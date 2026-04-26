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86 inch LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

86MRGB96B9B_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad
86MRGB96B9B_EU.pdf
Energieklasse : NL
Productinformatieblad

86 inch LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026

86MRGB96B9B
Vooraanzicht van 86 inch LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 86MRGB96B9B
LG Micro RGB evo AI MRGB95 toont aan de voor- en zijkant een 100-inch display met een scherm van 2230 mm breed, een schermhoogte van 1277 mm, een hoogte van 1374 mm met standaard, een diepte van 49,9 mm en een standaardvoetafdruk van 1725 bij 415 mm.
86 inch LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026
86 inch LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026
2026 CES Innovation Awards Erebadge in de categorie Imaging voor het MRGB95 100-inch display
LG Micro RGB evo AI MRGB95, met Micro RGB ultra-fijne kleurregeling, levert 100% kleurdekking van BT2020, DCI-P3 en Adobe RGB, gecertificeerd door Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, aangedreven door RGB Primary Color Ultra, toont een bloembeeld op het scherm, met nauwkeurig gecontroleerd rood, groen en blauw licht van verschillende Micro RGB-engines voor gebalanceerde kleuren en verfijnd contrast.
De alpha 11 AI Processor 4K Gen3 van LG Micro RGB evo AI MRGB95 gloeit paars op een printplaat, wat de Dual AI Engine benadrukt en NPU tot x5,6 sneller levert, CPU 50% sneller en GPU 70% sterkere prestaties.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Micro Dimming Ultra toont een levendig zeeleven met precieze kleurscheiding over meer dan 8,3 miljoen pixels, versterkt door duizenden dimmingszones aangestuurd door alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Micro RGB aan de rechterkant, gebruikt in de LG Micro RGB evo AI MRGB95, wordt weergegeven in vergelijking met de Mini LED aan de linkerkant, waarbij kleinere rode, groene en blauwe lichtelementen worden benadrukt voor nauwkeurige helderheid en nauwkeurige kleurregeling.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Ultimate Gameplay toont een levendige, snelle racescène met een vage vergelijkingsinzet die Motion Booster 330 benadrukt, terwijl 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG en GeForce NOW worden ondersteund.
Het CES Innovation Awards Erebadge 2026 in de categorie Kunstmatige Intelligentie erkent Multi-AI zoeken met Google Gemini en Microsoft Copilot.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 beschikt over een AI Hub voor personalisatie, met een AI-icoon boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Conciërge, AI Voice ID met Mijn Pagina, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.
De LG Micro RGB evo AI MRGB95 is naadloos aan de muur gemonteerd in een ruime zwartgekleurde kamer, met gedurfde kunstwerken in levendige kleuren die harmonieren met het omringende interieur.
LG Shield, toegepast op LG Micro RGB evo AI MRGB95, wordt weergegeven met een LG Shield-logo in het midden, beveiligingsiconen eronder, en een 2026 CES Innovation Awards Honoree badge, die gegevens- en systeembescherming vertegenwoordigt.
Vooraanzicht van 86 inch LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026 86MRGB96B9B
LG Micro RGB evo AI MRGB95 toont aan de voor- en zijkant een 100-inch display met een scherm van 2230 mm breed, een schermhoogte van 1277 mm, een hoogte van 1374 mm met standaard, een diepte van 49,9 mm en een standaardvoetafdruk van 1725 bij 415 mm.
86 inch LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026
86 inch LG Micro RGB evo AI MRGB96 4K Smart TV 2026
2026 CES Innovation Awards Erebadge in de categorie Imaging voor het MRGB95 100-inch display
LG Micro RGB evo AI MRGB95, met Micro RGB ultra-fijne kleurregeling, levert 100% kleurdekking van BT2020, DCI-P3 en Adobe RGB, gecertificeerd door Intertek.
LG Micro RGB evo AI MRGB95, aangedreven door RGB Primary Color Ultra, toont een bloembeeld op het scherm, met nauwkeurig gecontroleerd rood, groen en blauw licht van verschillende Micro RGB-engines voor gebalanceerde kleuren en verfijnd contrast.
De alpha 11 AI Processor 4K Gen3 van LG Micro RGB evo AI MRGB95 gloeit paars op een printplaat, wat de Dual AI Engine benadrukt en NPU tot x5,6 sneller levert, CPU 50% sneller en GPU 70% sterkere prestaties.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Micro Dimming Ultra toont een levendig zeeleven met precieze kleurscheiding over meer dan 8,3 miljoen pixels, versterkt door duizenden dimmingszones aangestuurd door alpha 11 AI Processor 4K Gen3.
Micro RGB aan de rechterkant, gebruikt in de LG Micro RGB evo AI MRGB95, wordt weergegeven in vergelijking met de Mini LED aan de linkerkant, waarbij kleinere rode, groene en blauwe lichtelementen worden benadrukt voor nauwkeurige helderheid en nauwkeurige kleurregeling.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Ultimate Gameplay toont een levendige, snelle racescène met een vage vergelijkingsinzet die Motion Booster 330 benadrukt, terwijl 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG en GeForce NOW worden ondersteund.
Het CES Innovation Awards Erebadge 2026 in de categorie Kunstmatige Intelligentie erkent Multi-AI zoeken met Google Gemini en Microsoft Copilot.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 beschikt over een AI Hub voor personalisatie, met een AI-icoon boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Conciërge, AI Voice ID met Mijn Pagina, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.
De LG Micro RGB evo AI MRGB95 is naadloos aan de muur gemonteerd in een ruime zwartgekleurde kamer, met gedurfde kunstwerken in levendige kleuren die harmonieren met het omringende interieur.
LG Shield, toegepast op LG Micro RGB evo AI MRGB95, wordt weergegeven met een LG Shield-logo in het midden, beveiligingsiconen eronder, en een 2026 CES Innovation Awards Honoree badge, die gegevens- en systeembescherming vertegenwoordigt.

Belangrijkste functies

  • Revolutionaire kleur met gecertificeerde drievoudige 100% kleurdekking
  • Gecertificeerd voor Triple 100% kleurbereik in BT2020, DCI-P3 en Adobe RGB
  • Duizenden dimmingszones aangedreven door de alpha11 AI-processor leveren uitzonderlijk contrast
  • De nieuwe alpha 11 AI-processor 4K Gen3 met Dual AI Engine, geërfd van LG OLED's expertise, maakt een AI-gestuurde 4K-kijkervaring mogelijk
  • Vernieuwingsfrequentie verhoogd tot 330Hz en ultravloeiende gameplay met Motion Booster 330
Meer
2026 CES Innovation Awards Erebadge in de categorie Imaging voor het MRGB95 100-inch display

CES Innovation Awards - Eervolle vermelding (MRGB95, 100")

Beeld

2026 CES Innovation Awards Erebadge in de categorie Cyberbeveiliging voor LG Shield

CES Innovation Awards - Ereontvanger (LG Shield)

Cyberbeveiliging

CES Innovation Awards 2026 Erebadge in de categorie Kunstmatige Intelligentie voor Multi-AI

CES Innovation Awards - Ereontvanger (Multi-AI)

Kunstmatige intelligentie

AVForums Editor's Choice-badge als Beste Smart TV-systeem voor 8 opeenvolgende jaren, waaronder 2025/26

AVForums Editor's Choice - Beste Smart TV-systeem 2025/26

"8 jaar als het beste slimme tv-systeem"

*De CES Innovation Awards zijn gebaseerd op beschrijvend materiaal dat aan de jury is voorgelegd. CTA verifieerde de juistheid van enige inzending of van gemaakte claims niet en testte het item waarvoor de toekenning was toegekend niet.

Waarom Micro RGB evo?

LG Micro RGB evo AI MRGB95, aangedreven door RGB Primary Color Ultra, toont een bloembeeld op het scherm, met nauwkeurig gecontroleerd rood, groen en blauw licht van verschillende Micro RGB AI-engines voor levendige, nauwkeurige kleuren.

RGB Primaire Kleur Ultra

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met gecertificeerde drievoudige 100% kleurdekking vult het scherm met rijke, vloeiende verlopen van rood, groen en blauw, en levert 100% dekking van BT2020, DCI-P3 en Adobe RGB.

Gecertificeerde drievoudige 100% kleurbereik

LG Micro RGB evo AI MRGB95 beschikt over verbluffend contrast via Micro Dimming Ultra, met miljoenen pixels en precieze full-spectrum kleurseparatie, aangedreven door de alpha 11 AI Processor 4K Gen3 met Dual AI Engine.

Micro Dimming Ultra, Prachtig Contrast

LG Micro RGB evo AI MRGB95 beschikt over de nieuwe alpha 11 AI Processor 4K Gen3, die paars licht oplicht op een donkere printplaat, waarmee de Dual AI Engine wordt benadrukt.

Nieuwe alpha 11 AI-processor 4K Gen3

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met bekroonde Multi AI webOS wordt gepresenteerd op een donkere achtergrond met Microsoft Copilot- en Google Gemini-logo's, wat ondersteuning geeft voor AI-gerelateerde diensten die via de tv-interface toegankelijk zijn.

Bekroond Multi AI webOS

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingsiconen, die webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit benadrukken.

Beveiligd door LG Shield

Hoe is Micro RGB evo de volgende evolutie van Micro RGB?

Gebouwd op 13 jaar OLED-ervaring is Micro RGB evo onze eerste generatie RGB-tv, een baanbrekende evolutie die verder gaat dan Micro RGB. Gecertificeerd voor drievoudige 100% kleurdekking, zijn kleuren rijker dan ooit. Dezelfde alpha 11 AI-processor als OLED, die 8,3M pixels kan aansturen, werkt met een Micro RGB Engine, waardoor Micro RGB Technology en Micro Dimming Ultra de pixelprecisie, snelheid en kracht van OLED evo kunnen benutten voor jeltra-nauwkeurige RGB-lichtregeling—wat resulteert in een levendige kijkervaring die alleen Micro RGB evo kan bieden.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, de nieuwe kleurevolutie, toont een levendig kristallijn kleurenbeeld met scherpe facetten van rood, groen en blauw. Wordt gekenmerkt door 100% kleurdekking van BT2020, DCI-P3 en Adobe RGB, alpha 11 AI-processor 4K Gen3 Dual Engine en Motion Booster 330Hz met VRR 165Hz.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, de nieuwe kleurevolutie, toont een levendig kristallijn kleurenbeeld met scherpe facetten van rood, groen en blauw. Wordt gekenmerkt door 100% kleurdekking van BT2020, DCI-P3 en Adobe RGB, alpha 11 AI-processor 4K Gen3 Dual Engine en Motion Booster 330Hz met VRR 165Hz.

Micro RGB-technologie

Onze kleinste RGB-LED voor ultra-precieze kleur en details

Ontelbare micro RGB-lampen, kleiner dan Mini LED's, leveren een nauwkeurige helderheid en kleurcontrole om gedetailleerde helderheid en contrast te creëren die zelfs de Mini LED van QNED evo overtreffen.1)

LG Micro RGB evo AI MRGB95, met Micro RGB-technologie, toont Mini LED die evolueert naar kleinere Micro RGB met rode, groene, blauwe lichtelementen die nauwkeurige helderheid jeitstralen en nauwkeurige kleurregeling bieden.

RGB Primaire Kleur Ultra met Micro RGB-regeling

Revolutionaire kleur met gecertificeerde drievoudige 100% kleurdekking

Micro RGB evo met onafhankelijke rood-, groene en blauwe achtergrondverlichting regelen licht en kleur op microniveau om een nog breder kleurenspectrum met een hogere standaard van levendigheid en nauwkeurigheid weer te geven. Micro RGB evo beschikt over Micro RGB jeltra-fijne kleurregeling en is de enige tv met 100% dekking over drie standaarden—BT2020, DCI-P3 en Adobe RGB—die een jeitzonderlijk breed kleurenspectrum bestrijkt voor alles van HDR Cinema en digitale montage tot next-generation displaytechnologieën.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, aangedreven door RGB Primary Color Ultra met Micro RGB Control, toont nauwkeurig gecontroleerd RGB-licht van discrete Micro RGB Engines, wat een bloembeeld vormt met rijke, gebalanceerde kleuren en verfijnd contrast.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, aangedreven door RGB Primary Color Ultra met Micro RGB Control, toont nauwkeurig gecontroleerd RGB-licht van discrete Micro RGB Engines, wat een bloembeeld vormt met rijke, gebalanceerde kleuren en verfijnd contrast.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, met Micro RGB jeltra-fijne kleurregeling, levert 100% kleurdekking van BT2020, DCI-P3 en Adobe RGB, gecertificeerd door Intertek.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, met Micro RGB jeltra-fijne kleurregeling, levert 100% kleurdekking van BT2020, DCI-P3 en Adobe RGB, gecertificeerd door Intertek.

Micro Dimming Ultra

Duizenden dimmingszones aangedreven door onze beste alpha11 AI-processor leveren uitzonderlijk contrast

De alpha 11 AI-processor van OLED, die 8,3M pixels kan aansturen, voedt en bestuurt duizenden dimmingzones in Micro RGB evo om beelden te leveren met opvallend contrast en fijne details.3)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Micro Dimming Ultra toont een levendig zeeleven met precieze kleurscheiding over meer dan 8,3 miljoen pixels, versterkt door duizenden dimmingszones aangestuurd door alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Micro Dimming Ultra toont een levendig zeeleven met precieze kleurscheiding over meer dan 8,3 miljoen pixels, versterkt door duizenden dimmingszones aangestuurd door alpha 11 AI Processor 4K Gen3.

alpha 11 AI-processor 4K Gen3 met Dual AI Engine

Ultieme 4K-beeldkwaliteit met LG's meest geavanceerde alpha 11 Al-processor met Dual Al Engine

Geërfd van LG OLED is de alpha 11 AI-processor, die pixelniveau precisie kan bereiken, uitgerust met een nieuwe Dual AI Engine en voedt nu Micro RGB evo. Naast enkele AI-engines verfijnt een Dual AI Engine scherpte en textuur tegelijk, wat resulteert in een 4K-beeldkwaliteit die niet alleen scherper is, maar er ook natuurlijker.4)

De alpha 11 AI Processor 4K Gen3 van LG Micro RGB evo AI MRGB95 gloeit paars op een printplaat, wat de Dual AI Engine benadrukt en NPJe tot x5,6 sneller levert, CPJe 50% sneller en GPJe 70% sterkere prestaties.

De alpha 11 AI Processor 4K Gen3 van LG Micro RGB evo AI MRGB95 gloeit paars op een printplaat, wat de Dual AI Engine benadrukt en NPJe tot x5,6 sneller levert, CPJe 50% sneller en GPJe 70% sterkere prestaties.

Waarom LG AI TV?

LG AI TV optimaliseert beeld en geluid en maakt elke dag slimmer met een gepersonaliseerde AI Hub

Ontdek meer over LG AI TV

AI HDR Remastering

Upgrade elk frame naar HDR-kwaliteit

AI optimaliseert automatisch kleur, helderheid en contrast en verhoogt de SDR-beeldkwaliteit naar HDR-niveaus voor rijkere, realistischere beelden.

Ontdek 3 opvallende voordelen van AI Hub

Geavanceerde Multi-AI-zoekopdracht met Google Gemini en Microsoft Copilot

Zeg simpelweg wat je zoekt en kies dan het AI-model dat het beste bij je past. Het systeem verbindt zich met meerdere AI-modellen om bredere, relevantere resultaten te leveren.8)

Ontvang gepersonaliseerde contentaanbevelingen en informatie

AI Concierge stelt content en updates voor die zijn afgestemd op jouw interesses. This Scene biedt relevante aanbevelingen en informatie op basis van wat je bekijkt, terwijl Generatieve AI het mogelijk maakt om te zoeken en afbeeldingen te maken.9)

LG AI TV herkent je stem en leidt je naar My Page die speciaal voor jou is afgestemd!

Op Mijn Pagina kun je alles in één oogopslag zien, van het weer, de kalender en widgets tot je favoriete sportuitslagen.10)

Het CES Innovation Awards 2026 Erebadge wordt getoond op een donkere achtergrond. Multi-AI Architectuur wordt erkend in de categorie Kunstmatige Intelligentie.

Het CES Innovation Awards 2026 Erebadge wordt getoond op een donkere achtergrond. Multi-AI Architectuur wordt erkend in de categorie Kunstmatige Intelligentie.

Bekroond Multi AI webOS

Bekroond webOS nu veiliggesteld door LG Shield

Het AVForums Editor's Choice-badge wordt getoond op een donkere achtergrond voor LG webOS 25, jeitgeroepen tot Beste Smart TV System 2025/2026.

Het AVForums Editor's Choice-badge wordt getoond op een donkere achtergrond voor LG webOS 25, jeitgeroepen tot Beste Smart TV System 2025/2026.

8 jaar als het beste slimme tv-systeem

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingsiconen, die webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit benadrukken. Er wordt ook een CES Innovation Awards 2026 Erebadge getoond.

Het LG Shield-embleem wordt weergegeven op een donkere achtergrond met beveiligingsiconen, die webOS-bescherming voor privacy, gegevensbeveiliging en systeemintegriteit benadrukken. Er wordt ook een CES Innovation Awards 2026 Erebadge getoond.

LG Schild

Beveiliging die je kunt vertrouwen

De 7 kerntechnologieën van LG Shield zorgen ervoor dat jouw gegevens veilig blijven met veilige opslag en beheer, veilige cryptografische algoritmen, gegarandeerde softwareintegriteit, gebruikersauthenticatie en toegangscontrole, veilige gegevensoverdracht, detectie en respons op beveiligingsgebeurtenissen, en veilig jepdatebeheer.

Beveiliging die je kunt vertrouwen Ontdek meer over LG Shield

webOS Re:Nieuw Programma

Upgrade je tv gratis tot 5 jaar13)

LG Quad Protection wordt weergegeven door vier beschermingsiconen op een gele achtergrond. Elk icoon bevat Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection en webOS Protection met LG Shield.

LG Quad Protection wordt weergegeven door vier beschermingsiconen op een gele achtergrond. Elk icoon bevat Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection en webOS Protection met LG Shield.

LG Quad Protection

Je LG-tv is gebouwd om lang mee te gaan met LG Quad Protection

Van hardware tot software, je LG-tv is beschermd. Ingebouwde condensatoren beschermen tegen hoge spanningen, waaronder blikseminslagen, terwijl halfgeleiders zijn jeitgerust met overspanningsbeveiliging. Siliciumgel en beschermende coatings beschermen chipsets tegen vocht en zelfs je data blijft veilig en beschermd met LG Shield.

AI Magic Remote

Navigeer en bedien moeiteloos met de intuïtieve aanwijzer en ontdek AI Hub

Bedien je tv eenvoudig met de AI Magic Remote. Dankzij de bewegingssensor en het scrollwiel navigeer je intuïtief door menu’s, selecteer je snel wat je wilt zien, of geef je spraakopdrachten voor nog meer gemak.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 beschikt over een AI Hub voor personalisatie, met een AI-icoon boven een afstandsbediening omringd door labels voor Multi AI Search, AI Conciërge, AI Voice ID met Mijn Pagina, AI Chatbot, AI Picture Wizard en AI Sound Wizard.

Design gemaakt voor dé perfecte ruimte

LG Micro RGB evo AI MRGB95, ontworpen met Flush-fit Design, is naadloos aan de muur gemonteerd in een ruime ruimte, met gedurfde kunstwerken in levendige kleuren die harmonieren met het omringende interieur.

LG Micro RGB evo AI MRGB95, ontworpen met Flush-fit Design, is naadloos aan de muur gemonteerd in een ruime ruimte, met gedurfde kunstwerken in levendige kleuren die harmonieren met het omringende interieur.

Flush-fit ontwerp

Gemaakt voor absolute ruimtelijke integratie

Met ultraslanke randen past je tv vlak tegen de muur, wat een verfijnde silhouet creëert dat moeiteloos opgaat in je ruimte.16)

Ontdek grenzeloze meesterwerken met LG Gallery+

LG Gallery+

Stijl je ruimte met meer dan 5000+ samengestelde kunstcontent

LG Gallery+ geeft je toegang tot talloze kunstwerken en content van onze partners zoals The National Gallery, MMCA, Magnum en meer. Tilt je ruimte naar een hoger niveau en personaliseer je met kunst die jouw stijl weerspiegelt.17)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 toont een Google Foto's-raster met familiefoto's, terwijl een telefoon een albumlijst toont met de Family Trip-albumschakelaar ingeschakeld.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 toont een Google Foto's-raster met familiefoto's, terwijl een telefoon een albumlijst toont met de Family Trip-albumschakelaar ingeschakeld.

Mijn foto's

Toegang gemakkelijk tot Google Foto's en laat je herinneringen zien

Verbind je Google Foto's-account gemakkelijk met je tv door je telefoon te gebruiken. Personaliseer je ruimte moeiteloos door content jeit je eigen fotobibliotheek te gebruiken.21)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 is aan de muur gemonteerd aan een groene muur boven een rode console, met een informatiebord met weer, sportuitslagen, TV Scheduler en Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Informatiebord

Blijf op de hoogte met een alles-in-één gepersonaliseerd dashboard

Bekijk belangrijke informatie in één oogopslag. Ontvang weerupdates, sportmeldingen, bekijk je Google Agenda en stel zelfs meldingen in voor Home Hub, je kijkreserveringen en meer.

Galerijmodus

Schakel naadloos over van tv naar artwork

Met Galerijmodus ingeschakeld kan je tv energie blijven besparen, terwijl je je gekozen kunstwerken tentoonstelt, wat een vleugje stijl en elegantie aan je ruimte toevoegt.34)

Automatische helderheidsregeling

Optimale helderheid in elk licht

Helderheidsregeling past automatisch de schermoutput aan op basis van omgevingsverlichting, zodat het in elke omgeving helder en comfortabel zicht wordt gegarandeerd.22)

Bewegingssensor

Reageer op je aanwezigheid

Bewegingsdetectie laat je tv intelligent reageren en van modus wisselen afhankelijk van of je in de buurt bent.23)

LG-kanalen

Eindeloos gratis entertainment

LG Channels brengt diverse content van live en on-demand platforms samen in één hub, waardoor het makkelijker dan ooit is om content te vinden waar je van houdt.24)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Smart Connectivity toont de Home Hub-interface op het scherm, met verbindingen naar Google Home en LG ThinQ, met panelen voor tv, apparaten en apps in één bedieningsindeling.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Slimme connectiviteit

Home Hub, jouw alles-in-één smart home-platform

Home Hub brengt al je slimme apparaten samen. Maak naadloos verbinding, besturing en interactie met je IoT-apparaten thuis via Google Home en meer.25)

Stap een wereld binnen die is afgestemd op winnen

Ultieme Gameplay26)

Spel om te winnen met verhoogde verversingssnelheden tot 330Hz

Ervaar ultra-snel gamen met 165Hz, AMD FreeSync Premium en VRR. Met Motion Booster die de verversingssnelheden verhoogt om bewegingsonscherpte te verminderen en de allereerste BT ULL-gecertificeerde controller, geniet je van hoge prestaties, ideaal voor competitief gamen.26)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Ultimate Gameplay toont een levendige, snelle racescène met een vage vergelijkingsinzet die Motion Booster 330 benadrukt, terwijl 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG en GeForce NOW worden ondersteund.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met NVIDIA GeForce NOW toont Borderlands 4 op het scherm samen met een GeForce NOW-logo, waarmee cloud-gaming toegang binnen de tv-interface wordt getoond.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met NVIDIA GeForce NOW toont Borderlands 4 op het scherm samen met een GeForce NOW-logo, waarmee cloud-gaming toegang binnen de tv-interface wordt getoond.

NVIDIA GeForce NOW

's Werelds eerste 4K 120Hz HDR cloudgaming

Speel 4K 120Hz HDR-games op je tv, zelfs zonder extra apparaat, via NVIDIA GeForce NOW. Aangedreven door NVIDIA Blackwell-architectuur geniet je van high-end cloudgaming met GeForce RTX 5080-prestaties.27)

De LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label "Razer Wolverine V3 Bluetooth" op het scherm, wat wijst op geoptimaliseerde Bluetooth-controllerondersteuning voor responsief spel.

De LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Bluetooth Ultra Low Latency toont een draadloze gamecontroller met het label "Razer Wolverine V3 Bluetooth" op het scherm, wat wijst op geoptimaliseerde Bluetooth-controllerondersteuning voor responsief spel.

Bluetooth Ultra Low Latency

's Werelds eerste tv die Bluetooth Ultra Low Latency Controllers ondersteunt.

Ervaar ultra-lage latency, high-performance cloudgaming met Bluetooth Ultra Low Latency Controller-ondersteuning, waardoor de reactiesnelheid wordt verminderd tot minder dan 3,0 ms. Geniet van naadloze, responsieve besturing die aanvoelt als een bekabelde verbinding, zelfs wanneer je in de cloud speelt.28)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 beschikt over het LG Gaming Portal met een gaminghub-indeling, waarin de jeitgelichte content en gametegels worden gecombineerd in een jeniforme interface die jeitbreidt om toegang te bieden tot Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW en webOS game-apps.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG Gaming Portaal

Jouw one-stop-hub voor gamen—geen console nodig

Ontdek duizenden games van Xbox, NVIDIA GeForce Now, native webOS-apps en meer. Je vindt gemakkelijk spellen voor remote of gamepad en kunt zelfs concurreren met andere spelers via Challenge Mode.29)

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Game Dashboard en Optimizer toont naast elkaar geziene gameschermen en een menu op het scherm om gameplay-instellingen zoals verversingssnelheid, latentie en visuele modi in realtime aan te passen.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 met Game Dashboard en Optimizer toont naast elkaar geziene gameschermen en een menu op het scherm om gameplay-instellingen zoals verversingssnelheid, latentie en visuele modi in realtime aan te passen.

Game Dashboard & Optimizer

Je kunt de spelinstellingen eenvoudig fijn afstemmen op jouw speelstijl

Pas je game-ervaring eenvoudig aan met Game Dashboard voor snelle, realtime besturing en Game Optimizer om je voorkeursinstellingen fijn af te stellen. Pas verversingssnelheid, latentie en visuele modi aan om elke spelsessie gemakkelijk te optimaliseren.

Dompel jezelf onder in elke sportwedstrijd

LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast door AI Concierge toont een live voetbalwedstrijd met een AI-paneel op het scherm dat voorspellingen, spelersinzichten en league-gegevens presenteert, waarmee wordt voorgesteld hoe AI gameplay analyseert om wedstrijduitkomsten te voorspellen.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 met TruMotion benadrukt motion smoothing in een split-screen voetbalscène, contrasteert wazige actie met TruMotion Off en scherpe, heldere beweging met TruMotion On om helderheid te benadrukken in snelle sporten.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 toont een dramatische scène waarin iemand in een auto zit, waarna er een Sports Alert voor een live voetbalwedstrijd verschijnt met realtime scores en, wanneer je erop tikt, direct overschakelt naar de live wedstrijd.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast door AI Concierge toont een live voetbalwedstrijd met een AI-paneel op het scherm dat voorspellingen, spelersinzichten en league-gegevens presenteert, waarmee wordt voorgesteld hoe AI gameplay analyseert om wedstrijduitkomsten te voorspellen.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 met TruMotion benadrukt motion smoothing in een split-screen voetbalscène, contrasteert wazige actie met TruMotion Off en scherpe, heldere beweging met TruMotion On om helderheid te benadrukken in snelle sporten.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 toont een dramatische scène waarin iemand in een auto zit, waarna er een Sports Alert voor een live voetbalwedstrijd verschijnt met realtime scores en, wanneer je erop tikt, direct overschakelt naar de live wedstrijd.
Sportvoorspelling door AI Concierge

Ontvang wedstrijdvoorspellingen met AI

AI analyseert de statistieken en prestaties van je team om wedstrijdvoorspellingen te geven. Moedig harder en geniet ervan om je team te steunen met deze door AI gegenereerde inzichten.30)

TruMotion

Motion smoothing die zich aanpast aan elk genre

AI Genre Selection identificeert contentgenres en TruMotion past de schokniveaus aan om de juiste hoeveelheid smoothing toe te passen voor een natuurlijke kijkervaring van films, sport en meer.

Sportalert

Stel alerts in en mis nooit een moment

Vang elk moment van de actie. Stel je alerts in en ontvang meldingen over de wedstrijdschema's, scores en meer van je team.

True Cinema, tot in detail bewaard gebleven

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

Beleef cinema zoals de regisseur het bedoelde met Dolby Vision en FILMMAKER MODE met Ambient Light Compensation die zich aanpast aan de omgeving en de beelden zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke vorm houdt.31)

Dolby Atmos

Door geluid te renderen als meeslepende 360° audioobjecten in plaats van statische kanalen, creëert het systeem een thuisbioscoopomgeving waarin detail en diepte trouw blijven aan de scène.

LG Sound Suite tilt elke scène naar een hoger niveau met een vollere surround

Sound Suite met Dolby Atmos Flex Connect

Meeslepende audio afgestemd op jouw voorkeuren

LG TV's DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) optimaliseert het geluid op basis van de plaatsing van luidsprekers, waardoor je luidsprekers overal een op maat gemaakte, diep meeslepende surround-ervaring biedt.32)

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer, met een afstandsbediening terwijl ze tv kijken.

Een gezin met kinderen en hun grootouders zit samen op een bank in een lichte woonkamer, met een afstandsbediening terwijl ze tv kijken.

Toegankelijkheid

Ondersteunende functies maken kijken inclusiever

LG-tv's zijn ontworpen met toegankelijkheid in gedachten, met functies zoals Color Adjustment Filter, een Gebarentaalgids en directe connectiviteitsondersteuning voor audiohulpmiddelen.

Disclaimer

 

*De bovenstaande afbeeldingen op deze productdetailpagina zijn jeitsluitend ter illustratie. Zie de galerijafbeeldingen voor een nauwkeurigere weergave.

*Specificaties en functies verschillen per regio, model en grootte.

*De beschikbaarheid van diensten verschilt per regio en land.

*Gepersonaliseerde diensten kunnen variëren afhankelijk van de beleidsregels van de derde partij-applicatie.

*LG-account en acceptatie van relevante Algemene Voorwaarden zijn vereist om toegang te krijgen tot netwerkgebaseerde slimme diensten en functies, waaronder streamingapps. Zonder LG-account zijn alleen externe apparaatverbindingen (bijvoorbeeld via HDMI) en terrestrische/over-the-air tv (alleen voor tv's met tuners) beschikbaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een LG-account.

*De inhoud op deze pagina kan verschillen van de inhoud die beschikbaar is op de daadwerkelijke Gallery+-dienst.

1)*LG's Micro RGB verwijst naar de op Multi LED gebaseerde kleurtechnologie met de combinatie van kleinere leds dan LG's Mini LED, wat een brede kleurweergave biedt.

 

2)*LG MicroRGB Display is gecertificeerd door Intertek voor drievoudige 100% kleurdekking, gemeten volgens IDMS v1.2 clausule 5.18.

 

3)*Bovenstaande afbeeldingen zijn gesimuleerd voor illustratieve doeleinden.

 

4)*Vergeleken met 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 op basis van interne specificatievergelijking.

 

5)*AI Picture Pro werkt met alle auteursrechtelijk beschermde content op OTT-diensten.

*Beelden worden opgeschaald tot 4K-achtige kwaliteit. De resultaten kunnen variëren afhankelijk van de bronresolutie.

*Snellere verwerking vergeleken met 2025 alpha 9 AI Processor Gen8 op basis van interne specificatievergelijking.

 

6)*Moet worden geactiveerd via het Geluidsmodusmenje. En het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

 

7)*Het geluid kan variëren afhankelijk van de luisteromgeving.

 

8)*AI Search (Copilot) is beschikbaar op webOS Re:New Program-enabled OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-modellen, inclusief modellen die vanaf 2022 zijn jeitgebracht.

*Een internetverbinding is vereist, en partner-AI-diensten kunnen wijzigen of een abonnement vereisen.

*Deze functie kan per regio en model variëren en is niet beschikbaar in landen waar LLM-ondersteuning niet wordt geboden.

 

9)*Sommige van deze functies worden mogelijk niet ondersteund in bepaalde regio's of modellen.

*De weergegeven menu's kunnen bij de release anders zijn.

*Zoekwoordaanbevelingen variëren afhankelijk van de app en het tijdstip van de dag.

*'In This Scene'-kaart is beschikbaar in landen die EPG (Electronic Program Guide) ondersteunen.

*'On Now'-kaart is niet beschikbaar op Netflix en andere CP (Content Provider) apps, dus de kaart wordt niet weergegeven.

*'Generative AI'-kaart is beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

 

10)*Verminderde of beperkte inhoud kan worden getoond, afhankelijk van regio en netwerkconnectiviteit.

*Voice ID-ondersteuning kan per regio en land verschillen en is beschikbaar op OLED, QNED, NANO 4K UHD-tv's die vanaf 2024 zijn jeitgebracht, evenals op MRGB- en FHD-tv's die vanaf 2026 zijn jeitgebracht.

*Het werkt alleen met apps die het Voice ID-account ondersteunen.

*Het slot kan worden ontgrendeld door iemand met een vergelijkbare stem, en als de stem verandert door gezondheidsredenen of andere factoren, werkt herkenning mogelijk niet effectief.

*De aangeboden widgets kunnen per land verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of stopgezet.

*Mijn pagina geldt voor 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD tv's.

 

11)*Internetverbinding vereist.

*Het is mogelijk om de AI-chatbot te koppelen aan de klantenservice.

*In landen waar NLP niet wordt ondersteund, is spraakgebaseerde app-toegang en -gebruik mogelijk niet beschikbaar.

 

13)*webOS Re:New is een software-upgradeprogramma en is alleen beschikbaar op geselecteerde modellen. Het aantal jepgrades en de duur van de ondersteuning van Re:New kan variëren per product, model of regio.

*Het jepgradeschema, evenals functies, applicaties en diensten kunnen variëren per model en regio.

*Beschikbare functies, inhoud en diensten kunnen zonder kennisgeving wijzigen en kunnen variëren per product, model of regio.

 

14)*Biedt snelle toegang tot de AI-functies van de tv, maar heeft geen ingebouwde AI-verwerking.

*Het ontwerp, de beschikbaarheid en functies van AI Magic Remote kunnen per regio en ondersteunde taal verschillen, zelfs voor hetzelfde model.

*Sommige functies vereisen mogelijk een internetverbinding.

*AI spraakherkenning wordt alleen aangeboden in landen die NLP in hun moedertaal ondersteunen.

 

16)*De grootte van de bezel verschilt per serie en grootte.

*Afhankelijk van de installatieomgeving kan er een kleine opening zijn tussen de tv en de muur. De installatie-eisen verschillen. Zie de installatiegids voor details.

 

17)*Beschikbare inhoud kan per regio verschillen en kan veranderen.

*De dienst is beschikbaar via een betaald abonnement. Een gratis proefperiode van één maand beschikbaar met inloggen en registratie van betaalmethoden. Het abonnement wordt automatisch verlengd naar een betaald abonnement, tenzij het wordt opgezegd voordat de proefperiode eindigt. Het abonnement kan op elk moment tijdens de proefperiode worden opgezegd.

 

19)*16 verschillende profielen worden aangeboden, met inhoudsaanbevelingen die worden gegenereerd door gegevens te matchen met elk type profiel.

 

20)*De generatieve AI-functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's of modellen.

*Een abonnement omvat 20 credits per maand. Eén credit laat je één afbeelding genereren.

*Afhankelijk van de apparaatprestaties, bestandsgrootte en netwerksnelheid kan de bestandsoverdrachtssnelheid van LG Link variëren.

*Sommige bestandsextensies worden mogelijk niet ondersteund door LG Link, afhankelijk van de specificaties van je apparaat.

*LG Link kan een extern opslagapparaat gebruiken wanneer het volgens de geheugenspecificaties van het apparaat wordt gebruikt.

 

21)*De functie werkt wanneer je bent ingelogd op je Google Foto's-account en je hebt minstens 10 foto's in de app.

 

22)*Helderheidssensoren kunnen per model verschillen.

 

23)*Bewegingssensoren zijn alleen beschikbaar op de W6- en G6-modellen.

 

24)*Ondersteuning voor bepaalde LG-kanalen verschilt per regio.

 

25)*LG ondersteunt 'Matter' Wi-Fi-apparaten. De door 'Matter' ondersteunde diensten en functies kunnen variëren afhankelijk van de aangesloten apparaten. De eerste verbinding voor ThinQ en Matter zou via de ThinQ mobiele app moeten zijn.

 

26)*AMD FreeSync Premium-validatie gebaseerd op lage inputvertraging, haperingvermindering en flikkervrije prestaties.

*165Hz werkt alleen met games of pc-ingangen die 165Hz ondersteunen.

*Ondersteuning voor HGiG kan per land verschillen.

*In Motion Booster-modus kan de resolutie afnemen om optimale prestaties te garanderen.

*Motion Booster 330 levert een verversingssnelheid tot 330Hz met geoptimaliseerde Full HD-resolutie voor jeltrasoepele gameplay.

 

27)*Abonnement vereist. Het dienstaanbod kan per lidmaatschapsplan verschillen.

*Alleen beschikbaar op LG OLED W6, G6, C6 en MRGB95, MRGB9M.

*De beschikbaarheid van GeForce NOW kan per land verschillen.

*In ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden beïnvloed.

*Voor de beste prestaties wordt een Ethernet- of 5GHz Wi-Fi-verbinding aanbevolen.

 

28)*In ULL-modus kan slechts één controller (gamepad) worden aangesloten. Het gebruik van andere Bluetooth-apparaten kan worden beïnvloed.

*Voor de beste prestaties wordt een Ethernet- of 5GHz Wi-Fi-verbinding aanbevolen.

 

29)*Ondersteuning voor cloudgamingdiensten kan variëren.

*Sommige gamingdiensten vereisen mogelijk een abonnement en een gamepad.

*Gamepad wordt apart verkocht.

 

30)*'In This Scene'-kaart is beschikbaar in landen die EPG ondersteunen.

*De reikwijdte van de ondersteuning kan per land verschillen.

*Informatie verstrekt door AI Concierge is jeitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en kan niet accuraat zijn. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor handelingen of beslissingen die worden genomen op basis van dergelijke informatie.

 

31)*FILMMAKER Ambient MODE is een handelsmerk van UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE met Dolby Vision wordt ondersteund.

*FILMMAKER: Ambient MODE start automatisch op AppleTV+ en de Amazon Prime video-app.

*FILMMAKER Ambient MODE werkt op modellen die zijn jeitgerust met een lichtsensor.

 

32)*Het gematchte Sound Suite-model kan variëren afhankelijk van land, regio en tv-model.

*Soundbar kan apart worden gekocht. 

*Geluidsmodusregeling kan per model verschillen.

*Wanneer je aansluit op een soundbar worden tot 13.1.7 kanalen ondersteund. Ondersteunde kanaalconfiguraties kunnen variëren afhankelijk van het soundbar-model.

*Houd er rekening mee dat de dienst mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Voor jepdates is een netwerkverbinding vereist.

*Het gebruik van LG TV-afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

 

33)*Soundbar kan apart worden gekocht.

*Geluidsmodusregeling kan per model verschillen.

*Houd er rekening mee dat de dienst mogelijk niet beschikbaar is op het moment van aankoop. Voor jepdates is een netwerkverbinding vereist.

*Het gebruik van LG TV-afstandsbediening is beperkt tot bepaalde functies.

 

34)*Energiebesparing geldt alleen wanneer zowel Galerijmodus als Altijd Klaar zijn ingeschakeld. Als Always Ready is jeitgeschakeld, verbruikt Gallery Mode dezelfde hoeveelheid stroom als wanneer de tv aanstaat.

Printen

Alle specificaties

INFORMATIE OVER NALEVING

MEER NALEVINGSINFORMATIE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
De veiligheidsinformatie voor accessoires is opgenomen bij de veiligheidsinformatie voor het product en wordt niet afzonderlijk verstrekt.
Ga voor meer informatie over hoe dit product met gegevens omgaat en uw rechten als gebruiker naar ″Gegevensdekking & Specificaties″ op LG Privacy

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