1 Az összes fenti kép szimulált.
2 A funkciók modellenként és képernyőméretenként eltérhetnek. A részletes specifikációkért tekintse meg az egyes termékoldalakat.
3 Belső specifikációs összehasonlítás alapjánn azonos évjáratú belépőszintű Smart TV alpha 7 8. generációs AI Processzorhoz képest.
4 Az AI Picture Pro nem lép működésbe az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.
5 Belső mérések alapján, 10%-os tartomány ablakban tesztelve, a csúcsfényerő az LG OLED B5-höz viszonyítva 3x magasabb.
6 Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Fekete színmegjelenítésre képes, az "IDS 11.5 Ring-light Reflection" szabvány szerinti, átlagos belső megvilágítási környezetetben (200-500 lux tartományban).
A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.
A 'tükröződésmentesség' az OLED M5 83/77/65 colos és OLED G5 83/77/65/55 colos készülékekre vonatkozik.
A „100%-os színhűség” és a „100%-os színtartalom a DCI-P3 színskálához” a 2025-ös OLED TV készülékekre vonatkozik.
A 100% Színtérfogat a kijelző azon teljesítményét jelenti, hogy a képernyő színterjedelmének térfogata (CGV) megegyezik vagy túlszárnyalja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.
Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve..
A kijelző fényvisszaverő képességét az Intertek által függetlenül tesztelt, 550 nm-en mért Specular Component Included (SCI) értékként határozzák meg.
Az LG OLED Panel az Intertek mérései szerint 1% alatti értékkel rendelkezik, mint tükröződésmentes kijelző.Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.
7 Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.
8 A funkció elérhetősége régiónként és országonként eltérő lehet.
9 Az LG QNED evo modellek különböző színmegoldásokkal vannak felszerelve, amelyek az LG legújabb és egyedülállóan széles színskálájú, a kvantumpontok helyettesítését is magában foglaló technológiáját használják.
Az Interek független tesztek által tanúsítja, hogy a képernyő színtartományának értéke (Color Gamut Volume, CGV) megegyezik vagy túlszárnyalja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.
10 A Precision Dimming Pro funkció a 85/75/65 colos, míg a Precision Dimming az 55 colos QNED92A modellekben érhető el.