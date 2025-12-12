About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Smart TV LG NanoCell AI NANO90 4K 2025 55 pouces
55NANO90A6B EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Smart TV LG NanoCell AI NANO90 4K 2025 55 pouces

55NANO90A6B EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Smart TV LG NanoCell AI NANO90 4K 2025 55 pouces

LG 55NANO90A6B
Vue avant de la TV NanoCell NANO90, logo LG NanoCell Al dans le coin supérieur. La LG NanoCell TV représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies.
Vue arrière de la TV LG NanoCell NANO90.
Vue latérale orientée vers la gauche de la TV LG NanoCell NANO90.
Vue avant et latérale de la Smart TV LG NanoCell NANO90 AI 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes.
Une image divisée au milieu pour montrer un avant et un après des couleurs pures en Real 4K. Le côté gauche du carrousel est net et coloré tandis que le côté droit est terne. Le titre évoque la façon dont chaque scène est rendue plus saisissante visuellement et agréable.
Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé. Le titre évoque la façon dont la technologie de mise à l’échelle supérieure 4K améliore la résolution, la luminosité et la clarté.
Vue de l’intérieur d’une grotte avec une vue vers son entrée donnant sur un ciel bleu et l’horizon. L’ensemble de la scène est divisé en deux pour montrer la capacité de la gradation locale avancée de la QNED. D’un côté, les couleurs et les détails sont délavés et les visuels semblent troubles. L’étiquette indique : « LED traditionnel ». L’autre côté offre des noirs exceptionnels, un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés. L’étiquette indique Gradation locale avancée. Le titre parle de la façon dont la technologie de Gradation locale avancée offre une image plus nette.
LG TV avec un écran d’une taille impressionnante fixé sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar dans un salon au style moderne.
Écran LG TV avec une télécommande AI Magic Remote au premier plan. Le bouton IA est mis en surbrillance et une bulle de dialogue montre du texte : suggérez un film que j’aime. À l’écran, nous voyons l’icône utilisateur E, indiquant comment AI Voice ID a pu identifier l’utilisateur et formuler des recommandations personnalisées en fonction de sa voix.
Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la télécommande LG AI Magic Remote complète votre AI Experience avec un bouton dédié à l’IA et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il vous suffit de pointer et cliquer.
Gros plan d’une LG TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.
Du contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment le AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement. Le texte explique que le Al Chatbot peut comprendre les souhaits de l’utilisateur et fournir des solutions de dépannage.
Intérieur d’une maison sophistiquée. De nombreuses œuvres d’art différentes sont affichées. Sur le mur central se trouve une LG TV avec des œuvres d’art à l’écran. La TV ressemble à une peinture d’un musée.
Vue avant de la TV NanoCell NANO90, logo LG NanoCell Al dans le coin supérieur. La LG NanoCell TV représente des textures colorées semblables à de la peinture, réunies.
Vue arrière de la TV LG NanoCell NANO90.
Vue latérale orientée vers la gauche de la TV LG NanoCell NANO90.
Vue avant et latérale de la Smart TV LG NanoCell NANO90 AI 4K montrant ses dimensions de longueur, largeur, hauteur et profondeur.
Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci. Le titre évoque la façon dont le processeur offre une qualité 4K, des couleurs et une luminosité époustouflantes.
Une image divisée au milieu pour montrer un avant et un après des couleurs pures en Real 4K. Le côté gauche du carrousel est net et coloré tandis que le côté droit est terne. Le titre évoque la façon dont chaque scène est rendue plus saisissante visuellement et agréable.
Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé. Le titre évoque la façon dont la technologie de mise à l’échelle supérieure 4K améliore la résolution, la luminosité et la clarté.
Vue de l’intérieur d’une grotte avec une vue vers son entrée donnant sur un ciel bleu et l’horizon. L’ensemble de la scène est divisé en deux pour montrer la capacité de la gradation locale avancée de la QNED. D’un côté, les couleurs et les détails sont délavés et les visuels semblent troubles. L’étiquette indique : « LED traditionnel ». L’autre côté offre des noirs exceptionnels, un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés. L’étiquette indique Gradation locale avancée. Le titre parle de la façon dont la technologie de Gradation locale avancée offre une image plus nette.
LG TV avec un écran d’une taille impressionnante fixé sur un mur au-dessus d’une LG Soundbar dans un salon au style moderne.
Écran LG TV avec une télécommande AI Magic Remote au premier plan. Le bouton IA est mis en surbrillance et une bulle de dialogue montre du texte : suggérez un film que j’aime. À l’écran, nous voyons l’icône utilisateur E, indiquant comment AI Voice ID a pu identifier l’utilisateur et formuler des recommandations personnalisées en fonction de sa voix.
Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Le texte explique que la télécommande LG AI Magic Remote complète votre AI Experience avec un bouton dédié à l’IA et peut être utilisée comme une souris aérienne. Il vous suffit de pointer et cliquer.
Gros plan d’une LG TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot.
Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.
Du contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment le AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement. Le texte explique que le Al Chatbot peut comprendre les souhaits de l’utilisateur et fournir des solutions de dépannage.
Intérieur d’une maison sophistiquée. De nombreuses œuvres d’art différentes sont affichées. Sur le mur central se trouve une LG TV avec des œuvres d’art à l’écran. La TV ressemble à une peinture d’un musée.

Fonctionnalités principales

  • Des couleurs pures en Real 4K, des couleurs éclatantes associées à des détails stupéfiants
  • Qualité d’image 4K, son visuel et surround amélioré du processeur alpha 7 4K AI de 8ème génération
  • Nouveau bouton AI, commandes vocales, fonctions glisser-déposer sur la télécommande AI Magic Remote
  • La technologie de variation de la précision garantit une image plus nette et révèle les moindres détails
  • Haute résolution sur un grand écran de TV ultra large
Plus
Badge Prix de l’innovation CES avec une citation du lauréat 2025.

Prix de l’innovation CES avec la mention Lauréat 2025 (webOS Re:New Program)

Cybersécurité

Logo AVForums Editor’s Choice pour LG webOS 24, comme meilleur système Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor’s Choice - Meilleur système Smart TV 2024/25

« webOS 24 continue d’offrir une expérience intelligente élégante, rapide et facile à utiliser, en plus d’être épurée. »

*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association= Association des techologies grand public) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.

La LG NanoCell TV est légèrement inclinée vers la gauche et représente des fils colorés. Le logo processeur alpha 7 AI 4K est situé dans le coin inférieur droit de la TV. L’arrière-plan est un léger dégradé bleu sarcelle.

La LG NanoCell TV est légèrement inclinée vers la gauche et représente des fils colorés. Le logo processeur alpha 7 AI 4K est situé dans le coin inférieur droit de la TV. L’arrière-plan est un léger dégradé bleu sarcelle.

Plongez dans un monde aux couleurs authentiques

Qualité de l’imagewebOS pour l’IALG Gallery+Qualité du sonDesignDivertissement

Découvrez le processeur AI alpha 7 de 8ème génération puissant et intelligent

Grâce à des améliorations significatives des performances, le traitement plus rapide du processeur alpha 7 AI de 8ème génération offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur grandement améliorées.

Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci.

Le processeur alpha 7 AI de 8ème génération s’illumine en jaune et des éclairs de couleur fusent de celui-ci.

*Comparé à une Smart TV LG entrée de gamme de la même année avec alpha 5 AI Processeur de 6ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.

Des couleurs pures en véritable qualité 4K

Regardez du contenu en qualité 4K affiné avec une précision des couleurs éclatante et des détails nets, rendant chaque scène visuellement saisissante et agréable.

Un carrousel terne est lavé avec une vague de couleurs, ce qui permet une visualisation plus nette d’un carrousel coloré et lumineux.

La technologie de mise à l’échelle supérieure 4K IA donne vie à chaque image

Le processeur puissant de LG améliore la résolution jusqu’à sa qualité d’origine. Profitez de la mise à l’échelle supérieure 4K avec une résolution, une luminosité et une clarté améliorées.

Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé.

Comparaison avant et après de la façon dont la mise à l’échelle supérieure LG 4K améliore la qualité d’image. Deux panneaux montrant la même image d’un oiseau coloré assis sur une branche dans une forêt, le panneau de droite est estompé.

*La qualité de l’image après mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.

Gradation locale avancée

Le contrôle précis de la luminosité de la gradation locale avancée vous permet de voir chaque détail nettement.
*Advanced Local Dimming = gradation locale avancée

Vue de l’intérieur d’une grotte avec une vue vers son entrée donnant sur un ciel bleu et l’horizon. L’ensemble de la scène est divisé en deux pour montrer la capacité de la gradation locale avancée de la NanoCell. D’un côté, les couleurs et les détails sont délavés et les visuels semblent troubles. L’étiquette indique : « LED traditionnel LG». L’autre côté offre des noirs exceptionnels, un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés. L’étiquette indique Gradation locale avancée.

Vue de l’intérieur d’une grotte avec une vue vers son entrée donnant sur un ciel bleu et l’horizon. L’ensemble de la scène est divisé en deux pour montrer la capacité de la gradation locale avancée de la NanoCell. D’un côté, les couleurs et les détails sont délavés et les visuels semblent troubles. L’étiquette indique : « LED traditionnel LG». L’autre côté offre des noirs exceptionnels, un contraste, une luminosité et des couleurs améliorés. L’étiquette indique Gradation locale avancée.

*Les images de comparaison sont simulées à des fins d’illustration uniquement.

HDR10 Pro

Des couleurs et une luminosité éclatantes donnent à la résolution de l’écran une toute nouvelle dimension. Passez à une qualité d’image élevée avec un contraste net.

Une photo d’une fille portant un pull rouge divisée en bas du milieu pour montrer le côté gauche en SDR et le côté droit en HDR10 Pro. Le côté droit de l’image est plus net et contrasté comparé au côté gauche de l’image. Images simulées pour comparaison.

Une photo d’une fille portant un pull rouge divisée en bas du milieu pour montrer le côté gauche en SDR et le côté droit en HDR10 Pro. Le côté droit de l’image est plus net et contrasté comparé au côté gauche de l’image. Images simulées pour comparaison.

*HDR10 Pro est une technologie développée par LG Electronics basée sur la qualité d’image normalisée du « HDR10 » standard.

LG AI TV : votre Allié Intelligent dernière génération.

En savoir plus

Votre expérience AI débute avec votre télécommande AI Magic Remote

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote* ! Avec sa molette et son pointeur à l’écran, utilisez la comme une souris et bénéficiez d'une navigation simple et rapide dans votre interface webOS.

*AI Voice ID = Reconnaissance vocale via IA. AI Search = Recherche via IA. AI Concierge = Conciergerie via IA. AI Picture Wizard/Sound Wizard = Assistants d'image/de son via IA.
*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.
*La fonction Reconaissance Vocale via IA est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.

Télécommande LG AI Magic Remote avec le bouton IA en surbrillance. Autour d’elle se trouvent les différentes fonctionnalités auxquelles un utilisateur peut accéder à partir du bouton. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard.

La télécommande IA Magic Remote complète l’experience IA

Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote, sans aucun appareil supplémentaire ! Avec un capteur de mouvement et une molette de défilement, pointez et cliquez pour l’utiliser comme une souris aérienne ou parlez simplement pour profiter des commandes vocales.

*AI Voice ID = Reconnaissance vocale via IA. AI Search = Recherche via IA. AI Concierge = Conciergerie via IA. AI Picture Wizard/Sound Wizard = Assistants d'image/de son via IA.

*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.

*AI Voice ID = Reconnaissance vocale via IA. Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.

*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.

Gros plan d’une LG QNED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot™.

Gros plan d’une LG QNED TV montrant le fonctionnement de la recherche par IA, AI Search. Une petite fenêtre de chat est ouverte, montrant comment l’utilisateur a demandé les jeux de sport disponibles. La recherche par IA a répondu par chat et en montrant des vignettes des contenus disponibles. On voit aussi une invite à faire une demande à Microsoft Copilot™.

AI Search

Recherchez ce que vous voulez. La recherche vocale et son IA intégrée comprend vos demandes. La recherche vocale AI Search* vous répond avec des recommandations personnalisées.

Microsoft Copilot™ vous apporte des éléments supplémentaires.

*AI Search = Recherche via IA. Disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD commercialisées à partir de 2024.
*Une connexion à Internet est requise.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

Le contenu de science-fiction est diffusé sur un écran de LG QNED TV. Sur l’écran se trouve l’interface AI Chatbot. L’utilisateur a envoyé un message au Chatbot indiquant que l’écran est trop sombre. Le Chatbot a proposé des solutions à la demande. Toute la scène est également divisée en deux. Un côté est plus sombre, l’autre est plus lumineux, montrant comment AI Chatbot a résolu le problème pour l’utilisateur automatiquement.

AI Chatbot

Vous n'avez qu'à parler à votre TV via votre télécommande AI Magic Remote et votre AI Chatbot* vous apporte son aide. Il comprend votre besoin pour vous apporter la réponse adaptée.

*Une connexion à Internet est requise.
*L’AI Chatbot est uniquement fourni dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.

Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.

Télécommande AI Magic Remote de LG en face d’un écran de LG TV. L’écran affiche un message d’accueil personnalisé de LG AI avec des mots clés personnalisés en fonction de l’historique de recherche et de visionnage de l’utilisateur. À côté de la télécommande se trouve une icône et une étiquette montrant que la fonctionnalité AI Concierge est facilement accessible en appuyant brièvement sur le bouton IA.

AI Concierge

Une simple clic sur le bouton IA de votre télécommande ouvre votre AI Concierge qui fournit des mots clés et des recommandations personnalisés en fonction de vos dernières recherches et de vos derniers contenus regardés.

*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.
*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Picture Wizard. Des séries d’images sont affichées avec les sélections de l’utilisateur mises en évidence. Une icône de chargement apparaît avec une image de paysage affichée, en cours d’amélioration de gauche à droite.

AI Picture Wizard

Des algorithmes avancés apprennent vos préférences en passant en revue jusqu'à 1,6 milliard de possibilités d’image. En fonction de vos choix, votre TV crée une image personnalisée rien que pour vous.

Écran d’un utilisateur passant par le processus de personnalisation de l’assistant AI Sound Wizard. Une série d’icônes de clips sonores en cours de sélection. On voit un chanteur de jazz et un joueur de saxophone, des ondes sonores représentant le son personnalisé animé sur l’ensemble du visuel.

AI Sound Wizard

Choisissez le son que vous aimez parmi une sélection de clips sonores. À partir de 40 millions d'options possibles, l’IA crée le mode son qui vous ressemble.

Logo et nom du programme webOS Re:New avec le badge du lauréat du prix de l’innovation CES 2025 à côté.

Logo et nom du programme webOS Re:New avec le badge du lauréat du prix de l’innovation CES 2025 à côté.

Bénéficiez d'une évolution majeure de votre interface chaque année, avec le primé web:OS Re:New Program*

Continuez à profiter des dernières fonctionnalités et des derniers logiciels grâce à des évolutions anuelles. Sentez-vous en sécurité en sachant que webOS, lauréat de l’innovation CES dans la catégorie cybersécurité, protège votre vie privée et vos données.

*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.
*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).
*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.

Découvrez ce que la LG AI TV peut faire pour vous !

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

Avec un abonnement LG Gallery+, découvrez plus de 4 000 contenus pour créer votre espace personnalisé

*Le contenu disponible peut varier selon le pays.

*Le contenu fourni est susceptible d’être modifié.

*4 000 contenus sont disponibles uniquement dans les pays où webOS Pay est pris en charge (Corée, États-Unis, Royaume-Uni et certains pays de l’UE).

*Un abonnement au service LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’intégralité du contenu et aux fonctionnalités.

*Une version d’essai gratuite d’un mois est proposée exclusivement aux clients avec un abonnement.

Personnalisez votre espace selon vos goûts en choisissant parmi un contenu varié

Parcourez une vaste bibliothèque de contenus. Découvrez une sélection variée de visuels, entre art, jeux, paysages et plus, le tout en un seul endroit.

Profitez d’œuvres d’art de renommée mondiale dans votre espace

Interior of a sophisticated home. Lots of different artworks are displayed. On the center wall is an LG TV with popular artwork on the screen. The TV looks like a painting from a museum.

Entourez-vous de la beauté de la nature

Intérieur d’une maison de campagne. Une énorme LG TV fixée au mur affiche une magnifique œuvre d’art naturelle sur son écran. La TV ressemble à une photographie suspendue au mur.

Ajoutez une touche moderne à votre déco avec des illustrations numériques et 3D

Intérieur d’une maison élégante et colorée. Une LG TV est fixée au mur. Sur l’écran se trouve une œuvre d’art moderne et colorée. L’illustration sur la TV ajoute de la personnalité à la déco intérieure générale de l’espace.

Créez une atmosphère amusante grâce à du contenu varié

Dans une salle de jeu à la maison, une énorme LG TV est fixée au mur. Sur son écran se trouvent des illustrations du jeu Assassin’s Creed Shadows.

Personnalisez votre espace d’innombrables façons

Personnalisez votre galerie d’accueil avec votre choix de musique, de visuels et plus encore. Choisissez ce que vous souhaitez afficher sur votre TV en fonction de vos préférences actuelles.

Synchronisez la musique et les visuels selon vos envies

Associez de la musique de fond à des visuels pour créer l’ambiance qui vous plaît Choisissez parmi des musiques prédéfinies ou connectez votre appareil mobile via Bluetooth pour lire vos propres morceaux.

Découvrez comment une LG TV peut être configurée pour écouter de la musique d’ambiance synchronisée avec les visuels.
À partir de l’écran d’accueil d’une LG TV, le processus de réglage de vos préférences pour obtenir du contenu sélectionné automatiquement est affiché. Choisissez entre différents types de contenu et recevez du profil personnalisé.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Un contenu sélectionné automatiquement selon vos goûts

Votre TV apprend à connaître vos goûts et préférences. En répondant à une série de questions, votre TV peut commencer à vous proposer des œuvres d’art qui correspondent à vos préférences.

*16 profils différents sont fournis, avec des recommandations de contenu générées en faisant correspondre les données à chaque type de profil.

Une LG TV murale avec un téléphone portable au premier plan. Le processus de configuration de Google Photos sur la LG TV est présenté.

Une LG TV murale avec un téléphone portable au premier plan. Le processus de configuration de Google Photos sur la LG TV est présenté.

Accédez facilement à Google Photos et affichez vos souvenirs

Connectez facilement votre compte Google Photos à votre TV avec votre téléphone. Personnalisez facilement votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.

*La fonctionnalité marche lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

Le panneau d’informations est affiché sur une LG TV fixée au mur. Différentes fonctionnalités sont affichées : mises à jour météo, alertes sportives, programmation de TV, Home Hub et Google Agenda.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Restez à jour grâce à un tableau de bord personnalisé tout-en-un

Consultez les informations importantes en un coup d’œil. Recevez des mises à jour météo, des alertes sportives, consultez votre calendrier Google et configurez même des notifications pour Home Hub, vos réservations de visualisation, etc.

*L’accès à Google Agenda nécessite un compte Google.

Le processus d’utilisation des commandes vocales pour utiliser la fonction IA générative de LG Gallery+ est présenté. À partir de l’invite initiale, l’illustration créée est affichée ainsi que d’autres types d’invites et d’illustrations qui en ont résulté.

Ein an der Wand befestigter LG TV mit Mobiltelefon im Vordergrund. Der Vorgang der Einrichtung von Google Photos auf dem LG TV wird angezeigt.

Au-delà de la sélection, créez vos illustrations rêvées avec la véritable IA générative de Google Gemini

Au-delà du contenu existant, créez de l’art exactement comme vous l’imaginiez avec Google Gemini optimisé par Google Image. Avec un abonnement, vous pouvez simplement dire à votre TV ce que vous voulez et elle génère des œuvres d’art pour vous.

*Un abonnement inclut 20 crédits par mois. Un crédit permet de générer une image.

*Lors du lancement, le service ne sera disponible que dans 7 pays (Corée, États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie).

Les paramètres intelligents s’adaptent aux changements de votre environnement

Toujours prêt et économiseur d’écran

Tout en économisant de l’énergie, vous pouvez toujours profiter et afficher vos illustrations ou images sélectionnées via Gallery+ lorsque la TV est éteinte ou n’est pas utilisée pendant longtemps, ce qui la transforme en toile numérique.

AI Brightness Control*

Les capteurs intégrés de votre TV détectent la lumière et ajustent la luminosité de l’écran en conséquence pour garantir une visualisation optimisée quel que soit l’éclairage.

Capteur de mouvement

La détection de mouvement permet à votre TV de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous êtes à proximité ou non.

*Économiseur d’écran disponible peu nécessité un abonnement.

*L’économiseur d’écran s’active par défaut après 3 minutes sans lecture vidéo ou activité de la télécommande. Les utilisateurs peuvent ajuster la durée à 10, 20 ou 30 minutes.

*Le contenu vidéo et la musique d’arrière-plan ne sont pas pris en charge en mode économiseur d’écran.

*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles M5 et G5.

Télécommande de TV devant un écran de LG TV avec Home Hub. Toutes les fonctionnalités et commandes sur d’autres appareils intelligents sont affichées.

Home Hub, la plateforme tout-en-un pour votre maison intelligente

Gérez facilement divers appareils ménagers LG, ainsi que vos appareils Google Home et plus encore. Contrôlez toute votre maison avec cette fonctionnalité pratique ultime, grâce à un tableau de bord unique et intuitif.

*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.
*L’utilisation de la fonction vocale mains libres sans une télécommande est uniquement possible avec le processeur alpha 9 AI et le processeur alpha 11 AI. Cela peut varier selon les produits et régions.

Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro

*AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

Enrichissez votre son avec une TV LG et une barre de son LG.

*La barre de son est vendue séparément.
*L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle.
*Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.

Trouvez la meilleure paire LG Soundbar et LG TV

*Les fonctionnalités peuvent varier selon les modèles. Veuillez consulter chaque page produit pour connaître les caractéristiques détaillées.

TV ultra large

Profitez de vos contenus cinéma, sport et jeux vidéo sur un téléviseur LG ultra grande taille. Plongez dans vos images en haute définition sur écran géant.

LG TV avec un écran d’une taille impressionnante fixé sur un mur au-dessus d’une barre de son LG dans un salon au style moderne.

LG TV avec un écran d’une taille impressionnante fixé sur un mur au-dessus d’une barre de son LG dans un salon au style moderne.

*La NANO90 est disponible dans un maximum de 75 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.

Design ultra-fin

Le design fin apporte une touche raffinée à votre espace.

LG NanoCell TV fixée sur un mur au-dessus d’une barre de son LG dans un salon moderne. La LG NanoCell TV représente un arrière-plan coloré.

Une personne dans son salon qui tient son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission montrant que l’écran du téléphone est mis en miroir sur la TV. Sur la TV, on voit un match de basket et sur le côté se trouve l’écran mis en miroir, montrant les statistiques du joueur.

Une personne dans son salon qui tient son téléphone. Sur le téléphone se trouve une icône de transmission montrant que l’écran du téléphone est mis en miroir sur la TV. Sur la TV, on voit un match de basket et sur le côté se trouve l’écran mis en miroir, montrant les statistiques du joueur.

Maximisez le divertissement : Utilisez plusieurs écrans simultanément avec le Multi View*

Profitez au maximum de votre TV avec le Multi View. Mettez en miroir vos appareils via Google Cast et AirPlay. Divisez votre écran en deux vues séparées pour un divertissement multi-écran harmonieux.

*Multi View = multi-vues.
*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes.
*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.

Écran d’accueil LG Channels montrant la variété du contenu disponible sur une LG TV.

LG Channels home screen showing the variety of content available on an LG TV.

Diffusez une variété de contenus. Gratuitement.

Le service de streaming exclusif de LG, LG Channels, propose gratuitement une vaste sélection de chaînes à consommer en Direct ou à la Demande, à portée de main.

*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.

Trois icônes différentes qui montrent comment LG Channels peut être utilisé simplement sans avoir besoin de s’abonner, de payer ou de configurer un décodeur périphérique.

Trois icônes différentes qui montrent comment LG Channels peut être utilisé simplement sans avoir besoin de s’abonner, de payer ou de configurer un décodeur périphérique.

Sans frais. Sans abonnement. Sans câble.

Vous n’avez qu’à vous connecter et commencer à regarder sans frais supplémentaires ni besoin de brancher une box TV.

Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime

Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV avec l’accès à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid et désormais l’application Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA à jouer avec la manette aux jeux casual jouables avec votre télécommande.

Écran d’accueil du Portail de jeux. Le curseur se déplace et clique pour montrer de nombreux titres de jeux populaires, et la fonction ajoutée qui permet de sélectionner des jeux en fonction du type de manette que vous avez, qu’il s’agisse d’une manette ou de la télécommande.

LG Channels home screen showing the variety of content available on an LG TV.

*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.
*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.
*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.

L'expérience de jeu ultime.

Vivez une expérience de jeu optimale avec VRR*. Profitez de votre jeu sans décalage ni flou de mouvement.

Des mains tenant la manette devant un écran montrant un jeu vidéo de voiture de course. Le logo VRR se trouve dans le coin supérieur gauche et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

Des mains tenant la manette devant un écran montrant un jeu vidéo de voiture de course. Le logo VRR se trouve dans le coin supérieur gauche et d’autres certifications pertinentes sont visibles.

*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 60 Hz.

FILMMAKER MODE™ ambiant

Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE™ avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les visuels aussi près que possible de leur forme originale.

Un réalisateur face à un panneau de contrôle en train d’éditer le film « Killers of the Flower Moon » sur une LG NanoCell TV. En bas à gauche de l’image, on voit un logo FILMMAKER MODE™

Un réalisateur face à un panneau de contrôle en train d’éditer le film « Killers of the Flower Moon » sur une LG NanoCell TV. En bas à gauche de l’image, on voit un logo FILMMAKER MODE™

*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video. Ces applications peuvent nécessiter un abonnement
*Le FILMMAKER MODE Ambiant s’applique au modèle NANO90 et le FILMMAKER MODE s’applique au modèle NANO80.

*Toutes les images du produit ci-dessus sont fournies à titre d’illustration seulement. Référez-vous aux images de la galerie pour une représentation plus précise.
*Toutes les images ci-dessus sont simulées.
*Les détails du produit affichés sur l’image peuvent différer.
*La disponibilité du service varie selon la région et le pays.
*Les services personnalisés peuvent varier en fonction des politiques de l’application tierce.
*La télécommande AI Magic Remote peut nécessiter un achat séparé en fonction de la taille, du modèle et de la région de votre TV.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • Technologie d'écran - Technologie écran

    4K UHD

  • Technologie d'écran - Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • Technologie d'écran - Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Nano Color

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen8

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • AUDIO - Sortie Audio

    20W

  • AUDIO - Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • Dimensions et poids - Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 236 x 716 x 29,7

  • Dimensions et poids - Poids TV sans pied (kg)

    15,0

Toutes les caractéristiques

TECHNOLOGIE D'ÉCRAN

  • Technologie écran

    4K UHD

  • Résolution de l'écran

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Type de rétroéclairage

    Edge

  • Taux de rafraichissement

    60Hz Natif

  • Wide Color Gamut (large gamme de couleurs)

    Nano Color

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur

    Processeur α7 AI 4K Gen8

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Dynamic Tone Mapping

    Oui

  • AI Brightness Control

    Oui

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Oui

  • Dimming Technology (précision du rétroéclairage)

    Local Dimming

  • Modes d'image

    10 modes

  • Auto Calibration

    Oui

GAMING

  • Mode HGIG

    Oui

  • Optimiseur de Jeu

    Oui (Dashboard Gaming)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Oui

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    Oui (Jusqu'à 60Hz)

SMART TV

  • Interface TV (OS)

    webOS 25

  • Compatible camera USB

    Oui

  • AI Chatbot

    Oui

  • Navigateur Internet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Google Home / Hub

    Oui

  • Home Hub

    Oui

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui

  • LG Channels

    Oui

  • Télécommande Magic Remote

    Intégré

  • Multi écran

    Oui

  • Application Smartphone

    Oui (LG ThinQ)

  • Voice ID

    Oui

  • Works with Apple Airplay

    Oui

  • Compatible avec Apple Home

    Oui

AUDIO

  • AI Sound

    α7 AI Sound Pro (Virtualisation 9.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Oui (Mise à niveau automatique du volume)

  • LG Sound Sync

    Oui

  • Sound Mode Share

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Compatible Bluetooth Surround

    Yes (Lecture bidirectionnelle)

  • Sortie Audio

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Oui

  • Codec Audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Voir le manuel)

  • Direction haut-parleurs

    Vers le bas

  • Diffusion haut-parleurs

    2.0 canaux

  • WOW Orchestra

    Oui

ACCESSIBILITE

  • Contrastes élevés

    Oui

  • Echelle de gris

    Oui

  • Couleurs inversées

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions TV sans pied (L×l×H mm)

    1 236 x 716 x 29,7

  • Dimensions TV avec pied (LxlxH mm)

    1 236 x 783 x 257

  • Dimensions du carton (LxHxI mm)

    1 360 x 810 x 152

  • Pied TV (Lxl mm)

    1 074 x 257

  • Poids TV sans pied (kg)

    15,0

  • Poids TV avec pied (kg)

    15,4

  • Poids carton (kg)

    19,7

  • Support VESA (L x H mm)

    300 x 300

CODE EAN

  • CODE EAN

    8806096345658

CONNECTIVITE

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth

    Yes (v 5.1)

  • Port Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • Sortie audio numérique optique

    1ea

  • Port Ci+

    1ea (A l'exception des UK et de l'Irlande)

  • Port HDMI

    3ea (prend en charge eARC, ALLM)

  • Prise antenne

    2ea

  • Port USB

    2ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 5)

POWER

  • Alimentation (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consommation en veille

    Inférieure à 0.5W

ACCESSOIRES INCLUS

  • Télécommande

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

  • Cable d'alimentaion

    Oui (détachable)

BROADCASTING

  • Reception TV analogique

    Oui

  • Réception TV numérique

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.