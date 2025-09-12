Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
Pack | Projecteur Laser 4K LG PU615U + LG Barre de son S90TY

Pack | Projecteur Laser 4K LG PU615U + LG Barre de son S90TY

Pack | Projecteur Laser 4K LG PU615U + LG Barre de son S90TY

LG PU615U.S90TY
Front view of LG CineBeam S Mini UST Projector, 4K UHD, 3-ch RGB Laser, 450,000:1 Contrast, Max. 100" screen size, White - PU615U
Rear view
Bottom view
rear view
Top view
20 angle -45 degree rear view
Fonctionnalités principales

  • Projecteur 4K UHD RGB Laser
  • Taille de l’écran projeté : jusqu'à 100"
  • Design compact et minimaliste
  • Barre de son puissante et immersive
  • Caisson de basse sans-fil
  • Dolby Atmos et AI Sound Pro
Plus
Une image du désert est projetée par le LG CineBeam.

Une image du désert est projetée par le LG CineBeam.

*Ce projecteur à projection à ultra courte focale nécessite une distance de projection de 8,1 à 39,3 cm, beaucoup plus courte que les projecteurs standard.

*Ce projecteur n’a pas de batterie intégrée. La connexion du câble d’alimentation ou de la batterie externe est nécessaire pour le fonctionnement.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Logo du prix « Le meilleur du CES 2025 » du Forum AVS

AVSForum Le meilleur du CES 2025

Nommé « Le meilleur du CES 2025 » par AVSForum 2025

Présentation de notre meilleur projecteur portable UST 4K à ce jour

Transformez votre mur en écran cinéma 4K de 100 pouces avec une projection ultra courte focale. Profitez d’une expérience cinématographique de niveau supérieur, sans tracas et sans avoir besoin d’espace supplémentaire.

Six projecteurs LG CineBeam différents et leurs images projetées affichées ensemble.

Six projecteurs LG CineBeam différents et leurs images projetées affichées ensemble.

Projection ultra courte focale, au-delà des limites d’espace

Le CineBeam S est doté d’une projection à très courte focale d’images panoramiques à une distance exceptionnellement courte. Transformez votre espace grâce à un superbe écran de cinéma de 100 pouces.

**Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.

Une expérience cinématographique immersive à domicile grâce à un écran 4K de 100''

Sa résolution 4K UHD offre des détails nets et une clarté réaliste, même sur un grand écran de 100 pouces. Profitez de couleurs éclatantes et d’un contraste profond avec une gamme de couleurs DCI-P3 154 % et un taux de contraste de 450 000:1, créant une expérience visuelle immersive.

4K UHD

Résolution 3 840 x 2 160

DCI-P3 154 %

Gamme de couleurs (globale)

Laser RGB

Source lumineuse

450 000:1

Rapport de contraste

Trois personnes portant des tenues vertes, jaunes et bleues.

4K UHD 2160p

Trois personnes portant des tenues vertes, jaunes et bleues.

FHD 1080p

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La taille de l’écran peut varier en fonction de la distance de projection.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.

Voir tout le spectre de couleurs

Avec une large gamme de couleurs DCI-P3 154 % (globale), le CineBeam S offre une représentation précise et éclatante des couleurs.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les chiffres de la gamme de couleurs ont mesuré les valeurs des tests internes et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Le laser RGB offre une source lumineuse séparée pour le rouge, le vert et le bleu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Couleurs riches alimentées par le triple laser

Le laser RGB offre des couleurs riches et une luminosité élevée pour une vision plus immersive.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Noir absolu pour des détails plus riches

Notre taux de contraste de 450 000:1 fait ressortir des détails clairs et un noir absolu, améliorant l’éclat de chaque scène.

*Les chiffres ci-dessus sont basés sur le « Mode le plus lumineux » et peuvent varier en fonction de votre environnement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Écran pouvant atteindre 100 pouces à une courte distance

Profitez d’un grand écran de 100 pouces, à une courte distance du mur. L’objectif à projection ultra courte focale peut projeter une variété de tailles d’écran, de 40 pouces à un écran de cinéma de 100 pouces, même dans les espaces les plus étroits.

Le LG CineBeam projetant une image de montagne nuageuse

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement en cas d’obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Mini, mais puissant

Compact et léger, ce projecteur offre des performances puissantes. Avec son design minimaliste, il est facile à déplacer et se fond parfaitement dans n’importe quel espace.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Graphisme d’onde sonore bleue sortant du projecteur LG CineBeam

Graphisme d’onde sonore bleue sortant du projecteur LG CineBeam

Profitez d’un son stéréo spatial avec Dolby Atmos

Des paysages sonores qui prennent vie. Les enceintes stéréo intégrées avec Dolby Atmos offrent un son clair et spacieux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

LG TV affichant l’écran webOS

webOS : Ouvrez un univers de contenu

Avec webOS, explorez de multiples contenus grâce à des services de streaming intégrés comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, et Apple TV.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services liés sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services (acheter séparément)

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Mise en miroir directe depuis vos appareils

Partagez du contenu de votre appareil intelligent sur votre projecteur avec AirPlay 2** (appareils Apple) et Partage d'écran*** (appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics. 

Image de fête miroir d’un smartphone à un projecteur LG CineBeam

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

**Votre appareil Apple doit être connecté au même réseau WiFi que votre projecteur. 

**Ce LG CineBeam prend en charge AirPlay 2 et nécessite iOS 12.3 ou version ultérieure ou macOS 10.14.5 ou version ultérieure.

**Apple, Apple Home, AirPlay iPad, iPhone et Mac sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions.

***Partage d'écran : pris en charge par Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs. Selon l’environnement WiFi et la version du micrologiciel des appareils externes connectés, ces fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.

*Bluetooth : compatible avec BT 5.0 et versions ultérieures.

Installation facile de l’écran sur n’importe quel mur

Oubliez les tracas. Avec des fonctionnalités intelligentes qui s’adaptent à votre espace, le CineBeam S garantit une installation rapide et facile à chaque fois.

Ajustement automatique de l’écran

Configuration de l’écran plus rapide et plus facile que jamais. Le CineBeam S ajuste automatiquement la mise au point et le Keystone.

Mise à l’échelle/basculement de l’écran

Ajustez facilement la position et la taille de l’écran pour l’adapter à votre mur.

Réglage de la couleur du mur

Choisissez parmi 8 préréglages de couleurs différents pour correspondre à la couleur de votre mur, améliorant le réglage d’écran le plus optimisé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*S’il y a des obstacles tels que des coins ou des surfaces inégales, le réglage automatique de l’écran peut ne pas fonctionner correctement.

*Il peut projeter un écran de 40 pouces à une distance de 8,1 cm et un écran de 100 pouces à une distance de 39,3 cm.

*Si la distance par rapport à l’écran est supérieure à 39,3 cm ou si l’emplacement est supérieur à 5 degrés, cette fonctionnalité peut ne pas fonctionner correctement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Il prend en charge un 4K 30Hz en connectant le périphérique externe avec un port USB Type-C et ne prend pas en charge HDR.

*Ce projecteur comprend un cordon d’alimentation. Le port HDMI et les ports USB Type-C ne sont pas inclus.

Télécommande tout-en-un pour un contrôle transparent 

Contrôlez votre projecteur sans effort avec la télécommande. Conçue pour s’adapter au CineBeam S, cette télécommande compacte et minimale assure un contrôle fluide et intuitif.

*La télécommande peut être utilisée via l’application LG ThinQ après l’enregistrement du produit.

*Les services ou boutons pris en charge sur la télécommande peuvent varier selon le pays.

Calculateur de projection LG

Est-ce que cela s’adaptera à mon espace ?

Pour vous assurer que le projecteur fonctionne dans votre espace, utilisez le calculateur de projection LG.

Calculer maintenant !
La LG Soundbar est devant un arrière plan noir soulignant son design, en commençant par le dessus avant d’atteindre le coin. Des gouttelettes blanches sont projetées depuis le centre et les côtés de la barre de son à l’instar d’une chute d’eau, illustrant la propagation du son.

LG Soundbar against a black backdrop highlighted by a spotlight.

Une barre de son hors pair digne des meilleurs TV LG OLED.

Complétez l’expérience LG TV grâce à la barre de son qui magnifie son design et ses performances sonores.

*Images d’écran simulées.

Des univers sonores époustouflants vous entourent

La LG Soundbar et la LG TV dans une pièce sombre diffusant un concert. Des gouttelettes blanches représentant des ondes sonores sont projetées vers le haut et vers l'avant depuis la barre de son, alors que le caisson de basse crée un effet sonore partant du bas. La LG Soundbar et la LG TV dans un salon diffusant la musique d’un orchestre. Barre de son, téléviseur et caisson de basse actifs. La LG Soundbar, la LG TV, les enceintes arrières et le caisson de basse sont positionnés dans un salon. Une grille apparaît au-dessus de la pièce, comme un scanner de la pièce. Des ondes sonores blanches constituées de gouttelettes sortent de la face avant des enceintes arrières.

*Images d’écran simulées. 

Ressentez le réalisme d'un panorama audio

Haut-Parleur central à projection verticale

Vous êtes au cœur de l'univers sonore

Le haut-parleur central à projection verticale produit un son réaliste avec des voix claires et un contenu à l'écran synchronisé avec l'audio - pas de retards. 

La LG Soundbar et la LG TV dans une pièce sombre diffusant un concert. Des gouttelettes blanches représentant des ondes sonores sont projetées vers le haut et l’avant depuis la barre de son. Caisson de basse créant un effet sonore depuis la base.

La LG Soundbar et la LG TV dans une pièce sombre diffusant un concert. Des gouttelettes blanches représentant des ondes sonores sont projetées vers le haut et l’avant depuis la barre de son. Caisson de basse créant un effet sonore depuis la base.

*Ce qui précède est confirmé par une enquête sur ses propres normes.

**Images d’écran simulées.

Les mots "ONE EXPERIENCE" dans un motif dégradé vert et jaune.

Les mots "ONE EXPERIENCE" dans un motif dégradé vert et jaune.

Les barres de son LG complètent l’expérience TV LG

Son spatial à trois niveaux*

Une couche virtuelle pour un son plus réaliste.

Le son spatial à trois niveaux ajoute un niveau virtuel pour créer un dôme sonore virtuel.**

La LG Soundbar et la LG TV se trouvent dans un grand appartement urbain. Trois bandes rouges apparaissent l'une après l'autre, représentant des couches virtuelles, et se rejoignent pour créer un dôme sonore complet.

*Le son spatial à trois niveaux est disponible dans les modes Cinema et AI Sound Pro.

**La couche intermédiaire est créée à l'aide du canal du haut-parleur de la barre de son. Le son des haut-parleurs avant et supérieur avant est synthétisé pour créer un champ sonore. Sans enceinte arrière, le champ arrière ne peut pas être créé.

***Images d’écran simulées. 

****Sans enceinte arrière, le champ arrière ne peut pas être créé.

Son Surround 5.1.3 canaux

Un son fascinant qui vous entoure. 

Plongez au cœur de la scène avec les univers sonores réalistes grâce au Dolby Atmos et DTS:X projetés par un système audio surround 5.1.3ch de 570 W et un caisson de basse.

"La LG Soundbar, la LG TV, et le caisson de basse sont dans le séjour d’un gratte-ciel, diffusant un concert. Des ondes sonores blanches composées de gouttelettes jaillissent de la barre de son, formant une boucle autour du canapé et de l’espace de vie. Caisson de basse créant un effet sonore depuis la base. Logo Dolby Atmos Logo DTS X"
2 Produit(s) dans ce pack
Front view of LG CineBeam S Mini UST Projector, 4K UHD, 3-ch RGB Laser, 450,000:1 Contrast, Max. 100" screen size, White - PU615U

LG PU615U

Projecteur Laser 4K au design minimaliste

Vue inclinée de la LG Soundbar S90TY et du caisson de basse

LG S90TY

LG Barre de son 5.1.3 | 570W | Dolby Atmos | DTS:X

*Dolby et Dolby Vision sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Le symbole double-D est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

***Images d’écran simulées.

La télécommande LG pointe en direction d’une LG TV positionnée au-dessus d’une LG Soundbar. La LG TV affiche le menu de l’Interface WOW à l’écran.

La télécommande LG pointe en direction d’une LG TV positionnée au-dessus d’une LG Soundbar. La LG TV affiche le menu de l’Interface WOW à l’écran.

WOW Interface

La simplicité au bout des doigts**

Accédez à WOW Interface via votre TV LG*** pour un contrôle de barre de son clair et simple, comme changer de mode audio, de profil et accéder aux autres fonctionnalités.  

*Images d’écran simulées. 

**L’utilisation de la télécommande de la LG TV est limitée à certaines fonctionnalités uniquement. 

***Téléviseurs compatibles avec l’Interface WOW : OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Les téléviseurs compatibles FHD 63 peuvent varier selon l'année de sortie.

****Téléviseurs compatibles avec WOW Orchestra : OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Les téléviseurs compatibles peuvent varier selon l'année de sortie. QNED 80 prend en charge des modèles limités des années 2022 et 2023.

*****Veuillez noter que ces services peuvent être indisponibles au moment de l’achat. Une connexion au réseau est requise pour les mises à jour.

******L’Interface WOW peut varier selon le modèle de barre de son.

Un son adapté à ce que vous écoutez et regardez.

AI Room Calibration Pro*

Un son calibré à votre espace 

La barre de son scanne la pièce pour connaitre votre emplacement, ainsi que celui des enceintes arrières, afin d'ajuster les différences de volume et le temps de retard pour optimiser le son provenant des enceintes arrières et améliorer la sensation d'immersion. 

A warm gray area for design purpose.

Une LG Soundbar, une LG TV, un caisson de basse et des enceintes arrières sont positionnés dans un appartement urbain moderne. L'arrière-plan s'assombrit et la grille apparaît au-dessus de l'image de la LG TV, comme un scanner de la pièce. Une ligne en pointillés part de l'une des enceintes arrières, pour montrer que les deux enceintes arrières sont esthétiquement harmonieuses. Des ondes sonores blanches constituées de gouttelettes sortent de la face avant des enceintes arrières.

*AI Room Calibration est une technologie de réglage automatique du son qui compense la qualité  de l'environnement dans lequel la Soundbar est placée, en utilisant des algorithmes qui améliorent les performances sonores de la barre de son.   

**Prend en charge les enceintes arrières incluses (6 canaux) et optionnelles (2 canaux), sans aucune différence d'étalonnage selon le nombre de canaux (les enceintes incluses et optionnelles étalonnent la même différence de niveau de gain et le même retard). 

***Fonctionne avec l'ancien algorithme '23 lorsque les enceintes arrières ne sont pas connectées.

****Lors de la configuration des enceintes arrières, AI Room Calibration Pro peut être contrôlé via l'application LG Soundbar. 

*****Veuillez noter que ce service peut être indisponible au moment de l’achat. Une mise à jour du logiciel peut être nécessaire. Une connexion au réseau est requise pour la mise à jour. 

******Les enceintes arrières sont vendues séparément.

*******Images d’écran simulées.

Expérience audio multicanale*

Ressentez un émerveillement sonore vaste et expressif

La barre de son LG convertit une source audio basique à 2 canaux en son multicanal** pour un son profond et détaillé qui résonne dans votre espace.

Une LG Soundbar, une LG TV et un caisson de basse sont placés dans un appartement urbain moderne. La LG Soundbar émet des ondes sonores composées de gouttelettes blanches emplissant la pièce et un caisson de basse crée un effet sonore à partir du bas. Ensemble, ils créent un effet de dôme dans la pièce.

*L'algorithme de mixage intelligent applique le son pour chaque canal dans les modes AI Sound Pro, Cinema, Amplification des voix Clear Voice Pro,  Jeux et Sports.

**L'expérience audio multicanale fonctionne grâce à un algorithme de mixage intelligent. Cet algorithme ne s'applique pas au mode standard ou aux modes musique. La technologie Bass Blast n'utilise pas l'algorithme de mixage intelligent mais copie les informations issues des 2ch et les diffuse sur tous les canaux. 

***Images d’écran simulées. 

AI Sound Pro

Toutes les ambiances et tous les genres sonnent juste

AI Sound Pro détecte ce que vous regardez parmi un large éventail de genres, et applique l'égaliseur le plus adapté afin d'offrir une experience sonore optimale.

La LG Soundbar montre trois écrans TV différents. Le premier positionné directement au-dessus diffuse un concert de musique avec une chanteuse. L’écran TV diffusant un journal télévisé passe au milieu et se met en marche. Puis, l’écran TV diffusant une scène d’action avec une femme montant les escaliers en courant passe au milieu et se met en marche. Entre la TV et la barre de son, une onde sonore est émise et change la couleur, qui correspond au genre, chaque fois que la télévision passe d’un écran à un autre.

*Images d’écran simulées.

En harmonie avec vos activités préférées.

Gaming intensif

Synchronisation entre son et image

Libérez des ports sur votre TV et connectez des consoles à votre barre de son LG, sans faire de compromis sur les performances graphiques. La prise en charge VRR/ALLM** *** garantit des jeux sans accrocs et avec un faible temps de latence.

A warm gray area for design purpose.

La LG Soundbar et la LG TV sont présentées ensemble. Un jeu de voitures de course s'affiche à l'écran.

*Images d’écran simulées.

**TV, barre de son et console doivent toutes prendre en charge la fonction VRR/ALLM.

***Fréquence VRR limitée à 60 Hz.

****Veuillez noter que ce service peut être indisponible au moment de l’achat. Une mise à jour du logiciel peut être nécessaire. Une connexion au réseau est requise pour la mise à jour. 

*****HDCP 2.3 prend en charge les contenus en résolution 4K. La prise en charge de la fréquence de 120 Hz varie selon l'appareil, avec une prise en charge jusqu'à YCbCr4:2:0 pour la 4K.

***** La console n'est pas venue avec

Streaming HD

Diffusez en qualité HD époustouflante

Diffusez vos plateformes préférées sans compression grâce à la prise en charge de la HD sans aucune perte pour Spotify Connect, TIDAL Connect et Google Cast. 

*La disponibilité de contenus et d’applications peut varier selon le pays ou la région.

**Des abonnements séparés sont nécessaires pour certains services.

***Veuillez noter que ce service peut être indisponible au moment de l’achat. Une mise à jour du logiciel peut être nécessaire. Une connexion au réseau est requise pour la mise à jour.

Compatibilité

Utilisez la plateforme de votre choix

Les barres de son LG sont désormais compatibles avec davantage de services d'assistant vocaux*. Vous pouvez facilement contrôler la barre de son LG à l’aide de la plateforme de votre choix.

*Certaines fonctionnalités requièrent la souscription ou le compte d’un tiers.

**Google est une marque déposée de Google LLC et l’assistant Google n’est pas disponible dans certaines langues et dans certains pays.

***Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

****Apple, le logo Apple et Apple AirPlay 2 sont des marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. 

*****Veuillez noter que ce service peut être indisponible au moment de l’achat. Une mise à jour du logiciel peut être nécessaire. Une connexion au réseau est requise pour la mise à jour.

Toutes les caractéristiques

FORMAT D’IMAGE

Contrôle du format d’image

16:9 / Original / Plein écran large / 4:3 / Zoom vertical

LUMINOSITÉ (LUMENS ANSI)

Luminosité (lumens ANSI)

500

RAPPORT DE CONTRASTE

Rapport de contraste

450,000:1

CONCEPTION

Couleur du boîtier

Haut/Bas - Argent, Gauche/Droite - Noir

COMPATIBILITÉ DU SIGNAL D’ENTRÉE

Numérique (HDMI)

Jusqu'à 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

TERMINAUX D’ENTRÉE/DE SORTIE

USB de type C (écran, recharge)

2 (USB 2.0, Affichage, Alimentation : 5V/1A Sortie, 20V/3,25A Entrée)

SOURCE LUMINEUSE

Durée (heure)

20,000 Hrs

Type

3Ch Laser (R, G, B)

RÉSOLUTION NATIVE

Résolution native

4K UHD (3840 x 2160)

BRUIT

Économie d’énergie max. (éco)

25dB

Économie d’énergie moyenne

27dB

Économie d’énergie minimale (lumineux)

29dB

IMAGE PROJETÉE

Taille de l’écran

40" ~ 100"

Normal (de la lentille au mur)

100"@0.55m

Rapport de projection

0.25

LENTILLE DE PROJECTION

Mise au point (automatique/manuelle)

Motorisé, automatique

Zoom

Fixe

DÉCALAGE DE PROJECTION

Décalage de projection

1.225

TAILLE

Dimensions nettes (mm) (L x P x H)

110 x 160 x 160

ACCESSOIRES

Manuel (complet ou simple)

Manuel d’utilisation simple

SON

Voix claires

Clear Voice III

Sortie

4Wx2

Prise en charge de Dolby Atmos

Support et Pass-through

TEMPÉRATURE

Température de fonctionnement

0 ~ 40℃

UNIFORMITÉ

Uniformité (JBMMA 9 Points)

80%

POWER

Consommation d’énergie (max.)

73W

Alimentation électrique

Adaptateur 65 W (Type-C)

Alimentation en mode Veille

<0.5W

FONCTIONNALITÉS

Correction numérique de la distorsion trapézoïdale

Ajustement des bords (Déformation à 4/9/15 points)

ARC HDMI (canal de retour audio)

eARC

Plateforme (SE, IU)

webOS24 (Smart)

Processeur

Quad Core

Partage d’écran (mise en miroir sans fil avec appareil prenant en charge Miracast)

Jusqu’à 4K à 30 Hz

Super résolution (contrôle expert)

4K

Optimiseur

4K

Compatibilité avec haut-parleur intelligent

Compatible avec Apple HomeKit

AirPlay 2 (iOS/vidéodiffusion Mac, mise en miroir, diffusion audio en continu)

Jusqu’à 4K à 30 Hz

HDCP

HDCP 2.2

HDR

HDR10, HLG

TruMotion

Jusqu’à 4096x2160

Cinéma véritable

Jusqu’à 4096x2160

Correction automatique de la distorsion trapézoïdale

Ajustement automatique de l’écran

POIDS

Poids net (kg ou g)

1.9Kg

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
GPSR Safety Information(PU615U)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Caractéristiques clés

Nombre de Canaux

5.1.3

Puissance de Sortie

570 W

Dolby Atmos

Oui

DTS : X

Oui

WOW Orchestra

Oui

Principal

1 250 x 63 x 135 mm

Caisson de Graves

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Toutes les caractéristiques

GÉNÉRAL

Nombre de Canaux

5.1.3

Puissance de Sortie

570 W

Nombre de Haut-Parleurs

11 EA

EFFET SONORE

AI Sound Pro

Oui

Standard

Oui

Musique

Oui

Cinéma

Oui

Voix Claires Pro

Oui

Sports

Oui

Jeu

Oui

Bass Blast / Bass Blast + (Renforcement des Basses)

Oui

AUDIO HI-RES (HAUTE RÉSOLUTION)

Échantillonnage

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

FORMAT AUDIO

Dolby Atmos

Oui

Dolby Digital

Oui

DTS : X

Oui

DTS Digital Surround

Oui

AAC

Oui

AAC+

Oui

CONNECTIVITÉ

Optique

1

Entrée HDMI

1

Sortie HDMI

1

USB

1

Version Bluetooth

5.1

Codec Bluetooth - SBC / AAC

Oui

Wi-Fi

Oui

Compatible Enceintes Arrière

Oui

Compatible avec Alexa

Oui

Spotify Connect

Oui

Tidal Connect

Oui

AirPlay 2

Oui

Chromecast

Oui

Compatible avec Google Home

Oui

HDMI COMPATIBLE

Pass-through - Transmission HDMI sans perte

Oui

Pass-through (4K) - Transmission HDMI sans perte

Oui

VRR / ALLM (spécificités Gaming)

Oui

120Hz

Oui

HDR 10

Oui

Dolby Vision

Oui

ARC (Canal de Retour Audio)

Oui

e-ARC (Canal de Retour Audio +)

Oui

CEC (Simplink)

Oui

PRATICITÉ

Appli télécommande - iOS / Android OS

Oui

AI Room Calibration Pro (Appli)

Oui

Mode Contrôle de la Barre de Son

Oui

Mode partage du Son du TV

Oui

WOW Orchestra

Oui

WOW Interface

Oui

DIMENSIONS (LXHXP)

Principal

1 250 x 63 x 135 mm

Caisson de Graves

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

POIDS

Principal

5,65 kg

Caisson de Graves

10,0 kg

Poids Brut

22,2 kg

ACCESSOIRE

Carte de Garantie

Oui

Câble HDMI

Oui

Support mural

Oui

Télécommande

Oui

CODE BARRE

Code Barre

8806091959942

ÉNERGIE

Consommation d'Énergie en veille (Barre)

0.5 W ↓

Consommation d'Énergie (Barre)

65 W

Consommation d'Énergie en veille (Caisson de graves)

0.5 W ↓

Consommation d'Énergie (Caisson de graves)

40 W

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
Product Environmental Characteristics(S90TY)
extension
GPSR Safety Information(S90TY)
extension
WEB INFO(S90TY)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

Ce qu’ils en pensent

The security update is supported for 5 years from the product launch date stated at: https://lgsecurity.lge.com/bulletins/monitorprojector

