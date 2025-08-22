

Klien: Hotel Mercure & Ciplaz Mall – Garut, Indonesia

Produk yang Digunakan: LG Multi V i (468 HP), LG Multi V 5 Pro II (358 HP)

Segmen: Hotel & Pusat Perbelanjaan (Mall)



Hotel Mercure dan Ciplaz Mall di Garut merupakan kawasan terpadu yang melayani dua jenis kebutuhan yang sangat berbeda: pengalaman menginap yang tenang dan personal untuk para tamu hotel, serta kenyamanan iklim ruangan yang stabil bagi ribuan pengunjung mall setiap harinya. Untuk menjawab tantangan ini, solusi HVAC dari LG dipilih karena kemampuannya memberikan keseimbangan antara efisiensi, keandalan, dan kemudahan pengelolaan di dua lingkungan yang sangat kontras.



Di sisi hotel, tim teknis membutuhkan sistem yang senyap, mudah dikontrol per kamar, serta dapat dimonitor secara terpusat tanpa mengganggu kenyamanan tamu. Sementara di area mall, pengelola memerlukan sistem berkapasitas besar yang mampu mendistribusikan udara sejuk secara merata ke seluruh area terbuka dengan stabil dan konsisten sepanjang hari, bahkan saat jumlah pengunjung sedang tinggi. Tantangan utamanya adalah menciptakan kenyamanan tanpa kompromi — baik untuk pelanggan maupun operator sistem.

LG menghadirkan kombinasi sistem Multi V i dan Multi V 5 Pro II, didukung oleh teknologi kontrol pintar berbasis ACP, yang memungkinkan pengelolaan sistem HVAC secara terintegrasi dan mudah dikendalikan oleh tim engineering masing-masing lokasi. Integrasi ini tidak hanya menyederhanakan proses kontrol dan pemantauan, tetapi juga memungkinkan penyesuaian yang lebih adaptif terhadap kondisi beban nyata di lapangan.



Di hotel, teknologi AI dalam sistem Multi V i memungkinkan penyesuaian otomatis terhadap suhu ruangan dan beban pendinginan secara real-time. Jika hanya satu kamar yang digunakan, maka konsumsi listrik akan otomatis menyesuaikan dengan kebutuhan ruang tersebut — hal ini sangat membantu operasional, menurut tim engineer hotel. Selain itu, material kondensor Black Fin yang tahan korosi digunakan untuk memperpanjang usia penggunaan unit outdoor agar tetap bekerja secara optimal dalam jangka panjang.



Bagi pengelola mall, sistem LG terbukti memberikan kenyamanan udara yang lebih merata. Instalasi berjalan efisien, dan dukungan teknis dari tim LG sejak awal hingga implementasi membuat proses berjalan tanpa hambatan. Kini, baik pengunjung maupun tenant merasa lingkungan mall terasa lebih nyaman dan stabil dari pagi hingga malam.

Bagi General Manager Hotel Mercure, sistem HVAC LG telah menjadi bagian penting dari standar layanan hotel, memastikan tamu mendapatkan pengalaman istirahat yang tenang dan berkualitas. Dari perspektif engineer hotel, integrasi kontrol dan kestabilan performa sistem sangat membantu dalam operasional harian.



Di sisi lain, pengelola Ciplaz Mall mengapresiasi kenyamanan iklim yang kini dirasakan tenant dan pengunjung. Stabilnya suhu udara di area publik tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi juga menciptakan suasana belanja yang lebih menyenangkan dan mendukung kenyamanan tenant dalam menjalankan bisnis.



Dengan solusi HVAC dari LG, Mercure dan Ciplaz kini dapat menghadirkan kenyamanan optimal di seluruh area mereka — tanpa mengorbankan efisiensi dan keandalan sistem.



LG HVAC: Solusi Terbukti untuk Kebutuhan Pendinginan Komersial yang Beragam

Ketahanan korosi dari lapisan Black Fin (Corrosion Improved Aluminum Fin – Black II) milik LG telah diverifikasi oleh TÜV Rheinland. Lembaran aluminium yang digunakan pada heat exchanger AC menunjukkan area korosi kurang dari 0,05% setelah pengujian semprotan garam selama 10.000 jam. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan standar internasional: LG(70)-E-1026:2018, ISO 9227:2017, ASTM B117, ISO 10289:1999, dan KS D 9502:2019.