Stylowy salon w luksusowym apartamencie. Piękna panorama miasta widoczna za oknem. Mężczyzna na kanapie ogląda telewizor zawieszony na ścianie.

Jaki TV jest dla Ciebie najlepszy?

LG TV idealny dla każdego, bez względu na styl życia. Od oglądania wysokiej jakości treści, takich jak kino, sport i gry, po znalezienie idealnego projektu – odkryj LG TV, który Ci odpowiada.

Co jest ważne w gamingowym telewizorze?

Zacinanie obrazu i opóźnienia nie są dobrą zabawą. Płynny ruch jest kluczem do najbardziej ekscytujących przygód i bitew. Wysoka częstotliwość odświeżania i technologia VRR są niezbędne do płynnego grania.

Czym jest częstotliwość odświeżania?

Częstotliwość odświeżania to liczba aktualizacji ekranu z nowym obrazem na sekundę. Pomiar w Hz (Hertz) pokazuje, jak płynna może być wydajność ekranu. Częstotliwość odświeżania 120Hz oznacza, że ekran odświeża się 120 razy na sekundę. Im wyższa częstotliwość odświeżania, tym płynniejszy jest ruch, który jest najbardziej zauważalny podczas grania w gry z szybkim tempem lub oglądania szybkich scen⁴.
Porównanie gier wyścigowych i różnicy w częstotliwości odświeżania. Z jednej strony częstotliwość odświeżania jest niższa, co powoduje więcej rozmyć ruchu. Z drugiej strony częstotliwość odświeżania jest wysoka, pokazując samochód w pełni w centrum uwagi.

Czym jest VRR (zmienna częstotliwość odświeżania)?

VRR to technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania gier z ekranem w czasie rzeczywistym. Jeśli częstotliwość odświeżania nie zostanie zsynchronizowana, może to spowodować rozrywanie ekranu i zacinanie obrazu. Najpopularniejsze formaty to Nvidia G-Sync i AMD FreeSync Premium. Dla graczy jest to funkcja niezbędna do zapewnienia płynnej i wciągającej rozgrywki⁵.

Ręce trzymające kontroler gry przed telewizorem z samochodową grą wyścigową na ekranie. Widoczne jest logo VRR, zmiennej częstotliwości odświeżania.

Dlaczego LG TV są odpowiednie do gier?

LG TV doskonale nadają się do gier z wysoką częstotliwością odświeżania do 165Hz, zapewniając płynną rozgrywkę. Nasz Gaming Portal zamienia telewizor w centrum do gier, a nasze większe ekrany zapewniają bardziej wciągające wrażenia. Nasze telewizory True Wireless umożliwiają wygodne podłączenie wszystkich urządzeń do modułu Zero Connect Box, tworząc bezproblemową, bezprzewodową konfigurację do gier z wyjątkowo niskim opóźnieniem wejściowym oraz kompatybilnością z Nvidia G-Sync i certyfikatem AMD FreeSync¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰.

Wysoka częstotliwość odświeżania do 165Hz

Ciesz się najwyższą jakością gier dzięki G-Sync, 165Hz VRR, czasowi reakcji piksela 0,1 ms, AMD FreeSync Premium i certyfikatowi ClearMR 10000. Graj bezprzewodowo bez opóźnień i rozmycia ruchu, z częstotliwością odświeżania 144 Hz² ³ ⁵ ⁶.

Gra wyścigowa, która wygląda jak żywa, w pełni wyrazista, bez rozpraszającego rozmycia ruchu. Widoczne jest logo Nvidia G-Sync i logo 165Hz. Na dole widać również inne certyfikaty gier prezentujące doskonałą wydajność gamingową LG TV.

Bezprzewodowa rozgrywka z wyjątkowo niskim opóźnieniem wejściowym, do 144 Hz w 4K

Odkryj radość płynącą z wysokiej wydajności, bezprzewodowego grania na LG True Wireless TV, który jest kompatybilny z Nvidia G-Sync i posiada certyfikat AMD FreeSync¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰.

LG OLED M5 TV z grą na ekranie, prezentującą płynną i dynamiczną rozgrywkę. Moduł Zero Connect Box widoczny, lecz dobrze komponujący się z przestrzenią. Widoczne logo Nvidia G-Sync i logo AMD FreeSync Premium. Widoczne certyfikaty gamingowe.

Twoja idealnie uporządkowana, bezprzewodowa konfiguracja do gier

Doświadcz większej swobody dzięki bezprzewodowej konfiguracji do gier. Ciesz się uporządkowanym otoczeniem i większą swobodą w aranżacji przestrzeni⁹.

Pokój do grania z bezprzewodową konfiguracją do gier. Telewizor LG True Wireless jest zamontowany na ścianie, a na ekranie wyświetlana jest gra w wysokiej rozdzielczości. PC, krzesło do gier, zabawki i neonowe oświetlenie nastrojowe są również widoczne. Widoczne logo Nvidia G-Sync i logo 144Hz.

Gaming Portal zamienia Twój telewizor w centrum gier

Graj w tysiące gier bezpośrednio na LG TV dzięki dostępowi do aplikacji GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid, a teraz także aplikacji Xbox! Ciesz się różnorodnymi doświadczeniami – od gier AAA z gamepadem po proste gry obsługiwane pilotem⁷.

Ekran główny Gaming Portal. Kursor porusza się i klika, pokazując popularne tytuły gier oraz możliwość wyboru gier w zależności od rodzaju kontrolera – gamepada lub pilota.

Graj na większych ekranach i ciesz się bardziej wciągającymi grami

Większe ekrany zapewniają więcej zabawy. Poznaj nasze ultraduże telewizory i przenieś swoje wrażenia z gry na wyższy poziom².

Salon z ultra dużym LG TV zamontowanym na ścianie. Na ekranie widać samochód wyścigowy. Ze względu na wielkość ekranu treść wydaje się o wiele bardziej wciągająca.

Odkryj telewizory gamingowe i znajdź ten dla siebie

Łatwo porównaj funkcje, aby wybrać najlepszy telewizor dla siebie.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
Zdjęcie produktu LG OLED M5
OLED M5 (Najlepszy telewizor bezprzewodowy do gier)
Zdjęcie produktu LG OLED G5
OLED G5
Zdjęcie produktu LG QNED85
QNED85
Zdjęcie produktu LG OLED C5
OLED C5
Prawdziwie bezprzewodowyPrawdziwie bezprzewodowy---
EkranLG SIGNATURE OLED (97 cali) LG OLED evo (83, 77, 65 cali)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
RozmiarDo 97 cali (97, 83, 77, 65 cali)Do 97 cali (97, 83, 77, 65, 55, 48 cali)Do 100 cali (100, 86, 75, 65, 55, 50 cali)Do 83 cali (83, 77, 65, 55, 48, 42 cali)
Częstotliwości odświeżenia120 Hz120 Hz120 Hz120 Hz
Zgodność z technologią G-Sync (Nvidia)-
Zgodność z FreeSync (AMD)
VRR (zmienna częstotliwość odświeżania)Do 144HzDo 165HzDo 144HzDo 144Hz
Funkcje HDMIALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
RuchClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
GryPortal dla graczy, pulpit do gier i optymalizatorPortal dla graczy, pulpit do gier i optymalizatorPortal dla graczy, pulpit do gier i optymalizatorPortal dla graczy, pulpit do gier i optymalizator
Więcej informacjiWięcej informacji

¹Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i rozmiaru ekranu. Szczegółowe specyfikacje można znaleźć na stronie każdego produktu.

 

²Obrazy na ekranie są symulowane.

 

³Wsparcie dla niektórych funkcji może różnić się w zależności od regionu i kraju.

 

⁴83/77/65/55-calowy LG OLED G5 działa tylko z grami lub wejściami PC obsługującymi 165Hz. Ponadto działa z częstotliwością do 144Hz przy wejściach Dolby Vision. 

 

⁵HGiG to ochotnicza grupa firm z branży gier i telewizyjnych wyświetlaczy, które spotykają się, aby określić i udostępnić publicznie wytyczne mające na celu poprawę wrażeń konsumentów z gier w HDR. Wsparcie dla HGiG może się różnić w zależności od kraju.

 

⁶VRR wynosi od 60 Hz do 165 Hz i jest certyfikowaną specyfikacją HDMI 2.1. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień, połączenia sieciowego i środowiska użytkowania.

 

⁷Obsługa Gaming Portal może się różnić w zależności od kraju. 

  Obsługa usług chmurowych i gier w ramach Gaming Portal może się różnić w zależności od kraju. 

  Niektóre usługi gier mogą wymagać subskrypcji i gamepada.

 

⁸clearMR to program certyfikacji VESA oceniający wydajność rozmycia ruchu wyświetlacza.

  Obsługa tych funkcji może różnić się w zależności od modelu. ClearMR 10000: Certyfikat LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 cali).

  ClearMR 9000: Certyfikat LG OLED M5 (83, 77, 65 cali), LG OLED G5 (48 cali), LG OLED C5.

 

⁹4K 144 Hz dotyczy modeli LG OLED M5 83/77/65 cali. 144Hz działa tylko z grami lub sygnałami wejściowymi z PC obsługującymi 144 Hz.

  LG OLED M5 97 cali obsługuje 120Hz.

  144Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR).

  Bezprzewodowy LG OLED TV odnosi się do połączenia między modułem Zero Connect Box a ekranem.

  Umieszczenie Zero Connect Box w szafce może powodować zakłócenia sygnału w zależności od materiału i grubości mebla.

  Moduł Zero Connect należy zainstalować niżej niż odbiornik bezprzewodowy telewizora.

  Urządzenia muszą być podłączone przewodowo do modułu Zero Connect.

  Wymagane jest podłączenie kabla zasilającego do ekranu telewizora i modułu Zero Connect.

  Funkcja True Wireless opiera się na certyfikacji NVIDIA® G-SYNC® Compatible, zapewniającej redukcję zacięć, niskie opóźnienia wejściowe oraz płynne działanie bez migotania.

 

¹⁰Certyfikacja Nvidia G-Sync i AMD FreeSync oparta na niskim opóźnieniu, redukcji zacinania i obrazie bez migotania.