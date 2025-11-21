We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
TV LG OLED Posé | Reconditionné | 2022 | Objet Collection | 55'' (140 cm) | UHD
LG 55LX1Q6LA.2NDLIFE
Découvrez la vie sous un nouvel angle
Tout autour du design
Sous tous les angles,
pour toutes les pièces
Que vous soyez devant, derrière, à gauche ou à droite du Posé, vous pouvez profiter de sa conception somptueuse qui s’intègre parfaitement à votre intérieur, sous tous les angles.1
Le Posé dans trois espaces intérieurs. Dans le premier, il est installé dans le coin d’un mur peint en bleu marine et affiche une œuvre d’art en noir et rouge, tandis qu’un bureau et un fauteuil bleu marine sont visibles dans la pièce derrière. Dans le second, il est positionné au centre d’un mur moderne couleur charbon, sous une tête de cerf et son écran affiche des vagues. Dans le troisième, il est vu de derrière, positionné au centre de la pièce et utilisé comme pièce artistique devant le lit.
*Installation murale possible en détachant le téléviseur de la base du support.
Le Posé tel qu’imaginé par Moooi à la Milan Design Week 2022
Le Posé vu dans le cadre de la collection Divine Dreams de Moooi avec une image d’un intérieur moderne à l’écran, et entouré d’un décor rempli des papillons et des fleurs visibles à travers des nuages. Le Posé vu de face dans le cadre de la collection Defy Gravity de Moooi avec une illustration de tigre à l’écran et sur un tapis au motif de pierres. Le Posé vu de derrière dans le cadre de la collection Defy Gravity de Moooi avec des livres sur le thème de l’espace dans son organisateur de câbles et d’accessoires. Logo Mooi envisioned by LG OLED.
*Depuis vingt ans, Moooi inspire et séduit le monde avec des designs pétillants et innovants. L’entreprise fondée en 2001 est actuellement dirigée par Marcel Wanders et Robin Bevers. Moooi vient du mot Mooi qui veut dire magnifique en néerlandais. Le troisième « O » dans le nom de la marque symbolise l’accent supplémentaire mis sur la beauté et la singularité. Moooi ne dit pas aux designers quoi faire. Elle écoute ce que les designers veulent faire et concrétise leurs rêves. Éclectique et toujours à cherche le subtil équilibre entre réalité commerciale et intérêt culturel. Pour amener des conversations qui rendent votre environnement plus spécial, et qui font de votre vie un moment extraordinaire.
Un arrière qui s’adapte à toutes les situations
Une autre manière d’exprimer votre style
Le Posé transcende la simple notion de téléviseur pour devenir partie intégrante de votre style et de votre intérieur. Vue de l’arrière, il est magnifique sous tous les angles, et vous pouvez utiliser l’étagère pour mettre en valeur vos livres, magazines et cartes postales préférés2, 3, 4
Posé vu de derrière avec des magazines posés sur l’étagère, dans un salon aux couleurs bleues le long de la côte.
*Image simulée à titre indicatif.
**La capacité de poids maximale de l’étagère peut varier.
*Image simulée à titre indicatif.
**Support de câbles et d’accessoires.
Galerie d’art
Votre espace, vos goûts
Créez un intérieur qui ne ressemble qu’à vous. Lorsque vous ne regardez pas le Posé, il se transforme en tableau, vous permettant de sublimer votre intérieur avec un large choix d’œuvres d’art. Il vous suffit d’en sélectionner une pour embellir votre espace.
OLED evo auto-émissif
Illumine la pièce
Boosté par la technologie OLED evo, Brightness Booster offre jusqu’à 20 %7, 8 de luminosité en plus. Ainsi, vous pouvez profiter de couleurs vives, et d'une image extrêmement détaillée.
L’écran du Posé affiche clairement, avec une belle luminosité, les détails des champignons blancs qui s’étendent au-delà du cadre du téléviseur.
*Images d’écran simulées.
Processeur ⍺9 Gen5 AI 4K
Le cerveau derrière votre téléviseur
Utilisant un algorithme d’apprentissage approfondi, ce processeur puissant sublime l’image et le son pour une expérience digne d’un cinéma.
Image de la puce du Processeur ⍺9 Gen5 AI 4K LG en train d’émettre de la lumière.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
