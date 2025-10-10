Minden kijelzőnek megvan az előnye. Találja meg az Ön TV nézési szokásaihoz és életstílusához legjobban illőt.

• LG OLED evo: Azoknak, akik a legmagasabb szintű képélményt keresik az új alpha AI processzor erejével. Élvezze a legfényesebb képet, a Tökéletes Feketéket és Tökéletes Színeket világos térben is.

• LG QNED evo: Azoknak, akik gazdagabb színeket és nagyobb tisztaságot szeretnének. A MiniLED, a Dinamikus QNED színek és a Precíz fényerőszabályozási technológia finomhangolt kontrasztot és élénk színmegjelenítést biztosít.

• LG NanoCell: Azoknak, akik alkalmi tévézési szokásokkal rendelkeznek, hiszen élénk színeket és széles betekintési szöget kínál – praktikus választás a mindennapokra.