TV LG 4K UHD | 2025 | 50'' (126 cm) | Processeur α7 AI 4K Gen8

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les CES Innovation Awards® se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA® (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
Découvrez le processeur alpha 7 AI 4K Gen8, un processeur puissant et intelligent
Cette toute nouvelle version de processeur offre des traitements rapides. Ainsi le processeur alpha 7 AI 4K Gen8 offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur incroyables.
En comparaison aux modèles LG TV équipés d’un processeur alpha 5. Tests réalisés en interne.
La technologie 4K Super Upscaling donne vie à chaque image
Le processeur, conçu par LG, sublime l'image. Le AI Super Upscalling* analyse les éléments de chaque image pour optimiser la résolution, la luminosité, la profondeur et la clarté.
* AI Super Upscaling : Super mise à l'échelle via IA. La qualité de l’image mise à l’échelle varie selon la résolution de la source
HDR10 Pro
Des couleurs réalistes et une luminosité éclatante qui améliorent la qualité d'image vers une toute nouvelle dimension. Une qualité d'image exceptionelle et des constrastes précis.
*HDR10 Pro est une technologie développée par LG Electronics basée sur la qualité d’image standardisée du « HDR10 » standard.
LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération
*AI Voice ID disponible via l'application LG ThinQ. Un contenu restreint peut être affiché selon la région et de la connectivité du réseau.
*La prise en charge de AI Voice ID peut varier selon le pays et la région et est disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD à partir de webOS 24.
*Voice ID est disponible sur les Apps LG, le Game Portal, l’accueil ainsi que les rubriques Tableau de bord, Sport, Télétravail, Musique et sur l’assistant d’image personnalisé.
* La recherche vocale via IA est disponible à partir des gammes UHD 2024. Une connexion internet est requise. La commande vocale est disponible via l'application LG ThinQ.
*Une connexion à Internet est requise.
*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.
*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.
*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
* Prix de l'innovation CES 2025.
*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.
*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).
*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.
Découvrez ce que LG AI TV peut faire pour vous !
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*Les TV LG sont compatibles avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour LG ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile LG ThinQ.
*L’utilisation de la fonction vocale mains libres sans une télécommande est uniquement possible avec le processeur alpha 9 AI et le processeur alpha 11 AI. Cela peut varier selon les produits et régions.
AI Sound Pro clarifie votre son pour un effet percutant
* Dynamic Sound Booster = Amplificateur de son dynamique.
* AI Clear Sound = Son clair via IA. AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute
Enrichissez votre univers sonore avec la LG TV et la barre de son LG
*La barre de son est vendue séparément.
L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle. Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour. Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
TV ultra grande taille
Profitez de tous vos films, sports et jeux préférés sur une TV LG ultra grande taille. Faites l’expérience de la haute résolution sur un très grand écran.
*La gamme UA75 est disponible dans une taille maximale de 86 pouces, L'unité de mesure utilisée peut varier selon la région.
Design fin
Ajoutez une touche de modernité avec un design élégant qui s’intègre dans votre intérieur de façon harmonieuse.
*Le design ultra-fin s’applique aux modèles UA75 65/55/50/43 pouces.
*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont identiques.
*Multi View = Séparation de l'écran
*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.
*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.
Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime
Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.
*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.
*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.
*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.
Une puissante expérience de jeu
Vivez une expérience de jeu optimale avec VRR. Profitez de votre jeu sans latences, sans enntraver vos performances.
*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge des fréquences de rafraîchissement à partir de 60Hz
FILMMAKER MODE Ambiant
Vivez l’expérience Cinéma telle que pensée par le réalisateur. Les films prennent vie dans votre Home Cinéma grâce au FILMMAKER MODE™ avec compensation de la lumière ambiante, capable de s'adapter à l'éclairage de votre environnement pour rester au plus près possible de l'intention du réalisateur.
*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
*Images simulées pour illustration. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*La disponibilité des services varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
Ce qu’ils en pensent
Trouver à proximité
Notre sélection pour vous
-
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
-
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
-
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
-
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
-
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
-
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
-
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
-
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
-
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
-
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
-
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
-
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider