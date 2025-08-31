About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Stylowy salon w luksusowym apartamencie. Piękna panorama miasta widoczna za oknem. Mężczyzna na kanapie ogląda telewizor zawieszony na ścianie.

Jaki TV jest dla Ciebie najlepszy?

LG TV idealny dla każdego, bez względu na styl życia. Od oglądania wysokiej jakości treści, takich jak kino, sport i gry, po znalezienie idealnego projektu – odkryj LG TV, który Ci odpowiada.

Co sprawia, że telewizor jest idealny do oglądania filmów?

Zapierające dech w piersiach kaskady, intensywne chwile i bogate emocje uchwycone w zbliżeniach – to szczegóły, których nie można przegapić podczas oglądania filmu. Aby zapewnić idealne zanurzenie, każdy element musi być renderowany z najwyższą precyzją. Technologia HDR umożliwia zwiększenie głębi kolorów i lepszą kontrolę kontrastu.¹

Czym jest HDR?

HDR (High Dynamic Range) to standard technologiczny, który zapewnia szerszy zakres kontrastu i ekspresji kolorów. W przypadku treści HDR każda klatka może być jaśniejsza i bardziej żywa. Dolby Vision™ jest uważany za najwyższy standard HDR, który pozwala na uzyskanie ponad 68 miliardów kolorów przy maksymalnej jasności 10 000 nitów. Dynamiczne metadane zapewniają również zoptymalizowany kolor i jasność dostosowane do sceny, zapewniając kinowe wrażenia wizualne.

Scena astronauty uciekającego przed wybuchem, podzielona na pół. Z jednej strony kolory i kontrast są matowe, co jest nazywane SDR. Z drugiej strony jest ostry i żywy, jest to oznaczone HDR.

Co sprawia, że telewizory z Dolby Vision™ są wyjątkowe?

Dzięki Dolby Vision™ możesz cieszyć się filmami z Netflixa, Apple TV i innych platform w perfekcyjnej jakości. Dolby Vision™ ma 68 miliardów kolorów, które zapobiegają pasmowaniu kolorów i umożliwiają dokładniejszą kontrolę jasności i ekspresję kolorów. Ciesz się kinową jakością nawet poza salą kinową.¹ ²

Salon z LG TV zamontowanym na ścianie. Na ekranie wyświetlany jest film – kolory, ostrość i kontrast robią wrażenie. Widoczne jest również logo Dolby Vision.

Dlaczego LG TV dobrze nadają się do oglądania filmów? 

Dolby Vision™ ożywia filmy w Twoim kinie domowym. FILMMAKER MODE i kompensacja oświetlenia otoczenia, która dopasowuje się do warunków oświetlenia wnętrza zapewniając jakość obrazu wg najwyższych standardów filmowców. Dolby Atmos dostarcza dźwięk przestrzenny, dzięki czemu czujesz się jak w centrum akcji. A dzięki telewizorom LG True Wireless możesz w końcu stworzyć wymarzoną, bezprzewodową konfigurację kina domowego i cieszyć się wyjątkową jakością obrazu 4K 144Hz w zaciszu własnego domu¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸.

Stwórz perfekcyjnie uporządkowaną przestrzeń kinową z telewizorami LG True Wireless.

Przestrzeń wolną od plątaniny kabli. Stwórz idealne warunki do oglądania filmów, aby w pełni zanurzyć się w kinowych wrażeniach. ⁷ ⁸

Ekskluzywny, stylowy salon w apartamencie w wieżowcu. LG True Wireless TV i Soundbar wiszą na ścianie. Na ekranie telewizora odtwarzany jest film. Brak przewodów w zasięgu wzroku. Zero Connect Box jest schowany pod stolikiem.

Pierwszy na świecie telewizor True Wireless z jakością obrazu LG OLED G5.

Telewizor True Wireless z transmisją dźwięku i obrazu 4K 144 Hz. 

Doświadcz wyraźnej, pozbawionej strat jakości obrazu w rozdzielczości 4K, nawet podczas oglądania bezprzewodowo. Dzięki naszej technologii True Wireless z transferem wideo i audio 4K 144Hz nie musisz rezygnować z najwyższej jakości obrazu⁷ ⁸.

Bezprzewodowy telewizor LG z LG Soundbar w ekskluzywnym kinie domowym. Na ekranie odtwarzany jest film.

Najlepsi filmowcy wybierają LG OLED

Nasz LG OLED spełnia jedne z najwyższych standardów kinowych. Posłuchaj, jak uznani profesjonaliści z branży doceniają innowacyjność i jakość LG OLED.

Wywiad z reżyserem Seanem Bakerem. Jego cytat jest wyróżniony. Czerń jest niesamowicie głęboka. Ogólnie rzecz biorąc, jest to po prostu niesamowity obraz. Wywiad z filmowcem Natashą Braierem. Jej cytat jest podświetlony. Głównie dlatego, że tylko LG OLED odwzorowuje zamierzone przeze mnie kolory z bogatym spektrum. Wywiad z filmowcem Walterem Volpatto. Jego cytat jest wyróżniony. Pozwala to na zachowanie szczegółowego odwzorowania kolorów i kontrastu zgodnie z zamierzeniami twórcy.

Odkryj telewizory do oglądania filmów, znajdź ten dla siebie

Łatwo porównaj funkcje, aby wybrać najlepszy telewizor dla siebie.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Zdjęcie produktu LG OLED M5
OLED M5 (Najlepszy telewizor bezprzewodowy do filmów)
Zdjęcie produktu LG OLED G5
OLED G5
Zdjęcie produktu LG OLED C5
OLED C5
Prawdziwie bezprzewodowyPrawdziwie bezprzewodowy --
EkranLG SIGNATURE OLED (97 cali) LG OLED evo (83, 77, 65 cali)LG OLED evoLG OLED evo
RozmiarDo 97 cali (97, 83, 77, 65 cali)Do 97 cali (97, 83, 77, 65, 55, 48 cali)Do 83 cali (83, 77, 65, 55, 48, 42 cali)
Procesorprocesor AI alpha 11 Gen2procesor AI alpha 11 Gen2procesor AI alpha 9 Gen8
Kontrola jasności SIBrightness Booster Ultimate (83, 77, 65 cali)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 cali)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 cali)
Obraz AIAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
KolorIdealna czerń, idealny kolorIdealna czerń, idealny kolorIdealna czerń, idealny kolor
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
Optymalizacja dźwięku przez sztuczną inteligencjęAI Sound Pro (Virtual 11,1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11,1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11,1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dźwięk DolbyDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Więcej informacjiWięcej informacji

Inteligentne wskazówki dotyczące wyboru Twojego TV

Jaki rozmiar TV jest idealny w Twojej przestrzeni? >

 

Czym jest dobra jakość obrazu telewizora? >

 

W jaki sposób AI TV usprawnia inteligentny TV? >

 

Poznaj wszystkie przewodniki zakupu telewizorów >

¹Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i rozmiaru ekranu. Szczegółowe specyfikacje można znaleźć na stronie każdego produktu.

 

²Wynik ten nie stanowi poparcia dla LGE ani oferowanych przez firmę produktów. Odwiedź stronę https://www.tomsguide.com/, aby uzyskać więcej informacji.

 

³Obrazy na ekranie są symulowane.

 

⁴Modele LG OLED obsługują Dolby Vision™, HDR10 i HLG. Modele LG QNED obsługują HDR10 i HLG.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE jest znakiem towarowym firmy UHD Alliance, Inc.

 ryb Ambient FILMMAKER MODE z Dolby Vision jest obsługiwany.

 Ambient FILMMAKER MODE automatycznie uruchamia się na AppleTV+ i aplikacji Amazon Prime Video.

 

⁶Obsługa niektórych funkcji może się różnić w zależności od regionu i kraju.

 

⁷4K 144 Hz dotyczy modeli LG OLED M5 83/77/65 cali. 144Hz działa tylko z grami lub sygnałami wejściowymi z PC obsługującymi 144 Hz.

  LG OLED M5 97 cali obsługuje 120Hz.

  144Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR).

  Bezprzewodowy LG OLED TV odnosi się do połączenia między modułem Zero Connect Box a ekranem.

  Umieszczenie Zero Connect Box w szafce może powodować zakłócenia sygnału w zależności od materiału i grubości mebla.

  Moduł Zero Connect należy zainstalować niżej niż odbiornik bezprzewodowy telewizora.

  Urządzenia muszą być podłączone przewodowo do modułu Zero Connect.

  Wymagane jest podłączenie kabla zasilającego do ekranu telewizora i modułu Zero Connect.

  Funkcja True Wireless opiera się na certyfikacji NVIDIA® G-SYNC® Compatible, zapewniającej redukcję zacięć, niskie opóźnienia wejściowe oraz płynne działanie bez migotania.

 

⁸Pierwszy na świecie wśród tradycyjnych telewizorów z tunerem do odbioru sygnału.

  Praktycznie bezstratna jakość na podstawie wewnętrznych testów zgodnych z ISO/IEC 29170-2, przy czym rzeczywista wydajność zależy od ustawień, warunków otoczenia i sposobu użytkowania. 