*Les CES Innovation Awards se basent sur les documents descriptifs soumis au jury. La CTA (Consumer Technology Association) n’a pas vérifié l’exactitude des informations envoyées ni des revendications faites et n’a pas testé l’appareil ayant reçu la récompense.
Grâce à des améliorations significatives des performances, le traitement plus rapide du processeur alpha 7 AI de 8ème génération offre une qualité d’image 4K avec une netteté et une profondeur améliorées*.
*Comparé à une Smart TV entrée de gamme de la même année avec alpha 5 AI Processor de 6ème génération basé sur une comparaison des spécifications internes.
Des couleurs pures en véritable qualité 4K
Regardez du contenu en qualité 4K, sublimé par des couleurs et des détails précis, pour rendre toutes les scènes saisissantes.
La technologie de Mise à l’Echelle Supérieure 4K via IA donne vie à chaque image
Le processeur puissant de LG améliore la résolution jusqu’à sa qualité d’origine. Profitez de la Mise à l'Echelle Supérieure 4K LG avec une résolution, une luminosité et une clarté améliorées.
*La qualité de l’image après mise à l’échelle peut varier en fonction de la résolution de l’image d’origine.
HDR10 Pro
Faites passer la résolution de vos images dans une autre dimension grâce à des couleurs vibrantes et une luminosité importante. Découvrez une qualité d’image sublimée par un contraste plus net.
*HDR10 Pro est une technologie développée par LG Electronics basée sur la qualité d’image normalisée du « HDR10 » standard.
LG AI TV: Votre Allié Intelligent dernière génération.
Votre expérience AI débute avec votre télécommande AI Magic Remote
Contrôlez facilement votre TV avec la télécommande AI Magic Remote* ! Avec sa molette et son pointeur à l’écran, utilisez la comme une souris et bénéficiez d'une navigation simple et rapide dans votre interface webOS.
*Le design, la disponibilité et les fonctionnalités de la télécommande AI Magic Remote peuvent varier selon la région et la langue prise en charge, même sur un modèle identique.
*Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une connexion Internet.
*La fonction AI Voice Recognition est uniquement fournie dans les pays prenant en charge la technologie NLP dans leur langue maternelle.
*Du contenu réduit ou limité peut être affiché selon la région ou la connectivité au réseau.
*AI Voice ID = Reconnaissance vocale via IA. Voice ID est disponible selon la région et le pays sur les TV OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Elle fonctionne uniquement avec les applications prenant en charge le compte Voice ID.
*AI Search = Recherche via IA. Disponible sur les téléviseurs OLED, QNED, NanoCell et UHD sortis à partir de 2024.
*Une connexion à Internet est requise.
*Une connexion à Internet est requise.
*Il est possible de lier l’AI Chatbot au service client.
*Les menus et applications pris en charge peuvent varier selon les pays.
*Les menus affichés peuvent varier à la sortie du produit.
*Les recommandations de mots clés varient en fonction de l’application et du moment de la journée.
*webOS Re:New Program = Program Re:Nouveau.
*Disponibles sur modèles OLED 2022 et ultérieurs et UHD 2023 et ultérieurs (dont gammes UHD 2025 et ultérieurs).
*Il prend en charge jusqu'à 4 évolutions majeures de l'interface sur 5 ans à partir de la version initiale de webOS du produit. La première mise à jour a lieu au plus tard 2 ans après la date d'achat du produit.
*Les mises à jour et le calendrier de certaines fonctions, applications et services peuvent varier selon le modèle et le pays.
Découvrez ce que la LG AI TV peut faire pour vous !
AI Voice ID
AI Search
AI Chatbot et AI Picture/Sound Wizard
AI Concierge
*LG est compatible avec les appareils WiFi « Matter ». Les services et fonctionnalités pris en charge par « Matter » peuvent varier selon les périphériques connectés. La connexion initiale pour ThinQ et Matter doit se faire via l’application mobile ThinQ.
*L’utilisation de la fonction vocale mains libres sans une télécommande est uniquement possible avec le processeur alpha 9 AI et le processeur alpha 11 AI. Cela peut varier selon les produits et régions.
Affinez votre son pour un effet percutant avec AI Sound Pro*
*AI Sound Pro = Son Pro via IA.
*AI Clear Sound = Son clair via IA. AI Clear Sound doit être activé par le biais du menu Mode son.
* Dynamic Sound Booster = Amplificateur de son dynamique.
*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.
*La barre de son est vendue séparément.
*L'interface du contrôle de la barre de son peut varier selon le modèle. *Veuillez noter que le service peut être indisponible au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.
*Les modèles de barre de son compatibles avec la TV peuvent varier selon la région et le pays.
*L’utilisation de la télécommande LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement.
TV ultra grande taille
Profitez de vos contenus cinéma, sport et jeux vidéo sur un téléviseur LG ultra grande taille. Plongez dans vos images en haute définition sur écran géant.
*Le NANO80 est disponible dans un maximum de 86 pouces. Les pouces peuvent varier selon la région.
*Multi View = multi-vues.
*Les paramètres d’image et de son sur les deux écrans sont les mêmes.
*Apple, le logo Apple, Apple TV, AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
*L’assistance pour AirPlay 2, HomeKit, et Google Cast peuvent varier selon la région et la langue.
*Le contenu et les applications disponibles peuvent varier selon le pays, le produit et la région.
Le Portail de jeux transforme votre TV en plateforme de jeu ultime
Jouez à des milliers de jeux directement sur votre LG TV en accédant à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroide ou désormais Xbox ! Profitez d’une grande variété de jeux, des titres AAA auxquels jouer avec la manette à des jeux ludiques auxquels jouer directement avec la télécommande.
*La prise en charge du Portail de jeux peut varier selon les pays.
*La prise en charge des services cloud gaming et des jeux sur le Portail de jeux peut varier selon les pays.
*Certains services de gaming peuvent nécessiter un abonnement et une manette.
L'expérience de jeu ultime
Vivez une expérience de jeu optimale grâce au VRR. Profitez de votre jeu sans décalage ni flou de mouvement.
*Fonctionne uniquement avec les jeux ou PC qui prennent en charge les 60 Hz.
FILMMAKER MODE™ ambiant
Vivez l’expérience cinéma tel que le réalisateur l’a imaginée avec le FILMMAKER MODE™ avec la compensation de la lumière ambiante qui s’adapte à l’environnement et maintient les images aussi près que possible de leur forme originale.
*FILMMAKER MODE ambiant est une marque commerciale d’UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE ambiant démarre automatiquement sur AppleTV+ et l’application Amazon Prime Video.
*Le FILMMAKER MODE Ambiant s’applique au modèle NANO90 et le FILMMAKER MODE s’applique au modèle NANO80.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
extension
extension
extension
