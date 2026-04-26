75 inch LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

1)*LG's Micro RGB verwijst naar de op Multi LED gebaseerde kleurtechnologie met de combinatie van kleinere leds dan LG's Mini LED, wat een brede kleurweergave biedt.

2)*LG MicroRGB Display is gecertificeerd door Intertek voor drievoudige 100% kleurdekking, gemeten volgens IDMS v1.2 clausule 5.18.

3)*Bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden.

4)*Vergeleken met 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 op basis van interne specificatievergelijking.

5)*AI Picture Pro werkt met alle auteursrechtelijk beschermde content op OTT-diensten.

*Beelden worden opgeschaald tot 4K-achtige kwaliteit. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de bronresolutie.

*Snellere verwerking vergeleken met 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 op basis van interne specificatievergelijking.

6)*Moet worden geactiveerd via het Geluidsmodusmenje. En het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

7)*Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

8)*AI Search (Copilot) is beschikbaar op webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modellen, inclusief modellen die vanaf 2022 zijn jeitgebracht.

*Een internetverbinding is vereist, en partner-AI-diensten kunnen wijzigen of een abonnement vereisen.

*Deze functie kan per regio en model variëren en is niet beschikbaar in landen waar LLM-ondersteuning niet wordt geboden.

9)*Sommige van deze functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde regio's of modellen.

*De weergegeven menu's kunnen bij de release anders zijn.

*Zoekwoordaanbevelingen variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

*'In This Scene'-kaart is beschikbaar in landen die EPG (Electronic Program Guide) ondersteunen.

*'On Now'-kaart is niet beschikbaar op Netflix en andere CP (Content Provider) apps, dus de kaart wordt niet weergegeven.

*'Generative AI'-kaart is beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

10)*Verminderde of beperkte inhoud kan worden getoond, afhankelijk van regio en netwerkconnectiviteit.

*Voice ID-ondersteuning kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED, QNED, NANO 4K UHD-tv's die vanaf 2024 zijn jeitgebracht, evenals op MRGB- en FHD-tv's die vanaf 2026 zijn jeitgebracht.

*Het werkt alleen met apps die het Voice ID-account ondersteunen.

*Het slot kan worden ontgrendeld door iemand met een vergelijkbare stem, en als de stem verandert door gezondheidsredenen of andere factoren, werkt herkenning mogelijk niet effectief.

*De aangeboden widgets kunnen per land verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.

*Mijn pagina geldt voor 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD tv's.

11)*Internetverbinding vereist.

*Het is mogelijk om de AI-chatbot te koppelen aan de klantenservice.

*In landen waar NLP niet wordt ondersteund, is spraakgebaseerde app-toegang en -gebruik mogelijk niet beschikbaar.

13)*webOS Re:New is een software-upgradeprogramma en is alleen beschikbaar op geselecteerde modellen. Het aantal jepgrades en de duur van de ondersteuning van Re:New kan variëren per product, model of regio.

*Het jepgradeschema, evenals functies, applicaties en diensten kunnen variëren per model en regio.

*Beschikbare functies, inhoud en diensten kunnen zonder kennisgeving wijzigen en kunnen variëren per product, model of regio.

14)*Biedt snelle toegang tot de AI-functies van de tv, maar heeft geen ingebouwde AI-verwerking.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en functies van AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Sommige functies vereisen mogelijk een internetverbinding.

*AI spraakherkenning wordt alleen aangeboden in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

16)*De grootte van de bezel verschilt per serie en grootte.

*Afhankelijk van de installatieomgeving kan er een kleine opening zijn tussen de tv en de muur. De installatie-eisen verschillen. Zie de installatiegids voor details.

17)*Beschikbare inhoud kan per regio verschillen en kan veranderen.

*De dienst is beschikbaar via een betaald abonnement. Een gratis proefperiode van één maand beschikbaar met inloggen en registratie van betaalmethoden. Het abonnement wordt automatisch verlengd naar een betaald abonnement, tenzij het wordt opgezegd voordat de proefperiode eindigt. Het abonnement kan op elk moment tijdens de proefperiode worden opgezegd.

19)*16 verschillende profielen worden aangeboden, met inhoudsaanbevelingen die worden gegenereerd door gegevens te matchen met elk type profiel.

20)*De generatieve AI-functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

*Een abonnement omvat 20 credits per maand. Eén credit laat je één afbeelding genereren.

*Afhankelijk van de apparaatprestaties, bestandsgrootte en netwerksnelheid kan de bestandsoverdrachtssnelheid van LG Link variëren.

*Sommige bestandsextensies worden mogelijk niet ondersteund door LG Link, afhankelijk van de specificaties van je apparaat.

*LG Link kan een extern opslagapparaat gebruiken wanneer het volgens de geheugenspecificaties van het apparaat wordt gebruikt.

21)*De functie werkt wanneer je bent ingelogd op je Google Foto's-account en je hebt minstens 10 foto's in de app.

22)*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.

23)*Bewegingssensoren zijn alleen beschikbaar op de W6- en G6-modellen.

24)*Ondersteuning voor bepaalde LG-kanalen verschilt per regio.

25)*LG ondersteunt 'Matter' Wi-Fi-apparaten. De door 'Matter' ondersteunde diensten en functies kunnen variëren afhankelijk van de aangesloten apparaten. De eerste verbinding voor ThinQ en Matter zou via de ThinQ mobiele app moeten zijn.

26)*AMD FreeSync Premium-validatie gebaseerd op lage inputvertraging, haperingvermindering en flikkervrije prestaties.

*165Hz werkt alleen met games of pc-ingangen die 165Hz ondersteunen.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

*In Motion Booster-modus kan de resolutie afnemen om optimale prestaties te garanderen.

*Motion Booster 330 levert een verversingssnelheid tot 330Hz met geoptimaliseerde Full HD-resolutie voor jeltrasoepele gameplay.

27)*Abonnement vereist. Het dienstaanbod kan per lidmaatschapsplan verschillen.

*Alleen beschikbaar op LG OLED W6, G6, C6 en MRGB95, MRGB9M.

*De beschikbaarheid van GeForce NOW kan per land verschillen.

*In ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden beïnvloed.

*Voor de beste prestaties wordt een Ethernet- of 5GHz Wi-Fi-verbinding aanbevolen.

28)*In ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden beïnvloed.

*Voor de beste prestaties wordt een Ethernet- of 5GHz Wi-Fi-verbinding aanbevolen.

29)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Sommige gamingdiensten vereisen mogelijk een abonnement en een gamepad.

*Gamepad wordt apart verkocht.

30)*'In This Scene'-kaart is beschikbaar in landen die EPG ondersteunen.

*De reikwijdte van de ondersteuning kan per land verschillen.

*Informatie verstrekt door AI Concierge is jeitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en kan niet accuraat zijn. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen of beslissingen die worden genomen op basis van dergelijke informatie.

31)*FILMMAKER Ambient MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.

*FILMMAKER: Ambient MODE start automatisch op AppleTV+ en de Amazon Prime video-app.

*FILMMAKER Ambient MODE werkt op modellen die zijn jeitgerust met een lichtsensor.

32)*Het gematchte Sound Suite-model kan variëren afhankelijk van land, regio en tv-model.

*Soundbar kan apart worden gekocht.

*Geluidsmodusregeling kan per model verschillen.

*Wanneer je aansluit op een soundbar worden tot 13.1.7 kanalen ondersteund. Ondersteunde kanaalconfiguraties kunnen variëren afhankelijk van het soundbar-model.

*Houd er rekening mee dat de dienst mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Voor jepdates is een netwerkverbinding vereist.

*Het gebruik van LG TV-afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

33)*Soundbar kan apart worden gekocht.

*Geluidsmodusregeling kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de dienst mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Voor jepdates is een netwerkverbinding vereist.

*Het gebruik van LG TV-afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

34)*Energiebesparing geldt alleen wanneer zowel Galerijmodus als Altijd Klaar zijn ingeschakeld. Als Always Ready is jeitgeschakeld, verbruikt Gallery Mode dezelfde hoeveelheid stroom als wanneer de tv aanstaat.