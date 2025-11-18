Klien: Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar

Produk yang digunakan: LG Multi-V 5 Pro II (VRF), LG Single Commercial Air Conditioner, LG Single Residential Air Conditioner

Segmen: Rumah Sakit

Makassar dikenal sebagai salah satu kota dengan suhu udara yang cukup tinggi di Indonesia, yang mana temperatur harian bisa mencapai 30-33°C dan tingkat kelembapan yang juga tinggi. Kondisi iklim ini menuntut adanya sistem pendingin udara yang tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga menjaga kestabilan suhu yang mendukung operasional fasilitas kesehatan.

Sebagai Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar yang menjadi tumpuan layanan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia Timur dan dilengkapi dengan desain arsitektur megah dengan ruang rawat yang luas maka membutuhkan solusi pendingin yang stabil dan efisien sebagai pendukung fasilitas yang nyaman untuk para pasien dan keluarga.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut dari Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar mempercayakan sistem pendingin ruangannya kepada HVAC dari LG karena dapat memberikan udara sejuk yang stabil, merata dan efisien.

Dengan menggunakan LG Multi-V 5 PRO II maka memberikan kenyamanan untuk Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar karena sudah dilengkapi dengan Biomimetic Fan yang dirancang agar lebih senyap dan memiliki energy efficiency ratio yang tinggi. Dengan total kapasitas pendingin mencapai 4.200 PK, maka Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar dapat menjaga kestabilan suhu di seluruh area bangunan dengan optimal. Di dukung dengan ketahanan anti korosi lapisan Black Fin maka unit AC akan mencegah karat dari kondisi lingkungan udara yang lembap, hujan, dan paparan garam di udara pesisir.

Di kombinasikan dengan LG Single Commercial Air Conditioner inverter yang hemat energi disesuaikan dengan beban yang ada diruangan, kontrol independen aliran udara sehingga memungkinkan untuk kontrol keempat aliran udara secara independen, aliran udara dapat mencapai hingga 4,2m dan sudah dilengkapi juga dengan anti korosi Gold fin. Untuk LG Single Residential Air Conditioner sudah di dukung dengan watt control dengan 4 pilihan 100%, 80%, 60% dan 40% sehingga dapat mengatur sesuai dengan keinginan disertai dual inverter kompresor untuk menghemat lebih dari 70% energi & mendinginkan 40% lebih cepat dan sudah menggunakan anti korosi Gold Fin.

Melalui kombinasi sistem pendingin LG Multi-V 5 PRO II (VRF Sistem), LG Single Commercial Air Conditioner dan LG Single Residential Air Conditioner maka LG menghadirkan solusi pendingin yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kompleks Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar. Kehadiran kombinasi sistem ini memastikan distribusi udara sejuk merata dan menjaga efisiensi energi secara maksimal yang mendukung kegiatan operasional yang lebih nyaman.

Dengan solusi HVAC dari LG Rumah Sakit UPT Vertikal Makassar kini dapat menghadirkan kenyamanan yang lebih maksimal.