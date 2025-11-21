About Cookies on This Site

TV LG OLED Posé | Reconditionné | 2022 | Objet Collection | 55'' (140 cm) | UHD
Classe énergétique : UE
Fiche produit

TV LG OLED Posé | Reconditionné | 2022 | Objet Collection | 55'' (140 cm) | UHD

TV LG OLED Posé | Reconditionné | 2022 | Objet Collection | 55'' (140 cm) | UHD

LG 55LX1Q6LA.2NDLIFE
Fonctionnalités principales

  • Produit reconditionné
  • Processeur α9 Gen5 AI 4K
  • Compatible Dolby Vision IQ et Dolby Atmos
  • Contrôle vocal LG ThinQ, Amazon Alexa, Google Assistant
  • HDMI 2.1, VRR, ALLM
  • G-Sync / FreeSync
Plus
Posé vu de derrière. La caméra effectue un zoom avant pendant que le Posé tourne vers la gauche, ralentissant pour un gros plan du sur le côté et le logo LG Objet. Posé se termine son mouvement à un angle de 45 degrés vers la gauche avec des illustrations abstraites colorées à l’écran et vient se placer entre deux grandes colonnes grises.
Gros plans sur l’arrière du Posé positionné en biais et sur le profil. Vue partielle de la télécommande Magic en Beige.
Angles arrondis

La beauté est sous tous les angles

Avec ses bords arrondis et ses lignes régulières tout en douceur, le Posé adopte un style apaisant qui se ressent jusque dans la télécommande. Une conception délicate adaptée à tous les intérieurs.
Gros plan sur le Posé de face mettant en évidence le tissu, avec un parquet en bois en arrière-plan. Gros plan sur le tissu de l’étagère et le logo LG Objet, avec un fauteuil en arrière-plan.
Textile beige

Un toucher plein de douceur pour un visuel apaisant

Le cadre du Posé adopte un beige discret et apaisant, la finition en tissu est aussi douce à l’ œil qu’au toucher. Ce TV harmonise et apporte une touche élégante qui se fond parfaitement avec votre intérieur.
Diaporama du Posé dans trois espaces différents. Le Posé est d’abord vu de derrière avec un album vinyle placé sur l’étagère, à côté d’une pile d’autres vinyles et d’une guitare. La diapositive suivante montre le Posé vu de derrière avec des magazines sur la nature placés sur l’étagère dans un salon sur le thème des plantes. La dernière diapositive montre le Posé vu de derrière dans un salon chaleureux et lumineux. Des cartes postales, un autocollant de plaque d’immatriculation, des photos et des aimantins sont placés partout sur l’arrière du téléviseur.
Gros plan du support de câbles et d’accessoires du Posé appuyé contre l’étagère. Gros plan du support de câble amovible sur la base du téléviseur. Gros plan sur un câble qui sort du pied du téléviseur. Vue partielle de l’arrière du Posé vu avec le support de câbles et d’accessoires contenant un routeur, une multiprise et un appareil.
Support de câbles et d’accessoires

Pour un espace
toujours soigné et ordonné

Lorsque vous regardez derrière votre téléviseur, ce que vous ne voyez pas, c’est un amas d’accessoires et de câbles. Le support de câbles et d’accessoires garde tout en ordre, dissimulé derrière la façade pour un visuel uniforme.5, 6 Et avec deux supports de câbles amovibles, vous pouvez cacher les fils dans les pieds du Posé, la touche finale d'un intérieur soigné.
Posé vu le long dans un salon qui affiche des illustrations vives bleues avec des cercles orange à l’écran, les cercles rebondissent lorsque l’illustration passe du bleu au jaune moutarde. Vous trouverez ci-dessous différentes œuvres d’art, notamment : un couple assis à l’extérieur, des œillets blancs, un enfant et un chien sur une plage rocheuse, un tableau vif et abstrait bleu, une voiture phares allumés sous un arbre, une pièce abstraite noire, des jonquilles blanches et leur ombre, un tableau abstrait bleu, une personne ramant sur une barque en mer, un tableau abstrait jaune moutarde, une maison sur la côte et des pousses de feuilles sur des branches d’arbres.

Découvrez la vie sous un nouvel angle

Alt text

Tout autour du design

Sous tous les angles,
pour toutes les pièces

Que vous soyez devant, derrière, à gauche ou à droite du Posé, vous pouvez profiter de sa conception somptueuse qui s’intègre parfaitement à votre intérieur, sous tous les angles.1

Le Posé dans trois espaces intérieurs. Dans le premier, il est installé dans le coin d’un mur peint en bleu marine et affiche une œuvre d’art en noir et rouge, tandis qu’un bureau et un fauteuil bleu marine sont visibles dans la pièce derrière. Dans le second, il est positionné au centre d’un mur moderne couleur charbon, sous une tête de cerf et son écran affiche des vagues. Dans le troisième, il est vu de derrière, positionné au centre de la pièce et utilisé comme pièce artistique devant le lit.

*Installation murale possible en détachant le téléviseur de la base du support.

Le Posé tel qu’imaginé par Moooi à la Milan Design Week 2022

Le Posé vu dans le cadre de la collection Divine Dreams de Moooi avec une image d’un intérieur moderne à l’écran, et entouré d’un décor rempli des papillons et des fleurs visibles à travers des nuages. Le Posé vu de face dans le cadre de la collection Defy Gravity de Moooi avec une illustration de tigre à l’écran et sur un tapis au motif de pierres. Le Posé vu de derrière dans le cadre de la collection Defy Gravity de Moooi avec des livres sur le thème de l’espace dans son organisateur de câbles et d’accessoires. Logo Mooi envisioned by LG OLED.

*Depuis vingt ans, Moooi inspire et séduit le monde avec des designs pétillants et innovants. L’entreprise fondée en 2001 est actuellement dirigée par Marcel Wanders et Robin Bevers. Moooi vient du mot Mooi qui veut dire magnifique en néerlandais. Le troisième « O » dans le nom de la marque symbolise l’accent supplémentaire mis sur la beauté et la singularité. Moooi ne dit pas aux designers quoi faire. Elle écoute ce que les designers veulent faire et concrétise leurs rêves. Éclectique et toujours à cherche le subtil équilibre entre réalité commerciale et intérêt culturel. Pour amener des conversations qui rendent votre environnement plus spécial, et qui font de votre vie un moment extraordinaire.
Un arrière qui s’adapte à toutes les situations

Une autre manière d’exprimer votre style

Le Posé transcende la simple notion de téléviseur pour devenir partie intégrante de votre style et de votre intérieur. Vue de l’arrière, il est magnifique sous tous les angles, et vous pouvez utiliser l’étagère pour mettre en valeur vos livres, magazines et cartes postales préférés2, 3, 4

Posé vu de derrière avec des magazines posés sur l’étagère, dans un salon aux couleurs bleues le long de la côte.

Headline can be up to 200 characters.

*Image simulée à titre indicatif.
**La capacité de poids maximale de l’étagère peut varier.
Headline can be up to 200 characters.

*Image simulée à titre indicatif.
**Support de câbles et d’accessoires.
Galerie d’art

Votre espace, vos goûts

Créez un intérieur qui ne ressemble qu’à vous. Lorsque vous ne regardez pas le Posé, il se transforme en tableau, vous permettant de sublimer votre intérieur avec un large choix d’œuvres d’art. Il vous suffit d’en sélectionner une pour embellir votre espace.

OLED evo auto-émissif

Illumine la pièce

Boosté par la technologie OLED evo, Brightness Booster offre jusqu’à 20 %7, 8 de luminosité en plus. Ainsi, vous pouvez profiter de couleurs vives, et d'une image extrêmement détaillée.
EN SAVOIR PLUS

L’écran du Posé affiche clairement, avec une belle luminosité, les détails des champignons blancs qui s’étendent au-delà du cadre du téléviseur.

*Images d’écran simulées.
Processeur ⍺9 Gen5 AI 4K

Le cerveau derrière votre téléviseur

Utilisant un algorithme d’apprentissage approfondi, ce processeur puissant sublime l’image et le son pour une expérience digne d’un cinéma.
EN SAVOIR PLUS

Image de la puce du Processeur ⍺9 Gen5 AI 4K LG en train d’émettre de la lumière.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
