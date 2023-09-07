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Что умеет Алиса
Просто скажите, что хочется смотреть, и отдыхайте — Алиса поможет найти и включить кино, подсказать прогноз погоды и подобрать развлекательный контент.
Когда ждать Алису
Алиса появляется в Smart телевизорах LG на webOS22 по мере обновления прошивки.⁴
Чтобы её позвать, понадобится пульт Magic Remote.⁵
¹ Голосовой ассистент Алиса появляется в Smart телевизорах LG на webOS22 по мере обновления прошивки. Изображения экрана являются имитацией. Полный список моделей https://www.lg.com/kz/televisions/lg-tv-2022 ² Источник — Omdia, на основании отгрузок 2013-2021 гг. Результаты получены сторонней кампанией. ³ Функции доступны только при наличии активной подписки Яндекс Плюс (или иной, ее включающей). ⁴ Срок может быть изменен без предварительного уведомления. ⁵ Пульт Magic Remote 2022 (Мэджик Ремоут) поставляется в комплекте с телевизором LG в зависимости от комплектации модели и ее совместимости. Перед покупкой проверяйте комплектацию в описании товара. Также пульт Magic Remote можно приобрести отдельно. Алиса будет доступна только в модельном ряде телевизоров LG 2022 года выпуска и пультом Magic Remote 2022 c кнопкой Алисы на пульте. ⁶ Доступность голосового управления может отличаться в зависимости от страны и продукта. Для управления телевизором LG голосом необходим пульт Magic Remote.