé

    4

  • Bac à légumes

    Non

  • Multi-Air Flow

    Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096396919

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    6

  • Éclairage du congélateur

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    Non

  • Tiroir_Congélateur

    6 transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

