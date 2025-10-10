About Cookies on This Site

Nappali, falra szerelt TV készülékkel. A képernyőn egy vízből kiugró bálna jó minőségű képe látható.

Mitől lesz igazán jó egy TV képminősége?

Az LG élen jár a tévétechnológia és a képminőség fejlesztésében. Fedezze fel változatos kínálatunkat: LG OLED, LG QNED, LG NanoCell, 4K és 8K tévék – lenyűgöző képminőség és kivételes élmény minden modellben.

Melyik TV kijelző a legjobb választás?

Az LG UHD, LG NanoCell, LG QNED, LG QNED evo, LG OLED és LG OLED evo tévék összehasonlítása rövid leírással.

1Forrás - Omdia egyéni mérés, 2013-2024 időszakban. Az eredményekre való hivatkozásért, azokból levont következtetésekért az LG nem vállal felelősséget. Bővebb információt a mérésről a https://www.omdia.com/ weboldalon talál.

Mitől lesz igazán kivételes az LG OLED evo?

LG OLED TV, ’Világ első számú OLED TV-je 12 éve’ embléma. Tom’s Guide 2025 CES Awards, 2025 Best of Innovation díj.

12 évnyi innovációval és fejlesztéssel tökéletesítve. Tudja meg, miért díjazták az LG OLED evo-t a 2025-ös Best of Innovation Awards-on (OLED G5, 83col), és miért világszerte elismert technológia.¹

További információk az LG OLED innovációról;

Hasonlítsa össze az LG OLED evo TV-ket Tökéletes Feketével és Tökéletes Színnel

Egyszerűen összehasonlíthatja a funkciókat egymás mellett, hogy megtalálja a tökéles választást.² ⁸

Table Caption
FunkciókOLED M5OLED G5OLED C5
LG OLED M5 termék kép
OLED M5
LG OLED G5 termék kép
OLED G5
LG OLED C5 termék kép
OLED C5
KijelzőLG SIGNATURE OLED (97 col) LG OLED evo (83,77,65 col)LG OLED evoLG OLED evo
MéretAkár 97 col (97,83,77,65 col)Akár 97 col (97, 83, 77, 65, 55, 48 col)Akár 83 col (83, 77, 65, 55, 48, 42 col)
Processzoralpha 11 2. generációs AI Processzoralpha 11 2. generációs AI Processzoralpha 9 8. generációs AI Processzor
AI fényerőszabályozásBrightness Booster Ultimate (Fényerő-rásegítéssel) (83, 77, 65 col)Brightness Booster Ultimate (Fényerő-rásegítéssel) (83, 77, 65, 55 col)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 col)
AI KépAI Szuper Felskálázás, Dynamic Tone Mapping (Dinamikus színárnyalat-leképezés), AI Director ProcessingAI Szuper Felskálázás, Dynamic Tone Mapping Pro (Dinamikus színárnyalat-leképezés), AI Director ProcessingAI Szuper Felskálázás, Dynamic Tone Mapping Pro(Dinamikus színárnyalat-leképezés)
SzínTökéletes Fekete, Tökéletes SzínTökéletes Fekete, Tökéletes SzínTökéletes Fekete, Tökéletes Szín
AI HangAI Sound Pro (virtuális 11.1.2 csatornával), AI Object Remastering, Dinamikus HangerőnövelésAI Sound Pro (virtuális 11.1.2 csatornával), AI Object Remastering, Dinamikus HangerőnövelésAI Sound Pro (virtuális 11.1.2 csatornával), AI Object Remastering, Dinamikus Hangerőnövelés
Operációs rendszer (OS)webOS 25, webOS Re:New programwebOS 25, webOS Re:New programwebOS 25, webOS Re:New program
További információkTovábbi információkTovábbi információk

Mitől lesz igazán kivételes az LG QNED evo?

LG QNED evo TV dinamikus QNED színek színmegjelenítéssel. Intertek hitelesítés a DCI-P3 szerinti 100%-os színtérfogatra.

Az LG QNED evo új szintre emeli a színélményt. Ismerje meg, hogyan biztosítja a dinamikus QNED színek technológia a gazdagabb és valósághű színmegjelenítést 100%-os Színtérfogattal.

További információk az LG QNED evo-ról;

Hasonlítsa össze az LG QNED evo TV-ket újgenerációs színekkel

Egyszerűen összehasonlíthatja a funkciókat egymás mellett, hogy megtalálja a tökéles választást.² ⁸

Table Caption
FunkciókQNED92QNED9MQNED85
LG QNED92 termékkép
QNED92
LG QNED9M termékkép
QNED9M
LG QNED85 termékkép
QNED85
KijelzőLG QNED evoLG QNED evoLG QNED evo
MéretAkár 85 col (85, 75, 65, 55 col)Akár 86 col (86, 75, 65 col)Akár 100 col (100, 86, 75, 65, 55, 50 col)
SzínDinamikus QNED színek proDinamikus QNED színekDinamikus QNED színek
miniLEDMiniLED Precíz fényerőszabályozási technológiávalMiniLED továbbfejlesztett helyi fényerőszabályozássalMiniLED Továbbfejlesztett helyi fényerőszabályozással
Operációs rendszer (OS)webOS 25, webOS Re:New programwebOS 25, webOS Re:New programwebOS 25, webOS Re:New program
webOS funkciókAI Chatbot, AI Képvarázsló, AI Hangvarázsló, AI Magic Remote távirányítóAI Chatbot, AI Képvarázsló, AI Hangvarázsló, AI Magic Remote távirányítóAI Chatbot, AI Képvarázsló, AI Hangvarázsló, AI Magic Remote távirányító
További információkTovábbi információk
LG NanoCell TV falra szerelve. Színes kép látható a képernyőjén.

Mi az LG NanoCell?

Az LG NanoCell a tiszta színek élményét nyújtja, nanorészecskék segítségével finomítva a színeket a nagyobb pontosság érdekében. Élvezze a 4K tartalmakat gazdagabb árnyalatokkal és élesebb részletekkel.

LG OLED evo, LG QNED evo vagy LG NanoCell — melyik a legjobb választás?

Minden kijelzőnek megvan az előnye. Találja meg az Ön TV nézési szokásaihoz és életstílusához legjobban illőt.

• LG OLED evo: Azoknak, akik a legmagasabb szintű képélményt keresik az új alpha AI processzor erejével. Élvezze a legfényesebb képet, a Tökéletes Feketéket és Tökéletes Színeket világos térben is.

• LG QNED evo: Azoknak, akik gazdagabb színeket és nagyobb tisztaságot szeretnének. A MiniLED, a Dinamikus QNED színek és a Precíz fényerőszabályozási technológia finomhangolt kontrasztot és élénk színmegjelenítést biztosít.

• LG NanoCell: Azoknak, akik alkalmi tévézési szokásokkal rendelkeznek, hiszen élénk színeket és széles betekintési szöget kínál – praktikus választás a mindennapokra.

Okos tippek TV választáshoz

Mi az ideális tévéméret az Ön terébe?


Melyik LG tévé illik legjobban Önhöz?

Hogyan teszik még okosabbá az AI TV-k a Smart tévéket?

Böngéssze az összes TV vásárlási útmutatót

1 Az összes fenti kép szimulált.

2 A funkciók modellenként és képernyőméretenként eltérhetnek. A részletes specifikációkért tekintse meg az egyes termékoldalakat.

3 Belső specifikációs összehasonlítás alapjánn azonos évjáratú belépőszintű Smart TV alpha 7 8. generációs AI Processzorhoz képest.

4 Az AI Picture Pro nem lép működésbe az OTT szolgáltatások szerzői jogvédelem alatt álló tartalmainak lejátszásakor.

5 Belső mérések alapján, 10%-os tartomány ablakban tesztelve, a csúcsfényerő az LG OLED B5-höz viszonyítva 3x magasabb.

6 Az LG OLED kijelző UL tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy Tökéletes Fekete színmegjelenítésre képes, az "IDS 11.5 Ring-light Reflection" szabvány szerinti, átlagos belső megvilágítási környezetetben (200-500 lux tartományban).

A tényleges teljesítmény a környezetben alkalmazott fényerőtől és további körülményektől függően eltérő lehet.

A 'tükröződésmentesség' az OLED M5 83/77/65 colos és OLED G5 83/77/65/55 colos készülékekre vonatkozik.

A „100%-os színhűség” és a „100%-os színtartalom a DCI-P3 színskálához” a 2025-ös OLED TV készülékekre vonatkozik.

A 100% Színtérfogat a kijelző azon teljesítményét jelenti, hogy a képernyő színterjedelmének térfogata (CGV) megegyezik vagy túlszárnyalja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.

Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve..

A kijelző fényvisszaverő képességét az Intertek által függetlenül tesztelt, 550 nm-en mért Specular Component Included (SCI) értékként határozzák meg.

Az LG OLED Panel az Intertek mérései szerint 1% alatti értékkel rendelkezik, mint tükröződésmentes kijelző.Az LG OLED panel az Intertek által tanúsított 100%-os színhűséggel rendelkezik a CIE DE2000 szerint 125 színmintával mérve.

7 Az AI Magic Remote távirányító kialakítása, elérhetősége és funkciói régiónként és a támogatott nyelvek szerint eltérhetnek, még ugyanazon modell esetén is.

8 A funkció elérhetősége régiónként és országonként eltérő lehet.

9 Az LG QNED evo modellek különböző színmegoldásokkal vannak felszerelve, amelyek az LG legújabb és egyedülállóan széles színskálájú, a kvantumpontok helyettesítését is magában foglaló technológiáját használják.

Az Interek független tesztek által tanúsítja, hogy a képernyő színtartományának értéke (Color Gamut Volume, CGV) megegyezik vagy túlszárnyalja a DCI-P3 színtér CGV-értékét.

10 A Precision Dimming Pro funkció a 85/75/65 colos, míg a Precision Dimming az 55 colos QNED92A modellekben érhető el.